Защита отечественных БМП: серьёзнее, толще, мощнее



Серийной БМП-1 приходилось полагаться только на свою броню. Фото Wikimedia Commons



БМП-2Д с усиленной защитой в Афганистане. Фото Acemodel.com.ua



БМП-2Д в музее. Фото Wikimedia Commons



БМП-3 получила усиленное бронирование на основе алюминия и стали. Фото автора



БМП-3 с навесными экранами и комплексом активной защиты "Арена". Фото Btvt.narod.ru



Вариант оснащения БМП-3 динамической защитой "Кактус". Фото Oruzhie.info



Опытная БМП-3 с комплексом оптико-электронного подавления "Штора-1". Фото Militaryrussia.ru



Средняя по массе БМП на платформе "Курганец-25". Фото Vitalykuzmin.net



Тяжелые БМП Т-15 на Красной площади. Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru

По материалам сайтов:

http://otvaga2004.ru/

http://btvt.info/

http://army-guide.com/

http://rusarmy.com/

http://russianarms.ru/

http://uvz.ru/

http://militaryparitet.com/

Боевая машина пехоты должна перевозить и высаживать десантников, а также поддерживать их огнем. Еще одной важнейшей функцией такой техники является защита людей от вражеских пуль, снарядов и осколков. Используемые на поле боя средства поражения постоянно развиваются, и это приводит к изменениям средств защиты бронетехники. В новых проектах используются современные материалы с повышенными характеристиками прочности и стойкости, различные конструктивные решения и т.д. Также с определенного времени технику предлагалось оснащать особым навесным оборудованием того или иного назначения.За несколько десятилетий защита советских и российских БМП прошла достаточно большой путь, вобрав в себя массу оригинальных идей и решений. Эволюция брони и дополнительной защиты представляет большой интерес и с новой стороны раскрывает историю техники. Рассмотрим основные проекты отечественных боевых машин пехоты с точки зрения штатной и дополнительной защиты.Первой в нашей стране, а заодно и в мире серийной боевой машиной пехоты стала БМП-1, принятая на вооружение в 1966 году. К этой машине изначально предъявлялись особые требования, что сказалось на ее окончательном облике. При помощи ряда уже известных, а также вновь предложенных идей конструкторам удалось решить все поставленные задачи и обеспечить соответствие актуальным требованиям. БМП-1 оставалась в серии до начала восьмидесятых годов, а эксплуатация отдельной техники этого типа продолжается до сих пор.В соответствии с техническим заданием, лобовая проекция будущей БМП-1 должна была выдерживать попадание 23-мм бронебойного снаряда при выстреле с 500 м. Также требовалось обеспечить круговую защиту от 7,62-мм бронебойных пуль при стрельбе с 75 м. Конструкторы ГСКБ-2 Челябинского тракторного завода справились с такими задачами, разработав новый корпус. Большую часть деталей корпуса предлагалось изготавливать из катаной стали большой твердости. Также в конструкции предусматривались алюминиевые детали.Для усиления защиты лобовой проекции БМП-1 получила броню с рациональными углами наклона. Верхний лобовой лист толщиной 7 мм расположили под углом 80° к вертикали, нижний 19-мм – под углом 57°. Таким образом, приведенная толщина этих деталей составляла 40 и 39 мм соответственно. При этом верхняя лобовая деталь имела крупный люк для доступа к моторному отсеку. Сбоку корпус прикрыли листами толщиной 16 и 18 мм. Менее толстый верхний лист монтировался с наклоном 14°. Корма имела толщину 16 мм и была завалена назад с углом 19°. Крыша имела толщину 8 мм.Колпак башни тоже получил дифференцированную защиту. Его лобовая часть имела толщину 23 мм с наклоном 42° (приведенная толщина 31 мм) и дополнялась маской переменной толщины, от 26 до 33 мм. Башня имела 19-мм борт, наклоненный на 36°, и 13-мм корму с наклоном 30°. Сверху башня прикрывалась 6-мм листом.Для своего времени такая защита была достаточно мощной, а кроме того, она соответствовала требованиям заказчика. БМП-1 пошла в серию и поступила в войска. Пехота получила удобное транспортное средство, способное поддержать ее пулеметным и пушечным огнем. На несколько лет вопрос защиты перевозимой пехоты, в целом, был закрыт.