Украина нужна Западу только для уничтожения России

Ведущаяся с переменным успехом тысячелетняя цивилизационная война Запада против Руси несколько раз приводила к существенному изменению линии фронта в ту или иную сторону, каждый раз изменяя и положение Малороссии. Первые Рюриковичи смогли объединить восточное ядро суперэтноса русов и создать мощную державу, которая с успехом противостояла попыткам Запада поработить славянорусские земли. Русская держава закрепилась на Балтике и Чёрном (Русском) море.Феодальный распад, междоусобные войны привели к тому, что Русь лишилась половины своей территории, а западные форпосты (через окатоличенную Литву) появились у самой Москвы. Был утрачен даже Смоленск. Шведы и немцы блокировали Балтику, Крым заняли татары, Причерноморье было утрачено. Однако Русь устояла. Несколько веков шло жестокое противостояние и собирание земель. Москва стала прямой наследницей Ордынской империи и одновременно наследовала традиции «Второго Рима» — Константинополя. Русские неуклонно двигались на западном направлении, восстанавливая контроль почти над всеми своими этническими и историческими землями. Осталось вернуть только Червонную и Прикарпатскую Русь. Катастрофа 1917 года привела к обвалу на западном направлении: утрачены Бессарабия, Западная Малороссия и Белоруссия, Прибалтика. Имперская политика Москвы при Сталине и великая победа 1945 года вернули России не только утраченное, но и максимально продвинули советскую империю на западном стратегическом направлении. Более того, в русскую сферу влияния вошла Восточная Германия, Польша, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Болгария и другие страны.В 1985-1993 гг. Россия потерпела поражение в третьей мировой (холодной) войне. Выродившаяся советская верхушка сдала советский проект и цивилизацию, чтобы иметь возможность строить «светлое будущее» для себя лично и своих семей. Катастрофа стала ещё более страшной, чем в 1917 году. Запад отнял у русской цивилизации Прибалтику, Киев и Минск. На западном стратегическом направлении сложилась крайне опасная ситуация. А после попыток Москвы сохранить хоть часть суверенитета (разгром грузинских агрессоров и воссоединение с Крымом) Запад готовит последний решающий удар, в котором главную роль должен сыграть «украинский фронт».«Украинцам» с их пещерной ненавистью ко всему русскому (при том, что они сами русские, но с промытыми мозгами, зомбированные идеологией украинства) отведена роль тарана, который должен добить русскую цивилизацию. При этомВсё это мы видим все последние годы: уничтожение научно-технического, промышленного потенциала Малороссии, деградация образования и культуры, вымирание и массовое бегство населения. Поддерживают и развивают только вооруженные силы, которые необходимы Западу для войны с Россией. В этой ситуации исчезновение «украинского народа» (западнорусского населения) лишь вопрос времени.(«орки»). Родившись русскими (тысячи лет на территории Киевщины, Поднепровья жили русы-русские), «украинцы» не чувствуют себя русскими, отрицают свою русскость и злобно ненавидят всё русское.Эту ненависть и раздвоение сознания постоянно подпитывают через систему воспитания и образования, СМИ. Без этого «украинство» скончалось бы естественным путем, оставшись идеей малочисленных маргиналов. Этой идеологией ненависти (по сути, к сами себе) пропитана вся атмосфера украинского общества, его культура, образование, политика, общественная сфера и т. д. Мировоззрение «украинцев» может иметь существенные различия по тем или иным вопросам, оценке жизненных явлений (политика правительства, отношения с Западом, Польшей и т. д.), но неизменна в отношении России и русских. В этой части разногласий нет и они не допускаются, жестоко преследуются. Если ты «украинец», то автоматически должен ненавидеть всё русское. Если ты «украинец» и не испытываешь ненависти к русским, значит, ты предатель, «агент Москвы», «пятая колонна», «ватник», «колорад» и пр.