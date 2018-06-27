19:53 27 июня
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Немецкая машина "разобрана" в России: русская карма для Германии

Чемпионат мира по футболу в России принёс громкую сенсацию. Один из главных фаворитов турнира, действующий чемпион мира, сборная команда Германии, ведомая Иоахимом Лёвом, выбывает из турнира, занимая последнее место в группе. Сенсация в том, что немецкая футбольная сборная терпит такое фиаско впервые в новейшей истории - на чемпионатах мира.

В заключительной игре групповой стадии сборная Германии потерпела поражение от одной из слабейших команд турнира (по крайней мере, так оценивали команду букмекеры) - сборной Республики Корея. Итоговый счёт на табло - 0:2 не в пользу немецких футболистов.

Немецкая машина "разобрана" в России: русская карма для Германии



Немецкий сегмент социальных сетей, который гудел уже после первого поражения сборной Германии на турнире от мексиканцев, сегодня буквально разорвало от негодования. При этом от болельщиков и футбольных экспертов достаётся как тренеру, так и футболистам, которые набрали на турнире лишь три очка и выбывают с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. Досталось даже тем, кто выбрал для сборной Германии нехарактерную зелёную форму. Это уже от отчаяния.

Теперь известная фраза "В футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы" самими же немцами поставлена под большое сомнение. Возможно, эта же фраза нуждается и в серьёзной трансформации: "Немцы выигрывают практически везде, но только не в России".

Немецкие комментаторы на одном из интернет-каналов уже озвучили идею о том, что нет ничего страшнее для Германии, чем "русская карма", и что любая немецкая машина вязнет в России.

Германия погрузилась в футбольный траур, который уже сказывается на рейтинге ведущих политиков страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. krokodil25 (Геннадий) Сегодня, 19:17
    wassat Гитлер капут!!!
    krokodil25
    1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 19:17
      Молодцы корейцы, свой футбол у них, упорный и порой безрассудный.Не боятся бить и идти в обводку Ну а про Германию что? не все коту масленица wassat P.S. Глядя на такую Германию, появляется надежда на игру с Испанцами, они тоже не блещут. Только вот играть нужно как корейцы - ЛИХО!
      Dimontius
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:24
        Немцам можно посочувствовать..Лично я считал эту сборную одной из сильнейших.Жаль что у них не срослось..А вот нашим надо брать пример с корейцев-свергателям авторитетов.
        210окв
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:34
          Цитата: 210окв
          Лично я считал эту сборную одной из сильнейших.

          Фига се сильнейшая. Все три игры - пойти по флангу и вмазать поперек. Авось залетит. Итог на табло. Что Русскому хорошо, то немцу смерть.Авось наше изобретение, а Авоська самый крутой девайс drinks
          Tusv
        2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 19:43
          Май 1945-го в июне 2018-го...
          laughing lol
          stalkerwalker
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:24
        Будущий Транскорейский трубопровод и железная дорога в ЕС - залог успеха wassat
        хрыч
    2. алексеев (алексей) Сегодня, 19:21
      Цитата: krokodil25
      Гитлер капут!!!

      Цитата: Dimontius
      Ну а про Германию что? не все коту масленица wassat

      Это точно!
      алексеев
      1. Пеший (Виталий) Сегодня, 19:28
        Самая большая неожиданость ЧМ. Не судьба немцам в России победить.
        Пеший
        1. Черный_Ватник Сегодня, 19:37
          Никакой неожиданности. Проклятие действующего чемпиона никто не отменял)
          Черный_Ватник
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:43
          Виталий hi Как не вспомнить :
          bouncyhunter
  2. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 19:18
    Молодцы корейцы) А нашим не мешало бы поучиться у них воли к победе.
    Михаил177
  3. Leeds (Alexander) Сегодня, 19:18
    Я не вижу тут символизма. Непредсказуемость чемпионата только красит его. Выиграют Англичане кубок.
    Leeds
    1. keeper03 (Александр) Сегодня, 19:32
      Англичане вскоре поедут домой сопли утирать ! laughing wassat
      keeper03
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:41
      Цитата: Leeds
      Я не вижу тут символизма. Непредсказуемость чемпионата только красит его. Выиграют Англичане кубок.

