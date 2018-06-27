17:31 27 июня
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Экс-директор полигона осужден за хищение двигателей крылатых ракет

Во вторник Воскресенский городской суд вынес приговор бывшему гендиректору Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем (ФКП ГкНИПАС) Олегу Пронину, сообщает Коммерсантъ.

Экс-директор полигона осужден за хищение двигателей крылатых ракет


По данным следствия, в 2011году в Подмосковье была организована преступная группа, в состав которой вошли руководители ряда предприятий, имевших отношение к федеральной программе «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2012 годы и на период до 2020 года». Целью злоумышленников стало похищение турбореактивных двигателей крылатых ракет, предназначенных для утилизации. Для реализации преступного замысла был привлечен руководитель испытательного полигона Пронин.


В мае 2012-го Минобороны выдало полигону (ФКП) контракт на разборку 93 ракет, комплектующие которых должны быть переданы затем Южно-Уральскому специализированному центру утилизации. Часть вырученных за «цветной» лом средств должны вернуться военному ведомству.

Однако в процессе работ со всех ракет были сняты двигатели и под видом металлолома отправлены товарным поездом на Украину в адрес запорожского ОАО «Мотор Сич». За каждый двигатель преступники получили 1,2 млн. рублей. Следствие оценило нанесенный оборонному ведомству ущерб в 160 млн. рублей.

Пронину и бывшему коммерческому директору Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктору Вагану было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 и ст. 226 УК – особо крупное мошенничество и хищение боеприпасов. Остальным фигурантам инкриминировали только мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).

Еще на этапе следствия Пронин признал свою вину и заявил о чистосердечном раскаянии. В связи с этим его дело рассматривалось в особом порядке. Тем не менее, реального заключения ему избежать не удалось: подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Остальные фигуранты своей вины не признали. Их уголовное дело, насчитывающее 300 томов, будет рассмотрено в общем порядке.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 72

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  1. mitchhunter Сегодня, 15:11
    к 4 годам лишения свободы в колонии строго режима

    40 надо было дать
    mitchhunter
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:13
      Да-а-а, нам и врагов не надо, сами все сломаем и растащим. А дали маловато. Где штраф в кратном размере? конфискация?
      maxim947
      1. Чёрный Сегодня, 15:16
        Тем не менее, реального заключения ему избежать не удалось: подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строго режима.
        А что 4 года это реальный срок для содеянного.?....Можно сказать пальчиком пригрозили..Офигеваю с нашего правосудия. Этому козлу десятке бы радоваться.... no
        За такие решения судей самих , как раньше шутили , " на стройки народного хозяйства" отправлять надо или на крайняк пендаля из кабинета - "в связи с утратой доверия"
        Чёрный
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:19
          за убийство по неосторожности дают 2 года. За убийство человека.

          А тут поимел наживу. Судья смотрит на это так.

          Но такие дела должны военные суды рассматривать мне кажется.
          консерватор
          1. MPN (Павел) Сегодня, 15:40
            Цитата: консерватор
            Но такие дела должны военные суды рассматривать мне кажется.

            Странно, что тут инкиминируется только экономическое преступление Вроде дядя понимал, что Украина не как цвет мет их закупала, а точнее доставала.. и думаю без связи с иностранной разведкой тут ни как не обошлось. Тут как то не экономикой пахнет...
            MPN
            1. Тралл Сегодня, 15:42
              Китае в последнем абзаце этой статьи была бы приписка "Тело казненного изменника, в соответствии с законодательством, не будет передано родственникам..."
              Тралл
            2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:53
              Цитата: MPN
              Вроде дядя понимал, что Украина не как цвет мет их закупала, а точнее доставала.. и думаю без связи с иностранной разведкой тут ни как не обошлось.

              Вообще-то, Украина как раз и является производителем этих двигателей. Речь в статье идёт о движках Р95-300, которые делал "Запорожский моторостроительный завод". Ныне он называется... правильно - АО "Мотор Сич".
              Походу, кто-то в "Мотор Сиче" решил сэкономить и закупить задёшево б/у движки - то ли для использования частей в производстве, то ли для перепродажи под видом новых.
              Alexey RA
        2. Комментарий был удален.
      2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 15:41
        Цитата: maxim947
        Да-а-а, нам и врагов не надо, сами все сломаем и растащим. А дали маловато. Где штраф в кратном размере? конфискация?

