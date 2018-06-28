17:46 28 июня

Рассказы об оружии. Танк М3А «Стюарт» снаружи и внутри



Да, о «Стюарте» мы вдоволь поговорили в цикле «Свой среди чужих», рассказывая о трофейной и ленд-лизовской технике. Но показать… Вот, показываем.




Танк интересный, если смотреть изнутри. Но ощущения назвать приятными нельзя. Много вопросов типа «И кто так придумал?» Если сравнивать с англичанином «Валентайном» и нашими Т-26, которые тоже с английским акцентом, то он им проигрывает.

Собственно, и история у танка была своеобразная.

Боевую деятельность М3А начал не под родным американским, а под английским флагом. Но это явно не вина танка или американских властей, начавших снабжать англичан по принципу «Отдай другим, боже, что себе негоже». Британские командиры решили оказать помощь Гитлеру и подарили ему больше половины имевшихся танков под Дюнкерком.

Восполнить потери за счет собственного производства у англичан не было возможности, пришлось обратиться к Дяде Сэму.

Англичан в первую очередь интересовали средние танки, но в итоге им досталось то, что было в наличии. А единственным танком, который реально имелся в армии США в достаточных количествах, был легкий М3.

Не до жиру! И американец М3 стал английским подданным и начал свою боевую деятельность от тихоокеанских колоний до Африки и Европы.

Правда, американцы вели дела честно и оборудовали танки английскими радиостанциями, ящиками для ЗИП и снаряжения английского образца, дымовыми гранатометами.

Повоевал М3 и на наших просторах.

Рассказы об оружии. Танк М3А «Стюарт» снаружи и внутри


РККА стала третьей армией по количеству М3 после американской и английской армий. По ленд-лизу в СССР было поставлено 1232 единицы: 977 — в 1942 году и 255 — в 1943-м.

Первые 46 "Стюартов" прибыли в СССР в январе 1942-го, а последние 16 — в апреле 1943-го. В советских документах тех лет невозможно встретить ни обозначений М3 или M3А1, ни названия "Стюарт". В Красной Армии танк назывался М3 "легкий", или кратко M3л.



Танк «не зашел» и успехом не пользовался. Высокие ходовые качества и вроде бы превосходство по сумме характеристик над советскими лёгкими танками не смогли нивелировать недостатков.

Танк отличался реально большими габаритами, слабым бронированием и вооружением, был сложен, по советским меркам, в эксплуатации. И новые советские легкие танки Т-60 и Т-70 его превосходили по ТТХ.

Но главный «минус» заключался в моторе. Танк жрал просто огромное количество высокооктанового авиационного бензина (см. ТТХ), с которым в СССР было весьма непросто.

Кроме того, первоначально вместе со «Стюартами» поставлялись только бронебойные снаряды к 37-мм пушечке, что серьёзно ограничивало возможности танка к борьбе с пехотой или противотанковыми орудиями.

M3А поступали на вооружение батальонов легких танков в составе танковых бригад и отдельных танковых батальонов. Последние могли иметь как смешанный состав — из средних M3с и легких M3л, так и однородный.

Интересно, что М3л стали первыми советскими танками, вступившими в бой с немецкими в сражении на Курской дуге — уже в ночь с 4 на 5 июля танки 245-го отдельного танкового полка приняли на себя удар немецких войск, а 11 июля М3л и М3с этого полка приняли участие в Прохоровском сражении

С мая 1943 года по инициативе советской стороны поставки танков "Стюарт" прекратили. Тем не менее, в ряде танковых частей их продолжали использовать на советско-германском фронте в 1943, 1944 и даже в 1945 годах. Так, например, по состоянию на 25 марта 1945 года в составе 1-й конно-механизированной группы 2-го Украинского фронта имелось 20 танков M3л.

Но в целом танкисты только перекрестились, когда «Стюарта» в БТВ РККА не стало.


Люки весьма неплохи. И обзор прекрасный, и свалить из машины в случае чего мехводу никаких проблем.

Вращение башни на танках модификации M3 осуществлялось вручную, при помощи плечевого упора, а начиная с M3A1 — при помощи электропривода. На ранних «Стюартах» командир и заряжающий стояли на полу боевого отделения и были вынуждены передвигаться в соответствии с вращением башни, что было весьма непросто, учитывая проходивший через боевое отделение карданный вал.

Поэтому, начиная с модификации M3A1, «Стюарт» получил так называемую «башенную корзину» с сидениями для командира и заряжающего, вращавшуюся вместе с башней.


Снято с места мехвода. Корзина — штука странная. Она еще и вынимается вместе с башней.





Не очень просторно, да.



Слева место мехвода, справа — пулеметчика












ТТХ М3А «Стюарт»

Годы производства — 1941-1944
Количество выпущенных, шт. — 23 685[1]

Размеры
Длина корпуса, мм — 4531
Ширина, мм — 2235
Высота, мм — 2640
Клиренс, мм — 420

Бронирование
Тип брони: стальная поверхностно закалённая
Лоб корпуса (верх), мм/град. — 38 / 17°
Лоб корпуса (середина), мм/град. — 16 / 69°
Борт корпуса, мм/град. — 25 / 0°
Корма корпуса (верх), мм/град. — 25 / 59°
Днище, мм — 10-13
Крыша корпуса, мм — 13
Лоб башни, мм/град. — 38 / 10°
Маска орудия, мм/град. — 38 / 0-14°

Вооружение
Калибр и марка пушки — 37-мм M6
Боекомплект пушки — 103
Углы ВН, град. — −10…+20°

Пулемёты — 5 × 7,62-мм Браунинг M1919A4

Подвижность
Тип двигателя — звездообразный 7-цилиндровый карбюраторный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л. с. — 250
Скорость по шоссе, км/ч — 61
Запас хода по шоссе, км — 113
Запас хода по пересечённой местности, км — 72

Преодолеваемый подъём, град. — 35°
Преодолеваемая стенка, м — 0,6
Преодолеваемый ров, м — 1,8
Преодолеваемый брод, м — 0,9

Помимо пушки, вооружение танка модификации M3 составляли пять 7,62-мм пулемётов «Браунинг» M1919A4.

