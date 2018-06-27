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Эстония подписала контракт на приобретение южнокорейских САУ К9 Thunder

Эстонская армия начинает вооружаться южнокорейскими самоходными гаубицами. Министерство обороны Эстонии подписало контракт на приобретение из наличия армии Южной Кореи 12 самоходных 155-мм/52 гаубиц К9 Thunder, сообщают эстонские СМИ. Стоимость контракта 46 млн евро.

Эстония подписала контракт на приобретение южнокорейских САУ К9 Thunder


Согласно имеющейся информации, закупленные гаубицы К9 будут поставлены в Эстонию двумя партиями в конце 2020 года и в течении 2021. Ими предполагается вооружить артиллерийский дивизион 1-й пехотной бригады эстонской армии, на вооружение которого в настоящее время стоят германские 155-мм/39 буксируемые гаубицы FН-70 и советские буксируемые 122-мм гаубицы Д-30.


Отмечается, что приобретение Эстонией 12 южнокорейских САУ К9 позволит ей выстроить общую с Финляндией систему логистики, так как финны ранее также приобрели 48 САУ К9.

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder разработана и производилась южнокорейским объединением Samsung Techwin (ныне Hanwha Land Systems). Всего с 1999 по 2014 годы южнокорейская армия получила 1136 САУ К9. Система также с 2004 года производится по лицензии в Турции (как T-155 Firtina).

K9 Thunder весит 47 тонн, мощный дизель в 1000 л.с. обеспечивает скорость до 67 км/ч. Запас хода 480 км. Вооружена К9 155-мм орудием с длиной ствола в 52 калибра, скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Экипаж 5 человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. Vard Сегодня, 12:20
    Это им с гарантией застрелиться... Хотя США могут их припрячь где нибуть в Афганистане...
    Vard
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 12:42
      Молодцы,что купили - будет, хоть что нибудь на параде показать yes
      рич
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:24
    Министерство обороны Эстонии подписало контракт на приобретение из наличия армии Южной Кореи 12 самоходных 155-мм/52 гаубиц К9 Thunder, сообщают эстонские СМИ. Стоимость контракта 46 млн евро.
    Странно, что не германские "PZ-2000"...
    svp67
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 12:26
      Цитата: svp67
      Странно, что не германские "PZ-2000"...

      Грошей нэма у них на PZ-2000 скорее всего.
      DenZ
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:27
        Цитата: DenZ
        Грошей нэма у них на PZ-2000 скорее всего.

        А вот на К-9 есть, то же ведь очень дорогая самоходка.
        svp67
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:40
        Цитата: DenZ
        Цитата: svp67
        Странно, что не германские "PZ-2000"...

        Грошей нэма у них на PZ-2000 скорее всего.

        Не факт. Литовцы купили PzH 2000 в итоге за 3.6 млн. евро за единицу, плюс бонус- три учебные машины.
        Тут получается 3.8 за ед.

        Видимо, просто некондиции на продажу в Европе больше нет. Пришлось вторичный рынок других стран шерстить 8)))
        Лопатов
        1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 14:51
          Цитата: Лопатов
          Видимо, просто некондиции на продажу в Европе больше нет. Пришлось вторичный рынок других стран шерстить

          Только хотел написать, что у немцев самим нехватает lol
          А корейцы, задружились во всю... Не сегодня - завтра, брататься начнут...
          Меня больше интересует, откуда гроши?? what Оно , как бы сумма не очень большая... Но все же... wink
          LiSiCyn
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:32
      Цитата: svp67
      Странно, что не германские "PZ-2000"...

      Тут финт наверное. Сами они дорогое купить не могут, а вот если корпоративно... типа они ношеное дешевое покупают, а южная Корея в замен проданного подороже амеровское или немецкое...
      MPN
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:24
    двумя партиями в конце 2020 года и в течении 2021
    С бору по сосенке и думают, что наскребут на лес? К 2021 году обстановка может измениться так, что возможно уже гаубицы будет поставлять некому.
    rotmistr60
  4. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 12:25
    Хороший выбор.
    Вождь краснокожих
  5. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 12:26
    Понятно что для безопасности отдельно взятой Эстонии - это бесполезная закупка. Но если это обязывает НАТО, Эстония - как отдельное подразделение...
    Viktor Afanasev
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:29
      Цитата: Viktor Afanasev
      Но если это обязывает НАТО, Эстония - как отдельное подразделение...

