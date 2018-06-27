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Турчинов намерен превратить каждый украинский город в «неприступную крепость»
Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) опубликовал на своем сайте заявление Александра Турчинова, в котором говорится о создании в стране «глубокоэшелонированной системы территориальной обороны», которая позволит поставить под ружье еще около 500 тыс. человек.
По словам секретаря СНБО, в каждом регионе будут созданы бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и погранвойск.
Развитие системы территориальной обороны обеспечит в условиях особого периода превращение каждого района, каждого города в неприступную крепость, заявил он, добавив, что глубокоэшелонированная оборона «является залогом безопасности страны в условиях масштабного военного противостояния».
На шевронах бойцов будет надпись: «Защитим свой дом, защитим Украину». Этот лозунг, по словам Турчинова, отражает сущность концепции.
Он отметил, что развитие системы территориальной обороны позволит подготовить многотысячный резерв для ВСУ.
В результате Украина получит «дополнительную мощную полумиллионную армию», способную защитить республику от любого агрессора, заявил секретарь СНБО.
Он сообщил также, что в настоящее время Генштаб готовит законопроект «О территориальной обороне Украины». После одобрения на заседании Совета нацбезопасности документ будет передан в Верховную раду.
По словам секретаря СНБО, в каждом регионе будут созданы бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и погранвойск.
Развитие системы территориальной обороны обеспечит в условиях особого периода превращение каждого района, каждого города в неприступную крепость, заявил он, добавив, что глубокоэшелонированная оборона «является залогом безопасности страны в условиях масштабного военного противостояния».
На шевронах бойцов будет надпись: «Защитим свой дом, защитим Украину». Этот лозунг, по словам Турчинова, отражает сущность концепции.
Он отметил, что развитие системы территориальной обороны позволит подготовить многотысячный резерв для ВСУ.
В результате Украина получит «дополнительную мощную полумиллионную армию», способную защитить республику от любого агрессора, заявил секретарь СНБО.
Он сообщил также, что в настоящее время Генштаб готовит законопроект «О территориальной обороне Украины». После одобрения на заседании Совета нацбезопасности документ будет передан в Верховную раду.
Использованы фотографии: Пресс-служба СНБО Украины, http://www.rnbo.gov.ua
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