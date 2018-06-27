15:10 27 июня
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В Верховной раде: Это США разожгли военный конфликт на Украине

В Верховной раде Украине на фоне откровенного майданного бреда об «агрессии и имперских амбициях России» всё чаще слышны голоса тех депутатов, которые называют вещи о происходящем на Украине своими именами. Так, народный депутат Украины Евгений Мураев, кстати, один из самых молодых в депутатском корпусе страны, в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что происходящий вооружённый конфликт на Украине не выгоден никому, кроме Соединённых Штатов Америки.

В Верховной раде: Это США разожгли военный конфликт на Украине


По словам нардепа, представляющего политическую платформу "За жизнь", экономика Украины ежегодно теряет десятки миллиардов долларов от действующих нелепых санкций, народ нищает, тарифы для населения и промышленности растут по указке кредиторов, при этом война продолжается, как продолжается и внешнее управление страной, выстроенное США.


Евгений Мураев:
Но Вашингтон не допустит того, чтобы Украина отменила санкции, восстановила свои отношения с Москвой, реанимировала экономику. Почему? Да потому что это общий план США по ослаблению Евросоюза и России. Это геополитические противники США. Украину Вашингтон использует лишь как инструмент, разжигая внутренний конфликт на нашей территории и заставляя конфликтовать с соседями.

По словам нардепа Верховной рады, нынешние власти, во всём исполняющие указания из-за океана, изменяют Родине.

Это громкое заявление вызвало шквал критики со стороны пропорошенковских сил, которые уже успели обвинить Мураева в «связях с Москвой». А Мураев и не скрывает того, что готов восстанавливать украино-российские связи, чтобы совместно преодолеть привнесённый извне глубочайший кризис.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev
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Комментарии 62

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  1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:44
    ЧТО ЭТО БЫЛО ?
    belay
    Shurik70
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 12:46
      народный депутат Украины Евгений Мураев, кстати, один из самых молодых в депутатском корпусе страны, в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что происходящий вооружённый конфликт на Украине не выгоден никому, кроме Соединённых Штатов Америки.
      Удачи тебе, Евгений Мураев! Не легко же тебе придётся... В этой стране правда-матка лишь до мусорки доведёт. Или до гроба!
      Anarchist
      1. Татьяна Сегодня, 13:19
        Молодец парень! Именно за такими депутатами ВРУ возможно нормальное будущее у Украины!
        За смелость героическому депутату ВРУ Евгению Мураеву, как истинному патриоту своей страны с адекватным пониманием происходящего, уже можно памятник в Украине ставить!
        Однако, скорее всего, его политические оппоненты действительно "поставят" ему памятник - посмертно - на каком-нибудь удалённом и тихом кладбище! Ибо такую правду-матку фашисты не прощают. Но, как говорится, из искры возгорится пламя народного сопротивления против истинных врагов Украины!
        Татьяна
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:27
          Он давно стоит на этих позициях , как бы его того ...
          Идущий
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:53
        Anarchist (Александр) Сегодня, 12:46В этой стране правда-матка лишь до мусорки доведёт. Или до гроба!

        ... второй вариант наиболее реалистичен...
        a.s.zzz888
      3. роман66 (роман) Сегодня, 14:00
        не жилец, однако hi
        роман66
      4. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:14
        да бесноватых майдаунов там еще много,так что депутату надо свою когорту собирать,чем больше насобирает,тем дольше пободаться с майдаунами получится,жаль помочь ни как,сразу заорут,что он "москальский засланец"))
        Ратник с пулеметом
      5. Vik66 (Виктор) Сегодня, 14:35
        Думаю, недолго ему осталось протирать штаны в ВР, убьют, как Бузину и свалят на РФ.
        Vik66
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:47
      В Верховной раде: Это США разожгли военный конфликт на Украине
      Ну вы уж определитесь там, а то чего то , (то ли от жары) мозги плыть начинают...
      MPN
      1. Каракурт (Александр) Сегодня, 12:57
        Цитата: MPN
        В Верховной раде: Это США разожгли военный конфликт на Украине
        Ну вы уж определитесь там, а то чего то , (то ли от жары) мозги плыть начинают...