Ежедневно, ежечасно вдалбливается эта дикая идеология в головы граждан Украины. Недовольство населения в вопросах политики, экономики канализируется на внешний объект – Россию, русский народ. Народ постоянно зомбируют, оглушают организацией, целой волной постоянных, регулярных шумных мероприятий, годовщин, шествий по поводу «голодоморов», «репрессий», «оккупаций» и т. д., и т. п. В последние годы добавилась «русская агрессия», «оккупация Крыма» и «развязывание войны» на Донбассе, хотя все события, связанные с Крымом и Донбассом, — это плачевный итог политики Киева. Киев своей украинизаторской, русофобской политикой (при полной поддержке Запада) вызвал раскол Малороссии и восстание русских, желающих сохранить свою русскость (язык, культуру, историю).Приносимая СМИ (прежде всего телевидением) практически в каждый дом и семью лавина ежедневных «репортажей ненависти» всякое недовольство убогой, безрадостной действительностью (от которой люди бегут в ту же Россию или в Европу, Америку) канализирует в одном направлении – создает образ коварного «вековечного» врага. При этом формируется безотчётный характер этой ненависти. «Украинцу» не следует анализировать, критически мыслить, знать подлинную историю, ему следует ненавидеть Россию просто потому, что она – Россия, за то, что она существует и «отравляет жизнь» Украине. Это чувство поддерживается, подпитывается изо дня в день, становится привычкой, даже необходимостью получить новую информационную дозу ненависти. Оно дарит радость от того, что у соседа «сдохла корова», то есть «украинцы» радуются событиям, которые у обычного нормального человека вызывают огорчение, сострадание: аварии, пожары, гибель людей. К примеру, весьма характерна реакция «украинцев» на пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в марте 2018 года, когда погибло много детей…Внутриукраинские события уходят на второй-третий план. Хотя в стране происходит катастрофа: мощный научно-технологический, промышленный потенциал, доставшийся в наследство от СССР, разрушен, разворован; инфраструктура страны обветшала (мосты, дороги, здания, энергосеть и пр.) и требует модернизации и замены; система образования деградировала; население стремительно вымирает и бежит из страны (согласно даже на роль слуг-холопов в странах Запада); социально-экономическая политика правительства, в согласии с рекомендациями западных хозяев, ведёт к геноциду народа; политика Киева ведёт к новому витку войны на востоке страны; идеология ненависти разрушает украинское общество, ведёт к новым революциям, восстаниям, мятежам нацистов, к дальнейшему распаду государства, новому захвату западнорусских земель Румынией, Венгрией и Польшей.А киевские власти по-прежнему пытаются показать, что «всё хорошо, прекрасная маркиза». Что за все потери, за нынешнее нищее, полуголодное, убогое существование ответит извечный враг – Россия. Чтобы подобный примитивный тип мышления стал единственной формой мировосприятия, его формируют уже с яслей, детского сада и школы, закрепляя форсированной милитаризацией сознания. «Украинец» постоянно должен чувствовать себя на войне. В его душе должны жить страх, ненависть, слепое подчинение и безудержный восторг достижениями и победами «украинцев». Жизнь в условиях подготовки к войне в условиях полной культурной, научной, социально-экономической несамостоятельности украинского бантустана даёт возможность Киеву и его западным покровителям нейтрализовать все попытки населения выразить недовольство своей жизнью, откладывая решение всех проблем на потом, на «счастливое будущее», после «победы» над Россией или её капитуляции перед Западом.Чтобы «украинцы» не задавали опасных вопросов, их пичкают ложной информацией с самого детства, заменяя общую русскую историю «украинской». Возьмём учебник для 5 класса «Історія України. (Вступ до історії)». Он выпущен в Киеве издательством «Генеза» в 2013 году. Подготовил учебник Юрий Власов. Один из самых главных вопросов – происхождение слов «Украина» и «украинцы». Детям сообщают, что «Русь» предшествовала названию «Украина» для обозначения территории, населённой «украинцами-русичами», а само название происходит от слова «країна», что значит «родной край», «страна», «земля». То есть школьникам скармливают измышления «отца украинской истории» М. Грушевского. Стоит вспомнить такой факт, что во время гитлеровской оккупации в школах Краматорска в качестве учебного пособия рекомендовалась именно «Иллюстрированная история Украины» Грушевского.