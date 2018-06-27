Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Испания закупает в США комплексы ПРО
Американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Испании пяти комплексов ПРО AEGIS, передает РИА Новости.
Сумма возможной сделки составит более $860,4 млн.
Как заявили в Агентстве сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США, предложенная продажа вооружений поддержит цели американской внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности союзного государства.
В релизе подчеркивается, что Испания является «важной силой» в деле обеспечения политической стабильности и экономического прогресса на Европейском континенте.
В агентстве отметили так же, что для Соединенных Штатов жизненно важно помогать этой европейское стране в поддержании сильного потенциала самообороны.
Сообщается также, что ВМС Испании уже располагают пятью боевыми кораблями, оснащенными системой ПРО AEGIS. Дополнительные же 5 комплексов позволят стране «более гибко противодействовать региональным угрозам».
В документе содержится оговорка, что данное уведомление является обязательным, однако не означает, что поставка вооружений обязательно состоится. Этот вопрос будет решаться в Конгрессе США.
Напомним, система AEGIS предназначена для поражения баллистических ракет противника. На вооружении системы стоят ракеты RIM-161 SM-3 (Standard Missile 3), способные поражать воздушные цели на заатмосферных высотах.
Сумма возможной сделки составит более $860,4 млн.
Как заявили в Агентстве сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США, предложенная продажа вооружений поддержит цели американской внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности союзного государства.
В релизе подчеркивается, что Испания является «важной силой» в деле обеспечения политической стабильности и экономического прогресса на Европейском континенте.
В агентстве отметили так же, что для Соединенных Штатов жизненно важно помогать этой европейское стране в поддержании сильного потенциала самообороны.
Сообщается также, что ВМС Испании уже располагают пятью боевыми кораблями, оснащенными системой ПРО AEGIS. Дополнительные же 5 комплексов позволят стране «более гибко противодействовать региональным угрозам».
В документе содержится оговорка, что данное уведомление является обязательным, однако не означает, что поставка вооружений обязательно состоится. Этот вопрос будет решаться в Конгрессе США.
Напомним, система AEGIS предназначена для поражения баллистических ракет противника. На вооружении системы стоят ракеты RIM-161 SM-3 (Standard Missile 3), способные поражать воздушные цели на заатмосферных высотах.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти