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Сербия представила своего «Терминатора»
В Сербии давно пытаются создать эффективную самоходную зенитную систему, однако из-за ограниченных финансовых возможностей все попытки сводились к модернизации старых вооружений, пишет Российская газета.
Более перспективным оказался новый ЗРПК PASARS-16 «Терминатор», образец которого был впервые показан в конце 2016 года.
Машина создана на базе автомобиля FAP-2026BS/AV (6х6) и оснащена 280-сильным двигателем. Применена система автоматической подкачки шин.
Особенностью комплекса являются бронированная кабина и башня с вооружением. Инженеры также предусмотрели противоминную защиту.
В составе вооружения – применяемая во многих странах автоматическая пушка «Бофорс» L70 калибра 40 мм. Ее скорострельность составляет около 240 выстр/мин. Эффективная дальность применения – около 3 км, максимальная – до 12,5 км. Начальная скорость боеприпаса (в зависимости от типа) может достигать от 1000 до 1600 м/сек.
Ракетное вооружение представлено модифицированной советской Р-13М класса «воздух-воздух». У ракеты поменяли двигатель и доработали тепловую головку самонаведения. В настоящее время дальность ее стрельбы достигает 12 км, а высота поражения – 8 км.
Комплекс оснащен пассивной системой управления огнем с тепловизионным каналом.
По мнению экспертов, в сербском «Терминаторе», несомненно, применены несколько интересных решений, однако этому комплексу еще очень далеко до российского «Панциря». Впрочем, при разумной цене, и у сербского изделия могут найтись заказчики в небогатых странах Африки и Азии.
Более перспективным оказался новый ЗРПК PASARS-16 «Терминатор», образец которого был впервые показан в конце 2016 года.
Машина создана на базе автомобиля FAP-2026BS/AV (6х6) и оснащена 280-сильным двигателем. Применена система автоматической подкачки шин.
Особенностью комплекса являются бронированная кабина и башня с вооружением. Инженеры также предусмотрели противоминную защиту.
В составе вооружения – применяемая во многих странах автоматическая пушка «Бофорс» L70 калибра 40 мм. Ее скорострельность составляет около 240 выстр/мин. Эффективная дальность применения – около 3 км, максимальная – до 12,5 км. Начальная скорость боеприпаса (в зависимости от типа) может достигать от 1000 до 1600 м/сек.
Ракетное вооружение представлено модифицированной советской Р-13М класса «воздух-воздух». У ракеты поменяли двигатель и доработали тепловую головку самонаведения. В настоящее время дальность ее стрельбы достигает 12 км, а высота поражения – 8 км.
Комплекс оснащен пассивной системой управления огнем с тепловизионным каналом.
По мнению экспертов, в сербском «Терминаторе», несомненно, применены несколько интересных решений, однако этому комплексу еще очень далеко до российского «Панциря». Впрочем, при разумной цене, и у сербского изделия могут найтись заказчики в небогатых странах Африки и Азии.
Использованы фотографии: https://twitter.com
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