        Хруничего проверить надо, а то такими темпами и на самом деле Украина станет космической державой.
        лаврентий павлович
      3. TAMBU (tambu) Сегодня, 16:25
        вообще там от 5 до 12...это ж группой лиц...но если адвокат попался толковый и смог доказать что это туловище что то типа "разработал схему", а остальные подтянулись самостоятельно даже не понимая в чем замес, то от 3 до 7...ну типа" все равно на слом зачем добру пропадать, ну не заплатил государству, типа а что тут такого"..как-то так вероятнее всего))
        TAMBU
    2. Vard Сегодня, 15:15
      Задавить строительным катком... Украинцы нам потом эти двигатели как новые продавали... Нет предела дурости человеческой...
      Vard
    3. Звездочка (Александр) Сегодня, 15:20
      По статье шпионаж, а не кража надо судить. По полной строгости закона.
      А так еще через год и по УДО выйдет.
      Позор!!!!!!
      На лицо что в эту схему вовлечено много высокопоставленных чиновников раз раскручивать по полной боятся.
      Звездочка
      1. ученый Сегодня, 15:38
        Цитата: Звездочка
        Позор!!!!!!

        В преднамеренной неправильной квалификации уголовного дела. По факту налицо деятельность, направленная против безопасности РФ. Явно крылатые ракеты с этими двигателями собрались применять не на Донбассе. Будет либо террористический акт где будут крылатые ракеты и по марке двигателя обвинят Россию, либо ракеты собираются применить непосредственно против РФ. Поэтому здесь либо пособничество терроризму либо измена Родине. Причем признаки преступления явные, а значит следователи и прокуратура за смягчение обвинения получили свою долю. А это действительно страшно.
        ученый
        1. cariperpaint Сегодня, 16:03
          Не думаю что конторские не контролировали это. Если не пошли в стык со следствием,значит он им пользу принес.
          cariperpaint
        2. Безликий (Безликий) Сегодня, 16:13
          Уважаемые господа, полностью разделяю Ваш праведный гнев, однако разъясню пару моментов: осужденный вину полностью признал - потому и особый порядок, потому и такой "мягкий" приговор (в сравнении с тем, что могло быть: до 17 лет лишения свободы (по совокупности) + несколько миллионов штрафов). Из смягчающих обстоятельств: совершено впервые, признание вины, сотрудничество со следствием и т.д. Вместе с тем, он осужден к лишению свободы в колонии строгого режима, не колонии-поселения, не общего режима, а строгого. Жёстче режим только у тех, кто на пожизненном (очень упростил) - особый. Так что не такой уж приговор и мягкий. По заслугам.

          Вопросы квалификации сложны и требуют детального изучения доказательств. Не следует огульно обвинять суд в неграмотности, неверной квалификации и т.д. Состав преступления "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ) содержит намного больше квалифицирующих признаков, чем ч. 4 ст. 159 и 226, по которым осудили виновного. и доказать и квалифицировать этот состав сложнее. Потому давайте отдадим кесарю кесарево в первую очередь в вопросах квалификации, и не станем эмоционально требовать высшей меры. Наказание должно быть суровым и долгим. И то и другое он получил сообразно деянию. Относительно долготы - не будем забывать и о судимости как таковой, и об общеправовых последствиях судимости, о которых говориться в более чем 80 федеральных законах, которые содержат соответствующие ограничения. Все это найдет отражение на осужденном, и на его семье и детях.
          Безликий
          1. TAMBU (tambu) Сегодня, 16:27
            грамотно растолковал)
            TAMBU
          2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:33
            Цитата: Безликий
            обвинять суд в неграмотности, неверной квалификации и т.д

            Вы явный теоретик в правовых вопросах. Любой человек, который сталкивался с настоящим судебным процессом, а таких в стране каждый десятый, быстро перестает видеть правосудие через "розовые очки". И вам я искренне советую избавится от иллюзий, что бы потом не было мучительно больно.
            Vita VKO
            1. Безликий (Безликий) Сегодня, 17:13
              Уважаемый, я 15 лет в судебной системе работаю и знаю то, о чем говорю.
              Безликий
          3. лесовозник (игорь) Сегодня, 16:47
            Всё так но! - на строгом легче сидеть, чем на общем где бардак и беспредел
            лесовозник
        3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:00
          Цитата: ученый
          По факту налицо деятельность, направленная против безопасности РФ. Явно крылатые ракеты с этими двигателями собрались применять не на Донбассе. Будет либо террористический акт где будут крылатые ракеты и по марке двигателя обвинят Россию, либо ракеты собираются применить непосредственно против РФ.

