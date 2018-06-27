12:25 27 июня
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На Гавайях стартует масштабное учение «Тихоокеанский рубеж»

Самые крупные в мире международные морские маневры RIMPAC-2018 («Морской рубеж») под эгидой США с привлечением сил и средств флотов из 26 государств начинаются в среду в районе Гавайев, передает РИА Новости.



По данным пресс-службы ВМС США, в учении задействовано 47 надводных кораблей, 5 субмарин, более 200 самолетов и 25 тыс. военнослужащих.


Изначально предполагалось участие Китая, однако за месяц до начала мероприятия Пентагон аннулировал свое приглашение. Официальное основание – милитаризация Китаем спорных островов в Южно-Китайском море. Пекин назвал такой шаг деструктивным и в очередной раз заявил о безосновательности обвинений со стороны США.

Сообщается, что с 27 июня по 2 августа привлеченные силы отработают десантирование, приемы борьбы с пиратами, действия против подлодок и авиации противника, а также проведут ракетные стрельбы.

Среди военных, прибывших на учение – представители Британии, Австралии, Южной Кореи, Нидерландов, Индии, Германии, Мексики и других стран. Впервые в «Морском рубеже» примут участие Израиль, Вьетнам, Шри-Ланка и Бразилия.

Маневры RIMPAC проводятся раз в 2 года близ Гавайских островов. В этом году они пройдут в 26 раз. Впервые такое учение состоялось в 1971 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Александр 3 Сегодня, 11:17
    Не понял ,почему самую сильную армию мира не пригласили? Ведь они на катерах с весельным приводом могу даже как подлодки воевать.
    Александр 3
  2. MPN (Павел) Сегодня, 11:22
    Вьетнам пригласили...Гммм what Наводит на мысль, что есть у амеров цели в этом государстве и планы по их реализации. У нас вроде база там была? Чувствую обостряется конфликт интересов еще в одном месте...
    MPN
    1. Александр 3 Сегодня, 11:33
      У нас интересы по всему миру,мы хотим торговать со всеми государствами,а это не нравится матрасникам.Где бы иы не проявляли свой интерес мы мешаем гегемону в его политике изоляции России.
      Александр 3
    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:34
      Цитата: MPN
      ..Чувствую обостряется конфликт интересов еще в одном месте...

      Ваше чувство опоздало лет на 30... hi
      НасРать
    3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:34
      Чувствую обостряется конфликт интересов еще в одном месте.
      Он давно обостряется и не без помощи Сша, которые суют свой нос в спорные вопросы по островам, гоняют свои корабли в этом р-не провоцируя Китай. А у Вьетнама действительно прослеживается нездоровая тяга к сотрудничеству с Сша. Очевидно молодые руководители не хотят вспоминать ни ковровые бомбардировки, ни выжигание напалмом, ни опрыскивание химикатами. Свою роль сыграл и откат России от Вьетнама после распада СССР. Свято место пустым не бывает.
      rotmistr60
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:37
        Цитата: rotmistr60
        . А у Вьетнама действительно прослеживается нездоровая тяга к сотрудничеству с Сша. ...

        Она у них здоровая, с их точки зрения.. Посмотрите глазами Вьетнамца на проблему и снимите очки времен СССР...
        НасРать
        1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:47
          По поводу "очков времен СССР" - чем вас так раздражает Советский Союз? По поводу "здоровой тяги" - если Сша протягивает кому-то якобы руку помощи, то ничего хорошего из этого не получится, а страна ухватившаяся за эту руку в последствии пожалеет об этом.
          rotmistr60
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:56
            Цитата: rotmistr60
            По поводу "очков времен СССР" - чем вас так раздражает Советский Союз?

            Не СССР раздражает, а взгляды из прошлого, в сегодняшний день ..
            Цитата: rotmistr60
            По поводу "здоровой тяги" - если Сша протягивает кому-то якобы руку помощи, то ничего хорошего из этого не получится, а страна ухватившаяся за эту руку в последствии пожалеет об этом.

            Вьетнам так не считает, поскольку в соседях с ним Китай, противопоставить которому ни Россия и ни кто то ещё ни чего не может. А США (пока) может. Вот Вьетнам и использует США .. Да и торговать Вьетнаму с США куда выгодней, чем с Россией, т.е. рабочие места + налоги = богатеет Вьетнам и лучше живут люди..
            Собственно Вьетнам и СССР использовал в качестве дубины..т.е. они не дружили, а использовали СССР- это общеизвестный факт.. Дубина рассыпалась и рассыпалась "дружба". Т.е. Вас (как верующего в дружбу народов) гнусно использовали и выбросили на обочину истории.
            НасРать
  3. Siegen (Валентин) Сегодня, 11:30
    Изначально предполагалось участие Китая, однако за месяц до начала мероприятия Пентагон аннулировал свое приглашение

    Вовремя американцы спохватилися.
    А то бы научили китайцев десантироваться на территорию США am
    Siegen
  4. Sovpadenie (Алексей Про) Сегодня, 11:33
    "Тихоокеанский рубеж" ? Если кто смотрел обе части одноимённого голливудского фильма, то там объединённые силы планеты борются с монстрами-кайдзю. Кто же по легенде учений является таким монстром?
    Sovpadenie
    1. Александр 3 Сегодня, 11:37
      Даже не знаю,не могу сосредоточиться,а в голове интуитивно начальная буква Р есть .
      Александр 3
      1. Sovpadenie (Алексей Про) Сегодня, 11:41
        А у меня П ))) Этакий монстр с лицом ВВП
        Sovpadenie
  5. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:36
    Пекин назвал такой шаг деструктивным

    хотелось поучаствовать в учениях...
    под эгидой США
    ???
    Masya Masya
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:48
      Они до этого регулярно участвовали.
      Дырокол
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:01
        Цитата: Дырокол
        Они до этого регулярно участвовали.

        а сейчас бы взяли и сказали, что в свете последних событий, не очень-то и хотелось...
        Masya Masya
  6. Таврик (Евгений) Сегодня, 11:37
    Живо представил двусторонние японо-американские учения на Гавайях. Любители военной истории радостно потирают ладошки...
    Таврик
  7. лысова (владимир) Сегодня, 11:44
    Пиратский сходняк, во главе с главным. Против сомалийских приёмы отрабатывать собрались.
    лысова
  8. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 12:06
    Интересно было б узнать список участвующих кораблей и программу учений... Судя по всему - это "дружба против" Китая... Второй авианосец на Тихом - америкосы начали нервничать...
    Viktor Afanasev
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