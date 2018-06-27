Неожиданный юбилей: 5 лет назад последний штат США ратифицировал поправку об отмене рабства

На днях в международной прессе и общественно-политической среде активно обсуждался выход Соединённых Штатов Америки из Совета ООН по правам человека. Правозащитные организации, включая таковые в самих США, задаются вопросом, как же можно «самой демократической стране мира» наплевать на демократию и права человека. Однако эти вопросы выглядят весьма странно. Складывается впечатление, что правозащитники совершенно забыли об истории США, включая историю новейшего периода.Если действительно забыли, то необходимо напомнить. Причём упоминания и одного исторического факта в данном случае может быть более чем достаточно.31 января 1865 года в США была принята 13-я поправка к конституции страны, которая запрещала рабство на всей территории Соединённых Штатов. Казалось бы, причём здесь новейшая история США?.. А притом, что в текущем (2018) году – году выхода США из Совета ООН по правам человека – в Соединённых Штатах исполнилось ровно 5 (!) лет с того момента, как документ о ратификации этой 13-й поправки был направлен в Федреестр США из последнего штата, давшего на исполнение законодательного акта добро.Речь идёт о штате Миссисипи, который почти 150 лет не считал нужным ратифицировать конституционную поправку об отмене рабства, а потому формально (по местному законодательству) рабовладельческий строй в штате Миссисипи сохранялся вплоть до 2013 года – уже на фоне того, что президентом США был избран афроамериканец (Барак Обама).Это выглядит какой-то фантасмагорией, но юридически (а в США очень трепетно относятся к любому юридическому нюансу) – всё так: рабовладельческий строй в Штатах был окончательно ликвидирован именно 5 лет назад – в 2013 году – после ратификации в названном штате, державшим "оборону" до последнего. И у правозащитников никаких вопросов почему-то не возникало.Кстати, на выборах 2012 года в штате Миссисипи Обама с треском проиграл Митту Ромни (563 тыс. голосов против почти 711 тыс.). Проиграл Обама в Миссисипи и в 2008 году. Он набрал 43% голосов, а его главный тогдашний конкурент Джон Маккейн – более 56%.Так что, если сказать, что американской демократии не более пяти лет, то вряд ли это будет серьёзной ошибкой.