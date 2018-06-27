Ни дня без сюрприза: на севере Сирии в бою сошлись две протурецкие группировки ССА

Из Сирии приходят сообщения об обозначившимся конфликте между группировками так называемой сирийской «умеренной оппозиции», часть которой входит в составе поддерживаемой Турцией ССА (Сирийской свободной армии). По последним данным, конфликт разгорелся в районе Африна на севере САР. Сферы влияние в кантоне, который полностью контролируется турецкими военными, не поделили две группировки.Неподалёку от штаб-квартиры одной из них прогремел взрыв. Речь идёт о группировке «Фронт Леванта».Сообщается, что взорвались два заминированных автомобиля. В результате теракта погибли по меньшей мере шесть человек, ещё свыше 10 получили ранения различной степени тяжести.По последним данным, две группировки «ССА» не поделили территорию, на которой должен был размещаться блокпост одной из них.Первоначально завязался бой, а затем одни «умеренные» решили показать, кто более «умеренный» с помощью заложенной в автомобили взрывчатки.Далее бои возобновились. Сообщается об обозначившейся линии фронта в районе Аль-Ашрафик кантона Африн. Вдоль этой линии стороны применяют различные виды вооружений, включая гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты. Основная зона боёв – близ автомобильной развязки Кава. О вмешательстве турецких войск не сообщается.На этом фоне с юга Сирии приходят сообщения о том, что сирийские правительственные войска освободили от террористической оккупации ещё один город в восточной части Дараа. Речь идёт о населённом пункте Самма аль-Хнейдат.