      НАТО бы обязало купить что то у США или Германии, но не как не у Республики Кореи.
      А вот интересно куда пойдут высвобождаемые германские 155-мм/39 буксируемые гаубицы FН-70 и советские буксируемые 122-мм гаубицы Д-30.?
      svp67
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:30
    Нда...с ходу оборону Эстонии уже и не взломать.. laughing
    parusnik
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:19
      это смотря как тормозить будут, а то команда на открытие огня придет когда наши танки будут мыть траки в балтийском море
      роман66
  7. тагил (сергей) Сегодня, 12:32
    Все это надо было прекращать сразу, как только НАТО и США заявили о размещении в прибалтике своих войск. Через несколько лет Прибалтийские хомячки будут достаточно насыщенны оружием, и не плохим оружием. Это будет представлять в случае войны дополнительные наши потери и отвлечение сил и средств для их уничтожения.
    тагил
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:53
      А если вспомнить эпических латышских стрелков, охранявших Кремль
      и воевавших аж за Уралом... то вообще темно в глазах. stop
      voyaka uh
  8. sedoj (Юрий) Сегодня, 12:33
    Вооружена К9 155-мм орудием с длиной ствола в 52 калибра, скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Экипаж 5 человек.

    Каждые 4 секунды - выстрел? Автор, окстись.
    Автоматическая система подачи боеприпасов обеспечивает максимальную кратковременную скорострельность - 3 выстрела за 15 секунд. В обычных условиях расчет производит 6 выстрелов в минуту. Снаряды заряжаются в казенную часть и досылаются автоматически, тогда как метательные заряды в обычных картузах или современные модульного типа укладываются вручную. Боекомплект самоходки состоит из 46 выстрелов раздельного заряжания.
    sedoj
  9. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:34
    Корейцы конечно молодцы, постепенно становятся одними из лидеров производства вооружений, да и не только вооружений, так же в автомобилестроении, судостроении, кораблестроении, электроники и т.д. И это в стране, где почти нет природных богатств. Вот что бывает, когда существуют рычаги противовесов во власти, позволяющая реально сменять власть на честных выборах. А нашему несчастному народу вдолбили очень глупое выражение "за кого же еще", вот и хлебаем полной ложкой сами знаете что..
    Донской
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:48
      Причем с нуля практически. Крестьянская страна, выращивали рис
      и ловили рыбу с деревянных лодок.
      А теперь строят крупнейшие в мире супертанкеры, контейнеровозы.
      Горную технику, бульдозеры, краны, отличные автомобили. Мобильники, бытовую электронику. Один Самсунг чего стоит... И все - высокого качества.
      И в артиллерии, где Европа всегда доминировала, теснят и немцев, и англичан.
      voyaka uh
  10. Керенский (Кирилл) Сегодня, 12:46
    Министерство обороны Эстонии подписало контракт на приобретение из наличия армии Южной Кореи 12 самоходных 155-мм/52 гаубиц К9 Thunder,

    Всего с 1999 по 2014 годы южнокорейская армия получила 1136 САУ К9.

    Эстонцы выбирать будут? А то вопросы возникают: каков настрел, каков ресурс движка?
    Керенский
  11. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 12:55
    " обеспечивает скорость до 67 км/ч. Запас хода 480 км. " В случае чего успеет удрать.
    Дилетант
  12. лысова (владимир) Сегодня, 13:26
    Никак Север Ю. Кореи высвобождается, или более новые на подходе.
    лысова
  13. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:40
    "с 1999 по 2014 годы южнокорейская армия получила 1136 САУ К9"///

    Ничего себе! 1100 гаубиц... во, корейцы дают. belay
    voyaka uh
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