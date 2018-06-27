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Экс-директор полигона осужден за хищение двигателей крылатых ракет
Во вторник Воскресенский городской суд вынес приговор бывшему гендиректору Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем (ФКП ГкНИПАС) Олегу Пронину, сообщает Коммерсантъ.
По данным следствия, в 2011году в Подмосковье была организована преступная группа, в состав которой вошли руководители ряда предприятий, имевших отношение к федеральной программе «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2012 годы и на период до 2020 года». Целью злоумышленников стало похищение турбореактивных двигателей крылатых ракет, предназначенных для утилизации. Для реализации преступного замысла был привлечен руководитель испытательного полигона Пронин.
В мае 2012-го Минобороны выдало полигону (ФКП) контракт на разборку 93 ракет, комплектующие которых должны быть переданы затем Южно-Уральскому специализированному центру утилизации. Часть вырученных за «цветной» лом средств должны вернуться военному ведомству.
Однако в процессе работ со всех ракет были сняты двигатели и под видом металлолома отправлены товарным поездом на Украину в адрес запорожского ОАО «Мотор Сич». За каждый двигатель преступники получили 1,2 млн. рублей. Следствие оценило нанесенный оборонному ведомству ущерб в 160 млн. рублей.
Пронину и бывшему коммерческому директору Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктору Вагану было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 и ст. 226 УК – особо крупное мошенничество и хищение боеприпасов. Остальным фигурантам инкриминировали только мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).
Еще на этапе следствия Пронин признал свою вину и заявил о чистосердечном раскаянии. В связи с этим его дело рассматривалось в особом порядке. Тем не менее, реального заключения ему избежать не удалось: подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Остальные фигуранты своей вины не признали. Их уголовное дело, насчитывающее 300 томов, будет рассмотрено в общем порядке.
По данным следствия, в 2011году в Подмосковье была организована преступная группа, в состав которой вошли руководители ряда предприятий, имевших отношение к федеральной программе «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2012 годы и на период до 2020 года». Целью злоумышленников стало похищение турбореактивных двигателей крылатых ракет, предназначенных для утилизации. Для реализации преступного замысла был привлечен руководитель испытательного полигона Пронин.
В мае 2012-го Минобороны выдало полигону (ФКП) контракт на разборку 93 ракет, комплектующие которых должны быть переданы затем Южно-Уральскому специализированному центру утилизации. Часть вырученных за «цветной» лом средств должны вернуться военному ведомству.
Однако в процессе работ со всех ракет были сняты двигатели и под видом металлолома отправлены товарным поездом на Украину в адрес запорожского ОАО «Мотор Сич». За каждый двигатель преступники получили 1,2 млн. рублей. Следствие оценило нанесенный оборонному ведомству ущерб в 160 млн. рублей.
Пронину и бывшему коммерческому директору Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктору Вагану было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 и ст. 226 УК – особо крупное мошенничество и хищение боеприпасов. Остальным фигурантам инкриминировали только мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).
Еще на этапе следствия Пронин признал свою вину и заявил о чистосердечном раскаянии. В связи с этим его дело рассматривалось в особом порядке. Тем не менее, реального заключения ему избежать не удалось: подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Остальные фигуранты своей вины не признали. Их уголовное дело, насчитывающее 300 томов, будет рассмотрено в общем порядке.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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