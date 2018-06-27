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В ВСУ хвастаются подбитой бронемашиной ВС ДНР. Дорога к "перемирию"
В оперативном командовании ДНР сообщают об очередных обстрелах территории республики украинскими силовиками. Бригады ВСУ подвергли обстрелу населённые пункты, расположенные в серой зоне и за линией соприкосновения, применяя не только стрелковое оружие и гранатомёты, но и миномёты, а также вооружение БМП. Особенную активность вновь показала 93-я омб ВСУ, которая обстреляла населённый пункт Докучаевск.
Обращает на себя внимание призыв командования так называемой ООС («операция объединённых сил») к руководству международной правозащитной организации «Врачи без границ». Командование ВСУ просит посодействовать в создании двух полевых госпиталей в общей сложности на 250 койко-мест в Угледаре и Волновахе.
Из комментария официального представителя ВС ДНР:
Отмечается, что на одном из украинских телеканалов были продемонстрированы фактические доказательства того, что ВСУ у линии соприкосновения буквально выгоняют местных жителей из домов, оборудуя дома под огневые точки или казармы, зная, что по жилым домам не прилетит ответка.
Видео пресс-службы вооружённых сил ДНР:
Чуть более часа назад украинский «волонтёр» Юрий Мысягин опубликовал фото, в комментарии к которому написал, что ВСУ лишили войска ДНР одной бронемашины в ходе обстрела.
На этом фоне из Минска приходят сообщения о том, что трёхсторонняя контактная группа в очередной раз договорилась о «перемирии». На сей раз заявлено, что перемирие начнёт действовать с 1 июля. Какое по счёту это перемирие, сказать никто не берётся. А учитывая тот факт, что ни одно из предыдущих не выполнялось, вряд ли стоит рассчитывать, что будет соблюдаться именно это.
Обращает на себя внимание призыв командования так называемой ООС («операция объединённых сил») к руководству международной правозащитной организации «Врачи без границ». Командование ВСУ просит посодействовать в создании двух полевых госпиталей в общей сложности на 250 койко-мест в Угледаре и Волновахе.
Из комментария официального представителя ВС ДНР:
Привлечение «Врачей без границ» к развёртыванию госпиталей имеет цель переложить финансовые затраты на международную организацию, а также проводить лечение украинских боевиков за ее счет.
Отмечается, что на одном из украинских телеканалов были продемонстрированы фактические доказательства того, что ВСУ у линии соприкосновения буквально выгоняют местных жителей из домов, оборудуя дома под огневые точки или казармы, зная, что по жилым домам не прилетит ответка.
Видео пресс-службы вооружённых сил ДНР:
Чуть более часа назад украинский «волонтёр» Юрий Мысягин опубликовал фото, в комментарии к которому написал, что ВСУ лишили войска ДНР одной бронемашины в ходе обстрела.
На этом фоне из Минска приходят сообщения о том, что трёхсторонняя контактная группа в очередной раз договорилась о «перемирии». На сей раз заявлено, что перемирие начнёт действовать с 1 июля. Какое по счёту это перемирие, сказать никто не берётся. А учитывая тот факт, что ни одно из предыдущих не выполнялось, вряд ли стоит рассчитывать, что будет соблюдаться именно это.
Использованы фотографии: http://armiyadnr.su, Фейсбук
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