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Госдеп: передача Турции первого F-35 ничего не значит
Вашингтон может приостановить на неопределенное время передачу Турции истребителей пятого поколения F-35, передает РИА Новости заявление помощника госсекретаря США по делам Евразии Уэсса Митчелла.
Американцы последовательно стараются отговорить Анкару от закупки российских ЗРС С-400, пригрозив заблокировать поставку новейших истребителей. Тем не менее, недавно в штате Техас прошла церемония передачи турецкой стороне первого самолета производства компании Lockheed Martin.
По словам Митчелла, эта символическая церемония мало что значит, поскольку все предназначенные для передачи истребители останутся на территории США до тех пор, пока не завершится обучение турецких летчиков, то есть до ноября 2019 года.
Он отметил, что это время будет в полной мере использовано американскими властями для исправления ситуации с закупкой Анкарой российских зенитных систем: администрация будет «продолжать передавать сигналы турецкой стороне».
Госдеп считает, что у Вашингтона есть «законные полномочия» заблокировать передачу самолетов «при определенных обстоятельствах», заявил помощник госсекретаря. Он пояснил, что упомянутые им «определенные обстоятельства» включают в себя обеспокоенности с точки зрения нацбезопасности страны.
В настоящее время в Конгрессе рассматриваются два варианта реагирования на решение Турции закупить российские С-400. Первый предусматривает прекращение поставок Анкаре высокотехнологичных вооружений, в том числе F-35, а второй предполагает введение антитурецких санкций. Ожидается, что оба документа в итоге будут сведены в один.
Американцы последовательно стараются отговорить Анкару от закупки российских ЗРС С-400, пригрозив заблокировать поставку новейших истребителей. Тем не менее, недавно в штате Техас прошла церемония передачи турецкой стороне первого самолета производства компании Lockheed Martin.
По словам Митчелла, эта символическая церемония мало что значит, поскольку все предназначенные для передачи истребители останутся на территории США до тех пор, пока не завершится обучение турецких летчиков, то есть до ноября 2019 года.
Он отметил, что это время будет в полной мере использовано американскими властями для исправления ситуации с закупкой Анкарой российских зенитных систем: администрация будет «продолжать передавать сигналы турецкой стороне».
Госдеп считает, что у Вашингтона есть «законные полномочия» заблокировать передачу самолетов «при определенных обстоятельствах», заявил помощник госсекретаря. Он пояснил, что упомянутые им «определенные обстоятельства» включают в себя обеспокоенности с точки зрения нацбезопасности страны.
В настоящее время в Конгрессе рассматриваются два варианта реагирования на решение Турции закупить российские С-400. Первый предусматривает прекращение поставок Анкаре высокотехнологичных вооружений, в том числе F-35, а второй предполагает введение антитурецких санкций. Ожидается, что оба документа в итоге будут сведены в один.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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