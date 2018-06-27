12:24 27 июня
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Турчинов намерен превратить каждый украинский город в «неприступную крепость»

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) опубликовал на своем сайте заявление Александра Турчинова, в котором говорится о создании в стране «глубокоэшелонированной системы территориальной обороны», которая позволит поставить под ружье еще около 500 тыс. человек.

Турчинов намерен превратить каждый украинский город в «неприступную крепость»


По словам секретаря СНБО, в каждом регионе будут созданы бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и погранвойск.


Развитие системы территориальной обороны обеспечит в условиях особого периода превращение каждого района, каждого города в неприступную крепость, заявил он, добавив, что глубокоэшелонированная оборона «является залогом безопасности страны в условиях масштабного военного противостояния».

На шевронах бойцов будет надпись: «Защитим свой дом, защитим Украину». Этот лозунг, по словам Турчинова, отражает сущность концепции.

Он отметил, что развитие системы территориальной обороны позволит подготовить многотысячный резерв для ВСУ.

В результате Украина получит «дополнительную мощную полумиллионную армию», способную защитить республику от любого агрессора, заявил секретарь СНБО.

Он сообщил также, что в настоящее время Генштаб готовит законопроект «О территориальной обороне Украины». После одобрения на заседании Совета нацбезопасности документ будет передан в Верховную раду.

Использованы фотографии: Пресс-служба СНБО Украины, http://www.rnbo.gov.ua
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Комментарии 49

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:29
    ...Турчинов намерен превратить каждый украинский город в «неприступную крепость»...

    В каждой "крепости", по мнению "пастора", должны быть крепостные laughing
    Вернее они уже есть, вся 404-я - сплошная крепость, населённая крепостными. Существуют на подачки барина из-за лужи, да на поставках "заробитчан" к соседям request
    ...развитие системы территориальной обороны позволит подготовить многотысячный резерв для ВСУ...

    Всё никак не разовьют систему недоразвитые laughing
    Андрей К
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:32
      Не в том месте укрепляют Украину, надо переключаться на экономическое поле боя.
      Венд
      1. Logall (Александр) Сегодня, 10:36
        защитить республику от любого агрессора
        звучит как лозунг. Вот только вопрос: от любого - от какого? США чувствует там себя вольготно, оккупация идёт полным ходом... А от России-Матушки даже сам чёрт не защитит, ибо от правды нет защиты. Многие украинцы ждут не дождутся "российской агрессии"...
        Logall
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:39
          Цитата: Logall
          защитить республику от любого агрессора
          звучит как лозунг. Вот только вопрос: от любого - от какого? США чувствует там себя вольготно, оккупация идёт полным ходом... А от России-Матушки даже сам чёрт не защитит, ибо от правды нет защиты. Многие украинцы ждут не дождутся "российской агрессии"...

          От главного агрессора США, Украина и не защищается laughing
          Венд
          1. Татьяна Сегодня, 11:39
            "Кровавый пастор" Турчинов отметил, что развитие системы территориальной обороны позволит подготовить многотысячный резерв для ВСУ.
            А кто на это деньги по-турчинову Украине даст? Иностранные "партнёры" в Вашингтоне через свой МВФ (ФРС США)? И чем Украина и народы Украины расплачиваться с ними будут? Своими землями и уничтожением собственного коренного народа - прежде всего уничтожением русского населения?

            Турчинов заявил, что пора заканчивать АТО и переходить к войне с Россиией. Опубликовано: 13 июн. 2017 г.
            Татьяна
          2. Чёрный Сегодня, 12:01
            Турчинов намерен превратить каждый украинский город в «неприступную крепость»
            Так вот кому принадлежат слова "дом для поросёнка должен быть крепостью!" laughing
            Чёрный
            1. Чёрный Сегодня, 12:18
              По словам секретаря СНБО, в каждом регионе будут созданы бригады территориальной обороны
              Ну и как тут не вспомнить пособие по украине - "Свадьбу в Малиновке" smile - "Был Грицько да весь вышел. Я сам себе Петлюра. Вы мне тут шутки не шутите. У меня цельная конная дивизия в монастыре стоит!" wassat
              Чёрный
        2. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:39
          Цитата: Logall
          ибо от правды нет защиты


          Вот скажи мне, .............., в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!

          Брат 2*
          Ванёк
        3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:46
          Цитата: Logall
          защитить республику от любого агрессора
          звучит как лозунг. Вот только вопрос: от любого - от какого? США чувствует там себя вольготно, оккупация идёт полным ходом... А от России-Матушки даже сам чёрт не защитит, ибо от правды нет защиты. Многие украинцы ждут не дождутся "российской агрессии"...

