19:54 27 июня
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Неожиданный юбилей: 5 лет назад последний штат США ратифицировал поправку об отмене рабства

На днях в международной прессе и общественно-политической среде активно обсуждался выход Соединённых Штатов Америки из Совета ООН по правам человека. Правозащитные организации, включая таковые в самих США, задаются вопросом, как же можно «самой демократической стране мира» наплевать на демократию и права человека. Однако эти вопросы выглядят весьма странно. Складывается впечатление, что правозащитники совершенно забыли об истории США, включая историю новейшего периода.

Если действительно забыли, то необходимо напомнить. Причём упоминания и одного исторического факта в данном случае может быть более чем достаточно.

31 января 1865 года в США была принята 13-я поправка к конституции страны, которая запрещала рабство на всей территории Соединённых Штатов. Казалось бы, причём здесь новейшая история США?.. А притом, что в текущем (2018) году – году выхода США из Совета ООН по правам человека – в Соединённых Штатах исполнилось ровно 5 (!) лет с того момента, как документ о ратификации этой 13-й поправки был направлен в Федреестр США из последнего штата, давшего на исполнение законодательного акта добро.


Неожиданный юбилей: 5 лет назад последний штат США ратифицировал поправку об отмене рабства


Речь идёт о штате Миссисипи, который почти 150 лет не считал нужным ратифицировать конституционную поправку об отмене рабства, а потому формально (по местному законодательству) рабовладельческий строй в штате Миссисипи сохранялся вплоть до 2013 года – уже на фоне того, что президентом США был избран афроамериканец (Барак Обама).

Это выглядит какой-то фантасмагорией, но юридически (а в США очень трепетно относятся к любому юридическому нюансу) – всё так: рабовладельческий строй в Штатах был окончательно ликвидирован именно 5 лет назад – в 2013 году – после ратификации в названном штате, державшим "оборону" до последнего. И у правозащитников никаких вопросов почему-то не возникало.

Кстати, на выборах 2012 года в штате Миссисипи Обама с треском проиграл Митту Ромни (563 тыс. голосов против почти 711 тыс.). Проиграл Обама в Миссисипи и в 2008 году. Он набрал 43% голосов, а его главный тогдашний конкурент Джон Маккейн – более 56%.

Так что, если сказать, что американской демократии не более пяти лет, то вряд ли это будет серьёзной ошибкой.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. Kloun Сегодня, 17:32
    Англосаксы на рабстве и ограблении колоний поднялись ,этим и сейча живут . Только намного хитрея и изощеренее стали..Вот такие дела идут !
    Kloun
    1. Глядя Петрович Сегодня, 17:54
      Цитата: Kloun
      Англосаксы на рабстве и ограблении колоний поднялись ,этим и сейча живут . Только намного хитрея и изощеренее стали..Вот такие дела идут !

      Не все так однозначно. Может быть неграм нужен белый хозяин?
      Можно подумать страны черной Африки стали жить лучше, когда белые хозяева по уезжали. Пример деградации Зимбабве и ЮАР после прихода черных к власти - наглядный пример. И так по всей черной Африке, кроме Габона и Экваториальной Гвинеи. Неграм удалось за несколько десятилетий превратить процветающие страны в помойку.
      Глядя Петрович
      1. Kloun Сегодня, 18:08
        Цитата: Глядя Петрович
        Не все так однозначно. Может быть неграм нужен белый хозяин?

        На счет хозяина не знаю , но СССР пыталось все сделать для нормальной жизни некоторых стран Африки ,но нам постоянно мешали ..
        Цитата: Глядя Петрович
        Можно подумать страны черной Африки стали жить лучше, когда белые хозяева по уезжали. Пример деградации Зимбабве и ЮАР после прихода черных к власти - наглядный пример.