          А это ничего, что проданные на Украину движки были изготовлены на Украине же? smile
          "Мотор Сич" купил у горе-утилизаторов свои же Р95-300 - после разборки КР.
          Alexey RA
          1. ученый Сегодня, 17:18
            Цитата: Alexey RA
            движки были изготовлены на Украине

            Во первых дело в учетных номерах, которые однозначно идентифицируют страну. Во вторых, МоторСич закупил двигатели явно не для утилизации, а значит погибнуть люди и обвинят Россию, причем уже с доказательствами, экспертизами и требованиями возместить ущерб.
            ученый
            1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:30
              Цитата: ученый
              Во первых дело в учетных номерах, которые однозначно идентифицируют страну.

              А вот с этим я не спорю. Появление где-нибудь ракет с движками от стратегических КРВБ, официально утилизированных в России - это огромный скандал.
              Вот только сомневаюсь я в исходно провокационно-террористической направленности данной операции. Скорее всего, на "Мотор Сич" просто решили задёшево закупить двигатели утилизируемых с хранения КРВБ, чтобы потом продать их под видом новых. Причём, скорее всего - нам же.
              Alexey RA
      2. cariperpaint Сегодня, 15:53
        Обычный приговор,чего кипятитесь то?))) он пошел на договор со следствием и признал вину. При чем тут чиновники? За мошеничество растреливать что ли?)))
        cariperpaint
    4. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:31
      Не в тему, но всепропальщикам и "Клепают как пирожки", вот вам очередной пирожок.
      Muvka
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:34
        германцы наверное обделались. Я бы первый.

        На моих глазах один раз ракета с направляющей с Тунгуски вышла и легла метрах в 4 от машины и лежала и дымила, как будто в воздухе летит. Я бежал быстрее самого быстрого человека на земле.

        У меня хотя бы поле до горизонта перед глазами было - паника не так сильно овладела. А как представлю что на посудине вот такой курьез случается - я бы наверное обмяк сразу)
        консерватор
    5. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:16
      Это уже тянет на госизмену.. Я поражаюсь с наших правоохранителей и судейских..
      Цитата: mitchhunter
      к 4 годам лишения свободы в колонии строго режима

      40 надо было дать
      210окв
    6. yustas (Юрий) Сегодня, 16:36
      Расстрел надо, совсем народ офигел, голова только о деньгах думает
      yustas
  2. Комментарий был удален.
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:12
      99% ада творят наши знакомые/друзья/соседи на местах а не абстрактный гражданин ИКС в Москве

      Это не какая то проблема людей-чиновников - а это в целом вся страна живет по такому принципу.

      Казенное не жалко. Не увидели - значит не вор и все такое.

      Ну и вся эта мода на воровское ... подставьте свое слово. АУЕ и прочий этот шлак. Шансон. Вором быть почетнее чем полицейским. Стучать на чиновника за взятку - "западло" и прочие такие штучки

      Это и есть рабское виденье ситуации, когда все с ног на голову переворачивается и когда воровать становится не зазорно, а воров гасить нельзя, потому что это уважаемые люди, не то что псы режЫма (с)

      В общем лечиться нам всем надо от правового нигилизма. От шансона и от тюремных замашек спроецированных на всю страну

      Сейчас малолетки по ДВ до сих пор в общак собирают. О чем тут говорить. Какая борьба с коррупцией - если для многих с малолетства вставлять палки в колеса системы - за почёт

      Да тут если взять какого нибудь неполживца и спросить его - система хорошо? Он начнет рассказывать про то что систему надо менять, что она не классная, что сейчас фамилию сменить и всё будет красиво

      Потому что такую абстракцию в голове строить проще, чем бороться со своими пороками и грехами.

      консерватор
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:26
        решили облагородить нам тут дом офицеров впервые за несколько десятилетий - так местные растащили все высаженные кустарники по парку, увезли скамейки на дачи себе новые, забор вот сварили оградку - так бы и ее уволокли. Как плитку по домам не растащили - но наверное все впереди

        В итоге привезли новые скамейки, купили во второй раз (увеличение сметы, ага /срезали с других программ) и приварили их к заборчику, у скамеек половина ножек в воздухе висит. Выглядит убого. Страшно. Все возмущаются бреду - хотя местные и есть источник этих всех бед

        И так во всём. А вы за двигатели. каждый тащит то что может. Этим подвернулись двигатели, кто-то с работы тащит яйца, кто молоко, кто трубы.

