Работать с этой женщиной? Увольте!

В середине июня министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что не хочет больше работать с канцлером Ангелой Меркель. «Я больше не могу работать с этой женщиной», – дословно процитировала главу МВД газета Die Welt. Поводом для такого демарша стали разногласия между министром и канцлером по стратегии преодоления миграционной проблемы (Masterplan Migration), разработанной Зеехофером.Глава МВД предложил правительству Германии принять ряд радикальных мер в отношении мигрантов. Зеехофер, в частности, посчитал возможным не пускать на территорию страны беженцев, не имеющих при себе удостоверения личности, а также тех людей, которым немецкие власти ранее уже отказали в предоставлении убежища.В стратегии Зеехофера есть пункт об отказе в убежище лицам, чей въезд в Евросоюз был зарегистрирован в других странах сообщества. А главное – министр настаивает на укреплении границ Германии и немедленной высылке всех мигрантов, уже получивших отказ в предоставлении убежища в ФРГ.Инициатива главы МВД, по сути, ставит крест на долгосрочной миграционной политике германского канцлера. В ответ Меркель не нашла ничего лучшего, как просто сорвать презентацию Masterplan Migration. Предварившие её многочасовые переговоры министра и канцлера к приемлемому компромиссу не привели.Детали этой трудной для политиков встречи не разглашаются. В публичное пространство ушло только настойчивое требование Меркель не допускать односторонних решений миграционной проблемы, поскольку «национальное законодательство ФРГ не должно противоречить соглашениям, достигнутым с другими участниками Евросоюза».Меркель пообещала достигнуть общеевропейского согласия по этому вопросу на саммите ЕС, намеченном на 28 июня. Зеехофер условие принял, но выдвинул канцлеру ультиматум: если по истечении двух недель его стратегия по мигрантам не будет принята, Баварский Христианско-социальный союз выйдет из единой парламентской фракции с Христианско-демократическим союзом, который возглавляет канцлер Ангела Меркель.Спор двух высоких чиновных персон привёл к политическому кризису в Германии. Возникла перспектива обрушения и без того хрупкой конструкции коалиционного правительства, а с ней – досрочных парламентских выборов, с самыми непредсказуемыми последствиями.Хорст Зеехофер – безусловный политический тяжеловес Германии, с мнением которого Ангела Меркель вынуждена считаться. Он много лет возглавляет баварский ХСС, составляющий единую фракцию в бундестаге вместе с «сестринской» ХДС. Кроме того последние десять лет Зеехофер был премьер-министром самой богатой в Германии федеральной земли Бавария.Именно через Баварию в 2015-2016 году в ФРГ пришёл большой поток беженцев. Пришёл с юга, через Италию. Поэтому сейчас, когда новое итальянское правительство изменило политику Рима в отношении мигрантов (отказывается принимать беженцев, блокирует свои порты для кораблей с нелегалами и т.д.), Зеехофер почувствовал нарастающее напряжение застаревшей проблемы и начал принимать свои меры.Тем более что с высоты кресла главы МВД Хорст Зеехофер хорошо увидел весь масштаб этой проблемы, откровенно замалчиваемой близкими к правящему кабинету СМИ. «Гостеприимный мультикультурализм» канцлера Меркель обернулся для Германии ростом преступности и насилия со стороны мигрантов, расцветом коррупции.Как пишет со ссылкой на Интерпол испанская газета ABC, в социальных сетях выявлено несколько сотен аккаунтов, через которые беженцам за 500 евро оформляли настоящие германские паспорта. Масштаб этой аферы до конца неясен. Полиция за весь 2016 год насчитала 554 случая «выдачи паспортов за незаконное вознаграждение».Меж тем, по данным газеты, только в одном «бременском офисе по работе с иностранцами была одобрена выдача паспортов 1200 лицам, которые не соответствовали установленным требованиям, но чиновники закрыли на это глаза за дополнительное вознаграждение».К этому стоит добавить десятки резонансных дел об убийствах и изнасилованиях, совершенных в Германии мигрантами, и станет понятно, что общественное настроение немцев в отношении беженцев стало резко меняться. Опрос французского Института прикладных наук INSA, проведённый по заказу германского таблоида Bild, показал: 86% населения страны готовы сегодня депортировать неугодных мигрантов, а 65% опрошенных считают, что нужно закрыть для беженцев границы государства.Ультиматум министра Зеехофера и накопившееся недовольство немцев канцлер Меркель восприняла вполне серьёзно и заторопилась в Брюссель обсудить с лидерами Евросоюза проблемы миграции. Авторитета Ангелы Меркель хватило на то, чтобы руководители ЕС назначили на воскресенье, 24 июля, внеочередной чрезвычайный саммит по проблеме беженцев.Дальше всё пошло не по плану германского канцлера. Во-первых, лидеры стран Вышеградской четвёрки (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) решили отказаться от участия в этом мероприятии. Их давно уже раздражают попытки Старой Европы переложить проблему беженцев на всех и каждого. Обсуждать эту болезненную тему «в пожарном порядке» вышеградцы сочли неуместным, а формат саммита «неприемлемым».В конечном итоге, отказников набралось аж 12. На зов Ангелы Меркель откликнулись представители только 16 стран ЕС. Вследствие этого чрезвычайная встреча в Брюсселе по беженцам приобрела характер консультативного совещания. Регламент таких переговоров не предполагает приёма специальных документов, обязательных для всех членов ЕС. Так ещё до начала саммита обозначился его провал.Во-вторых, даже без формального приёма итогового документа участники встречи не смогли выработать общее согласованное решение по проблеме беженцев. На этот раз громкий голос подала Италия. Её премьер-министр Джузеппе Конте предложил саммиту свой план из десяти пунктов.План Конте резко отличался от предложений германского министра Зеехофера. В противовес немцу итальянский премьер потребовал отказаться от Дублинского соглашения. Это один из базовых документов Евросоюза. В далёком теперь 1990 году в ирландской столице страны ЕС договорились о принципах приёма соискателей убежища.Дублинская конвенция потом неоднократно редактировалась и дополнялась, но её главный принцип остался неизменным: за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд. В новой реальности, когда основная миграция пошла через не самые богатые страны сообщества (Грецию, Италию, Испанию), они попали в чрезвычайно сложное положение.Джузеппе Конте с этим категорически не согласен. Он считает: «Каждый, кто въезжает в Италию, оказывается в Европе» и настаивает на введении для каждой страны европейского сообщества квот на экономических мигрантов. Если государство отказывается от их приёма, ему должно резко сокращаться финансирование из бюджета ЕС.Горячие споры на чрезвычайном саммите вызвало ещё одно предложение Конте – разместить специальные пункты по приему мигрантов во всех государствах европейского сообщества, а не только на территории Италии и Испании. Среди участников встречи не нашлось охотников брать на себя такую обузу.Таким образом, план Джузеппе Конте не привёл к согласию на встрече в Брюсселе, а лишь внёс дополнительный раскол в давно недружные европейские ряды и усилил кризис в отношениях лидеров стран ЕС. Ангеле Меркель, ощутившей провал своей затеи с саммитом, осталось только заявить о «желании найти общеевропейское решение по всем возможным темам».В этой истории есть один грустный для немцев вывод. Слово их канцлера для европейских лидеров перестало быть обязательным к исполнению. Похоже, в европейских столицах уже списали со счетов Ангелу Меркель и ожидают скорой отставки её правительства. По всему видно: впереди Евросоюз ждёт новая полоса политической нестабильности.