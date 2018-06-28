САУ 2С7М «Малка». Старая новинка для армии

По материалам сайтов:

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http://arms-expo.ru/

http://russianarms.ru/

http://nevskii-bastion.ru/

https://defence.ru/

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, несколько дней назад одна из артиллерийских частей пополнила парк своей техники. Армии передали очередную партию самоходных пушек большой мощности 2С7М «Малка». В самом ближайшем будущем эта техника, отличающаяся высочайшими характеристиками, примет участие в своих первых учениях с боевой стрельбой. После этого она продолжит службу, и внесет заметный вклад в боеспособность сухопутных войск, обеспечив им возможность уничтожения различных объектов на большой глубине.О поставке новой техники пресс-служба ЦВО сообщила в понедельник 25 июня. Согласно официальному сообщению, одно из артиллерийских соединений округа, дислоцированное в Кемеровской области, получило дивизионный комплект новой техники. В рамках Гособоронзаказа армейской части передали партию из 12 самоходок. Также в сообщении приводились некоторые технические данные, прямо связанные с получением высокой боевой эффективности.Согласно официальной информации, недавно переданные самоходки в самом ближайшем времени отправятся на полигон для выполнения стрельб. В июле на Юргинском полигоне (Кемеровская область) пройдет полевой лагерный сбор артиллеристов ЦВО. В рамках этого мероприятия экипажам «Малок» предстоит выйти на огневой рубеж и выполнить стрельбы по учебным целям. Впрочем, подробности будущих учений пока не уточнялись.Недавняя поставка дивизионного комплекта самоходных установок может оказать заметное влияние на потенциал российской артиллерии большой мощности. Согласно доступным данным, до недавнего времени в артиллерийских частях российской армии имелось 60 боевых машин типа 2С7М. Поставка 12 единиц такой техники является существенной, как по своему количеству, так и с точки зрения получаемого потенциала. Фактически теперь армия имеет еще больше инструментов для решения особо сложных и важных задач.Следует напомнить, что самоходная пушка 2С7М «Малка» является модернизированной версией более старой боевой машины 2С7 «Пион». Последняя была создана в начале семидесятых годов, и в 1975-м поступила на вооружение отдельных дивизионов артиллерийских бригад большой мощности артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Для решения особых боевых задач «Пионы» могли использовать 203-мм снаряды разных типов, включая два типа изделий с ядерными боезарядами. В зависимости от типа используемого снаряда, дальность стрельбы достигала 45-47 км.Почти сразу после принятия «Пиона» на вооружение началась разработка его усовершенствованной модификации. Итогом этих работ стал приказ о запуске производства и эксплуатации самоходок 2С7М «Малка», появившийся в 1986 году. Изначально новые САУ должны были дополнять существующую технику, а затем постепенно заменять ее. С точки зрения организационной структуры служба новой «Малки» не отличалась от эксплуатации «Пиона». При этом имело место любопытное событие. В начале девяностых годов, выполняя условия Договора об обычных вооружениях в Европе, Россия была вынуждена перевести все САУ большой мощности в восточные регионы, за пределы европейской части страны. Там техника остается до сих пор и регулярно участвует в учебно-боевых мероприятиях.На момент принятия на вооружение боевая машина 2С7, в целом, соответствовала требованиям времени, но вскоре военные затребовали провести ее модернизацию, в результате чего появилась САУ 2С7М. Прежде всего, в новом проекте предусмотрели замену двигателя. На «Малке» используется многотопливный двигатель В-84Б мощностью 840 л.с. против 780 л.с. у «Пиона». Также были доработаны моторно-трансмиссионное отделение и ходовая часть. Шасси оснастили аппаратурой регламентного контроля, следящей за состоянием всех основных систем и агрегатов. Все эти изменения привели к существенному росту ресурса мотопробега.Артиллерийская часть боевой машины была заметным образом доработана. Пушка 2А44 осталась прежней, однако ее дополнили несколькими новыми устройствами и приборами. Так, за счет оптимизации внутренних объемов корпуса удалось вдвое увеличить возимый боекомплект. «Малка» несет 8 выстрелов раздельного заряжания с метательным зарядом в картузах, хотя для длительной стрельбы, как и «Пион», нуждается в подвозе боеприпасов другим транспортом. Появился улучшенный механизм заряжания, обеспечивающий досылание снаряда и заряда в камору при любых углах возвышения орудия. Это позволило в 1,6 раза нарастить скорострельность.Важнейшим нововведением проекта 2С7М «Малка» стали новые приборы связи, управления и контроля. На рабочих местах командира и наводчика появились приборы для приема данных от старшего офицера батареи. Цифровая информация принимается и обрабатывается в автоматическом режиме, а затем на пультах отображаются необходимые данные. Наличие таких приборов упрощает и ускоряет процесс развертывания на позиции, а также позволяет быстрее свернуться и уйти после стрельбы. Для наведения орудия, как и у базового образца, используются механизмы секторного типа с гидравлическим и резервным ручным приводом.