        Мураев целых 4 года это говорит , Вам почитать про него надо , а не сразу писать комментарий , новость подана как "сенсация" что не соответствует действительности .
        Каракурт
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 12:53
      что то пошло не так. а может этот депутат просто опоздал к разделу пирога?
      рич
    4. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 12:57
      Мураев? Да вы издеваетесь? Он давно уже вещает (весь урокризис) "пророссийски" , сейчас постить его слова ,как событие, хочется спросить "Хайпожорите?"
      Dimontius
    5. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 13:00
      Жаль парня! Такие там недолго говорят...
      Vlad.by
    6. Каракурт (Александр) Сегодня, 13:01
      Цитата: Shurik70
      ЧТО ЭТО БЫЛО ?
      belay

      Что тут для Вас удивительно , человек этот всегда говорил что на Украине переворот и война это проделки США, или лишь бы прокомментировать первым negative negative negative
      Каракурт
    7. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:03
      Мураев - умница. Он пошел от обратного "Россия во всем виновата" и пришел к правильному выводу. Посмотрите "Ньюсван", там он много реальных вещей озвучивает. Уже одно греет, что с его тв -студией нацики ничего сделать не могут. winked
      сибиралт
    8. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:04
      Цитата: Shurik70
      ЧТО ЭТО БЫЛО ?
      belay

      Временное просветление или серьезный ветер перемен в свидомых головах. Вот только кто их теперь выпустит из ямы, куда их загнали США и ЕС.
      Венд
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:19
        Есть там пара таких, кандидатов в "Миротворец". Щаз их из депутатов хотют вычеркнуть! Генеральный Луценко старается.
        rocket757
      2. volodya (владимир) Сегодня, 13:31
        Да они сами и с удовольствием лезли в эту яму? Они подумали и решили, что Россия слишком бедная страна для них и решили найти дядю побогаче, ну и подоить его. Ну а что получилось, уж то и получилось!
        volodya
    9. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 13:28
      Экономика О , долгов тьма а есть хочется !
      Siberia 9444
    10. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:57
      Ничего серьезного и не было...Их там таких единицы и без перспективы..
      Цитата: Shurik70
      ЧТО ЭТО БЫЛО ?
      belay
      210окв
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 12:46
    Хана депутату Мураеву.
    solzh
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:47
    Кажется, свидомиты начали о чём-то догадываться
    Дормидонт
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:48
    Ещё не все с ума сошли...Пробиваются лучи света в темном царстве..
    parusnik
    1. Украинец (Андрей) Сегодня, 13:28
      Братан. У нас пол страны это понимает. Но ссут высказаться.
      Украинец
      1. Украинец (Андрей) Сегодня, 13:29
        Но если найдется лидер- вы все удивитесь сколько нормальных людей на Украине.
        Украинец
        1. роман66 (роман) Сегодня, 14:01
          так ищете уже скорее!
          роман66
          1. Украинец (Андрей) Сегодня, 14:43
            Без помощи РФ лидера растопчут. Сам понимаешь с кем приходиться бороться.
            Украинец
  5. Hexagon (Hexagon) Сегодня, 12:49
    За стратегическим запасом "зелья правды" не уследили? На опохмел бутыли перепутали?
    Hexagon
  6. Zubr Сегодня, 12:50
    Ой парень, молодца конечно, правильно всё сказал, теперь. Ходи и оглядывайся, кастрюлеголовые тебе этого не простят ! Ну держу кулаки за тебя. Лёд начинает трогаться, господа присяжные заседатели.
    Zubr
  7. Керенский (Кирилл) Сегодня, 12:52
    Ну тема "Во всём виноват Путин" себя исчерпала. Так что шансы у него есть.
    Керенский
  8. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 12:52
    Мураев уже давным-давно, с самого майдана, говорит правильные вещи и об Украине, и о США, и о России. Он же из "Партии регионов". Никаких "всё чаще слышны голоса" в Верховной Раде нет.
    AlexanderVP
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:02
      Кому на этом сайте, это интересно? Главное - толпой поскакать...
      НасРать
  9. KRIK33 (Роман) Сегодня, 12:56
    Цитата: AlexanderVP
    Мураев уже давным-давно, с самого майдана, говорит правильные вещи и об Украине, и о США, и о России. Он же из "Партии регионов". Никаких "всё чаще слышны голоса" в Верховной Раде нет.

    Полностью с Вами согласен, Александр... hi Одно удивляет, почему он до сих пор не люстрирован... Видимо, прикрытие надежное есть...
    KRIK33
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:30
      У него "КРЫША" ПУТИН!!! laughing
      Black Sniper
  10. Злой эльф (Григорий) Сегодня, 12:56
    А Россия то согласна восстанавливать ? Ее то спросили ?
    Злой эльф
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:33
      Согласна, что ей с Уераиной делить? Разве что саму Украину...
      Black Sniper
  11. igfrost1957 Сегодня, 12:59
    Перед выборами зашевелились пауки в банке.
    igfrost1957
  12. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:01
    А Мураев и не скрывает того, что готов восстанавливать украино-российские связи, чтобы совместно преодолеть привнесённый извне глубочайший кризис.

