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Депутат Рады рассказал о российском «царстве террора» в Донбассе
Народный депутат Украины Антон Геращенко, выступая в эфире канала 112 Украина, обвинил Москву в создании на территории Донбасса «царства террора».
По словам парламентария, развязанные Россией боевые действия на востоке Украины привели к тому, что многие жители Донбасса были вынуждены оставить свои дома.
Конечно, все эти люди натерпелись лишений и бежали от творимого там произвола. Но и их, по словам Геращенко, можно разделить на «плохих» и «хороших».
Многие украинцы (имеются в виду жители ДНР и ЛНР) сделали для себя выбор поехать в Россию.
Он подчеркнул, что на Украине сегодня зарегистрировано более полутора миллионов «временно перемещенных лиц». Это официально, «а если неофициально брать, то, думаю, до двух миллионов наберется», сказал Геращенко.
А что такое «временно перемещенные лица»? Это и есть те жители Донбасса, которые были вынуждены его покинуть, «уехать с территории, где "царство террора", организованное российскими властями», заявил он.
Напомним, весной 2014 года Киев начал силовую операцию в Донбассе против ополчения самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР. Россия была обвинена во вмешательстве в конфликт на востоке Украины, однако в Москве эти обвинения отвергают, подчеркивая, что Российская Федерация не является стороной внутриукраинского конфликта.
По словам парламентария, развязанные Россией боевые действия на востоке Украины привели к тому, что многие жители Донбасса были вынуждены оставить свои дома.
Конечно, все эти люди натерпелись лишений и бежали от творимого там произвола. Но и их, по словам Геращенко, можно разделить на «плохих» и «хороших».
Многие украинцы (имеются в виду жители ДНР и ЛНР) сделали для себя выбор поехать в Россию.
Многие, да не все. Большая часть людей – хороших – уехали на нашу территорию,сказал депутат.
Он подчеркнул, что на Украине сегодня зарегистрировано более полутора миллионов «временно перемещенных лиц». Это официально, «а если неофициально брать, то, думаю, до двух миллионов наберется», сказал Геращенко.
А что такое «временно перемещенные лица»? Это и есть те жители Донбасса, которые были вынуждены его покинуть, «уехать с территории, где "царство террора", организованное российскими властями», заявил он.
Напомним, весной 2014 года Киев начал силовую операцию в Донбассе против ополчения самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР. Россия была обвинена во вмешательстве в конфликт на востоке Украины, однако в Москве эти обвинения отвергают, подчеркивая, что Российская Федерация не является стороной внутриукраинского конфликта.
Использованы фотографии: ukranews.com
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