        Не будьте наивным , война и кровавая бойня всегда была главной фишкой ,для ограбления уже (не по законам международного права ) в этих странах ..Так проще грабить во время смуты ! Ливия тоже африканская страна и что сейчас с ней ..? Самое интересное , что на Американском континенте тишь ,да блашь )))) А Африку и Евразию кровью заливают , или постоянные попытки стравить ..Вот парадокс!
        Kloun
        1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 18:18
          В этом свете очень уж подло выглядят всякие-разные кто выбирал *свободный мир* и бежал в США за правами человека и свободами. Омерзительны в этом плане писатели-поэты и прочие борцы за *свободы ...*
          василий50
          1. Kloun Сегодня, 19:01
            Цитата: василий50
            В этом свете очень уж подло выглядят всякие-разные кто выбирал *свободный мир* и бежал в США за правами человека и свободами. Омерзительны в этом плане писатели-поэты и прочие борцы за *свободы ...*

            Фамилии их известны ,они постоянно бегают по миру воя и стеная..
            Большинство еще в 90 -х рванули в Россию на шаббат ..что то у них не получилось и резко разбежались .))) Хотя многие тут в СМИ постоянно сидят и долбят свое и кино всякое создают.. bully Вот так и живем в России ! Им нужны новые рабы , новой формации запрограмированные..
            Kloun
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:29
          Вы не забывайте, что работорговцы в африке покупали рабов у негров. Которые нападали друг на друга. На счет социализма, ээээ, как бы капиталист-людоед, социалист-людоед, монархист-людоед, как бы отличается названием, но людоед суть и есть laughing Правозащитницу Винни Манделу, одну из жен Нельсона, в убийстве и людоедстве обвинили. Плюс несогласных она призывала сжигать надев на шею покрышку belay Этакий правозащитник-людоед wassat
          хрыч
          1. Kloun Сегодня, 19:12
            Цитата: хрыч
            Вы не забывайте, что работорговцы в африке покупали рабов у негров.

            Отличный коммент, значит негры сами виноваты ..? laughing Вот логика убийственная .. negative
            А почему из индейцев(коренных жителей континента ) рабов не получилось сделать ? Их просто уничтожили и их цивилизацию древнею тоже ..Это гланая фишка англосаксов , индусов еще можно припомнить ..А Китай там вообще опиумом завалили и так же ограбили (История это все знает настоящая, просто скормно умалчивает)) С Россией сейчас тоже самое хотят проделать , слишком мы (кричать Ура начали )))
            Карты все раскрыты и хватит уже притворяться мужики перед западом и прочими серыми кардиналами .. Храни Бог Россию!
            Kloun
  2. Шалтай (Александр) Сегодня, 17:45
    В интересное время живем . В Америке запретили рабство , в Аравии разрешили водить машину женщинам , в Туркмении запретили вождение автомобиля женщинам , ввоз шорт и купальников
    Шалтай
    1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 18:17
      Цитата: Шалтай
      В интересное время живем . В Америке запретили рабство

      Может потому и запретили рабство , что президентом стал чёрный Обама , который от такого эмоционального потрясения объявил граждан США исключительной нацией wassat .
      DMB_95
      1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 19:13
        Да уж, прямо-таки творческое развитие идеи рабства. Отменили рабство внутри страны и полностью переключились на фактическое порабощение других стран. Эволюция просто. Новый виток, идея та же самая.
        Офицер запаса
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 19:16
      в Туркмении запретили вождение автомобиля женщинам , ввоз шорт и купальников

