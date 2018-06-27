Немецкая машина "разобрана" в России: русская карма для Германии

Чемпионат мира по футболу в России принёс громкую сенсацию. Один из главных фаворитов турнира, действующий чемпион мира, сборная команда Германии, ведомая Иоахимом Лёвом, выбывает из турнира, занимая последнее место в группе. Сенсация в том, что немецкая футбольная сборная терпит такое фиаско впервые в новейшей истории - на чемпионатах мира.В заключительной игре групповой стадии сборная Германии потерпела поражение от одной из слабейших команд турнира (по крайней мере, так оценивали команду букмекеры) - сборной Республики Корея. Итоговый счёт на табло - 0:2 не в пользу немецких футболистов.Немецкий сегмент социальных сетей, который гудел уже после первого поражения сборной Германии на турнире от мексиканцев, сегодня буквально разорвало от негодования. При этом от болельщиков и футбольных экспертов достаётся как тренеру, так и футболистам, которые набрали на турнире лишь три очка и выбывают с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. Досталось даже тем, кто выбрал для сборной Германии нехарактерную зелёную форму. Это уже от отчаяния.Теперь известная фраза "В футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы" самими же немцами поставлена под большое сомнение. Возможно, эта же фраза нуждается и в серьёзной трансформации: "Немцы выигрывают практически везде, но только не в России".Немецкие комментаторы на одном из интернет-каналов уже озвучили идею о том, что нет ничего страшнее для Германии, чем "русская карма", и что любая немецкая машина вязнет в России.Германия погрузилась в футбольный траур, который уже сказывается на рейтинге ведущих политиков страны.