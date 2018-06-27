15:09 27 июня
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Родченкова в США отправили на лечение в психиатрическую клинику

Из Соединённых Штатов Америки пришла информация о том, что информатор WADA Григорий Родченков был в срочном порядке доставлен в психиатрическую больницу. Средства массовой информации, включая ТК Russia Today, сообщают о том, что Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством, находясь при этом в квартире в Вашингтоне, которую для него арендовало ФБР.

Родченкова в США отправили на лечение в психиатрическую клинику


Данные о попытке Родченкова свести счёты с жизнью были изначально опубликованы на Telegram-канале вице-президента российского представительства Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.


Ионов рассказывает подписчикам своего канала, что попытка суицида Родченковым была совершена 19 июня. Все эти дни американские спецслужбы пытались предпринимать все меры для того, чтобы эта информация не просочилась в СМИ.

Стало известно, что в квартире Родченкова в Вашингтоне было обнаружено множество пустых бутылок из-под алкоголя, а также коробок с сильнодействующими психотропными препаратами. Это настоящая горькая ирония судьбы: сильнодействующие вещества и алкоголь в больших количествах принимал человек, который и распространил ложь о якобы тотальном употреблении допинга российскими спортсменами.

Напомним, что на основании противоречащих самим себе показаний Родченкова в WADA и был подготовлен доклад, после представления которого российских атлетов отстраняли от Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов Европы и мира, заставляли выступать под нейтральным флагом.

Ионов в своём микроблоге подозревает, что на Родченкова сильнейшее давление оказывали спецслужбы США, заставляя того продолжать выдумывать нелепые свидетельства против России и российских спортсменов.

Из материала:
Видимо, у него сдали нервы.


Фактически, это бесславный конец для человека, который транслировал ложь за западные «печеньки» и предал Родину и соотечественников.

Напомним, что не так давно на принудительное лечение в психиатрическую клинику был отправлен Пётр Павленский (уже во Франции), которого Запад, во время его бредовых акций в России, сначала превозносил, объявляя «свободным художником». Как только Павленский поджог здание банка, художника скрутила полиция, а затем французские медики признали его душевнобольным.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. ваняватный Сегодня, 13:31
    скажут : Русские затравили бедолагу ...
    ваняватный
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:36
      Он наверное просто решил таким образом напомнить о себе, переживал что стали забывать))
      А больше всего удивляет - как он стал у нас во главе Русада? конечно очевидно, что пропихивала ВАДА, но все равно, как минимум, стоило задуматься с какой целью это делалось и не допустить этого придурка и близко к пробиркам.
      maxim947
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 13:37
        Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством
        Совесть проснулась или "рука" кремля? И то, и другое - хорошо! Но совесть лучше, особенно если вовремя, т.е. до того, как напакостил...
        Anarchist
        1. Татьяна Сегодня, 14:08
          Просто Родченков на фоне ЧМ-2018, проводимого в России, в политическом плане выработал полезный для своих американских хозяев - американских спецслужб - свой антироссийский имиджевый ресурс - и стал им не интересен. Поняв это, не смог пережить "кидалова" со стороны США и коллективного Запада и под пьяную лавочку от персонального банкротства действительно решил расстаться с жизнью.
          Татьяна
          1. камикадзе (ilhom) Сегодня, 14:16
            настигла иуды его меч господня за предательства РОССИИ
            камикадзе
            1. volodya (владимир) Сегодня, 14:36
              Цитата: камикадзе
              настигла иуды его меч господня за предательства РОССИИ

              Это однако сигнал всем предателям, Родченков,Павленский,Бабченко тоже чего то жаловаться начал! Депутат этот бывшый, которого на Украине грохнули.
              volodya
              1. Например Сегодня, 15:01
                Фактически, это бесславный конец для человека, который транслировал ложь за западные «печеньки» и предал Родину и соотечественников.

                Какой пафос! А какой судак его посадил в это кресло? Я имею в виду его должность в России.
                Как только он свалил за бугор, так сразу стало известно, что он и наркоман и душевно больной и дурью торговал вместе с родней. А до отвала это была тайна за семью печатями.
                Ведь не последний человек был при проведении ОИ в Сочи.
                Может просто он своих покровителей киданул? wink
                Цитата: volodya
                Это однако сигнал всем предателям

                Пафос дело заразное laughing lol wassat
                Например
        2. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 14:16
          Там среди пустых бутылок ещё и клизма с "новичком" должна была быть what
          Ростовчанин
        3. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:28
          Родченкова в США отправили на лечение в психиатрическую клинику

          Наконец то до них дошло, что он неадекватный.
          фигвам
        4. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:59
          это обычный путь предателя с предсказуемым финалом.
          Ратник с пулеметом
      2. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:46
        Требую остановить кровавый молох карательной психиатрии! Свободу Родченкову, Павленскому, всем Наполеонам и инопланетянам!!! Кровавую гэбню к ответу! Свободу Луису Корвалолу! Навального в президенты!
        Прокат
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:53
          Цитата: Прокат
          Навального в президенты!

