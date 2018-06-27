17:33 27 июня
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Ни дня без сюрприза: на севере Сирии в бою сошлись две протурецкие группировки ССА

Из Сирии приходят сообщения об обозначившимся конфликте между группировками так называемой сирийской «умеренной оппозиции», часть которой входит в составе поддерживаемой Турцией ССА (Сирийской свободной армии). По последним данным, конфликт разгорелся в районе Африна на севере САР. Сферы влияние в кантоне, который полностью контролируется турецкими военными, не поделили две группировки.

Неподалёку от штаб-квартиры одной из них прогремел взрыв. Речь идёт о группировке «Фронт Леванта».

Сообщается, что взорвались два заминированных автомобиля. В результате теракта погибли по меньшей мере шесть человек, ещё свыше 10 получили ранения различной степени тяжести.


По последним данным, две группировки «ССА» не поделили территорию, на которой должен был размещаться блокпост одной из них.

Ни дня без сюрприза: на севере Сирии в бою сошлись две протурецкие группировки ССА


Первоначально завязался бой, а затем одни «умеренные» решили показать, кто более «умеренный» с помощью заложенной в автомобили взрывчатки.

Далее бои возобновились. Сообщается об обозначившейся линии фронта в районе Аль-Ашрафик кантона Африн. Вдоль этой линии стороны применяют различные виды вооружений, включая гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты. Основная зона боёв – близ автомобильной развязки Кава. О вмешательстве турецких войск не сообщается.

На этом фоне с юга Сирии приходят сообщения о том, что сирийские правительственные войска освободили от террористической оккупации ещё один город в восточной части Дараа. Речь идёт о населённом пункте Самма аль-Хнейдат.


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Комментарии 13

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 15:43
    Основная зона боёв – близ автомобильной развязки Кава.
    Гаишники за перекресток воюют... sad
    MPN
    1. Чёрный Сегодня, 15:51
      Цитата: MPN
      Гаишники за перекресток воюют

      Был бы там бы гаишный интерес, они бы эти группировки порвали как тузик грелку wassat...Кстати, про гаишников хорошая идея. laughing Может наших кавказских туда отправить, ну или этих, кущёвских. Там бы не только бабы, но и мужики в паранжах проезжали к ишакам пристёгнутые, в светящихся жилетках и с огнетушителем в руках wassat
      Чёрный
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:37
        Всплыла бармалейская суть при дележе - отсюда и ноги растут . soldier
        bouncyhunter
    2. AVA77 (Вадим) Сегодня, 16:03
      там ещё дорожников на катке не хватает wink
      AVA77
    3. Маз Сегодня, 16:09
      Угу, сплошняком сюрпрызы,
      и все ожидаемые: Сирийские военные обнаружили в городах Бусра аль-Харири и Малиха склады с оружием и боеприпасами, а также запасы медикаментов израильского производства, принадлежащие боевикам ССА.

      Маз
      1. yustas (Юрий) Сегодня, 17:13
        Но как обычно США и Израиль тут ни при чем wassat
        yustas
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 15:44
    одни «умеренные» решили показать, кто более «умеренный» с помощью заложенной в автомобили взрывчатки

    Одним словом союзники у Турции - террористы.
    solzh
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 15:53
      Цитата: solzh
      союзники у Турции - террористы

      Просто пушечное мясо и всякий сброд. Нормальные за чужую страну воевать не будут из принципа, а наемникам нужно платить не меньше чем своей армии.
      Vita VKO
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:49
    Как бы не плохо...Хотелось, что бы бои между этими группировками усилились...
    parusnik
  4. Гуру (Олег) Сегодня, 15:54
    Основная зона боёв – близ автомобильной развязки Кава.

    Бьются за возможность собирать Дань.
    Гуру
  5. Kloun Сегодня, 15:59
    Первоначально завязался бой, а затем одни «умеренные» решили показать, кто более «умеренный» с помощью заложенной в автомобили взрывчатки.

    Вот что ждет Сирию, если Асад и Россия уйдут ..А пока Армия Асада потихоньку давит всех чертей без разбору...
    Kloun
  6. Ставрос (Ставрос) Сегодня, 16:22
    Чем больше будут херачить друг друга тем лучше.
    Ставрос
  7. Пленник (Айрат) Сегодня, 17:24
    Банда на банду. Господи, какие они все одинаковые! Ничего не меняется. Потом ещё будут долго выяснять кто из них "любимая жена" господина!
    Пленник
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