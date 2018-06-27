15:06 27 июня
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Испания закупает в США комплексы ПРО

Американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Испании пяти комплексов ПРО AEGIS, передает РИА Новости.



Сумма возможной сделки составит более $860,4 млн.


Как заявили в Агентстве сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США, предложенная продажа вооружений поддержит цели американской внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности союзного государства.

В релизе подчеркивается, что Испания является «важной силой» в деле обеспечения политической стабильности и экономического прогресса на Европейском континенте.

В агентстве отметили так же, что для Соединенных Штатов жизненно важно помогать этой европейское стране в поддержании сильного потенциала самообороны.

Сообщается также, что ВМС Испании уже располагают пятью боевыми кораблями, оснащенными системой ПРО AEGIS. Дополнительные же 5 комплексов позволят стране «более гибко противодействовать региональным угрозам».

В документе содержится оговорка, что данное уведомление является обязательным, однако не означает, что поставка вооружений обязательно состоится. Этот вопрос будет решаться в Конгрессе США.

Напомним, система AEGIS предназначена для поражения баллистических ракет противника. На вооружении системы стоят ракеты RIM-161 SM-3 (Standard Missile 3), способные поражать воздушные цели на заатмосферных высотах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 12:56
    Испания, небось, от Ирана защищаться собралась. Иначе никак нельзя объяснить тупейшую расстрату $860 млн.
    AlexanderVP
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:16
      Сбивать ракеты где то там вдалеке,эт конечно хотится, но очень не многим получиться.
      Сбивать ядрёное над своей территорией, верх идиотиз-з-зма .... если только оно не летит тебе в огород!
      rocket757
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:24
        Сумма возможной сделки составит более $860,4 млн.


        Флаг им в руки , народ Испании очень рад.
        Идущий
        1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 13:41
          Цитата: Идущий
          Испании очень рад

          Народ Испании действительно рад. Тем более деньги не такие уж и большие...
          Вендиго
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:57
            Подключайтесь к народу Испании и помогайте.
            Идущий
      2. To be or not to be Сегодня, 13:33
        " Над всей Испанией безоблачное небо "
        To be or not to be
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:17
      Цитата: AlexanderVP
      Испания, небось, от Ирана защищаться собралась. Иначе никак нельзя объяснить тупейшую расстрату $860 млн.

      Дополнительные же 5 комплексов позволят стране «более гибко противодействовать региональным угрозам».
      Если эстония защищается от угроз , то Испании и подавно надо... Надо вообще то США, что бы все члены НАТО на 2% своего ВВП закупали у них оружие... А уж угозы найдутся, только не выполни указаний.
      MPN
    3. Дырокол (Евгений) Сегодня, 13:21
      Цитата: AlexanderVP
      Испания, небось, от Ирана защищаться собралась. Иначе никак нельзя объяснить тупейшую расстрату $860 млн.

      Зря упражняетесь в острословии, закупка для флота, видать еще фрегатов строить собрались.
      Дырокол
    4. Вендиго (Андрей) Сегодня, 13:39
      Цитата: AlexanderVP
      Испания, небось, от Ирана защищаться собралась.

      Почему только от Ирана? Сбивать Российские анимационные кинжалы тоже например. hi
      Вендиго
    5. Tusv (Владимир) Сегодня, 14:01
      Цитата: AlexanderVP
      Испания, небось, от Ирана защищаться собралась. Иначе никак нельзя объяснить тупейшую расстрату $860 млн.

      Какая же это растрата? Это халява. Один только аванс от Ирана на 5 дивизионов на устаревший (но не морально) С300 ПМУ2 больше
      Tusv
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:17
    Видимо Гибралтар отвоевывать собрались... wink
    parusnik
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 13:22
      Для этого корабли нужны? Так то у них с суши доступ есть.
      Дырокол
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:24
        Англичане Гибралтар с моря брали..А тут что бы не нарушать традиций и с моря и с суши..Полная блокада, она понадежнее...Да и потом, я специально к своему комментарию смайл поставил..Что бы к нему особо серьезно не относились...
        parusnik
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 13:26
          Цитата: parusnik
          Англичане Гибралтар с моря брали..А тут что бы не нарушать традиций и с моря и с суши..Полная блокада, она понадежнее...

          Сейчас Гибралтар не имеет особого значения, зачем он Британии непонятно, пустая трата денег.
          Дырокол
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:27
            Повторно:я специально к своему комментарию смайл поставил..Что бы к нему особо серьезно не относились...
            parusnik
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:22
    Видимо денег много, девать некуда. Американцы уже показали свое "эффективное" оружие в Сирии. fool laughing
    Симон
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 13:45
      Цитата: Симон
      Американцы уже показали свое "эффективное" оружие в Сирии.

      Вот именно что показали... и США и Израиль кстати. И весь мир это видел, весь мир это знает.
      А еще весь мир теперь знает, что МО РФ - вруны каких поискать wink
      Вендиго
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:59
        Весь мир с вами , это мы уже где то уже слышали.
        Идущий
  4. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:35
    Все эти про и пво уже каменный век. Так как гиперзвуковые ракеты их легко пройдут.
    Грибок
  5. лысова (владимир) Сегодня, 13:39
    Добровольно принудительно. А заправлять комплексами ( контроль и сбор информации ) будут штаты.
    лысова
  6. мерцание (Николай) Сегодня, 13:48
    Испания закупает в США комплексы ПРО
    Давно пора, а то Португалия рядом, баски ... и да, северо-корейские ракеты
    мерцание
    1. andrewkor Сегодня, 14:55
      А вдруг из Марокко что нибудь пролетит,что то там стало не спокойно!
      andrewkor
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 15:00
      Цитата: мерцание
      Давно пора, а то Португалия рядом, баски ... и да, северо-корейские ракеты

      AEGIS первую очередь корабельная система, Испания их закупает для кораблей, наземных комплексов ПРО у них нет.
      Дырокол
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