      Фрицам пора собирать чемоданы. laughing
      А я болею за Синегал, оччень даже дружно так бегают, славно победили заносчивых поляков. good
      Желаю неграм от... победить всех и стать чемпионами. drinks wassat
      Балу
  4. ded100 (Сергей) Сегодня, 19:20
    Молодцы корейцы что сказать хоть и непрошли но красиво! good
    ded100
  5. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:21
    Лето. Жара,Ни разу не зима, но у танковой дивизии гусеницы не те. Россия hi
    Tusv
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:23
    Нда...Немцы много атаковали били по воротам...А выиграли корейцы...
    parusnik
  7. polpot (Andru) Сегодня, 19:26
    Пламенный привет от корейского Тигра Козе Меркель
    polpot
  8. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:28
    Всё хана.Нас ждёт крепостное право под победу в ЧМ мира . recourse
    Да ладно, расслабьтесь ! Мы в первых рядах на этом переломном моменте.Немцы ,давай досвидание! wassat laughing good drinks
    Наблюдатель2014
  9. keeper03 (Александр) Сегодня, 19:33
    Корейцы раскатали немцев, как наши деды фрицев под Сталинградом !!! good yes drinks
    keeper03
  10. Равик (Сергей) Сегодня, 19:34
    Это Сталинград!!!
    Равик
  11. УВБ (Виктор) Сегодня, 19:35
    А я сегодня надеюсь ещё на одну сенсацию, держу кулаки за сербов! А чем чёрт не шутит, на нынешнем чемпионате всё возможно.
    УВБ
    1. kefan (kefan) Сегодня, 19:39
      Да, будем болеть за братушек, авось и хлопнут еще одного футбольного гранда.
      kefan
    2. Horst78 (Слава) Сегодня, 19:43
      Хочу в полу финале видеть если не Наших, так Сербов. Флаг один, кровь одна.
      Horst78
  12. kefan (kefan) Сегодня, 19:36
    Ох, ну не везет же немцам на Волге laughing
    kefan
  13. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 19:39
    Действующие чемпионы на фатерлянд. Очличная нововть. Впрочем, нашим далеко ехать не придется.
    ODERVIT
  14. лысова (владимир) Сегодня, 19:39
    Ну как и был разговор, а вообще то с командами творится необычное.
    лысова
  15. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:41
    Das ist fantastisch!!! am
    Фил77
  16. Schima68 (Василий) Сегодня, 19:44
    Я не видел Германскую команду, больше Африканскую. Немецкие правители хотели тем самым доказать,что мигранты это гут,но обломилось. Ну а Германцы игравшие в команде вели себя, как последние подонки,только один эпизод, Корейцу в пах мячом,ведь спецом сучонок ударил.И не плохо было бы на допинг проверить.
    Schima68
    1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 19:51
      А лично у меня аргентинцы вызывают рвотные рефлексы,особенно после вчерашней игры negative
      Сегодня шведы так местами подленько играли. Падали, как подкошенные, бедолаги, даже когда их не трогали.... Судье вообще минус за поставленный пенальти!!!. Только слепой не заметит, как потомок Карла XII уже видя, что не успевает ничего сделать ,находит ногой мексиканца и падает.... Я б ему красную за симуляцию!!!
      Уже 200 %, что болеть буду против Аргентины и Швеции. Я за красивый и честный футбол, а не за пародию в исполнении этих ребят!!!
      рюрикович
  17. мерцание (Николай) Сегодня, 19:46
    Хм, какие то силы постарался, чтобы Меркель не пришлось ехать в Россию. wink
    мерцание
  18. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 19:47
    При владении мячом 70% проиграть... как они вообще могли стать чемпионами 4 года назад, а сейчас даже не вышли из группы??!!
    Архивариус Вася
    1. Дирижер Сегодня, 19:53
      о так вот. - это футбол
      Дирижер
  19. CYM (Юрий) Сегодня, 19:52
    Безобразие. Давно болею за немцев (болеть за сборную России я не мазохист). А тут такой облом. belay
    CYM
  20. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 19:53
    Тестостерон вредит главному германскому фетишу - толерантности, а какие победы без тестостерона!
    Так что больше мигрантов, хороших и разных - глядишь, ЧЕ и выиграем. laughing
    kakvastam
  21. Гуру (Олег) Сегодня, 19:53
    "Немцы выигрывают практически везде, но только не в России".

    В САМУЮ ТОЧКУ, laughing lol wink
    Гуру
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