Рассказы об оружии. Танк М3А «Стюарт» снаружи и внутри

Снято с места мехвода. Корзина — штука странная. Она еще и вынимается вместе с башней.

Не очень просторно, да.

Слева место мехвода, справа — пулеметчика

Да, о «Стюарте» мы вдоволь поговорили в цикле «Свой среди чужих», рассказывая о трофейной и ленд-лизовской технике. Но показать… Вот, показываем.Танк интересный, если смотреть изнутри. Но ощущения назвать приятными нельзя. Много вопросов типа «И кто так придумал?» Если сравнивать с англичанином «Валентайном» и нашими Т-26, которые тоже с английским акцентом, то он им проигрывает.Собственно, и история у танка была своеобразная.Боевую деятельность М3А начал не под родным американским, а под английским флагом. Но это явно не вина танка или американских властей, начавших снабжать англичан по принципу «Отдай другим, боже, что себе негоже». Британские командиры решили оказать помощь Гитлеру и подарили ему больше половины имевшихся танков под Дюнкерком.Восполнить потери за счет собственного производства у англичан не было возможности, пришлось обратиться к Дяде Сэму.Англичан в первую очередь интересовали средние танки, но в итоге им досталось то, что было в наличии. А единственным танком, который реально имелся в армии США в достаточных количествах, был легкий М3.Не до жиру! И американец М3 стал английским подданным и начал свою боевую деятельность от тихоокеанских колоний до Африки и Европы.Правда, американцы вели дела честно и оборудовали танки английскими радиостанциями, ящиками для ЗИП и снаряжения английского образца, дымовыми гранатометами.Повоевал М3 и на наших просторах.РККА стала третьей армией по количеству М3 после американской и английской армий. По ленд-лизу в СССР было поставлено 1232 единицы: 977 — в 1942 году и 255 — в 1943-м.Первые 46 "Стюартов" прибыли в СССР в январе 1942-го, а последние 16 — в апреле 1943-го. В советских документах тех лет невозможно встретить ни обозначений М3 или M3А1, ни названия "Стюарт". В Красной Армии танк назывался М3 "легкий", или кратко M3л.Танк «не зашел» и успехом не пользовался. Высокие ходовые качества и вроде бы превосходство по сумме характеристик над советскими лёгкими танками не смогли нивелировать недостатков.Танк отличался реально большими габаритами, слабым бронированием и вооружением, был сложен, по советским меркам, в эксплуатации. И новые советские легкие танки Т-60 и Т-70 его превосходили по ТТХ.Но главный «минус» заключался в моторе. Танк жрал просто огромное количество высокооктанового авиационного бензина (см. ТТХ), с которым в СССР было весьма непросто.Кроме того, первоначально вместе со «Стюартами» поставлялись только бронебойные снаряды к 37-мм пушечке, что серьёзно ограничивало возможности танка к борьбе с пехотой или противотанковыми орудиями.M3А поступали на вооружение батальонов легких танков в составе танковых бригад и отдельных танковых батальонов. Последние могли иметь как смешанный состав — из средних M3с и легких M3л, так и однородный.Интересно, что М3л стали первыми советскими танками, вступившими в бой с немецкими в сражении на Курской дуге — уже в ночь с 4 на 5 июля танки 245-го отдельного танкового полка приняли на себя удар немецких войск, а 11 июля М3л и М3с этого полка приняли участие в Прохоровском сраженииС мая 1943 года по инициативе советской стороны поставки танков "Стюарт" прекратили. Тем не менее, в ряде танковых частей их продолжали использовать на советско-германском фронте в 1943, 1944 и даже в 1945 годах. Так, например, по состоянию на 25 марта 1945 года в составе 1-й конно-механизированной группы 2-го Украинского фронта имелось 20 танков M3л.Но в целом танкисты только перекрестились, когда «Стюарта» в БТВ РККА не стало.Люки весьма неплохи. И обзор прекрасный, и свалить из машины в случае чего мехводу никаких проблем.Вращение башни на танках модификации M3 осуществлялось вручную, при помощи плечевого упора, а начиная с M3A1 — при помощи электропривода. На ранних «Стюартах» командир и заряжающий стояли на полу боевого отделения и были вынуждены передвигаться в соответствии с вращением башни, что было весьма непросто, учитывая проходивший через боевое отделение карданный вал.Поэтому, начиная с модификации M3A1, «Стюарт» получил так называемую «башенную корзину» с сидениями для командира и заряжающего, вращавшуюся вместе с башней.ТТХ М3А «Стюарт»Годы производства — 1941-1944Количество выпущенных, шт. — 23 685[1]РазмерыДлина корпуса, мм — 4531Ширина, мм — 2235Высота, мм — 2640Клиренс, мм — 420БронированиеТип брони: стальная поверхностно закалённаяЛоб корпуса (верх), мм/град. — 38 / 17°Лоб корпуса (середина), мм/град. — 16 / 69°Борт корпуса, мм/град. — 25 / 0°Корма корпуса (верх), мм/град. — 25 / 59°Днище, мм — 10-13Крыша корпуса, мм — 13Лоб башни, мм/град. — 38 / 10°Маска орудия, мм/град. — 38 / 0-14°ВооружениеКалибр и марка пушки — 37-мм M6Боекомплект пушки — 103Углы ВН, град. — −10…+20°Пулемёты — 5 × 7,62-мм Браунинг M1919A4ПодвижностьТип двигателя — звездообразный 7-цилиндровый карбюраторный воздушного охлажденияМощность двигателя, л. с. — 250Скорость по шоссе, км/ч — 61Запас хода по шоссе, км — 113Запас хода по пересечённой местности, км — 72Преодолеваемый подъём, град. — 35°Преодолеваемая стенка, м — 0,6Преодолеваемый ров, м — 1,8Преодолеваемый брод, м — 0,9Помимо пушки, вооружение танка модификации M3 составляли пять 7,62-мм пулемётов «Браунинг» M1919A4.Один из них находился в спаренной с пушкой установке и управлялся командиром, другой был расположен в шаровой установке в лобовом листе корпуса и обслуживался стрелком.Ещё два размещались в бортовых спонсонах, огонь из них вёл дистанционно механик-водитель при помощи спусковых тросов. Куда-то туда… Угол наведения шаровых установок этих пулемётов был ограничен, и наведение их на цель осуществлялось обычно поворотом всей машины.Пятый, зенитный пулемёт размещался на турели на крыше башни. Начиная с модификации M3A1, отказались от установки бортовых пулемётов и заменили спаренный с пушкой пулемёт более приспособленным к установке в танках вариантом M1919A5.Боекомплект пулемётов, в зависимости от модификации, варьировался от 6250 до 8470 патронов, большей частью размещённых в надгусеничных нишах.Для самообороны экипажа танки оснащались пистолетом-пулемётом Томпсона калибром 11,43 мм, 350—540 (в зависимости от модификации танка) патронами к нему и 14 ручными гранатами (4 оборонительных MkII, 2 наступательных MkIIIA2, 4 дымовых M15 и 2 зажигательных).