«Малка» сохранила 203-мм нарезную пушку типа 2А44 со стволом длиной 55,3 калибра и поршневым затвором. При помощи гидравлического тормоза отката и пары пневматических накатников ствол закрепляется на качающейся люльке. Имеется пневматический уравновешивающий механизм. Ввиду большой мощности орудия и соответствующей отдачи шасси оснащено откидной плитой-сошником, передающей импульс на грунт.Максимальная скорострельность пушки 2А44 на самоходке 2С7М определяется в 2,5 выстрела в минуту. Режимная скорострельность – 50 выстрелов в час. Огневые характеристики, главным образом, зависят от типа и параметров используемого выстрела. При этом, вне зависимости от применяемого снаряда, «Малка» имеет значительные преимущества перед другими отечественными самоходными артиллерийскими установками.Для использования с орудием 2А44 предлагаются осколочно-фугасные снаряды трех типов. Изделие 3ОФ34 «Альбатрос» весит 110 кг и несет 17,8 кг взрывчатого вещества. 43-кг метательный заряд типа 4-3-2 способен отправить его на расстояние свыше 37 км. Также существует активно-реактивный снаряд 3ОФ44 «Буревесник-2». При массе 102 кг он несет 13,3 кг взрывчатки и способен лететь на 47,5 км. Также возможно использование двух типов выстрела с кассетным снарядом ЗО14. Такие изделия массой по 110 кг несут 24 суббоеприпаса с 230-граммовыми осколочно-фугасными зарядами. Дальность стрельбы – 30 и 13 км соответственно.Для обучения расчетов применяются выстрелы 3ВОФ34ИН и 3ВОФ42ИН с инертным снарядом 3ОФ43ИН и разными зарядами. По своим характеристикам инертные боеприпасы соответствуют основным боевым. Разработан холостой выстрел 4Х47.Еще на этапе составления технического задания САУ «Пион» и «Малка» получили возможность использования артиллерийских снарядов с ядерным боезарядом. В дальнейшем были разработаны 203-мм снаряды типа «Клещевина», «Саженец» и «Перфоратор». Первые два изделия поступили на вооружение и пошли в серию, тогда как третий не вышел из стадии опытно-конструкторских работ. Согласно разным данным, снаряды для «Пиона» / «Малки» имели мощность не более нескольких килотонн. При этом подобное тактическое ядерное оружие могло самым серьезным образом сказаться на результатах артиллерийского удара и повлиять на ход боев.С точки зрения технических и боевых характеристик самоходная пушка 2С7М «Малка» на данный момент является одним из самых совершенных образцов своего класса как в нашей стране, так и в мире. Если по характеристикам подвижности и мобильности эта машина почти не отличается от других самоходок последних десятилетий, то по боевым качествам с ней могут сравниться лишь несколько образцов во всем мире.В зависимости от типа используемого снаряда, максимальная дальность стрельбы «Малки» достигает 45-47 км. При этом к цели доставляются весьма тяжелые снаряды с мощным зарядом взрывчатого вещества. Применение нового механизма заряжания привело к сокращению времени перезарядки и значительному повышению скорострельности в сравнении с базовым «Пионом».Согласно нормативам, расчет самоходной пушки 2С7М из шести человек после прибытия на позицию должен за 7 минут подготовиться к стрельбе. Возимый боекомплект самоходки состоит из 8 выстрелов, еще 40 снарядов и зарядов транспортируются на отдельной машине. Подготовленный расчет способен сделать до 50 выстрелов за час. На переход в походное положение требуется не более 5 минут.Нетрудно подсчитать, что процесс развертывания, использование доступного боекомплекта в виде одной загрузки транспорта и уход с позиции в случае с «Малкой» занимают всего 65-70 минут. При этом большая часть времени уходит именно на стрельбу по назначенным целям, в том числе расположенным на значительном расстоянии. Используя снаряды типа 3ОФ43 «Альбатрос», за это время боевая машина способна обрушить на голову врага более 850 кг взрывчатого вещества, не считая нескольких тонн металлических осколков. Активно-реактивные боеприпасы 3ОФ44 несут меньший заряд, но и в этом случае на цель в общей сложности упадет почти 640 кг взрывчатки.Таким образом, по дальности стрельбы 2С7М «Малка» превосходит все существующие отечественные орудия. С точки зрения могущества с этой машиной может сравниться только самоходный 240-мм миномет 2С4 «Тюльпан», однако он самым серьезным образом проигрывает в дальности стрельбы. В итоге самоходки 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка» являются наиболее мощными и эффективными образцами артиллерийского вооружения в российской армии.Вооруженные силы России продолжают эксплуатацию нескольких десятков самоходных пушек большой мощности, и пока не собираются отказываться от подобных систем. Более того, время от времени армия получает новые боевые машины, как это недавно было в одном из соединений Центрального военного округа. В случае реального столкновения с противником такие артиллерийские системы должны будут дополнять другие самоходные и буксируемые орудия. В первую очередь, они должны решать задачи, находящиеся за пределами возможностей прочих САУ.Несмотря на ограниченную численность, самоходки 2С7М «Малка» имеют особое значение для российских сухопутных войск. Они способны значительно увеличить зону ответственности ствольной артиллерии, а также обрушить на врага особо мощный удар, в том числе с использованием специальных боеприпасов. Эта техника состоит на вооружении в течение трех с лишним десятилетий и ей предстоит служить в ближайшем будущем. Замена для существующих САУ с 203-мм орудиями пока отсутствует, и до конца не ясно, появится ли вообще. А это означает, что «Пионы» и «Малки» останутся в строю и продолжат вносить свой вклад в обороноспособность страны.