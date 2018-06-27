17:33 27 июня
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Сербия представила своего «Терминатора»

В Сербии давно пытаются создать эффективную самоходную зенитную систему, однако из-за ограниченных финансовых возможностей все попытки сводились к модернизации старых вооружений, пишет Российская газета.



Более перспективным оказался новый ЗРПК PASARS-16 «Терминатор», образец которого был впервые показан в конце 2016 года.


Машина создана на базе автомобиля FAP-2026BS/AV (6х6) и оснащена 280-сильным двигателем. Применена система автоматической подкачки шин.

Особенностью комплекса являются бронированная кабина и башня с вооружением. Инженеры также предусмотрели противоминную защиту.

Сербия представила своего «Терминатора»


В составе вооружения – применяемая во многих странах автоматическая пушка «Бофорс» L70 калибра 40 мм. Ее скорострельность составляет около 240 выстр/мин. Эффективная дальность применения – около 3 км, максимальная – до 12,5 км. Начальная скорость боеприпаса (в зависимости от типа) может достигать от 1000 до 1600 м/сек.

Ракетное вооружение представлено модифицированной советской Р-13М класса «воздух-воздух». У ракеты поменяли двигатель и доработали тепловую головку самонаведения. В настоящее время дальность ее стрельбы достигает 12 км, а высота поражения – 8 км.

Комплекс оснащен пассивной системой управления огнем с тепловизионным каналом.



По мнению экспертов, в сербском «Терминаторе», несомненно, применены несколько интересных решений, однако этому комплексу еще очень далеко до российского «Панциря». Впрочем, при разумной цене, и у сербского изделия могут найтись заказчики в небогатых странах Африки и Азии.

Использованы фотографии: https://twitter.com
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Комментарии 15

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  1. san4es Сегодня, 15:57
    Более перспективным оказался новый ЗРПК PASARS-16 «Терминатор»
    san4es
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 16:07
      Ракет маловато на мой взгляд
      vkl.47
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:10
        В реальных условиях больше 2-х выстрелить и не дадут. А так цена такого "терминатора" сопоставима с ценой ракеты по нему попавшей.
        Yrec
    2. MPN (Павел) Сегодня, 16:07
      И все таки один ствол при
      оснащен пассивной системой управления огнем с тепловизионным каналом.
      Не думаю, что эффективно...
      MPN
      1. Комментарий был удален.
      2. san4es Сегодня, 16:42
        hi Махнул с L60 на L70...Поновее/скорострельнее
        Автоматические артиллерийские установки «Бофорс» (Bofors) 40L60 и 40L70
        «Бофорс» 40L70 (Bofors 40L70)
        Калибр: 40 мм.
        Количество стволов: один.
        Угол вертикальной наводки: -10° - +90°
        Начальная скорость снаряда: 1005-1030 м/сек.
        Эффективная дальность: 4000 м.
        Скорострельность: 300 выстр./мин
        Масса: (без боекомплекта) SAK 40L70-350 - 2890 кг, SAK 40L70-315 -1700 кг и SAK 40L70-520 - 3790 кг.
        Боекомплект: SAK 40L70-350 - 96, SAK 40L70-315 - 96 и SAK 40L70-520-144
        san4es
  2. ChKot (Константин) Сегодня, 15:57
    Какой симпотяга ))) и ракеты прикольно смотрятся на нем... интересно, как они приспособили ракеты воздух-воздух запускаться с места?
    ChKot
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:05
      Цитата: ChKot
      интересно, как они приспособили ракеты воздух-воздух запускаться с места?

      Ну так для этого и движок поменяли.
      У ракеты поменяли двигатель и доработали тепловую головку самонаведения.
      Piramidon
    2. MPN (Павел) Сегодня, 16:06
      У ракеты поменяли двигатель и доработали тепловую головку самонаведения
      MPN
  3. cariperpaint Сегодня, 16:03
    Твою дивизию... Вот это я понимаю брутальный мачо
    cariperpaint
  4. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:04
    Сербы бабло не пилят, не то что шумеры. Слепили из того что есть, но очень похожее на оружие
    Tusv
    1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 16:12
      В свое время югославский ВПК был сильнейшим в Восточной Европе. Так, что задел был и есть.
      Pax tecum
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:34
        hi Дай Бог им не растерять и не прокакать наследие . А как бюджетный вариант ЗРПК сербский Терминатор вполне способен найти своего заказчика .
        bouncyhunter
  5. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:11
    Стрелок- наводчик-крановщик сидит в кабинке как обычный строитель, ни брони ни каски, за обычным стеклом laughing
    Сомнительно что оно выдержит даже факел при старте собственной ракеты
    Vita VKO
  6. Chicot 1 (Василий) Сегодня, 16:11
    Честно говоря, уже начинает напрягать обилие всяческих "терминаторов"... Особливо у нас. Что не девайс с пушкой, так обязательно обзовут в честь пресловутого героя "железного Арни"... Али фантазия разработчиков в области имянаречения своих поделий совсем иссякла?..
    Chicot 1
  7. лысова (владимир) Сегодня, 16:12
    А стрелок , пусть даже в ушах, глухим не станет ?
    лысова
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