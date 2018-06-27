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На Гавайях стартует масштабное учение «Тихоокеанский рубеж»
Самые крупные в мире международные морские маневры RIMPAC-2018 («Морской рубеж») под эгидой США с привлечением сил и средств флотов из 26 государств начинаются в среду в районе Гавайев, передает РИА Новости.
По данным пресс-службы ВМС США, в учении задействовано 47 надводных кораблей, 5 субмарин, более 200 самолетов и 25 тыс. военнослужащих.
Изначально предполагалось участие Китая, однако за месяц до начала мероприятия Пентагон аннулировал свое приглашение. Официальное основание – милитаризация Китаем спорных островов в Южно-Китайском море. Пекин назвал такой шаг деструктивным и в очередной раз заявил о безосновательности обвинений со стороны США.
Сообщается, что с 27 июня по 2 августа привлеченные силы отработают десантирование, приемы борьбы с пиратами, действия против подлодок и авиации противника, а также проведут ракетные стрельбы.
Среди военных, прибывших на учение – представители Британии, Австралии, Южной Кореи, Нидерландов, Индии, Германии, Мексики и других стран. Впервые в «Морском рубеже» примут участие Израиль, Вьетнам, Шри-Ланка и Бразилия.
Маневры RIMPAC проводятся раз в 2 года близ Гавайских островов. В этом году они пройдут в 26 раз. Впервые такое учение состоялось в 1971 году.
По данным пресс-службы ВМС США, в учении задействовано 47 надводных кораблей, 5 субмарин, более 200 самолетов и 25 тыс. военнослужащих.
Изначально предполагалось участие Китая, однако за месяц до начала мероприятия Пентагон аннулировал свое приглашение. Официальное основание – милитаризация Китаем спорных островов в Южно-Китайском море. Пекин назвал такой шаг деструктивным и в очередной раз заявил о безосновательности обвинений со стороны США.
Сообщается, что с 27 июня по 2 августа привлеченные силы отработают десантирование, приемы борьбы с пиратами, действия против подлодок и авиации противника, а также проведут ракетные стрельбы.
Среди военных, прибывших на учение – представители Британии, Австралии, Южной Кореи, Нидерландов, Индии, Германии, Мексики и других стран. Впервые в «Морском рубеже» примут участие Израиль, Вьетнам, Шри-Ланка и Бразилия.
Маневры RIMPAC проводятся раз в 2 года близ Гавайских островов. В этом году они пройдут в 26 раз. Впервые такое учение состоялось в 1971 году.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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