Один из них находился в спаренной с пушкой установке и управлялся командиром, другой был расположен в шаровой установке в лобовом листе корпуса и обслуживался стрелком.

Ещё два размещались в бортовых спонсонах, огонь из них вёл дистанционно механик-водитель при помощи спусковых тросов. Куда-то туда… Угол наведения шаровых установок этих пулемётов был ограничен, и наведение их на цель осуществлялось обычно поворотом всей машины.



Пятый, зенитный пулемёт размещался на турели на крыше башни. Начиная с модификации M3A1, отказались от установки бортовых пулемётов и заменили спаренный с пушкой пулемёт более приспособленным к установке в танках вариантом M1919A5.

Боекомплект пулемётов, в зависимости от модификации, варьировался от 6250 до 8470 патронов, большей частью размещённых в надгусеничных нишах.

Для самообороны экипажа танки оснащались пистолетом-пулемётом Томпсона калибром 11,43 мм, 350—540 (в зависимости от модификации танка) патронами к нему и 14 ручными гранатами (4 оборонительных MkII, 2 наступательных MkIIIA2, 4 дымовых M15 и 2 зажигательных).
Автор: Роман Скоморохов

Использованы фотографии: Роман Скоморохов, Роман Кривов
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. dgonni (Dgon) Сегодня, 15:36
    Меня одного удивляет качество сохрана амеровского танка в сравнении с Советской техникой? Всё чистенько и прилично в отличии от родной техники. какой то армагедонц блин. Или не наш музей?
    dgonni
    1. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 15:49
      Это наш музей. Кубинка. Качество американское...
      kalibr
    2. maximghost Сегодня, 15:50
      Съезди в музей УВЗ - там в 72 и 34-76 можно внутрь залезть - внутри тоже всё чистенько. А если экспонат стоит на улице, то малолетки его обычно засирают. Кроме того, если экспонат "работает" только внешним видом - то на внутренне убранство забивают и не обслуживают его так пристально.
      maximghost
  2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:23
    Вообще-то броня и 38 мм для легкого танка - очень неплохо.
    Но нижняя лобовая плита корпуса у Стюарта больше - 44 мм,
    а маска орудия - 51 мм
    Для сравнения:
    У советского легкого танка Т-60 броня была 20 мм
    Лоб корпуса среднего танка Т-34 был 45 мм
    Главной проблемой Стюарта в СССР был качественный автомобильный
    бензин, который был дефицитом.
    voyaka uh
    1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 16:32
      На М3 стояли бензиновые авиамоторы Continental W670–9A мощностью 250 л.с.
      А "кушать" они любили бензины первого сорта марок Б-70 или КБ-70!
      В 1942 году в связи с нехваткой стандартных бензиновых авиамоторов Continental W670–9A мощностью 250 л.с. часть танков выпустили с дизельным двигателем Guiberson Т-1020–4 мощностью 265 л.с. Следует отметить, что дизельные танки не прижились в американской армии, они использовались главным образом в учебных целях и поставлялись на экспорт. В качестве топлива для танков с бензиновыми двигателями использовался авиационный бензин с октановым числом не ниже 92. В случае крайней необходимости мог использоваться бензин с меньшим октановым числом, но не ниже 82.

      Дизельные М3 в СССР не поставлялись.
      hohol95
  3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:29
    Стюарт называли "кадиллак-танк" smile из-за автомобильного
    мотора и большой скорости, которую он мог развить.
    Он один из самых долгодействующих танков
    в мире. Армия Бразилии списала последние в 90-х годах.
    voyaka uh
    1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 17:06
      На американских танках устанавливались АВИАЦИОННЫЕ бензиновые двигатели!

      Укажите на приведённой схеме АВТОМОБИЛЬНЫЙ двигатель да ещё мощностью в 250 л.с.!
      hohol95
    2. hohol95 (Алексей) Сегодня, 17:24

      Книга хорошая! Только художник ошибку совершил - М5 никогда в СССР не поставлялся в тех количества, чтобы его могли использовать в боях!
      Вы спутали "СТЮАРТ" М-3 и "СТЮАРТ" М-5 -
      М5 — силовая установка из двух карбюраторных 8-цилиндровых двигателей «Кадиллак» Series 42 V8 суммарной мощностью 220 л. с. и автоматическая коробка передач «Кадиллак» Hydra-Matic. Новый полностью сварной корпус с лобовой броней толщиной 63 мм. Башня и ходовая часть — как у М3А1. Изготовлено 2074 единицы.

      Вот у этой модификации стоял автомобильный двигатель!
      hohol95
  4. Curious (Victor) Сегодня, 17:43
    "По ленд-лизу в СССР было поставлено 1232 единицы"
    По данным материалов приемной комиссии Главного бюро инженерного корпуса Красной армии США поставили 1776 (104 потеряно при транспортировке) лёгких танков "Стюарт".
    По данным R. P. Hunnicutt. Stuart. A history of the American Light Tank поставлено 1681 танк.
    Finance Office, War Department (1946), "Section III-A Ordnance-General Supplies" , Quantities of Lend-Lease Shipments (Финансовое управление военного ведомства в СССР поставлено 1 766 танков серии М3 и 5 М5.
    Curious
Картина дня