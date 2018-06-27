В ЦВО стартовали всеармейские конкурсы "Белое солнце" и "Безопасная среда"

На полигоне Шиханы Центрального военного округа, расположенного в Саратовской области стартовали Всеармейские конкурсы в рамках АрМИ-2018 среди аэрозольных и огнеметных подразделений, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.Конкурс "Безопасная среда" проводится среди аэрозольных подразделений всех военных округов (по команде от каждого округа), кроме этого участвуют команды Северного флота и отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты местной дислокации. В ходе соревнований, команды должны будут выполнить 7 нормативов по развертыванию и свертыванию дымовой машины ТДА-3, проведению ее перезарядки, а также аэрозольной маскировки объекта.В конкурсе "Белое солнце" среди огнеметных подразделений участвуют шесть команд, но вместо команды Северного флота участвует команда ВДВ. По условиям соревнований, огнеметчики обязаны выполнить 8 нормативов, среди которых высадка и боевой машины, перевод огнемета в боевое положение из походного, боевая стрельба и другие, связанные с обслуживанием и подготовкой РПО к стрельбе.В ходе стрельб огнеметные подразделения будут применять реактивные пехотные огнеметы ПДМ-А «Приз». Окончание соревнований запланировано на пятницу.РПО ПДМ-А (повышенной дальности и мощности) , он же РПО-2 «Приз» – модернизация высокоэффективного реактивного пехотного огнемета «Шмель», предназначен для обеспечения огневой поддержки в ближнем бою и для уничтожения живой силы(вражеских солдат) в укрытиях (здания, дома, бункеры и прочие строения) и в легкобронированной (например автомобильной) военной технике, а также для разрушения зданий, строений и сооружений из бетона, кирпича или камня.По сравнению с РПО "Шмель" могущество БЧ (боевой части) повышено в 2 раза, дальность увеличена в 1,8 раз, а вес снижен в 1,3 раза. Зона поражения огнемёта (максимальная дальность ведения огня) - 1,7 километра, прицельная дальность ведения огня - 800 метров, а если цель находится на высоте 3.5 метра - 300 метров. Калибр-90 миллиметров, длина-940 миллиметров, вес-8.8 килограмм.