        Так и живём. И Медведев вот виноват.
        консерватор
      2. cariperpaint Сегодня, 15:55
        Да ладно?))) а подробнее про малолеток на ДВ можно?) все хочу выяснить кто вечно про нас всякую дичь придумывает)))
        cariperpaint
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:04
          Да ладно?))) а подробнее про малолеток на ДВ можно?) все хочу выяснить кто вечно про нас всякую дичь придумывает)))


          это мне рассказывали парни с ДВ, которые со мной служили в части. Много зон, много понятий и все в таком плане. И про общак и малолеток - я уверен что это правда и мне об этом рассказывали те, кто так тягал на зону деньги в общак

          Вот эта культура малолеток которая чтит воровские понятия и прочий шлак. Целая субкультура.

          Так что дичь не то слово.

          Да и когда молодняк привезли с Биробиджана, Хабаровска и других дальневосточных мест и определили ко мне в отделение/взвод - начинаешь разговаривать - а там через слово ПОНЯТИЯ. - разве только парни с Владивостока в этом не были замечены.

          Мол не по понятиям мне полы в сартире мыть товарищ сержант. В итоге мыл и плакал.

          А плакал не потому что его побили сильно, а потому что он через свои загоны с ПОНЯТИЯМИ в разрез пошел

          Одним Каран полы мешает мыть (по их рассказам), другим ПОНЯТИЯ - в общем эта блажь со временем ушла, но в головах у людей сидела стойко
          консерватор
  3. консерватор (Александр) Сегодня, 15:11
    мало дали. за такое надо давать по всей строгости. толкать ракетные двигатели за кордон - надо умудриться
    консерватор
  4. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 15:12
    А шпионажа в пользу иностранного государства не было?
    Servisinzhener
  5. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 15:16
    Ёкурный бабай, куда не плюнь везде одно ворье, каждый тащит, что может :(
    AlexanderVP
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:31
      А вы со своей работы, кроме зарплаты ничего не имеете? Воруют все, начиная от грузчика и заканчивая министрами и выше, просто у последних это все законно делается, но от этого воровство не перестает быть воровством.
      Гаргантюа
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 15:37
        Цитата: Гаргантюа
        А вы со своей работы, кроме зарплаты ничего не имеете?

        Я ни чего не брал, не воровал и не думаю, что один такой.
        Не перестаю удивляться гуманизму наших судов. Они общество защищают и интересы государства или ворюг и бандюков?
        Балу
      2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 15:45
        «Воруют все
        Да неужели? Вы за себя отвечайте, не надо за всех.
        Gnefredov
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:08
          Я изучаю психологию людей
          Гаргантюа
  6. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:19
    На передок эту падлу под Саханку, или в Авдеевку, пусть почует ....
    Romka47
  7. Пленник (Айрат) Сегодня, 15:21
    Вот твари! Вернуть смертную казнь и шлепнуть гадов!
    Пленник
  8. Nimitz (Андрей) Сегодня, 15:24
    Это прямо какой то позор, для спецслужб и силовых ведомств. По идее крупные фигуры и должностные лица чья деятельность сопряжена с вооружением, должны быть под "присмотром". А они умудрились договорится и провернуть продажу на Украину. Опять же вывоз за пределы страны ракетных двигателей - куда таможня смотрела. И итог этой сверхнаглой аферы - 4 года. Столько же ГАИшникам дали, за то, что пьяного прокурора за шкирку из машины вытащили.
    Nimitz
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:28
      По идее крупные фигуры и должностные лица чья деятельность сопряжена с вооружением, должны быть под "присмотром".


      я уже вижу тут стенания по поводу расширения штата карательных органов, и комментарии тут про то, как они сейчас будут на танках давить пенсионеров голодных
      консерватор
      1. cariperpaint Сегодня, 15:57
        Тссс. Не выдавайте тайные планы))) это сюрприз к 1 июля
        cariperpaint
  9. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 15:26
    Так это они свой Нептун из этих движков сделали? А вообще это измена Родине.
    Чича сквад
  10. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 15:28
    Всем "фигурантам" надо было дать высшую меру за шпионаж и диверсионно-подрывную деятельность.
    Стройбат запаса
  11. Perviy (Виктор Заварухин) Сегодня, 15:29
    Почему не 25 лет? Сколько можно уже жалеть всяких у б л ю д к о в?
    Perviy
    1. cariperpaint Сегодня, 15:58
      Предлагаете судьям приговоры по срокам на месте придумывать?))) хоп. Хочу ему 25 лет)))
      cariperpaint
  12. лысова (владимир) Сегодня, 15:31
    А сколько у нас подобного гнилья, каждый год контора ( молодец ) вскрывает. Таких полностью утилизировать надо , вместе с движками, закрепив их на заднице и по адресату.
    лысова
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:32
      Таких полностью утилизировать надо , вместе с движками, закрепив их на заднице и по адресату.


