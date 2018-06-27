12:21 27 июня
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Ситуация в Сирии. Исламисты бегут из провинции Дараа в Иорданию

В провинции Дейр-эз-Зор продолжились боевые вылеты военных самолетов западной коалиции. В Дараа правительственные войска добились существенных успехов при освобождении территории от боевиков. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



В минувшие сутки израильская авиация в очередной раз нанесла удары по позициям проасадовских ополченческих отрядов в провинции Дамаск. Взрывы прогремели недалеко от международного аэропорта юго-восточнее столицы. Сообщается, что целью атаки стал транспортный самолет, занимавшийся перевозкой оружия для союзных формирований. О нанесенном ущербе не сообщается.


В юго-восточной части Дейр-эз-Зора продолжились боевые вылеты военных самолетов западной коалиции. Во время бомбардировок недалеко от города Аш-Шафаа были ликвидированы по меньшей мере 9 террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), включая одного из главарей организации. В то же время беспорядочные авиаудары вновь привели к гибели местных жителей. Их количество уточняется.

В течение суток сирийская армия (САА) продолжила развивать наступление в Дараа. Стало известно об освобождении населенных пунктов Бусра Аль-Харири, Малихат Аль-Аташ и Мададжин. После нескольких часов ожесточенных ночных боев террористы отступили, многие из них бежали на территорию Иордании. Кроме того, военнослужащие захватили несколько танков противника. В освобожденных районах саперы САА приступили к обезвреживанию мин и СВУ, оставленных боевиками. Наступление правительственных войск проходит при поддержке ВКС и ВВС САР.

В соцсетях также появилось сообщение о еще одном сбитом сирийском самолете. По данным источников, самолет был сбит радикалами «свободной армии» (ССА) над городом Малиха Аш-Шаркия (провинция Дараа). Летчик катапультировался, однако его местонахождение пока не установлено, пишут источники.

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить зачистки в Ракке. Рейды продолжились в столице региона и в городе Айн-Исса на севере провинции. После недавних массовых арестов членов народного ополчения «Лива Сувар Ар-Ракка», протестующих против засилья курдов, их жены и дети вышли на улицы Ракки, потребовав прекратить терроризировать мирное население. В ответ на это курдские боевики задержали еще 9 человек, обвинив их в связях с ополченцами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:50
    Ну что готовимся к новому ИГИЛ - Исламское государство ИОРДАНИИ и Леванта. За что боролись на то и напоролись. (Всё упомянутое запрещено РФ и здравым смыслом)
    Yrec
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:54
      ИГиЛ - исламское государство Ирака и Леванта. Не надо грязи. winked
      сибиралт
    2. MPN (Павел) Сегодня, 09:56
      Не усидят они там. Там нефти нету и чтобы выжить надо чего то уметь делать, а не чужой нефтью торговать. А делать они умеют только одно, убивать и грабить...
      MPN
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:42
        Там спонсоров и без нефти хватает
        maxim947
      2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 11:22
        Не усидят они там. Там нефти нету и чтобы выжить надо чего то уметь делать, а не чужой нефтью торговать.
        В Иордании кроме палестинцев(55% от всего населения), и эти палестинцы по давней традиции очень не любят иорданских королей......
        72jora72
  2. demo (Ван) Сегодня, 09:52
    В этом серпентарии можно только с помощью напалма и ковровых бомбежек навести порядок.
    Кто, кого, с кем\, за что и пошло-поехало.
    demo
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:54
    Ситуация в Сирии. Исламисты бегут из провинции Дараа в Иорданию

    ... закон физики, если из одного сосуда убывает - в другом прибывает.... bully
    a.s.zzz888
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 10:42
      Если где то убыло, знати где то прибыло (вроде Менделеев)
      MoJloT
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:14
        Цитата: MoJloT
        Если где то убыло, знати где то прибыло (вроде Менделеев)
        Ломоносов
        Дормидонт
  4. Челдон (Алексей) Сегодня, 09:57
    После нескольких часов ожесточенных ночных боев террористы отступили, многие из них бежали на территорию Иордании.

    То есть откатились на исходные позиции для пополнения,перегруппировки и т.д.
    Челдон
  5. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:13
    К Корольку своему побежали. Жаловаться наверное. Ну или за жалованием...
    злой партизан
  6. Xander (Александр) Сегодня, 10:22
    Король то думал что и американцам угодит и лишний мусор из страны вышлет, а они обратно да еще и остальных с собой приведут.

    Как в анекдоте
    Мужик никак не мог избавиться от вшей,все перепробовал ничего не помогает. Доктор ему говорит - Ну осталось только одно, вообщем входишь в автобус,находишь там женщину с самыми длиными волосами,прислоняешься и все вши перебегут к ней. Мужик решил так сделать,сел,прислонился. Подъезжает к своей остановке,собирается выходить и тут со лба к нему заглядывает огромная вша и говорит - Хозяин,принимай пленных!
    Xander
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:27
    Исламисты бегут из провинции Дараа в Иорданию

    К спонсорам потянуло, возможно за расчётом. what
    К-50
  8. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:28
    Цитата: Xander
    Король то думал что и американцам угодит и лишний мусор из страны вышлет, а они обратно да еще и остальных с собой приведут.

    Как в анекдоте
    Мужик никак не мог избавиться от вшей,все перепробовал ничего не помогает. Доктор ему говорит - Ну осталось только одно, вообщем входишь в автобус,находишь там женщину с самыми длиными волосами,прислоняешься и все вши перебегут к ней. Мужик решил так сделать,сел,прислонился. Подъезжает к своей остановке,собирается выходить и тут со лба к нему заглядывает огромная вша и говорит - Хозяин,принимай пленных!

    На самом деле в последнее время король Иордании и иные лица интенсивно договаривались с восточной коалицией через Россию.
    Пусть принимает бородатых мальчиков к себе на довольствие.
    Livonetc
  9. мерцание (Николай) Сегодня, 10:54
    Не рой другому яму, Абдалла II.
    мерцание
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:13
    Террористы бегут не в Иорданию, а через Иорданию на родину
    Дормидонт
  11. kriten (Владимир) Сегодня, 11:18
    А куда им бежать???? Только к друзьям. В Ирак уже стремно, Турция наелась, вряд ли примет. А король их большой друг и спонсор, тем более ему на них постоянно денег подкидывают.
    kriten
  12. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 12:19
    Вообще было не плохо создать резервацию в пустыне, чтоб там весь этот исламо-террористический народ скапливался и периодически просеивать ряды напалмом... Если эта заварушка закончится - толпы "рассосутся" по всему миру, как чума, и сколько тысяч вернётся к нам??? Лучше уж пусть там воюют до последнего...
    Viktor Afanasev
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