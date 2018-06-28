Собака лает, трубоукладчик идёт

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен выступил с неожиданным заявлением. По его словам, правительством Дании уже подготовлен и внесен в парламент законопроект, который позволит наложить «вето» на реализацию проекта трубопровода «Северный поток 2». Или, по меньшей мере, задержать реализацию проекта. Также премьер призвал другие страны Евросоюза провести дополнительный анализ всех рисков, связанных с новым маршрутом поставок газа из России и роли Украины в качестве транзитера газа.Такая инициатива уже вызвала брожение в различных СМИ. И если в России у представителей пятой колонны прошла волна легкого злорадства в духе «ну мы же говорили, что Запад Украину не бросит», то на самой Украине ликования по этому поводу не скрывают. Двойная перемога явилась, когда её уже перестали ждать. Ведь крупнейшие европейские «твердыни» давно пали перед суровым обаянием «Газпрома», и разрешения на прокладку газопровода получены и от Финляндии, и от Швеции, и от Германии, являющейся ключевым участником и главным «хабом» данного проекта.Аналитики поспешили написать, что Дания не смогла устоять перед жутким давлением США, и даже сочувственно констатировали, что Копенгагену чрезвычайно сложно: он якобы оказался между американским молотом и европейской наковальней.Самое смешное во всей этой истории заключается в том, что обход Дании (точнее, участка морского дна у одного из принадлежащих Дании островов на Балтике) составляет всего 15 километров. На фоне более чем тысячекилометровой протяженности морского участка трубопровода это не очень много, согласитесь. Да, со всеми поправками на то, что морское дно может иметь разный рельеф, мы можем проявить некоторую осторожность и сказать, что корректировка маршрута может занять от пары недель до месяца. Но даже в таком случае проекту «Северный поток 2» со стороны Дании едва ли что серьёзно угрожает.Чем же вызвана такая странная инициатива датского правительства? Неужели так сильно давят американцы? Или собственная русофобия не дает датчанам спокойно спать?По поводу американского давления можно сказать уверенно: оно не больше, чем из Вашингтона давили на Финляндию или Швецию в свое время. И оно даже меньше, чем то, действительно серьезнейшее давление, которое оказывается на Берлин. Более того, в случае с Германией у США гораздо больше эффективных рычагов, поскольку значительная часть немецкого экспорта, особенно автомобильного, идет за океан. Дания же такой зависимостью от США не страдает. А вот на европейский рынок и европейские структуры она завязана чуть более чем полностью. И если уж говорить о том, на какой стороне она должна быть, то это скорее сторона Берлина и Брюсселя, а не Вашингтона.Сомнительно выглядят и предположения, что Дания собирается сделать на этом какой-то политический капитал и получить дополнительные преференции внутри Евросоюза. И связано это прежде всего с достаточно аморфной структурой этой европейской организации, где все решения принимаются консенсусом, и голос Дании в случае принятия каких-то принципиальных решений и сейчас ничем не уступает голосу Германии.Государства Евросоюза не ведут какой-то непримиримой борьбы за лидерство. Единственным исключением, и то с оговорками, можно назвать блок восточноевропейских государств во главе с Польшей, которые пытаются тянуть одеяло на себя, чувствуя свою изначальную неполноценность в ЕС.Экономические же правила внутри ЕС достаточно универсальны, и надеяться там можно разве что на какие-то дополнительные дотации. Что, разумеется, совсем не плохо, но вряд ли их можно добиться, наплевав в общий европейский колодец.Гораздо интереснее выглядит предположение, что этот шаг Копенгагена был инспирирован самим Брюсселем или Берлином, которые хотят ещё что-то выторговать у Москвы в вопросах поставок газа. И датчане стали лишь инструментом, с помощью которого европейская бюрократия хочет чуть-чуть поглубже залезть в русский карман.Такая версия выглядит достаточно правдоподобно и непротиворечиво. И если в ближайшее время мы услышим о новом раунде переговоров между Брюсселем и Москвой по поводу этого маршрута поставок голубого топлива, значит, Копенгаген неспроста возвысил свой никому особо не интересный голос в защиту наших «небратьев».Но вероятно и то, что все наши аналитические выкладки являются обычными логическими упражнениями, а на самом деле все куда проще и безобразнее. Когда я чуть выше говорил о внезапном приступе русофобии, я держал в уме то, что Дания была первой европейской страной, признавшей отколовшуюся от СССР Прибалтику. И это, если мне не изменяет память, случилось даже раньше, чем их «независимый» статус признала управляемая Ельциным РСФСР, сама ещё являвшаяся его частью. То есть делать гадости русским вошло у датчан в традицию, и сейчас они просто не смогли удержаться…В любом случае, вне зависимости от истинных мотивов руководства этой маленькой, но гордой страны, мы можем с уверенностью говорить, что позиция Копенгагена не станет непреодолимым препятствием для ещё одной ветки «Северного потока». И искренняя радость в одном «государстве-транзитере» скоро сменится столь же искренним негодованием по поводу очередной «зрады».