      Интересно девки пляшут. Давно ли так стало?
      А как же знаменитое Тырклинское водохранилище, с его замечательными пляжами. Не голышом же теперь купаться?
      рич
  3. MPN (Павел) Сегодня, 17:45
    На фоне бешенства нашего правительства , обозначившего себя за короткое время кучей не популярных (против человеческих) решений, думаю скоро и возможность ведения рабства у нас рассмотрят... И убедят, что жить сытым рабом, лучше чем голодным не доживающим до пенсии свободным... sad
    MPN
    1. лысова (владимир) Сегодня, 18:00
      Павел, а ты не далёк от истины, "верным" путём движемся.
      лысова
    2. Ronald Reagan Сегодня, 18:04
      А зачем человеку свобода, если он не знает как ей распорядиться. laughing
      Ronald Reagan
      1. лысова (владимир) Сегодня, 19:26
        Да ответ прост, знаем как ( я не о всяких колоннах ), но просто мягко говоря писаем. Народ должен утверждать законы, коль у власти такое. А вот безобразие на счёт Российских ресурсов - хватит грабить. Раскройте глаза - что творится. Сколько можно голосить - это не так и то . коль не получается - решать должны люди, а эти уж подсуетятся под эти слова - с головой нас больше чем их - а законы на их стороне. Я не призываю к бунту - но на место , по полной надо ставить - иначе по жизни - да лучше ядерная.
        лысова
  4. лысова (владимир) Сегодня, 17:53
    Афроамериканцев, просто заткнули от неизбежности количества, рабов перевезённых в штаты. Теперь они считают штаты своей второй родиной. Истинно коренное население жалко - почти угробили. Две противоположности - иначе мир давно бы покатился к свиньям собачим.
    лысова
    1. Kloun Сегодня, 18:15
      Цитата: лысова
      Афроамериканцев, просто заткнули от неизбежности количества, рабов перевезённых в штаты. Теперь они считают штаты своей второй родиной. Истинно коренное население жалко - почти угробили. Две противоположности - иначе мир давно бы покатился к свиньям собачим.

      Жутко все это читать ..Ведь США себя провозласили ,чуть ли не миссией демократии в мире и все на них должны ровнятся , а если кто не хочет тех бомбить начинают !
      А ведь они кровожадные и сколько народу погубили , губят и еще жутко представить ...Ростовщики правят миром ,вот в чем проблема человечества..!
      Kloun
  5. Masya Masya (Марина) Сегодня, 18:00
    и вот эти... будут учить нас, как правильно ковыряться в носу? belay
    Masya Masya
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:26
      Не только нас , учат весь мир и хотят ввести под свою юрисдикцию.
      cniza
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:08
      Ещё как будут . Эти жандармы от своих амбиций никогда не откажутся . negative
      bouncyhunter
  6. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 18:10
    Цитата: Kloun
    Англосаксы на рабстве и ограблении колоний поднялись ,этим и сейча живут . Только намного хитрея и изощеренее стали..Вот такие дела идут !

    После слова "идут" не поставлена запятая и не набрано слово "мужики".
    Вообще забыта спецклавиша с обозначением "хе хе".
    Скушно однако становится, Виталя.
    drinks
    Плотник 2329
  7. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:30
    Речь идёт о штате Миссисипи, который почти 150 лет не считал нужным ратифицировать конституционную поправку об отмене рабства, а потому формально (по местному законодательству) рабовладельческий строй в штате Миссисипи сохранялся...

    Демократы, панимаишь! Удивляюсь, как это штат Миссисипи прожил в мире и спокойствии почти 150 лет. Вашингтону давно следовало бы ввести туда войска, взять осадой столицу штата -- город Джэксон, арестовать тамошний сенат и палату представителей, привести к присяге привезенное из Нью-Йорка провашингтонское народное правительство, назначить первым секретарём Миссисипского штаткома.... Но нет! Ждали 150(сто пятьдесят!) лет... Ничего теперь уж не поделать. "Они же там все тупыыыые..."(с) request
    А. Привалов
  8. Ясен Пинь (Роман) Сегодня, 18:31
    в этом нет ничего удивительного, америка это страна не пуганных идиотов..
    Ясен Пинь
  9. akunin (эд) Сегодня, 18:57
    Так, Уотсон (79-летний доктор Джеймс Уотсон, ректор научно-исследовательской лаборатории Колд-Спринг-Харбор (ранее ее президент, ранее директор), известен прежде всего как один из первооткрывателей структуры молекулы ДНК и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1962 год.считает, что социальная политика, проводимая цивилизованными странами по отношению к Африке, обречена на провал, поскольку основана на том, что негры по врожденным интеллектуальным способностям ничем не отличаются от белых, в то время как "все опыты говорят, что это не так". По словам ученого, желание людей думать, что все они равны, естественно, однако "люди, которым доводилось иметь дело с черными работниками, знают, что это неправда". Уотсон ожидает, что в ближайшие 15 лет будет найдено генетическое подтверждение.

    https://lenta.ru/articles/2007/10/17/racism/
    мобуть дядька прав?
    akunin
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