      вот цэ дило! drinks hi
      консерватор
      1. лысова (владимир) Сегодня, 15:38
        Александр, в военное время - за такое расстрел, хотя оно хоть и косвенно, но война с Украиной идёт.
        лысова
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:39
          да, я считаю так же. Хорошо хоть контора отлавливает. Надо чтоб она же на месте и вопрос решала. Суд тут лишняя прокладка, но к сожалению или к счастью (с какой стороны смотреть) она обязательна
          консерватор
          1. лысова (владимир) Сегодня, 15:44
            Меньше мороки, хотя если капнуть глубже, такие вещи, без посторонней помощи не провернуть. А это скорее всего пешки, а может кто и не поделился.
            лысова
        2. Гуру (Олег) Сегодня, 15:48
          Не Война Владимир , а скорее всего перепродажа вероятному противнику.
          Гуру
          1. лысова (владимир) Сегодня, 15:53
            Так оно и есть, а потом удивляемся, откуда появилось то то, у кого то, пускай старое.
            лысова
          2. Урал-4320 (Константин) Сегодня, 16:15
            Странно на сайте статьи читают. Написано, что махинация вскрыта в 2012 году. Ну и каким "потенциальным врагом" была Украина для нас? Майдан был в 2014 г.
            Урал-4320
  13. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:44
    Вы воруйте, а мы как бы осудим..У нас же не 1937 г. в конце концов!...При кровавом тоталитарном режиме подобное сделал- изменник Родины..Еще и расстрелять могли..А сейчас 4 года, как по головке погладили, к тому же раскаялся человек, осознал, что оказывается воровать грешно..Насколько сейчас государство гуманнее, чем раньше..Эра милосердия... laughing
    parusnik
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 16:06
      После табуреткина и васильевой Вы удивляетесь нашему как бы правосудию?!
      Фил77
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:56
        После табуреткина и васильевой Вы удивляетесь нашему как бы правосудию?!


        развалили армию и не сели.
        Бедный Сергей Кожугетович в авральном режиме за пол года исправил развал. Ага.

        А контракты с промышленность сами как то подписались и все случилось само собой, и денежное довольствие до солдата и прапорщика дошло как то само.

        Ведь вы не думаете что раньше в армию мало денег шло, даже в 90-е? Да бюджет был меньше - но он не доходил до солдата/прапорщика/офицера. Вся армия до Сердюковской реформы протягивала ноги и служить было не в почете. От офицеров девушки шарахались как от бесперспективных людей

        И генеральские дачи пропали с горизонта как то сами по себе. И в армии я занимался подготовкой, а не красил асфальт и слушал историю от прапора, как раньше, ГСМа не было, чтоб КАМАЗ из части на полигон отправить

        И при воре Сердюкове моя часть впервые увидела ТОРы и я не про саму машину и ее суть - а про новую технику как таковую.

        И комбату с прапором квартиру дали при этом воре и вообще очередь с места сдвинулась.

        Ах да. Суворовцев с красной площади убрал. И генералов сотни - которые баластом на армии висели.

        Я конечно понимаю что издержки были везде и что уволены помимо балласта вполне вменяемые люди - но реформа это тебе не на бумаге писать как все хорошо

        Единственное с училищами военными мне не понравились телодвижения. Но думаю там виднее.

        консерватор
  14. Гуру (Олег) Сегодня, 15:47
    подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строго режима.

    Всего то делов. Таким надо 25 давать, как за измену Родине.
    Гуру
  15. demo (Ван) Сегодня, 15:58
    Однако в процессе работ со всех ракет были сняты двигатели и под видом металлолома отправлены товарным поездом на Украину в адрес запорожского ОАО «Мотор Сич».
    А куда далее эти ракетные двигатели делись?
    Что, в "Мотор Сич№ двигателей в глаза не видели? Или они детали наших ставят на свои?
    Пронину и бывшему коммерческому директору Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктору Вагану было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 и ст. 226 УК – особо крупное мошенничество и хищение боеприпасов. Остальным фигурантам инкриминировали только мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).

