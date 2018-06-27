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Депутат Рады рассказал о российском «царстве террора» в Донбассе

Народный депутат Украины Антон Геращенко, выступая в эфире канала 112 Украина, обвинил Москву в создании на территории Донбасса «царства террора».

Депутат Рады рассказал о российском «царстве террора» в Донбассе


По словам парламентария, развязанные Россией боевые действия на востоке Украины привели к тому, что многие жители Донбасса были вынуждены оставить свои дома.


Конечно, все эти люди натерпелись лишений и бежали от творимого там произвола. Но и их, по словам Геращенко, можно разделить на «плохих» и «хороших».

Многие украинцы (имеются в виду жители ДНР и ЛНР) сделали для себя выбор поехать в Россию.

Многие, да не все. Большая часть людей – хороших – уехали на нашу территорию,
сказал депутат.

Он подчеркнул, что на Украине сегодня зарегистрировано более полутора миллионов «временно перемещенных лиц». Это официально, «а если неофициально брать, то, думаю, до двух миллионов наберется», сказал Геращенко.

А что такое «временно перемещенные лица»? Это и есть те жители Донбасса, которые были вынуждены его покинуть, «уехать с территории, где "царство террора", организованное российскими властями», заявил он.

Напомним, весной 2014 года Киев начал силовую операцию в Донбассе против ополчения самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР. Россия была обвинена во вмешательстве в конфликт на востоке Украины, однако в Москве эти обвинения отвергают, подчеркивая, что Российская Федерация не является стороной внутриукраинского конфликта.

Использованы фотографии: ukranews.com
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Комментарии 19

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  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 12:13
    Пропаганда работает, хоть с ошибками и спотыкаясь, но всё же... А вот в России эти темы замалчивают в последнее время. Наверное не выгодно...
    Anarchist
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:22
      А вот в России эти темы замалчивают в последнее время. Наверное не выгодно...
      Знаете, что в России, что в мире происходит очень много всяких событий, и на Крыме и Донбассе "свет клином не сошелся". Но это опять же не значит, что их ВООБЩЕ не упоминают в СМИ. Информация идет. Видимо всего должно быть в меру.
      Крым - российская территория, субъект Российской Федерации и его для чего его упоминать чаще, чем иные субъекты? Не понятно.
      Донбасс - это наша "кровоточащая рана" и информация о конфликте там есть, она поступает и транслируется. И уж не кто не скажет, что кто то его пытается слить. Хотели бы слить, не вкладывали столько в развитие Республик
      svp67
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 12:38
        Цитата: svp67
        Крым - российская территория, субъект Российской Федерации и его для чего его упоминать чаще, чем иные субъекты? Не понятно.

        Правильно, незачем! У нас всё замалчивается, где есть проблемы коих не получается преодолеть... Я сейчас о водоснабжении, которое не везде налажено даже с постройкой моста.
        Ажиотаж на событие прошёл, а проблемы никому не нужны! Мы же, по мнению правительства, живём в самой благополучной стране...
        Anarchist
        1. Гуру (Олег) Сегодня, 12:51
          о водоснабжении, которое не везде налажено даже с постройкой моста.
          вам Сударь по мосту воду подавать ? laughing это -раз, второе -Неужели вы думаете что из за каждого чиха или пыха укропов на линии разграничения нужно сообщать в центральных каналах. ?
          Гуру
          1. Anarchist (Александр) Сегодня, 13:14
            Цитата: Гуру
            вам Сударь по мосту воду подавать ?

            Дык она по трубам на мосту подаётся! Не знали? И я не про чих, а о реальном положении дел...Но зачем Вам это? Вы ведь не там живёте... Верьте, в Крыму всё хорошо!
            Anarchist
            1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 13:23
              Цитата: Anarchist
              Но зачем Вам это? Вы ведь не там живёте... Верьте, в Крыму всё хорошо

              Затем,что это НЭ Лента,в которой заголовки не соответствуют содержанию. В Крыму ,как и везде, не может быть всё хорошо..иначе это был бы рай. И проблемах с водой в Крыму известно ещё со времён монгольского владычества там. Можно сколько угодно говорить ..халва или говно,но вкус во рту это не изменит.
              dvina71
              1. Anarchist (Александр) Сегодня, 13:53
                Цитата: dvina71
                В Крыму ,как и везде, не может быть всё хорошо..иначе это был бы рай.