          Даешь свободные выборы в палате № 6 lol
          Tusv
          1. Прокат (Виктор) Сегодня, 14:02
            laughing ЛСД не наркотик! Мельдоний в массы! Требую продолжения банкета!
            Прокат
        2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 14:09
          'Yes, of course.' ...йез оф коз ! И каждому мужчине по три женщины! love wassat Пусть работают .....
          30 вис
          1. Кэптен45 (Юрий) Сегодня, 14:45
            Цитата: 30 вис
            йез оф коз !

            А коза-то зачем recourse неужто belay гм..доить?
            Кэптен45
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:54
        Вообще то он и был пациентом здесь в России..Отличные кадры у нас подобраны на ответственных постах..
        Цитата: maxim947
        Он наверное просто решил таким образом напомнить о себе, переживал что стали забывать))
        А больше всего удивляет - как он стал у нас во главе Русада? конечно очевидно, что пропихивала ВАДА, но все равно, как минимум, стоило задуматься с какой целью это делалось и не допустить этого придурка и близко к пробиркам.
        210окв
        1. kuznec (Михаил) Сегодня, 14:11
          Причем, мне кажется, на самых-самых ответственных. Родченков - лишь вершина айсберга. Мутко, Медведев, и Сам - как нынче себя ведут? Или не они Родченкова должны были контролировать? Кто его назначил/контролировал? Мутко? А кто Мутко назначил/контролировал - Медведев? А кто Медведева назначил/контролировал - Сам и Дума? Вот и всё.
          kuznec
          1. sogdy (sogdy) Сегодня, 14:36
            Цитата: kuznec
            Или не они Родченкова должны были контролировать? Кто его назначил/контролировал?

            Нет, не они. "Независимая" организация под управлением британской лаборатории.
            Не гони чушь.
            sogdy
      4. Чёрный Сегодня, 14:16
        Родя начал шантажировать хозяев - "дайте денеХ , а то сольюсь" и перестраховались - отправили на дурку.( хотя если честно, там ему и место) Теперь любое его заявление супротив хозяина будет обосновываться его невменяемостью. laughing В общем, ушлёпок семимильными шагами идёт к своей американской мечте laughing
        Чёрный
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:36
      Надорвался на вранье про допинг. И на данных от этого психически нездорового человека ВАДА состряпала дело laughingОчередная сакральная жертва, решили приберечь на всякий случай.
      Венд
      1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 13:39
        Да кому это резиновое изделие нужно? Использовали и в мусорку!!!
        Сидор Лютый
    3. MPN (Павел) Сегодня, 13:38
      Попытка подать, что у него совесть есть? Нету у него ни какой совести, обыкновенный алкоголизм... , что приводит к деградации личности (предательство и согласие на все не взирая на последствия) и как следствие к суициидальным наклонностям ( кстати в половине случаев рисовка, желание вызвать жалость).
      MPN
      1. Alexanast (Александр) Сегодня, 13:53
        Цитата: MPN
        обыкновенный алкоголизм.

        Блин...А я думал он мочи обпился...
        Alexanast
    4. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:51
      Цитата: ваняватный
      скажут : Русские затравили бедолагу

      Да уж. алкоголь с психотропным страшная отрава. Тут уж он сам
      Tusv
    5. рич (дмитрий) Сегодня, 13:59
      Следующий - Макларен yes
      рич
    6. собаковод Сегодня, 14:04
      ваняватный
      скажут : Русские затравили бедолагу ...

