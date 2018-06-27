В ВСУ хвастаются подбитой бронемашиной ВС ДНР. Дорога к "перемирию"

Привлечение «Врачей без границ» к развёртыванию госпиталей имеет цель переложить финансовые затраты на международную организацию, а также проводить лечение украинских боевиков за ее счет.

В оперативном командовании ДНР сообщают об очередных обстрелах территории республики украинскими силовиками. Бригады ВСУ подвергли обстрелу населённые пункты, расположенные в серой зоне и за линией соприкосновения, применяя не только стрелковое оружие и гранатомёты, но и миномёты, а также вооружение БМП. Особенную активность вновь показала 93-я омб ВСУ, которая обстреляла населённый пункт Докучаевск.Обращает на себя внимание призыв командования так называемой ООС («операция объединённых сил») к руководству международной правозащитной организации «Врачи без границ». Командование ВСУ просит посодействовать в создании двух полевых госпиталей в общей сложности на 250 койко-мест в Угледаре и Волновахе.Из комментария официального представителя ВС ДНР:Отмечается, что на одном из украинских телеканалов были продемонстрированы фактические доказательства того, что ВСУ у линии соприкосновения буквально выгоняют местных жителей из домов, оборудуя дома под огневые точки или казармы, зная, что по жилым домам не прилетит ответка.Видео пресс-службы вооружённых сил ДНР:Чуть более часа назад украинский «волонтёр» Юрий Мысягин опубликовал фото, в комментарии к которому написал, что ВСУ лишили войска ДНР одной бронемашины в ходе обстрела.На этом фоне из Минска приходят сообщения о том, что трёхсторонняя контактная группа в очередной раз договорилась о «перемирии». На сей раз заявлено, что перемирие начнёт действовать с 1 июля. Какое по счёту это перемирие, сказать никто не берётся. А учитывая тот факт, что ни одно из предыдущих не выполнялось, вряд ли стоит рассчитывать, что будет соблюдаться именно это.