В 1977 году на вооружение Советской армии поступила новая боевая машина пехоты – БМП-2. Она была создана на базе предыдущей машины и отличалась, в первую очередь, оснащением боевого отделения. По ряду причин, броня почти не претерпела изменений. Конструкция корпуса незначительно изменилась в соответствии с установкой новых устройств и аппаратуры. Башня подверглась большей переделке, но параметры ее защиты остались на прежнем уровне.БМП-1 и БМП-2 с круговой противопульной защитой и усиленной лобовой проекцией, выдерживающей снаряды малокалиберной артиллерии, строились большой серией и самым активным образом эксплуатировались в войсках. Существующее положение дел оставалось неизменным в течение нескольких лет, но затем понадобилась модернизация.Вскоре после начала боевых действий в Афганистане советские мотострелки столкнулись с серьезной проблемой. Противник располагал большим количеством крупнокалиберных пулеметов и реактивных противотанковых гранатометов. Пулеметы могли поражать советские БМП со всех ракурсов, за исключением лобовых, а гранатометы вообще не имели подобных ограничений. Существенные потери легкой бронетехники быстро привели к запуску нового проекта.Уже в 1981 году Курганский машиностроительный завод, выпускавший БМП двух типов, разработал общий проект модернизации унифицированных машин. В кратчайшие сроки доработанная техника прошла испытания, и в 1982 году поступила на вооружение. Боевые машины пехоты с усиленным бронированием обозначались как БМП-1Д и БМП-2Д. Литера «Д» означала «доработанная».Проект «Д» предусматривал усиление бортовой проекции и установку дополнительной противоминной защиты, но при этом не требовал никакой заметной доработки корпуса. На борта корпуса, на некотором удалении от штатной брони, предлагалось монтировать броневые листы толщиной несколько миллиметров. В этих листах-экранах имелись отверстия для стрельбы через амбразуры корпуса. Ниже дополнительной брони бортов находились экраны из пяти отдельных секций, прикрывавшие ходовую часть. Под местами водителя и старшего стрелка появилась дополнительная плита для защиты от мин.Дополнительная броня повысила стойкость техники к пулям крупнокалиберных пулеметов. Одновременно с этим увеличилась масса машин, и они потеряли плавучесть. Впрочем, в Афганистане это свойство не требовалось.В 1982 году армия получила первые машины типа БМП-1Д и БМП-2Д. В основном это были серийные образцы, на которые в условиях ремонтного завода навешивалась новая броня. Такая техника в первую очередь передавалась десантно-штурмовым подразделениям. Во время боевых действий БМП с литерой «Д» неплохо показали себя: броня заметно сократила потери людей и техники. Эксплуатация БМП-1Д и БМП-2Д продолжалась до вывода войск из Афганистана.По имеющимся данным, вскоре после возвращения домой почти вся имевшаяся техника лишилась дополнительной защиты. Ей предстояло продолжать службу в конфигурации обычных линейных БМП, лишенных дополнительных экранов. Сохранилось лишь несколько машин в конфигурации «Д», которые ныне являются музейными экспонатами. Насколько известно, в дальнейшем вопрос установки навесной брони существующего типа не поднимался.Работы над будущей БМП-3 стартовали еще в конце семидесятых годов и заняли несколько лет. Ряд организаций должен был изучить имеющиеся реалии и возможности, и на их основании сформировать техническое задание на новую бронемашину. В итоге в 1983 году появилось окончательное задание, в котором, среди прочего, учитывался опыт войны в Афганистане. Специалисты решили, что будущая бронемашина должна иметь круговую защиту от крупнокалиберных пулеметов, а ее лоб следует усилить для защиты от 30-мм снарядов.Поставленные задачи были решены весьма интересным образом. БМП-3 получила сравнительно толстую броню, выполненную преимущественно из алюминиевых листов. Это позволило получить достаточный уровень защиты при существенном сокращении массы в сравнении со стальной броней той же прочности. На некоторых участках корпуса алюминиевые детали дополняются стальной броней, вместе с которой образуют разнесенную защиту. Схожим образом построен купол башни.