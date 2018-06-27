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Родченкова в США отправили на лечение в психиатрическую клинику
Из Соединённых Штатов Америки пришла информация о том, что информатор WADA Григорий Родченков был в срочном порядке доставлен в психиатрическую больницу. Средства массовой информации, включая ТК Russia Today, сообщают о том, что Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством, находясь при этом в квартире в Вашингтоне, которую для него арендовало ФБР.
Данные о попытке Родченкова свести счёты с жизнью были изначально опубликованы на Telegram-канале вице-президента российского представительства Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Ионов рассказывает подписчикам своего канала, что попытка суицида Родченковым была совершена 19 июня. Все эти дни американские спецслужбы пытались предпринимать все меры для того, чтобы эта информация не просочилась в СМИ.
Стало известно, что в квартире Родченкова в Вашингтоне было обнаружено множество пустых бутылок из-под алкоголя, а также коробок с сильнодействующими психотропными препаратами. Это настоящая горькая ирония судьбы: сильнодействующие вещества и алкоголь в больших количествах принимал человек, который и распространил ложь о якобы тотальном употреблении допинга российскими спортсменами.
Напомним, что на основании противоречащих самим себе показаний Родченкова в WADA и был подготовлен доклад, после представления которого российских атлетов отстраняли от Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов Европы и мира, заставляли выступать под нейтральным флагом.
Ионов в своём микроблоге подозревает, что на Родченкова сильнейшее давление оказывали спецслужбы США, заставляя того продолжать выдумывать нелепые свидетельства против России и российских спортсменов.
Из материала:
Фактически, это бесславный конец для человека, который транслировал ложь за западные «печеньки» и предал Родину и соотечественников.
Напомним, что не так давно на принудительное лечение в психиатрическую клинику был отправлен Пётр Павленский (уже во Франции), которого Запад, во время его бредовых акций в России, сначала превозносил, объявляя «свободным художником». Как только Павленский поджог здание банка, художника скрутила полиция, а затем французские медики признали его душевнобольным.
Данные о попытке Родченкова свести счёты с жизнью были изначально опубликованы на Telegram-канале вице-президента российского представительства Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Ионов рассказывает подписчикам своего канала, что попытка суицида Родченковым была совершена 19 июня. Все эти дни американские спецслужбы пытались предпринимать все меры для того, чтобы эта информация не просочилась в СМИ.
Стало известно, что в квартире Родченкова в Вашингтоне было обнаружено множество пустых бутылок из-под алкоголя, а также коробок с сильнодействующими психотропными препаратами. Это настоящая горькая ирония судьбы: сильнодействующие вещества и алкоголь в больших количествах принимал человек, который и распространил ложь о якобы тотальном употреблении допинга российскими спортсменами.
Напомним, что на основании противоречащих самим себе показаний Родченкова в WADA и был подготовлен доклад, после представления которого российских атлетов отстраняли от Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов Европы и мира, заставляли выступать под нейтральным флагом.
Ионов в своём микроблоге подозревает, что на Родченкова сильнейшее давление оказывали спецслужбы США, заставляя того продолжать выдумывать нелепые свидетельства против России и российских спортсменов.
Из материала:
Видимо, у него сдали нервы.
Фактически, это бесславный конец для человека, который транслировал ложь за западные «печеньки» и предал Родину и соотечественников.
Напомним, что не так давно на принудительное лечение в психиатрическую клинику был отправлен Пётр Павленский (уже во Франции), которого Запад, во время его бредовых акций в России, сначала превозносил, объявляя «свободным художником». Как только Павленский поджог здание банка, художника скрутила полиция, а затем французские медики признали его душевнобольным.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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