    Как бы это восстановление связей не выродилось опять в "Россия должна помочь братскому народу". what
    Alexey RA
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:03
      помочь - да. а долги - сами!
      роман66
    2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:35
      Ну дак на ошибках учимся.
      Black Sniper
  13. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 13:03
    Вообще смелый человек. Не первый раз нацики ему угрожают за подобные высказывания. Трудно понять зачем он каждый раз "нарывается" на "гнев майданный". Могут и убить, как Бузину.
    samarin1969
  14. Leshka G (Leshka G) Сегодня, 13:04
    Цитата: parusnik
    Ещё не все с ума сошли...Пробиваются лучи света в темном царстве..

    Да этот лучик давно уже пробивается, только пробивается он для показа на ТВ в ночное время, когда все спят. Этот единственный вна украине глас Мураева, типа у них там демократия. В реале же, мало кто знают его на украине.

    пс. в подвержение моих слов, вот ссылка на видео в ютубе российского блогера с украинским. Украинский блогер, ну как считается продвинутая личность - он не знает Мураева https://youtu.be/-TwRfTH1PzE
    Leshka G
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 13:15
      Те кто у власти это все и так знают и рьяно выполняют эти заветы сша и далеко не в пользу Украины и ее народа....
      anjey
  15. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 13:14
    Ни для кого не секрет, что США использует Украину в качестве бикфордового шнура,для развязывание войны против
    России.Америке не впервые воевать чужими руками.До Европы это не доходит. В Европе рассматривают миграционный кризис как стихийное бедствие,забывая о бомбежках Сирии,Ирака,Ливии.
    nikvic46
  16. serezhasoldatow (Сергей) Сегодня, 13:18
    Застрелят? Повесят? Пропадет без вести? Обвинят в госизмене? А может успеет эмигрировать?
    serezhasoldatow
  17. slavaseven (Вячеслав) Сегодня, 13:21
    Деревянный макинтош приготовить успел?
    slavaseven
  18. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:25
    Евгений Мураев: происходящий вооружённый конфликт на Украине не выгоден никому, кроме Соединённых Штатов Америки.

    Трезвый голос разума. Только вот сколько ему жить дадут после такого заявления? what sad
    К-50
  19. demo (Ван) Сегодня, 13:29
    Ну все, приехали.
    Парень поедет догонять Олеся Бузину.
    Тьфу-тьфу.
    demo
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:06
      Ведь убили БУЗИНУ!!! Ваша ирония здесь не уместна am
      Black Sniper
  20. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:31
    Ходи теперь оглядывайся дружище, эти гады могут и покушение устроить
    Romka47
  21. aries2200 (aries) Сегодня, 13:34
    интересно сколько проживет после сказанного?
    aries2200
  22. майор147 Сегодня, 13:42
    "Это США разожгли военный конфликт на Украине".
    И опять, виноват кто угодно, но не они!
    майор147
  23. Алексей В1981 (Алексей) Сегодня, 13:47
    Что он сморозил?
    Алексей В1981
  24. лис Сегодня, 13:58
    комменты почитал...уныло то как. а ещё про руину наговаривают,а сами чем отличаетесь? жертвы пропаганды первого канала. хоть бы поинтересовались для начала,что за депутат,чем занимается...нет,сразу "чо было?..." путинизм головного мозга это был,комментаторы...
    хотя...может в гугле забанили? или песать проще,чем читать и ПОНИМАТЬ прочитанное,а уж поисковиком воспользоваться-моветон.
    лис
  25. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:59
    Цитата: KRIK33
    идимо, прикрытие надежное есть...

    На всякий случай ,а случай бывает всякий ! ( свидо свистуны ) готовят запасной аэродром ... Вот и прикрывают Мураева ...
    30 вис
  26. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 14:08
    Цитата: parusnik
    Ещё не все с ума сошли...Пробиваются лучи света в темном царстве..

    Мунтян тоже матку правду рубила, но в последнее время куда то пропала, третье китайское предупреждение?
    Росомаха
  27. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 14:09
    Поздно прозревать. Амба, карапузики!
    Berkut24
  28. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:10
    Кроме Муравьева есть конечно и другие здравомыслящие люди. Показательно, то Тимошенко уже помалкивает про ЯО, а она дама ушлая и чувствует,что изберателей уже тошнит от" ура-УНСО "
    Роялист
  29. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:13
    Оказывается есть на Украине адекватные люди и это радует! good
    Black Sniper
  30. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:28
    Цитата: НасРать
    Кому на этом сайте, это интересно? Главное - толпой поскакать...

    Мне это интересно, а толпой или в одиночку, скакать или лежать мне без разницы negative
    Black Sniper
  31. Zomanus (Алексей) Сегодня, 14:40
    Мне кажется, что если Америка начнет платить этому чуваку,
    он заткнется и станет в один строй с Порошенко.
    Во много эти заявления имеют своей целью получения платы за молчание.
    Zomanus
  32. senima56 (Николай) Сегодня, 14:42
    Кажется начитает доходить!? Хотя это "первые проблески" разумных мыслей, но всё-таки!
    senima56
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