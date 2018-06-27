21:58 27 июня
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МО Израиля: Число обстрелов нашей территории выросло на 700 с лишним процентов

Мать погибшего в ходе одной из спецопераций в секторе Газа израильского солдата обратилась к правительству страны. Речь идёт о матери военнослужащего бригады "Голани" Орона Шауля, тело которого вот уже 4 года ХАМАС не выдаёт Израилю. Женщина говорит о том, что правительство Израиля должно наконец остановить гуманитарную катастрофу, с которой ежедневно сталкиваются жители Газы.

По её словам, правительство Израиля, судя по всему, забыло, что именно оно отправило её сына в его последний бой, и за четыре года с момента его гибели так и не смогло вернуть на Родину тело солдата, отдавшего жизнь за Израиль.

МО Израиля: Число обстрелов нашей территории выросло на 700 с лишним процентов



По словам матери солдата, израильские и палестинские власти должны немедленно сесть за стол переговоров, договориться о восстановлении Газы и об обмене телами погибших.

На этом фоне министерство обороны Израиля публикует данные о том, что такого числа обстрелов израильской территории, как в последние месяцы (после признания США Иерусалима израильской столицей) не было уже несколько лет (по меньшей мере с 2014 года). В общей сложности по Израилю были выпущены 289 ракет и снарядов с начала года.

Главное военное ведомство Израиля посчитало, что за последние полгода число обстрелов израильской территории из сектора Газа выросло на 726 процентов по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.
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О том, насколько возросло число обстрелов самого сектора Газа израильскими войсками, включая ВВС, Минобороны Израиля не сообщает. Как не сообщает и того, собирается ли когда-нибудь Израиль договариваться с палестинцами о прекращении огня и переговорном процессе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:46
    О том, насколько возросло число обстрелов самого сектора Газа израильскими войсками, включая ВВС, Минобороны Израиля не сообщает. Как не сообщает и того, собирается ли когда-нибудь Израиль договариваться с палестинцами о прекращении огня и переговорном процессе.

    А что мы услышим об этом от самих израильтян ?
    bouncyhunter
    1. Vard Сегодня, 20:51
      Вроде там вместо ракет начали БПЛА применять... Их сбит очень трудно.. и вообще им не надоело в постоянной войне жить...просто садо мазо получается...
      Vard
    2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 20:51
      Цитата: bouncyhunter
      О том, насколько возросло число обстрелов самого сектора Газа израильскими войсками, включая ВВС, Минобороны Израиля не сообщает. Как не сообщает и того, собирается ли когда-нибудь Израиль договариваться с палестинцами о прекращении огня и переговорном процессе.

      А что мы услышим об этом от самих израильтян ?

      Привет,Паша hi думаю сейчас израильские почитатели нашего сайта в два счёта разъяснят, что им-то можно всё,а другим ни-ни! Причем как всегда встречные аргументы ими в расчет не принимаются,школа вседозволенности,однако! negative
      майор Юрик
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:56
        Юра , хаюшки ! hi Не жду ничего другого . Просто вопрос : как можно умудриться всех соседей (и не только) противопоставить себе ? Ещё одни "миролюбы" ??? no
        bouncyhunter
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:52
      Цитата: bouncyhunter

      А что мы услышим об этом от самих израильтян ?

      Видимо дело идет к новой операции в Газе.
      Арон Заави
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:34
        Цитата: Арон Заави
        Видимо дело идет к новой операции в Газе.

        Видимо Вы к Цахалу ни какого отношения не имеете hi Фсё авно плывет в Иорданию. Самое смешное. Евреи не мешают. Как пел господин Кинчев - Мы вместе
        Tusv
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 21:37
          У них столько г. Что и до нас доплывает.
          Shahno
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:42
            Цитата: Shahno
            У них столько г. Что и до нас доплывает.

            - Дорогая, я задержусь на работе
            - Могу я твердо на это рассчитывать?

            Это как то не по еврейски hi Мочите бармоглотов и Вам обрящеся hi
            Tusv
      2. poquello (poquello) Сегодня, 21:54
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: bouncyhunter

        А что мы услышим об этом от самих израильтян ?

        Видимо дело идет к новой операции в Газе.

        дык "всех не перевешаете"
        poquello
    4. Zaslon Сегодня, 20:52
      Все идет как обычно на сайте провокация и Зачистка , кто живой остался , не уважающий Израиль?)))
      Я все же Я Израиль не "уважаю" и т.д. т.д. т.д. soldier Как все хитро то стало.. wink
      Zaslon
    5. Alber (Альберт) Сегодня, 21:03
      Цитата: bouncyhunter
      О том, насколько возросло число обстрелов самого сектора Газа израильскими войсками, включая ВВС, Минобороны Израиля не сообщает. Как не сообщает и того, собирается ли когда-нибудь Израиль договариваться с палестинцами о прекращении огня и переговорном процессе.

