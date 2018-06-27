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Госдеп: передача Турции первого F-35 ничего не значит

Вашингтон может приостановить на неопределенное время передачу Турции истребителей пятого поколения F-35, передает РИА Новости заявление помощника госсекретаря США по делам Евразии Уэсса Митчелла.

Госдеп: передача Турции первого F-35 ничего не значит


Американцы последовательно стараются отговорить Анкару от закупки российских ЗРС С-400, пригрозив заблокировать поставку новейших истребителей. Тем не менее, недавно в штате Техас прошла церемония передачи турецкой стороне первого самолета производства компании Lockheed Martin.


По словам Митчелла, эта символическая церемония мало что значит, поскольку все предназначенные для передачи истребители останутся на территории США до тех пор, пока не завершится обучение турецких летчиков, то есть до ноября 2019 года.

Он отметил, что это время будет в полной мере использовано американскими властями для исправления ситуации с закупкой Анкарой российских зенитных систем: администрация будет «продолжать передавать сигналы турецкой стороне».

Госдеп считает, что у Вашингтона есть «законные полномочия» заблокировать передачу самолетов «при определенных обстоятельствах», заявил помощник госсекретаря. Он пояснил, что упомянутые им «определенные обстоятельства» включают в себя обеспокоенности с точки зрения нацбезопасности страны.

В настоящее время в Конгрессе рассматриваются два варианта реагирования на решение Турции закупить российские С-400. Первый предусматривает прекращение поставок Анкаре высокотехнологичных вооружений, в том числе F-35, а второй предполагает введение антитурецких санкций. Ожидается, что оба документа в итоге будут сведены в один.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. мерцание (Николай) Сегодня, 13:43
    Госдеп: передача Турции первого F-35 ничего не значит
    Ну это ясное дело. Никакого прогиба перед султанам нет. Кто сказал что это прогиб?
    мерцание
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:47
      Госдеп и против этого был, только на него положили, вот теперь показать, что он еще госдеп и что вроде все продумано и не кидал его ни кто...
      MPN
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 13:53
      Прогиб полюбас буде, потерять Инджирлик и крупнейшего члена НАТО для них смерти подобно. Но нам от этих тёрок только плюс. Кстати, матрасы сейчас на всех фронтах прогибаются, как в Манбидже так и в Дараа с Кунейтрой плюс фактически смирились с продажей С-400 туркам(аванс они уже внесли) и индийцам, хоть и бухтят по привычке. То же самое и с СП-2 который они остановить не в состоянии, скоро все грязными тряпками полосатоухих будут гонять. И это логично.
      Сармат Саныч
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:22
        Прогиб полюбас буде, потерять Инджирлик и крупнейшего члена НАТО для них смерти подобно. Но нам от этих тёрок только плюс. Кстати, матрасы сейчас на всех фронтах прогибаются, как в Манбидже так и в Дараа с Кунейтрой плюс фактически смирились с продажей С-400 туркам(аванс они уже внесли) и индийцам, хоть и бухтят по привычке. То же самое и с СП-2 который они остановить не в состоянии, скоро все грязными тряпками полосатоухих будут гонять. И это логично.


        всё это благодаря аналитикам и генералам/маршалам с ВО я считаю и вопреки кровавому Кремлю
        консерватор
        1. Например Сегодня, 14:52
          Цитата: Сармат Саныч
          скоро все грязными тряпками полосатоухих будут гонять.

          Только не наши парнишки в правительстве. Кудринские парни будут отправлять баксы вырученные от продажи газа, нефти, леса и прочих ресурсов в США.
          Так, что не парьтесь особо. Всё под контролем wassat
          Матрасы первыми будут охранять поставки русских богатств покупателям. Ведь бабулесы от этих "мероприятий" исправно капают к ним. wink hi
          А то, что турки будут летать на ЭФах всяких сортов не имеет ни какой роли. Турки уже купили сотню штук и в дальнейшем будут покупать.
          Госдеп прав, передача Турции первого F-35 ничего не значит. Впрочем как и второго и сотого.
          Например
    3. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 14:39
      Цитата: мерцание
      Госдеп: передача Турции первого F-35 ничего не значит
      Ну это ясное дело. Никакого прогиба перед султанам нет. Кто сказал что это прогиб?

      Так ведь уже писали, что самолеты для османов идут в урезаной версии и что такие по большому счету никому не нужны.
      лаврентий павлович
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:50
    Тем не менее, недавно в штате Техас прошла церемония передачи турецкой стороне первого самолета

    ...первого и последнего, и установят на постамент... laughing
    a.s.zzz888
  3. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 13:51
    Надо предложить Турции войти в проект экспортного ПАК ФА. Пусть деньжат подбросят :))
    AlexanderVP
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 14:32
      Зачем проект, откуда даже индусы сбежали, когда они уже участвуют в производстве Ф-35, а пилоты проходят обучение? Год у них есть, чтобы договориться с США, найдут общий язык.
      Гаргантюа
  4. новичок (garik) Сегодня, 14:05
    “Санта Барбара“ от Вашингтона по турецки. так ведь у Турции по моему, есть вариант потребовать с янки денежку за проект, хотя, чёрта с два они заплатят. даже затрудняюсь в понимании, чем кончится этот конфликт.
    новичок
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:32
    Цитата: новичок
    Госдеп считает, что у Вашингтона есть «законные полномочия» заблокировать передачу самолетов «при определенных обстоятельствах», заявил помощник госсекретаря.

    А как турки могут по требовать, если американцы хотят за блокировать поставку самолетов, при условии, если они у нас купят С-400. Это, что то в виде санкций - если вы так сделаете, то мы тогда вам не вернем ни самолеты, ни деньги. Грабеж, да и только! request
    Симон
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:35
    Первый предусматривает прекращение поставок Анкаре высокотехнологичных вооружений, в том числе F-35, а второй предполагает введение антитурецких санкций. Ожидается, что оба документа в итоге будут сведены в один.
    ....Ребята в Госдепе, вы бы там поторопились с принятием данного документа.... laughing
    parusnik
  7. Vik66 (Виктор) Сегодня, 14:38
    Цитата: AlexanderVP
    Надо предложить Турции войти в проект экспортного ПАК ФА. Пусть деньжат подбросят :))

    А лучше выкупить этот летак и разобрать на з\части, покопаться в "требухе", на радарах погонять.
    Vik66
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