          Ему похоже надо искать лишь одно средство защиты.От маразма!И начинать лечение с себя!!!
          Фил77
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:39
      Андрей , привет ! hi С такими замашками оберштадтпастора и до введения военного положения рукой подать ...
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:53
        Цитата: bouncyhunter
        и до введения военного положения рукой подать ...

        Смысл есть, если целью поставить конфискацию у населения в пользу армии по положению военного времени. Уровень маразма допускает такой ход событий.
        MPN
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:55
        Цитата: bouncyhunter
        ...С такими замашками оберштадтпастора и до введения военного положения рукой подать...

        Паш hi
        Замашки уже давно сформировавшиеся.
        Приспособленец, в полёте переобувающийся - секретарь райкома комсомола, затем заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола, депутат зрады кучи созывов, правая рука дамы с косой, врио президента и майданутый главковерх развязавший бойню на Донбассе, секретарь СНБО.
        Ему военное положение ввести и кастрюлеголовых на убой послать, как нам с тобой высморкаться.
        Андрей К
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:57
          Во-во ! И при введении военного положения петруччо не придётся драпать .
          bouncyhunter
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:30
    ... были такие в 45- ом в Берлине, результат известен... bully
    a.s.zzz888
  3. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:30
    Видать, генетическая память хлопа от хозяев вспоминает гитлеровские фестунги. Скоро будет фольксштурм собирать из стариков и детей:
    Кот_Кузя
  4. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 10:30
    Предполагается массовая раздача оружия или только шевронов?
    Сергей-8848
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:36
      Предполагается массовая раздача оружия
      По заявлению их военного прокурора на просторах Украины уже "гуляет" около 400 000 незарегистрированных стволов. А вот без шеврона патриотический украинец прожить не сможет, т.к. тяга у них к разным цацкам. Другое дело, что набрать пол миллиона может и смогут, но в нужный час эти пол миллиона растворятся как будто и не существовали.
      rotmistr60
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:44
        Цитата: rotmistr60
        около 400 000 незарегистрированных стволов.


        Цитата: rotmistr60
        По заявлению их военного прокурора


        Им верить себя не уважать. Там их около 9 000 000.

        Что такое 400 000? Это ни о чём.

        9 млн. ни 9 млн., но всяко ни 400 000. Больше, на порядок, больше.
        Ванёк
        1. cariperpaint Сегодня, 11:21
          Они просто не могут подсчитать это количество вообще. В стране идет война,и количество оружия может быть просто запредельным. А считать примерно это по моему их глупость,которая со временем перерастет в дуткий кипиш
          cariperpaint
  5. Vik66 (Виктор) Сегодня, 10:31
    Каждый город и село обнести крепостной стеной и обязательно ров с водой, и мостик подъемный ! laughing
    Vik66
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:36
      Цитата: Vik66
      Каждый город и село обнести крепостной стеной и обязательно


      Табличку:

      ЛАГЕРЬ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ.
      Ванёк
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 10:47
      Цитата: Vik66
      Каждый город и село обнести крепостной стеной и обязательно ров с водой, и мостик подъемный ! laughing

      А вдоль дороги мертвые чтоб стояли с косами для устрашения ворога, который никак на войну не является.
      Балу
  6. Xander (Александр) Сегодня, 10:33
    — За что двойку получил, сынок?
    — За Бастилию, папа!
    — А что это?
    — Крепость такая!
    — Сколько градусов?
    — Не знаю, штурмом брали!
    — Значит крепкая, зараза...
    Xander
    1. резервист (Валентин) Сегодня, 10:47
      Крепость такая!