По известным данным, верхняя лобовая деталь имеет толщину 18 мм при большом угле наклона. Крупная средняя лобовая образована деталями толщиной 10,12 и 60 мм из разных материалов. Нижняя лобовая – пакет из 10- и 60-мм листов. Борта корпуса выполнены из алюминиевых листов толщиной от 43 до 60 мм. Корма имеет толщину 13 мм, крыша – 15 мм, днище – 10 мм. Лоб башни состоит из деталей толщиной 16 и 50 мм. Корма имеет толщину 43 мм, крыша – 18 мм.Утверждается, что лобовая проекция БМП-3 выдерживает обстрел из 30-мм автоматической пушки 2А42. Прочие броневые детали защищают людей и агрегаты от бронебойных пуль калибра 12,7 мм. Обеспечена защита от осколков артиллерийских снарядов и некоторых взрывных устройств.Советская армия начала эксплуатацию боевых машин пехоты БМП-3 в конце восьмидесятых годов. Преимущества этой техники перед существующими образцами были очевидны, но известные проблемы прошлых десятилетий помешали полностью перевооружить армию. В итоге БМП-3, отличающиеся от БМП-1 и БМП-2 усиленной защитой, не могут состязаться с ними по численности.Уже в восьмидесятых годах были предложены первые варианты усиления защиты новой БМП при помощи тех или иных средств. Впрочем, далеко не все они смогли дойти до серийного выпуска и эксплуатации. Ряд любопытных предложений так и не вышел из стадии испытаний и продвижения на различных выставках.С точки зрения дополнительной защиты наибольший интерес представляет проект БМП-3М, представленный Курганским машиностроительным заводом в 1999 году. На бортах корпуса предлагалось монтировать дополнительные экраны, повышающие общую стойкость к обстрелу. Кроме того, на машине присутствовал комплекс активной защиты «Арена». На крыше башни разместили характерный блок антенн РЛС обнаружения, а по ее периметру установили пусковые устройства защитных боеприпасов. Предполагалось, что БМП-3М сможет вовремя находить и уничтожать подлетающие гранаты или ракеты, а собственная и навесная броня защитят ее от пуль, снарядов и осколков.В 2001 году состоялась презентация обновленной БМП-3 с блоками динамической защиты. На средней лобовой детали и бортах было размещено большое количество сравнительно крупных блоков защиты. Эти изделия предназначались для борьбы с кумулятивными боеприпасами. Подрывной заряд блока располагался внутри броневого короба, стойкого к 12,7-мм пулям стрелкового оружия. Кормовую часть корпуса, вмещающую двигатель и трансмиссию, во избежание перегрева пришлось оснастить решетчатыми экранами.Через два года впервые показали БМП-3 с комплексом оптико-электронного подавления «Штора-1». Эта система, работая в автоматическом режиме, могла засекать излучение лазерного дальномера или системы управления противотанковой ракетой противника. Далее автоматика должна была производить отстрел дымовых гранат или подавлять оптику противника при помощи пары мощных инфракрасных прожекторов. На выставке IDEX-2003 состоялась демонстрация такой защиты. БМП поочередно атаковали несколько ПТРК разных типов, и ни одна из ракет не смогла ее поразить.Разные способы повышения уровня защиты БМП-3 представляли интерес, но не были лишены недостатков. Прежде всего, предложенное оборудование увеличивало вес и габариты техники. В частности, комплект динамической защиты «Кактус» весил порядка 4 т и увеличивал ширину машины с исходных 3,3 м почти до 4 м. Такой рост габаритов и массы сокращал подвижность, а также не позволял технике плавать.По техническим и иным известным причинам ни один из предложенных вариантов усиления защиты БМП-3 не пошел в серию. В итоге российская армия и некоторые зарубежные вооруженные силы продолжают использовать технику этого типа, имеющую лишь штатное алюминиево-стальное бронирование. По всей видимости, подобная ситуация уже никогда не изменится.Есть основания полагать, что теперь модернизация БМП-3 попросту не имеет смысла, поскольку ей на смену идут новые образцы техники. Прежде всего, это средняя по массе боевая машина пехоты на базе унифицированной гусеничной платформы «Курганец-25», разрабатываемая Курганским машиностроительным заводом. Эта техника уже находится на государственных испытаниях, и обозримом будущем пополнит парки строевых частей.