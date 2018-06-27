19:52 27 июня
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В ВСУ хвастаются подбитой бронемашиной ВС ДНР. Дорога к "перемирию"

В оперативном командовании ДНР сообщают об очередных обстрелах территории республики украинскими силовиками. Бригады ВСУ подвергли обстрелу населённые пункты, расположенные в серой зоне и за линией соприкосновения, применяя не только стрелковое оружие и гранатомёты, но и миномёты, а также вооружение БМП. Особенную активность вновь показала 93-я омб ВСУ, которая обстреляла населённый пункт Докучаевск.

Обращает на себя внимание призыв командования так называемой ООС («операция объединённых сил») к руководству международной правозащитной организации «Врачи без границ». Командование ВСУ просит посодействовать в создании двух полевых госпиталей в общей сложности на 250 койко-мест в Угледаре и Волновахе.

Из комментария официального представителя ВС ДНР:
Привлечение «Врачей без границ» к развёртыванию госпиталей имеет цель переложить финансовые затраты на международную организацию, а также проводить лечение украинских боевиков за ее счет.



Отмечается, что на одном из украинских телеканалов были продемонстрированы фактические доказательства того, что ВСУ у линии соприкосновения буквально выгоняют местных жителей из домов, оборудуя дома под огневые точки или казармы, зная, что по жилым домам не прилетит ответка.

Видео пресс-службы вооружённых сил ДНР:


Чуть более часа назад украинский «волонтёр» Юрий Мысягин опубликовал фото, в комментарии к которому написал, что ВСУ лишили войска ДНР одной бронемашины в ходе обстрела.

В ВСУ хвастаются подбитой бронемашиной ВС ДНР. Дорога к "перемирию"


На этом фоне из Минска приходят сообщения о том, что трёхсторонняя контактная группа в очередной раз договорилась о «перемирии». На сей раз заявлено, что перемирие начнёт действовать с 1 июля. Какое по счёту это перемирие, сказать никто не берётся. А учитывая тот факт, что ни одно из предыдущих не выполнялось, вряд ли стоит рассчитывать, что будет соблюдаться именно это.

Использованы фотографии: http://armiyadnr.su, Фейсбук
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Комментарии 12

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  1. Kloun Сегодня, 18:28
    От Киева требуют активных действий против России ..Они стараются конечно, но пока вот так идет !
    Никто не хочет уже там воевать за интересы США и Израиля....Как бы их кнутом не подгоняли и деньги большие не обещали..Короче ,это конец кагану в Киеве
    Kloun
    1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 18:46
      Цитата: Kloun
      От Киева требуют активных действий против России ..Они стараются конечно, но пока вот так идет !

      Видимо , Путин с Петей не о военнопленных по телефону два раза говорил , а о ЧМ по футболу и последствиях вторжения ВСУ в ЛДНР в этот период .
      DMB_95
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:53
        Цитата: DMB_95
        Путин с Петей не о военнопленных по телефону два раза говорил , а о ЧМ по футболу и последствиях вторжения ВСУ в ЛДНР в этот период .

        Вот не соглашусь, так как именно вопрос о военнопленных и обсуждался. Украине было четко сказано, что если полезет, то у нас места для размещения их военнопленных уже готовы, и не в Ростовской области, а в Магаданской
        svp67
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:58
          Сергей hi
          А разве у нас нет примеров как пецюндер своё слово держит ? Ты (извини что так фамильярно) веришь ???
          bouncyhunter
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:08
            Павел hi
            Цитата: bouncyhunter
            А разве у нас нет примеров как пецюндер своё слово держит ?

            Есть, и уже НЕ МАЛО, по этому у него надо поддерживать СТРАХ. Он уже пару раз обжегся, пытаясь захватить Донбасс. Но тогда у РФ на границе с Украиной были только экспедиционные силы, а сейчас развернута ПОЛНОЦЕННАЯ группировка, способная на много, в вопросе установления истины, кто же в этом конфликте "агрессор"
            P/S.
            Цитата: bouncyhunter
            Ты (извини что так фамильярно)
            Да среди своих - БЕЗ ПРОБЛЕМ
            svp67
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:25
              Цитата: svp67
              в вопросе установления истины, кто же в этом конфликте "агрессор"

              Это уже давно не вопрос для тех кто имеет военный опыт или образование .
              Цитата: svp67
              Да среди своих - БЕЗ ПРОБЛЕМ

              Спасибо за понимание , ДРУГ !!! soldier drinks
              bouncyhunter
        2. Kloun Сегодня, 19:35
          Цитата: svp67
          Вот не соглашусь, так как именно вопрос о военнопленных и обсуждался. Украине было четко сказано, что если полезет, то у нас места для размещения их военнопленных уже готовы, и не в Ростовской области, а в Магаданской

          Просто прямым текстом Порошенко и его кураторам кагала..И это в принципе возымело действие ! (возможно и бахнули самых пьяных и бесшабашенных бандеровцев) Вот и затихли , но не знаю на сколько и сколько им заплатят в очередной раз.. hi
          Kloun
  2. Hottabych (Алексей) Сегодня, 18:32
    Должно что-то решиться после ЧМ. Хочется, чтобы не военным путем...
    Hottabych
  3. kefan (kefan) Сегодня, 19:04
    Не понятно, вообще какой смысл договариваться о перемирии, если они ВСУ все равно не будут выполняться? С таким же успехом можно воду в ступе толочь.
    kefan
    1. Kloun Сегодня, 19:45
      Цитата: kefan
      Не понятно, вообще какой смысл договариваться о перемирии, если они ВСУ все равно не будут выполняться? С таким же успехом можно воду в ступе толочь.

      На Украине Вооруженных сил нет , еще со времен Ющенко ! Есть нацбаты (в основном западненцы чистые бандеровцы) А еще наемники готовые за бабки (стрельнуть в воздух или по мирным) и бежать за 30 серебринниками в тыл ..А если не заплатят (часто так бывает) , то в Россию ..(там затеряться можно и семью прокормить ..Таких в России уже очень много..(надеются на добрую душу русских)))) Чубы и усы посбривали и отсиживаются глаза опуская ..)))) Вот что с ними делать, и жалко и зло берет..? angry
      Kloun
  4. лысова (владимир) Сегодня, 19:43
    А по мне, так долбанули бы ДЛНР до первого, хватит святость изображать.
    лысова
  5. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 19:50
    перемирие начнёт действовать с 1 июля. Какое по счёту это перемирие, сказать никто не берётся

    Смысл в этих контакт центров...
    Архивариус Вася
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