      Ну, кто в теме, тот знает, что старуха с косой и демократия - близнецы-братья!
      собаковод
  2. Комментарий был удален.
  3. srelock (Александр) Сегодня, 13:35
    Достойный конец.
    srelock
  4. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 13:37
    Какой же он никчемный человек! Даже сам себя на тот свет отправить не смог...
    Архивариус Вася
  5. Zlat070 (Михаил) Сегодня, 13:40
    Собаке - собачья смерть!!! Хотя такую мразь и собакой то назвать нельзя! Собаки хорошие, а этот ...!
    Zlat070
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:40
    Сатрапы! Душители свободы!
    Дормидонт
  7. demo (Ван) Сегодня, 13:41
    Фраза - Бог долго терпит, но сильно бьет, не совсем верная.
    Оказывается не так и долго терпит.
    И бьет практически один раз - по крышке гроба.
    Честно?
    Удовлетворен.
    Любой человек, клевещущий преднамеренно и обдуманно на свою Родину (не важно где эта Родина) получает в свой адрес такое количество проклятий, что его защитное поле просто сминается, как бумага. И спасения нет.
    demo
  8. лысова (владимир) Сегодня, 13:43
    Пытались, чтобы информация не просочилась в СМИ, но невзначай пропихнули. А кому он теперь там нужен - отработка.
    лысова
  9. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 13:45
    Я не понял , опять новичек не сработал? Где пресса со словами кровавая гэбня довела человека? Ждём в качестве улики через неделю найденый ледоруб у его тела в палате laughing
    Berkut154
  10. мерцание (Николай) Сегодня, 13:46
    Родченкова в США отправили на лечение в психиатрическую клинику
    Похоже, клизму из мельдония ему назначили.
    мерцание
  11. tacet (Владимир) Сегодня, 13:46
    Ни что не ново под луной !
    tacet
  12. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:47
    Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством, находясь при этом в квартире в Вашингтоне, которую для него арендовало ФБР.
    ... вполне закономерный итог, осталось подождать немного и его кеды поставят в угол, потому как использованный презерватив никому не нужен ... bully
    a.s.zzz888
  13. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:51
    о чём пел, на том и погорел... wink : пусть его к кровати покрепче привяжут и ста грамм не давать! laughing
    Masya Masya
  14. cariperpaint Сегодня, 13:54
    Это должно было случиться. Человек психически и так не очень здоровый,полез в то что и здоровый человек не вынесет. На Руси блаженных не трогали,видимо если это правда и этого надо пожалеть. Все таки человек,хоть и плохой.
    cariperpaint
  15. Виктор март 47 (Виктор март 47) Сегодня, 14:02
    Логика и д и о т а .
    Сделать пластическую операцию и засветиться- выступить с интервью с новой мордой.
    Заплатить за пластическую операцию и пытаться самоубиться. Разве нельзя было повеситься со старой рожей, и на сэкономленное бабло .......
    Виктор март 47
  16. andrewkor Сегодня, 14:02
    А можно по подробней : шарфик ,Новичок ,мельдоний или ещё что то?
    andrewkor
  17. мерцание (Николай) Сегодня, 14:02
    "Сотрут" из памяти все инструкции, которые давали, а потом выпустят какую нибудь "овечку долли". Скрипалей то же ждет.
    мерцание
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 14:24
      мерцание (Николай) Сегодня, 14:02
      "Сотрут" из памяти все инструкции, которые давали, а потом выпустят какую нибудь "овечку долли". Скрипалей то же ждет.

      ... как ни крути, а у предателей итог их подлой жизни закономерен...
      a.s.zzz888
  18. slavaseven (Вячеслав) Сегодня, 14:04
    Как мне нравятся заявления - ФБР пыталось...
    Да если б ФБР захотело, никто бы ничего не узнал. Специально слили. Зачем? Да потому что использован так что не заштопать. А эта постанова превращает нашего condom'а в человека, которого слушать будет только лишь лечащий врач палаты №6
    slavaseven
  19. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 14:05
    Родченкова в США отправили на лечение в психиатрическую клинику

    Пора подавать в суд на WADA, все их доказательства теперь хранятся в дурдоме.
    Berkut24
  20. Micfoster (Евгений) Сегодня, 14:06
    Собаке - собачья смерть!
    Micfoster
    1. ПолканОВ (Андрей) Сегодня, 14:14
      ... задротом был, задротом и уйдет...
      ПолканОВ
      1. Lycan (Alex) Сегодня, 14:21
        Задроты, между прочим, грызут гранит науки и технологий. Не всем же быть рубаха-парнями и праздновать "день ВДВ" купанием в фонтанах с разбитой шампанским головой.
        Lycan
  21. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 14:09
    Чувствую скоро отбросит копыта от передозировки витаминов... чтобы лишнего не рассказал.
    Azazelo
  22. 30 вис (Юрий) Сегодня, 14:09
    Цитата: Прокат
    Свободу Луису Корвалолу! Навального в президенты!

    'Yes, of course.' ...йез оф коз ! И каждому мужчине по три женщины! love wassat Пусть работают .....
    30 вис
  23. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 14:29
    Бог шельму метит. Предательство, оно, без последствий не остается.
    vladimirvn
  24. Vik66 (Виктор) Сегодня, 14:30
    У русских длинные руки - в замочную скважину просочились, вискарем напоили, таблетками накормили...
    Жаль, что ледоруб в череп не воткнули !
    Vik66
  25. Шалтай (Александр) Сегодня, 14:31
    Думаю , что не дождаться нам воплей от российских либерастов - потенциальных дурдомщиков об американской карательной психиатрии .
    Шалтай
  26. Zomanus (Алексей) Сегодня, 14:38
    Видимо дядю выжали досуха и решили выкинуть.
    Zomanus
  27. Комментарий был удален.
  28. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:55
    Собаке - собачья смерть. Грубо, но предатели Родины не достойны иного обращения.
    Безликий
  29. _Vlad_ (Владимир) Сегодня, 14:58
    хорошая новость !!!
    но маловато ему, как то ... am
    _Vlad_
  30. sxfRipper (Александр) Сегодня, 15:00
    Туда и дорога. И неча больше комментировать!
    sxfRipper
  31. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 15:02
    Вот пусть там всё оставшиеся ему время проведёт обколотый в полуобмороке.
    Incvizitor
  32. Дырокол (Евгений) Сегодня, 15:04
    Я понимаю его смерти в России многие хотят, но будьте реалистами, это явный фейк. Кто то выдумал, а правдивая РТ разнесли по всему миру.
    Дырокол
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