    Мне как-то не понятна мягкотелость нашей Фемиды.
    В отношении граждан РФ действуют нормы статьи 275, согласно которой "государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, совершенная гражданином Российской Федерации — наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей ............".

    Ведь в деятельности компании Пронина и его подельников явно шпионаж наблюдается.
    demo
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:03
      Цитата: demo
      А куда далее эти ракетные двигатели делись?
      Что, в "Мотор Сич№ двигателей в глаза не видели? Или они детали наших ставят на свои?

      Какие наши движки? Утилизируемые Х-55 всю жизнь комплектовались движками производства "ЗМЗ", который ныне называется "Мотор Сич". Так что двигатели вернулись, так сказать, в родную колыбель. smile
      Alexey RA
  16. Imobile (Игорь) Сегодня, 16:05
    То есть получается что они должны были 1.2 ляма выкинуть на ветер. Не понимаю, вех комментирующих, не заслуживают они такого срока за разумный поступок. Лучше задаться вопросом, зачем уничтожать, что можно продать? и кто подписывал приказ?
    Imobile
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:23
      Цитата: Imobile
      Лучше задаться вопросом, зачем уничтожать, что можно продать?

      Затем, что б/у двигатели КРВБ ДД должны именно утилизироваться. Во избежание их появления под видом новых на новых КР. Или во избежание появления этих формально утилизированных двигателей в какой-нибудь третьей стране. 93 потенциальные крылатые ракеты с дальностью до 2500 км, причём с двигателями, официально утилизированными в РФ - от такого не отмыться никогда.
      Alexey RA
  17. Kloun Сегодня, 16:07
    к 4 годам лишения свободы в колонии строго режима.

    за 160 млн , это смешное наказание . , а ведь этими ракетами потом города Донбасса будут обстреливать (а может уже и пуляют) ..Эх Россия добрая душа, расстреливать нужно за все это, с конфискацией имущества у ближайших родственников и ссылкой в тундру..
    Kloun
  18. dgonni (Dgon) Сегодня, 16:12
    Года видели? Ну в смысле сотворения? Просто порубали конци. Ну и до кучи типа мы не при делах. Всё нормально, кто нужно сядет, те кто у руля вздохнут и успокоятся. Там схемка была более длинная и качественная. Просто закрыта щас санкционом :(.
    dgonni
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 17:28
      Там схемка была более длинная и качественная. Просто закрыта щас санкционом :(.


      видишь какой у вас крутой президент. перекрыл нашим схемы все.

      консерватор
  19. bobba94 (владимир) Сегодня, 16:26
    Его награждать надо....впаривал отработавшие свой ресурс двигатели, это самая настоящая диверсия против ВСУ. Но наказать за допущенную халатность при составлении финансовой отчетности нужно.
    bobba94
  20. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:30
    В Китае бы собрали всю эту шайку-лейку в центре стадиона и из крупнокалиберного пулемёта растреляли, а у нас 4 года am слуш за державу обидно!!!
    Black Sniper
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:25
      Цитата: Black Sniper
      В Китае бы собрали всю эту шайку-лейку в центре стадиона и из крупнокалиберного пулемёта растреляли, а у нас 4 года am слуш за державу обидно!!!

      И как - помогает Китаю ВМН? Судя по регулярности расстрелов - даже смерть не страшит коррупционера.
      Alexey RA
  21. Слон Сегодня, 17:14
    А почему наша граница с террористическим государством не "на замке"? И еще, большой привет фсбешникам...
    Слон
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:22
      Цитата: Слон
      А почему наша граница с террористическим государством не "на замке"?

      Вы бы статью почитали, что ли...
      Дело было в 2012-м году.
      Какое, к ворону, "террористическое государство"?
      Голован Джек
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 17:26
        Какое, к ворону, "террористическое государство"?


        это писанина из разряда

        Власть занята своим кровным делом грабежом пенсионеров.


        словоблудие в почёте и за него одёргивают лишь единицы, среди здешних сотен)

        P.S. надо спросить у парня как он представляет границу на замке между Россией и окружающими странами

        Может это Яйценюк залогинился и лоббирует тут еще один вал
        консерватор
  22. Комментарий был удален.
  23. Reklastik (Роман) Сегодня, 17:29
    Офигеть в России порядок наступил ....
    Reklastik
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