17:31 27 июня
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НОАК продемонстрировала применение ранцевого огнемёта

Китайская армия остается одной из немногих, где до сих пор применяются ранцевые струйные огнеметы, пишет Российская газета.



Как ранее сообщали китайские СМИ, в начале 1950-х годов Советский Союз поставил в Китай новейшие в то время пехотные огнеметы ЛПО-50. Уже в 1955 году китайская армия задействовала их во время сражения с войсками Гоминьдана на острове Ицзяншань. По данным СМИ, с помощью этих огнеметов были уничтожены 45 огневых точек противника.




Вскоре ЛПО-50 начали выпускать на территории Китая с обозначением «Тип-58».

Полная масса системы – 23 кг, рассчитана на 3 выстрела подряд (сжигается более 10 литров горючей смеси, распределенной по трем баллонам). Эффективная дальность действия прямой наводкой – до 50 м (по навесной траектории дистанция увеличивается до 79 метров).



Позднее китайские инженеры усовершенствовали огнемет, обозначив его «Тим-74». Обновленная система стала легче на 3 кг. От базовой модели ее также отличали более высокие характеристики поражения и больший диапазон применения. Кроме того, время перезарядки было сокращено с 10 до 4 минут.



В китайской армии существуют специальные подразделения огнеметчиков, задачей которых является поддержка мотострелков в ходе боевых действий.

Короткое видео применения огнемета можно посмотреть здесь.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 8

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  1. andrewkor Сегодня, 16:54
    Одноразовые огнеметчики только в НОАК!
    andrewkor
    1. Kloun Сегодня, 17:16
      Такое ощущение , что китайцы готовятся к "цветной революции " Население огромное и на всех ОМОНА не хватит..Может я и жестоко , но США попытаются Китай изнутри уничтожить и денег на это не жалеют ..Просто вспомните волну таких волнений прокатившуюся именно в Евразии..
      Kloun
  2. san4es Сегодня, 17:01
    В китайской армии существуют специальные подразделения огнеметчиков, задачей которых является поддержка мотострелков в ходе боевых действий.
    Короткое видео применения огнемета можно посмотреть здесь. hi
    27 июл. 2012 г.
    Китайские колхозники обратились к властям с жалобой на огромное осиное гнездо, выросшее на дереве. Те вызвали войска. smile
    san4es
  3. Imobile (Игорь) Сегодня, 17:04
    Китайская армия такая огромная, что в ней можно найти и вооруженных дубинками, саблями...
    Imobile
  4. MPN (Павел) Сегодня, 17:08
    Да у него отдача судя по видео не слабая.. belay не думал даже...
    MPN
  5. Rader Сегодня, 17:16
    Струйный огнемет, хоть и архаичное оружие, но весьма страшное. На противника оказывает колоссальное деморализующие действие. В Китае достаточно "элементов", желающих отделиться или провозгласить какой ни будь местный автономный "халифат", вот против таких элементов можно и поддать огоньку. Китайцы далеко не дураки, и понимают это, поэтому и не списывают со счетов старое оружие.
    Rader
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 17:20
      Цитата: Rader
      Струйный огнемет, хоть и архаичное оружие, но весьма страшное. На противника оказывает колоссальное деморализующие действие. В Китае достаточно "элементов", желающих отделиться или провозгласить какой ни будь местный автономный "халифат", вот против таких элементов можно и поддать огоньку. Китайцы далеко не дураки, и понимают это, поэтому и не списывают со счетов старое оружие.

      Вот поэтому огнемётчиков в плен и не брали.Сразу в расход.
      Фил77
  6. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 17:27
    Цитата: Kloun
    Такое ощущение , что китайцы готовятся к "цветной революции " Население огромное и на всех ОМОНА не хватит..Может я и жестоко , но США попытаются Китай изнутри уничтожить и денег на это не жалеют ..Просто вспомните волну таких волнений прокатившуюся именно в Евразии..

    А мысль тут еэээсть, чё...
    Но Синьцзян-Уйгурия - это наша рана. Мы её Китаю сами будем ковырять. Штатам не отдадим.
    Плотник 2329
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