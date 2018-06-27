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Ситуация в Сирии. Исламисты бегут из провинции Дараа в Иорданию
В провинции Дейр-эз-Зор продолжились боевые вылеты военных самолетов западной коалиции. В Дараа правительственные войска добились существенных успехов при освобождении территории от боевиков. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В минувшие сутки израильская авиация в очередной раз нанесла удары по позициям проасадовских ополченческих отрядов в провинции Дамаск. Взрывы прогремели недалеко от международного аэропорта юго-восточнее столицы. Сообщается, что целью атаки стал транспортный самолет, занимавшийся перевозкой оружия для союзных формирований. О нанесенном ущербе не сообщается.
В юго-восточной части Дейр-эз-Зора продолжились боевые вылеты военных самолетов западной коалиции. Во время бомбардировок недалеко от города Аш-Шафаа были ликвидированы по меньшей мере 9 террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), включая одного из главарей организации. В то же время беспорядочные авиаудары вновь привели к гибели местных жителей. Их количество уточняется.
В течение суток сирийская армия (САА) продолжила развивать наступление в Дараа. Стало известно об освобождении населенных пунктов Бусра Аль-Харири, Малихат Аль-Аташ и Мададжин. После нескольких часов ожесточенных ночных боев террористы отступили, многие из них бежали на территорию Иордании. Кроме того, военнослужащие захватили несколько танков противника. В освобожденных районах саперы САА приступили к обезвреживанию мин и СВУ, оставленных боевиками. Наступление правительственных войск проходит при поддержке ВКС и ВВС САР.
В соцсетях также появилось сообщение о еще одном сбитом сирийском самолете. По данным источников, самолет был сбит радикалами «свободной армии» (ССА) над городом Малиха Аш-Шаркия (провинция Дараа). Летчик катапультировался, однако его местонахождение пока не установлено, пишут источники.
Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить зачистки в Ракке. Рейды продолжились в столице региона и в городе Айн-Исса на севере провинции. После недавних массовых арестов членов народного ополчения «Лива Сувар Ар-Ракка», протестующих против засилья курдов, их жены и дети вышли на улицы Ракки, потребовав прекратить терроризировать мирное население. В ответ на это курдские боевики задержали еще 9 человек, обвинив их в связях с ополченцами.
В минувшие сутки израильская авиация в очередной раз нанесла удары по позициям проасадовских ополченческих отрядов в провинции Дамаск. Взрывы прогремели недалеко от международного аэропорта юго-восточнее столицы. Сообщается, что целью атаки стал транспортный самолет, занимавшийся перевозкой оружия для союзных формирований. О нанесенном ущербе не сообщается.
В юго-восточной части Дейр-эз-Зора продолжились боевые вылеты военных самолетов западной коалиции. Во время бомбардировок недалеко от города Аш-Шафаа были ликвидированы по меньшей мере 9 террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), включая одного из главарей организации. В то же время беспорядочные авиаудары вновь привели к гибели местных жителей. Их количество уточняется.
В течение суток сирийская армия (САА) продолжила развивать наступление в Дараа. Стало известно об освобождении населенных пунктов Бусра Аль-Харири, Малихат Аль-Аташ и Мададжин. После нескольких часов ожесточенных ночных боев террористы отступили, многие из них бежали на территорию Иордании. Кроме того, военнослужащие захватили несколько танков противника. В освобожденных районах саперы САА приступили к обезвреживанию мин и СВУ, оставленных боевиками. Наступление правительственных войск проходит при поддержке ВКС и ВВС САР.
В соцсетях также появилось сообщение о еще одном сбитом сирийском самолете. По данным источников, самолет был сбит радикалами «свободной армии» (ССА) над городом Малиха Аш-Шаркия (провинция Дараа). Летчик катапультировался, однако его местонахождение пока не установлено, пишут источники.
Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить зачистки в Ракке. Рейды продолжились в столице региона и в городе Айн-Исса на севере провинции. После недавних массовых арестов членов народного ополчения «Лива Сувар Ар-Ракка», протестующих против засилья курдов, их жены и дети вышли на улицы Ракки, потребовав прекратить терроризировать мирное население. В ответ на это курдские боевики задержали еще 9 человек, обвинив их в связях с ополченцами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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