      А что мы услышим об этом от самих израильтян ?

      бреш ут как всегда троцкисты
      Alber
  2. Комментарий был удален.
  3. Tiras (Виктор) Сегодня, 20:49
    Хамас пытается спровоцировать войну. Нервы Израиля уже на пределе.
    У там, где рассказано про мать... Её понять можно, но лишь сердцем. Умом, я полагаю, она и сама понимает, что просит то, что в данное время невозможно.
    Хамас даже красный крест не пускает, не соблюдает никаких договорённостей, просит освободить множество террористов итд.


    Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, со ссылкой на израильские СМИ, что Израиль передал этой группировке новое предложение об обмене пленными. В документе отмечается, что Израиль не станет выпускать заключенных с кровью на руках, и что облегчение гуманитарной ситуации в секторе Газы напрямую зависит от готовности группировки к переговорам
    Tiras
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:52
    Воспитанные матрасией, "избранные" используют терроризм, во всей его "красе", на государственном уровне.
    Egorovich
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:54
      Цитата: Egorovich
      Воспитанные матрасией, "избранные" используют терроризм, во всей его красе, на государственном уровне.

      Арон Заави
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:08
        Мульт классный, кстати! good
        Голован Джек
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:14
        Арон, этот цыпленок (или колобок) - это олицетворение матрасии? А в рядок собрались его подданные-вассалы, так что ли? good
        Egorovich
  5. Shahno (Павел) Сегодня, 20:52
    Как бы не вышло как с Египтом... Давно их нечистоты надоедают.
    Shahno
    1. q75agent (.......) Сегодня, 21:04
      Готов под ружжо встать с дивана ..... wink
      q75agent
  6. Tiras (Виктор) Сегодня, 20:58
    Ситуация между палестинцами и Израилем продолжает выглядеть все также :


    Tiras
  7. q75agent (.......) Сегодня, 21:02
    Цитата: Арон Заави
    Видимо дело идет к новой операции в Газе.

    Отлично good ждем новых фоток подбитой бронетехники wink
    q75agent
  8. Громобой Сегодня, 21:03
    У матерей своя правда,а у политиков и военных совсем другие резоны. А у противников только оружие в руках---впереди враг,позади Родина.Сжимает он штурвал "Меркавы" или бутылку с напалмом---не имеет значения.Так определено.
    Всему остальному миру глубоко плевать на этот конфликт.Использовать это противостояние в своих интересах могут,но не могут замирить землю.
    Громобой
  9. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 21:10
    да отправьте уже этих избранных в пустыню землю обетованную искать, где ни арабов, ни нацистов, ни антисемитов нет... надоели уже
    Не либероид Русский
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 21:33
      Цитата: Не либероид Русский
      да отправьте уже этих избранных в пустыню землю обетованную искать, где ни арабов, ни нацистов, ни антисемитов нет... надоели уже

      А может вы все свалите?
      Обсуждайте СВОИ проблемы.
      У вас их мало? Занимайтесь своей страной.
      Не лезте в наши дела.
      Без вас справимся.
      Totah155
  10. XXXIII (Владимир) Сегодня, 21:23
    Да биби нет дела, у него бизнес с Ираном пошатнулся, ядерная угроза остановилась и не играет больше музыка в плеере, какой там солдат еще. Его сын возглавил интернет-бюро по соблюдение цензуры в отношение Израиля, крутая организация походу дела.... yes
    пс. Мама может погнать армию в газу, а там еще будут сыновья не вернувшиеся....
    XXXIII
  11. анатолич83 (евгений) Сегодня, 21:32
    чтоб мир был надо чтоб война кончалась. а как ей кончится если всякие перемирия, да дорожные карты.одна сторона(не мне судить какая) должна одержать победу.лишь потом всякие планы маршалов и т.д.а всякие исторические справедливости значения не имеют ,т.к у всех эта справедливость своя.
    анатолич83
  12. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 21:52
    Даже если евреи исчезнут...
    Этому пророческому видеоролику более десяти лет. Жив был ещё Бин Ладен, в Сирии ещё не шла кровавая гражданская война, миллионы беженцев ещё не рвались в Европу. Многое изменилось в мире, но тема актуальна и по сей день...
    А. Привалов
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