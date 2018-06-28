Атомный многофункциональный подводный крейсер: смена парадигмы

Изображение 1. ПЛАРК на базе ПЛАРБ типа «Огайо»







Изображение 2. ЗРК подводных лодок A3SM Mast и A3SM Underwater Vehicle

Изображение 3. ЗРК подводных лодок IDAS

Изображение 4. Опытный образец БПЛА General Atomics Guardian — морского патрульного варианта БПЛА MQ-9 Predator B

Изображение 5. Гигантская надстройка с антеннами тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) Пётр Великий

Изображение 6. Состав системы ПВО С-400 «Триумф»

Изображение 7. Пример возможностей телескопической конструкции длиной 13 м в сложенном состоянии

Изображение 8. Унифицированный перископный комплекс "Парус-98Э"

Основой стратегических ядерных сил стран НАТО является морская составляющая – атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).



Доля ядерных зарядов США, развёрнутых на ПЛАРБ, свыше 50% всего ядерного арсенала (порядка 800—1100 боеголовок), Великобритании – 100% ядерного арсенала (порядка 160 боеголовок на четырёх ПЛАРБ), Франции — 100% стратегических ядерных зарядов (порядка 300 боеголовок на четырёх ПЛАРБ).



Уничтожение ПЛАРБ противника является одной из первоочередных задач в случае глобального конфликта. Однако задача уничтожения ПЛАРБ осложняется сокрытием противником районов патрулирования ПЛАРБ, сложностью определения её точного местоположения и наличием боевого охранения.



В случае, если имеется информация о примерном местонахождении ПЛАРБ противника в Мировом океане, АМФПК может осуществлять дежурство в данном районе наряду с подводными лодками-охотниками. В случае начала глобального конфликта на лодку-охотника возлагается задача уничтожения ПЛАРБ противника. В случае, если эта задача не выполнена или ПЛАРБ начала запуск баллистических ракет до момента уничтожения, на АМФПК возлагается задача перехвата стартующих баллистических ракет на начальном участке траектории.



Возможность решения данной задачи зависит в первую очередь от скоростных характеристик и дальности применения перспективных ракет из состава комплекса С-500, предназначенных для противоракетной обороны и поражения искусственных спутников земли. Если данные возможности будут обеспечиваться ракетами из состава С-500, то АМФПК может реализовать «удар в затылок» стратегическим ядерным силам стран НАТО.



Уничтожение стартующей баллистической ракеты на начальном участке траектории несёт в себе следующие преимущества:



1. Стартующая ракета не может маневрировать и имеет максимальную заметность в радиолокационном и тепловом диапазоне.

2. Поражение одной ракеты позволяет уничтожить сразу несколько боевых частей, каждая из которых может уничтожить сотни тысяч или даже миллионы человек.

3. Для уничтожения баллистической ракеты на начальном участке траектории не требуется знания точного местоположения ПЛАРБ противника, достаточно находиться в зоне дальности действия противоракеты.





Изображение 9. Зоны ПРО США в Европе