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Немецкая машина "разобрана" в России: русская карма для Германии
Чемпионат мира по футболу в России принёс громкую сенсацию. Один из главных фаворитов турнира, действующий чемпион мира, сборная команда Германии, ведомая Иоахимом Лёвом, выбывает из турнира, занимая последнее место в группе. Сенсация в том, что немецкая футбольная сборная терпит такое фиаско впервые в новейшей истории - на чемпионатах мира.
В заключительной игре групповой стадии сборная Германии потерпела поражение от одной из слабейших команд турнира (по крайней мере, так оценивали команду букмекеры) - сборной Республики Корея. Итоговый счёт на табло - 0:2 не в пользу немецких футболистов.
Немецкий сегмент социальных сетей, который гудел уже после первого поражения сборной Германии на турнире от мексиканцев, сегодня буквально разорвало от негодования. При этом от болельщиков и футбольных экспертов достаётся как тренеру, так и футболистам, которые набрали на турнире лишь три очка и выбывают с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. Досталось даже тем, кто выбрал для сборной Германии нехарактерную зелёную форму. Это уже от отчаяния.
Теперь известная фраза "В футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы" самими же немцами поставлена под большое сомнение. Возможно, эта же фраза нуждается и в серьёзной трансформации: "Немцы выигрывают практически везде, но только не в России".
Немецкие комментаторы на одном из интернет-каналов уже озвучили идею о том, что нет ничего страшнее для Германии, чем "русская карма", и что любая немецкая машина вязнет в России.
Германия погрузилась в футбольный траур, который уже сказывается на рейтинге ведущих политиков страны.
В заключительной игре групповой стадии сборная Германии потерпела поражение от одной из слабейших команд турнира (по крайней мере, так оценивали команду букмекеры) - сборной Республики Корея. Итоговый счёт на табло - 0:2 не в пользу немецких футболистов.
Немецкий сегмент социальных сетей, который гудел уже после первого поражения сборной Германии на турнире от мексиканцев, сегодня буквально разорвало от негодования. При этом от болельщиков и футбольных экспертов достаётся как тренеру, так и футболистам, которые набрали на турнире лишь три очка и выбывают с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. Досталось даже тем, кто выбрал для сборной Германии нехарактерную зелёную форму. Это уже от отчаяния.
Теперь известная фраза "В футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы" самими же немцами поставлена под большое сомнение. Возможно, эта же фраза нуждается и в серьёзной трансформации: "Немцы выигрывают практически везде, но только не в России".
Немецкие комментаторы на одном из интернет-каналов уже озвучили идею о том, что нет ничего страшнее для Германии, чем "русская карма", и что любая немецкая машина вязнет в России.
Германия погрузилась в футбольный траур, который уже сказывается на рейтинге ведущих политиков страны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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