Согласно разным сообщениям и оценкам, корпус БМП типа «Курганец-25» имеет комбинированное бронирование, вероятно, построенное на основе стали и алюминия. Поверх собственной брони монтируются навесные блоки динамической защиты, также повышающие плавучесть. По желанию заказчика, машины семейства могут комплектоваться активной защитой типа «Афганит». Интересной особенностью нового проекта является отсутствие необходимости в особо серьезной защите башни. Вооружение перспективной БМП устанавливается на боевом модуле, полностью вынесенном за пределы обитаемых отсеков. Его поражение не должно приводить к серьезным рискам для экипажа.Есть основания полагать, что «Курганец-25» сможет защитить экипаж и десант, как минимум, от малокалиберной артиллерии. Вполне возможно, что такая защита выполнена всеракурсной. Наличие динамической и активной защиты, соответственно, обеспечивает уничтожение или перехват противотанковых гранат и ракет. В итоге даже на уровне концепции новая БМП отличается от всех существующих образцов повышенным уровнем защиты.Еще одна ожидаемая новинка – тяжелая боевая машина пехоты Т-15, построенная научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод» на унифицированной платформе «Армата». На той же платформе создан основной танк с выдающимися характеристиками защиты, и все основные компоненты такого рода должны перейти к транспорту для мотострелков. Как следствие, Т-15 будет наиболее защищенным представителем своего класса, созданным в нашей стране к настоящему времени.По известным данным, лобовая проекция корпуса Т-15 имеет «танковое» комбинированное бронирование, способное остановить едва ли не все современные бронебойные снаряды танковых орудий. Прочие элементы корпуса должны иметь менее мощную защиту. Поверх основного бронирования на «Армате» монтируется встроенная динамическая защита типа «Малахит», направленная на противодействие кинетическим и кумулятивным боеприпасам. Наконец, Т-15, как и другая техника новейшего семейства, может комплектоваться активной защитой «Афганит». Как и в случае с «Курганцем», боевой модуль полностью вынесен за пределы корпуса, и его повреждение не угрожает экипажу или десанту.Фактически с точки зрения защиты, имеющей «многослойную» структуру, тяжелая БМП Т-15 ничем не отличается от перспективного основного танка Т-14. Есть основания полагать, что в проекте «Армата» обеспечивается максимально возможный на сегодняшний день уровень защиты от всех основных угроз, имеющих место на поле боя. Десантники на борту Т-15 могут не бояться пуль, осколков, гранат, снарядов и даже ракет. Отечественной промышленности удалось получить выдающиеся результаты в области защиты. На данный момент в этом отношении Т-15 превосходит все отечественные транспортные средства для пехоты.Развитие отечественных боевых машин пехоты продолжается более полувека, и за это время подобная техника успела пройти большой путь. В частности, защита БМП постепенно эволюционировала: из сравнительно тонких стальных листов со временем она превратилась в мощную многослойную систему, прикрытую динамической, активной и оптико-электронной защитой. Вместе с внедрением новых решений, материалов и технологий росли уровень защиты и безопасность людей.Развитие бронирования боевых машин прежде всего связано с угрозами, встречающимися на поле боя. Изменение облика войны и появление новых угроз привело к постепенному усилению бронирования и появлению различных дополнительных средств. Закономерным результатом этого стало появление тяжелой боевой машины пехоты Т-15. По своим основным характеристикам она в разы превосходит старую БМП-1, хотя и может быть отнесена к тому же классу техники – пусть даже и с определенными оговорками.К каким результатам приведет дальнейшее развитие БМП в целом и их защиты в частности – пока говорить трудно. Но очевидно, что появление новых вооружений и, соответственно, угроз самым прямым образом скажется на облике БМП будущего. Впрочем, пока армии не стоит предаваться фантазиям, поскольку теперь ей предстоит в полной мере освоить самые новые образцы, и без того отличающиеся не самым привычным видом и высокими характеристиками.