                Ага, отлично сказано! По Вашим словам, к этому стремиться не нужно... А то Россияне как заживут, как заживут... Вредно это россиянам - жить хорошо? Зачем халва?
                Anarchist
                1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:02
                  Не надо словоблудить. Проблемы с водой в Крыму решаются. Это соложней и дольше и дороже,чем перекрыть канал.
                  А в целом.. в России живут в говне,те кто этого хочет. Никого в светлое завтра сейчас не тянут. Только не надо сейчас заламывать руки с мантрами про пенсионеров и НДС..это только малая толика того что наши криворукие функционеры творят..,я в своей сфере деятельности целый список могу представить,что и как делать не надо,но сделано.
                  Только из-за этого валить нынешнюю власть я не пойду..зря стараетесь.
                  dvina71
                  1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 14:12
                    Цитата: dvina71
                    Только из-за этого валить нынешнюю власть я не пойду..зря стараетесь.

                    Никто и не подталкивает! Люди хотят лишь правды, какой бы она ни была... А её замалчивают. По ящику один позитивчик... Но судя по некоторым заявлениям из того же Совета федерации можно предположить, что правда и им неведома!
                    Рагнар лодброк
                    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 14:20
                      Цитата: Рагнар лодброк
                      судя по некоторым заявлениям из того же Совета федерации

                      А дума то пестрит подобным.
                      Anarchist
                    2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:20
                      У вас только телик из новостных источников..? Я так его вообще не смотрю,он даже не подключен.. у дочери в комнате по оптокабелю есть только развлекательный и обучающий контент. Не находите странно требовать от гос СМИ очень критичную постановку новостей про действия властей? Это я про ВВС..если что.
                      dvina71
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:16
    Нашли кого публиковать.Люди стояли перед фактом ,перебегать под бомбёжками,и досмотром с пристрастием со сторону СБУ,и карателей на сторону ЛДНР, и пополнять тюрьмы и ямы с неизвестными трупами или бежать в центральную Украину..Знакомая живущая в Киеве месяц назад мне написала.Увидела на вокзале беженца мальчика с Донбасса,и заплакала.До того он был грязный нищий,зашуганный и оборванный.Ходит и побирается.Дала ему поесть что было.Вот их модель построения националистического государства.
    Мар.Тира
    1. Чёрный Сегодня, 12:20
      Снова Тоньку штырит. Видать опять дали тарелку облизать wassat
      Чёрный
    2. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 12:35
      Самое любопытное, что многие из тех, кто из Донецка перебрался " в Центральную Украину" уже давно или в РФ или в РБ, а то и в ЕС. Знаю в Минске 2 семьи, уже имеющие ВНЖ, но до сих пор числящиеся в Киеве.
      Так в Минск официально из 404 уехало всего 500 чел.
      А в РФ только официально около 2-х млн.
      Наверняка половина по бумагам "прозябает" под Киевом.
      Vlad.by
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:18
    где "царство террора", организованное российскими властями»
    В очередной раз затянули заунывную "Еще не вмерла Украина...". А по поводу российского "террора" он вмеместе с Климкиным перед европейцами рассказывал о зверствах, пытках и отрезании голов истинным украинцам как в СИЗО ФСБ, так и на Донбассе под контролем российских военных. Это уже не пропаганда, а цинизм последней стадии требующий резкой реакции России на этих фашиствующих недобитков.
    rotmistr60
  4. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 12:21
    Антоша никак к психиатру не сходит
    Сидор Лютый
  5. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:30
    Горбулин заявляет, что Москва готовит Украине «год террора»

    Геращенко, выступая в эфире канала 112 Украина, обвинил Москву в создании на территории Донбасса «царства террора»

    они там, новое слово выучили, что-ли? только смысл слова от них явно ускользает... террор- это то, что хохловласть устроила...
    Masya Masya
  6. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:32
    Оно мож и рассосётся само собой, только сколько жизней будет загублено?
    Надо ли было признавать антиконституционный переворот? Правительство, вдохновителями сего бардака созданное?
    И много чего ещё непонятного, ответов на вопросы я не нахожу.
    Со стороны теперь не решить, будем просто ждать.
    rocket757
  7. майор147 Сегодня, 13:40
    " Большая часть людей – хороших – уехали на нашу территорию, сказал депутат. Он подчеркнул, что на Украине сегодня зарегистрировано более полутора миллионов «временно перемещенных лиц». Это официально, «а если неофициально брать, то, думаю, до двух миллионов наберется», сказал Геращенко."
    - На всякий случай их лишили права голосовать.....
    майор147
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