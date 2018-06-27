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НОАК продемонстрировала применение ранцевого огнемёта
Китайская армия остается одной из немногих, где до сих пор применяются ранцевые струйные огнеметы, пишет Российская газета.
Как ранее сообщали китайские СМИ, в начале 1950-х годов Советский Союз поставил в Китай новейшие в то время пехотные огнеметы ЛПО-50. Уже в 1955 году китайская армия задействовала их во время сражения с войсками Гоминьдана на острове Ицзяншань. По данным СМИ, с помощью этих огнеметов были уничтожены 45 огневых точек противника.
Вскоре ЛПО-50 начали выпускать на территории Китая с обозначением «Тип-58».
Полная масса системы – 23 кг, рассчитана на 3 выстрела подряд (сжигается более 10 литров горючей смеси, распределенной по трем баллонам). Эффективная дальность действия прямой наводкой – до 50 м (по навесной траектории дистанция увеличивается до 79 метров).
Позднее китайские инженеры усовершенствовали огнемет, обозначив его «Тим-74». Обновленная система стала легче на 3 кг. От базовой модели ее также отличали более высокие характеристики поражения и больший диапазон применения. Кроме того, время перезарядки было сокращено с 10 до 4 минут.
В китайской армии существуют специальные подразделения огнеметчиков, задачей которых является поддержка мотострелков в ходе боевых действий.
Короткое видео применения огнемета можно посмотреть здесь.
Как ранее сообщали китайские СМИ, в начале 1950-х годов Советский Союз поставил в Китай новейшие в то время пехотные огнеметы ЛПО-50. Уже в 1955 году китайская армия задействовала их во время сражения с войсками Гоминьдана на острове Ицзяншань. По данным СМИ, с помощью этих огнеметов были уничтожены 45 огневых точек противника.
Вскоре ЛПО-50 начали выпускать на территории Китая с обозначением «Тип-58».
Полная масса системы – 23 кг, рассчитана на 3 выстрела подряд (сжигается более 10 литров горючей смеси, распределенной по трем баллонам). Эффективная дальность действия прямой наводкой – до 50 м (по навесной траектории дистанция увеличивается до 79 метров).
Позднее китайские инженеры усовершенствовали огнемет, обозначив его «Тим-74». Обновленная система стала легче на 3 кг. От базовой модели ее также отличали более высокие характеристики поражения и больший диапазон применения. Кроме того, время перезарядки было сокращено с 10 до 4 минут.
В китайской армии существуют специальные подразделения огнеметчиков, задачей которых является поддержка мотострелков в ходе боевых действий.
Короткое видео применения огнемета можно посмотреть здесь.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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