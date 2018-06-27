МО Израиля: Число обстрелов нашей территории выросло на 700 с лишним процентов

Мать погибшего в ходе одной из спецопераций в секторе Газа израильского солдата обратилась к правительству страны. Речь идёт о матери военнослужащего бригады "Голани" Орона Шауля, тело которого вот уже 4 года ХАМАС не выдаёт Израилю. Женщина говорит о том, что правительство Израиля должно наконец остановить гуманитарную катастрофу, с которой ежедневно сталкиваются жители Газы.По её словам, правительство Израиля, судя по всему, забыло, что именно оно отправило её сына в его последний бой, и за четыре года с момента его гибели так и не смогло вернуть на Родину тело солдата, отдавшего жизнь за Израиль.По словам матери солдата, израильские и палестинские власти должны немедленно сесть за стол переговоров, договориться о восстановлении Газы и об обмене телами погибших.На этом фоне министерство обороны Израиля публикует данные о том, что такого числа обстрелов израильской территории, как в последние месяцы (после признания США Иерусалима израильской столицей) не было уже несколько лет (по меньшей мере с 2014 года). В общей сложности по Израилю были выпущены 289 ракет и снарядов с начала года.Главное военное ведомство Израиля посчитало, что за последние полгода число обстрелов израильской территории из сектора Газа выросло на 726 процентов по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.О том, насколько возросло число обстрелов самого сектора Газа израильскими войсками, включая ВВС, Минобороны Израиля не сообщает. Как не сообщает и того, собирается ли когда-нибудь Израиль договариваться с палестинцами о прекращении огня и переговорном процессе.