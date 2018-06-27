Но Вашингтон не допустит того, чтобы Украина отменила санкции, восстановила свои отношения с Москвой, реанимировала экономику. Почему? Да потому что это общий план США по ослаблению Евросоюза и России. Это геополитические противники США. Украину Вашингтон использует лишь как инструмент, разжигая внутренний конфликт на нашей территории и заставляя конфликтовать с соседями.

В Верховной раде Украине на фоне откровенного майданного бреда об «агрессии и имперских амбициях России» всё чаще слышны голоса тех депутатов, которые называют вещи о происходящем на Украине своими именами. Так, народный депутат Украины Евгений Мураев, кстати, один из самых молодых в депутатском корпусе страны, в эфире телеканалазаявил о том, что происходящий вооружённый конфликт на Украине не выгоден никому, кроме Соединённых Штатов Америки.По словам нардепа, представляющего политическую платформу "За жизнь", экономика Украины ежегодно теряет десятки миллиардов долларов от действующих нелепых санкций, народ нищает, тарифы для населения и промышленности растут по указке кредиторов, при этом война продолжается, как продолжается и внешнее управление страной, выстроенное США.Евгений Мураев:По словам нардепа Верховной рады, нынешние власти, во всём исполняющие указания из-за океана, изменяют Родине.Это громкое заявление вызвало шквал критики со стороны пропорошенковских сил, которые уже успели обвинить Мураева в «связях с Москвой». А Мураев и не скрывает того, что готов восстанавливать украино-российские связи, чтобы совместно преодолеть привнесённый извне глубочайший кризис.