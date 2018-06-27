Эстония подписала контракт на приобретение южнокорейских САУ К9 Thunder

Эстонская армия начинает вооружаться южнокорейскими самоходными гаубицами. Министерство обороны Эстонии подписало контракт на приобретение из наличия армии Южной Кореи 12 самоходных 155-мм/52 гаубиц К9 Thunder, сообщают эстонские СМИ. Стоимость контракта 46 млн евро.Согласно имеющейся информации, закупленные гаубицы К9 будут поставлены в Эстонию двумя партиями в конце 2020 года и в течении 2021. Ими предполагается вооружить артиллерийский дивизион 1-й пехотной бригады эстонской армии, на вооружение которого в настоящее время стоят германские 155-мм/39 буксируемые гаубицы FН-70 и советские буксируемые 122-мм гаубицы Д-30.Отмечается, что приобретение Эстонией 12 южнокорейских САУ К9 позволит ей выстроить общую с Финляндией систему логистики, так как финны ранее также приобрели 48 САУ К9.155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder разработана и производилась южнокорейским объединением Samsung Techwin (ныне Hanwha Land Systems). Всего с 1999 по 2014 годы южнокорейская армия получила 1136 САУ К9. Система также с 2004 года производится по лицензии в Турции (как T-155 Firtina).K9 Thunder весит 47 тонн, мощный дизель в 1000 л.с. обеспечивает скорость до 67 км/ч. Запас хода 480 км. Вооружена К9 155-мм орудием с длиной ствола в 52 калибра, скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Экипаж 5 человек.