      Разговор дембелей в винном отделе:
      - Нет такой крепости, которую не взял бы русский солдат. drinks
      резервист
  7. gabonskijfront Сегодня, 10:35
    Мамаша Кураж бы в таком случае сказала,значит дело совсем дрянь.
    gabonskijfront
  8. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 10:36
    Видать какую-то вопиющую пакость задумали, раз уверены что Россия будет вынуждена брать Укропию боем. Небось чернобыль №2 или №3 или сколько там ещё еле живых энергоблоков осталось...
    Azazelo
    1. cariperpaint Сегодня, 11:19
      Этого все и боятся больше всего... Эти клоуны могут создать такую ситуацию что придется все эти энергоблоки тупо отнимать у них силой.
      cariperpaint
  9. Птичка (Дмитрий) Сегодня, 10:39
    Говорят, кого Бог хочет наказать лишает ума. Но вот вопрос, как быть с теми, у кого его вообще не было?
    Птичка
  10. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:46
    Турчинов - бандеровский выродок, все ни как не успокоится...
    Ratmir_Ryazan
  11. Дирижер Сегодня, 10:49
    У немцев фюстунги тое были , Тарнополь, Ровно, и все это пшиком закончилось.
    Дирижер
  12. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 10:58
    В ероге..ское посмешище уже превратили..Теперь осталось только в укрогнильскую крепость, с кровавым пастором во главе...
    Злой 55
  13. Керенский (Кирилл) Сегодня, 10:59
    Ну мысль-то вполне здравая. За непопулярные идеи народ биться не пойдёт, а за свою хату и кол из плетня выломает.
    У нас же есть подобные примеры, - на Красной площади стоит памятник Минину и Пожарскому. Во многих городах есть улицы Народного ополчения. У финнов был Шюцкор... Казаки.. СС... продолжать можно долго.
    Когда государство на грани гибели народ поднимался на защиту.
    Только тут враг не внешний.
    Керенский
  14. anjey (Андрей) Сегодня, 11:03
    в котором говорится о создании в стране «глубокоэшелонированной системы территориальной обороны»,
    это новые сказки для майданных патриотов ,из цикла -"а грошей то у краины немае,усе на оборону".. .
    anjey
  15. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:04
    Одни говорят: "Мой дом - моя крепость", другие: "Моя крепость - мой дом"...
    Masya Masya
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:16
      А третьи: "Моя хата с краю"
      Дормидонт
  16. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 11:11
    не успеет... разбегутся резервисты по европам да россиям
    Не либероид Русский
  17. лысова (владимир) Сегодня, 11:11
    Эту то прокормить не могут. Чуют поганцы, что так продолжаться, не в какие ворота.
    лысова
  18. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:15
    Наши ближневосточные партнёры такие затейники
    Дормидонт
  19. viktor. (Knyt) Сегодня, 11:17
    на фото перед пастором стоит в камуфляже обареген, по роже видно явно Сажрать его хочет wassat
    viktor.
  20. cariperpaint Сегодня, 11:17
    Какой бред......
    cariperpaint
  21. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:18
    превращение каждого района, каждого города в неприступную крепость

    Что то такое уже выкрикивалось в районе Берлина в 1944-45 годах...
    Avis-bis
  22. Altona (Евгений) Сегодня, 11:28
    Развитие системы территориальной обороны обеспечит в условиях особого периода превращение каждого района, каждого города в неприступную крепость, заявил он, добавив, что глубокоэшелонированная оборона «является залогом безопасности страны в условиях масштабного военного противостояния».

    На шевронах бойцов будет надпись: «Защитим свой дом, защитим Украину».
    ----------------------------
    То есть нынешний уровень махновщины еще недостаточен, надо бы повысить его до максимума. Каждый район будт иметь своего атамана и бригаду идейных легковооруженных хлопцев, готовых дать отпор "агрессору", заодно "успокоить" население и отобрать у него излишки майна. hi
    Altona
  23. Доктор Бармалей (Александр) Сегодня, 11:28
    Турчинов намерен превратить каждый украинский город в «неприступную крепость»

    Уже завозят горы львовского мусора.
    Доктор Бармалей
  24. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:28
    Превратить то они может и превратят,а вот кормить не обещают...
    Особенно про шевроны понравилось-прямо как хохол без лычки......без цацек не хохол...
    HAM
  25. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 11:29
    около 500 тыс. человек.

    Блин, хоть кто-то из шапкозакидаетелей, понимает, что даже 50% от этой массы - это будет круче чем Чечня?!
    Нормаль ок
  26. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_4 (АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ) Сегодня, 11:35
    Пускай напишет на шифроне каждого солдата . Защитим деньги , те что украли у вас . Хочет еще нагреть свои карманы на обороне .Получится такой же укрепление как дырявый забор - что Яценюк построил на границе с Россией .
    АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_4
  27. Gagarin77 (Олег) Сегодня, 11:37
    Законспиророванный от населения призыв в армию. Свой город готовы охранять сидя дома многие, а потом переброс в зону АТО.
    Gagarin77
  28. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 12:08
    Какой глупый Трупчинов, ему ли не знать, на все нужны деньги. Если только эти крепости оборудовать на уровне непроходимой стены сени кролика. fool
    Ros 56
  29. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 12:13
    "Денег нет" Вот клоуны и придумывают разные "проекты" под западную помощь. Сейчас "модно" боятся России, вот они и креативные laughing предложения вкидывают, авось прокатит...
    Вообще, уже надоело, когда это всё закончится на Малороссии???
    Viktor Afanasev
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