В учебнике Власова и далее искажают подлинную историю. В частности, сообщается, что Богдан Хмельницкий заключил с русским царём в 1654 году «военный договор». В первоисточнике же видим: «Обрадовася вельми с пожалования великого и милости неисчетной Твоего Царского Величества, которую нам изволил Твое Царское Величество показать, много челом бьем Тебе, Государю нашему, Твоему Царскому Величеству, служити прямо и верно во всяких делах и повелениях Царских Твоему Царскому Величеству будем вовеки». Очевидно, что перед нами не «военный договор», а прошение о принятии в подданство; пятиклассников просто обманывают. Также сообщается, что в результате восстания Хмельницкого возникла Украинская казацкая держава, и называют её то Войском Запорожским, то Гетманщиной. Затем школьников информируют, что просуществовала она более 100 лет, а в 1760-1780 гг. Гетманщина попала под власть царизма и была ликвидирована. Снова ложь. Гетманщина независимой державой никогда не была и являлась частью России.Далее школьникам вдалбливают известные украинские мифы: в один ряд с советскими партизанами в годы Великой Отечественной войны (сейчас её на Украине «отменили» и говорят о Второй мировой войне) ставится Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в РФ). Хотя бандеровцы сотрудничали с немецкими оккупантами, воевали с советскими партизанами, польскими подпольщиками и Красной Армией. Послевоенного периода в истории Украины вообще нет, его вычеркнули. Хотя именно в 1945-1991 гг. территория Малороссии-Украины достигла высшего пика в своем развитии: в науке, образовании, строительстве, промышленности, технологиях, росте благосостояния населения, его образовании и просвещении, численности народа. Советский период – это процветание Украины и её населения, а его просто вычеркнули. А в истории независимой Украины – сплошные «достижения». Схожую информацию об «истории Украины» дают в следующих классах, где дезинформации становится только больше.Поэтому, когда мы видим на телеэкране осатанелую молодежь, орущую «Слава нации! Смерть ворогам!», бьющую и пинающую стариков, которые ещё знают и помнят правду об истории СССР-России, великой войне, мы видим последствия умелой вражеской пропаганды. Детей, молодежь отравляют дезинформацией, ложью. В итоге ненависть, кровь, война, общая деградация и вымирание.Запад же поддерживает эти настроения, подпитывает Киев финансами, модернизирует вооруженные силы. Понятно, что армия Украины неспособна успешно противостоять вооруженным силам РФ. Материально-техническая основа украинской армии – это богатое наследство СССР, которое даже после тотального воровства оставило Киеву сотни единиц бронетехники, артиллерии, авиацию, корабли, огромные запасы стрелкового оружия боеприпасов и т. д. Запад также пытается добиться определённой боеспособности украинской армии, чтобы она смогла начать войну. В войне с Россией Киев и не рассчитывает на свою армию. «Заграница нам поможет!» — суть военной доктрины. Отсюда наглая агрессивность – следствие твердой убежденности, что Москва не ответит, опасаясь реакции коллективного Запада.На Западе уже давно откровенно сказали, что Украина им нужна как таран против России. Это смысл её существования. Слова З. Бжезинского:Его же слова: «Появление независимого государства Украины не только вынудило всех россиян переосмыслить характер их собственной политической и этнической принадлежности, но и обозначило большую геополитическую неудачу российского государства. Отречение от более чем 300-летней российской имперской истории означало потерю потенциально богатой индустриальной и сельскохозяйственной экономики и 52 млн. человек, этнически и религиозно наиболее связанных с русскими, которые способны были превратить Россию в действительно крупную и уверенную в себе имперскую державу».Действительно, новый русский проект (СССР-2, Русский союз, Евразийский союз) невозможен без Малороссии – древних русских земель, десятков миллионов русских людей, ещё имеющегося промышленного, научного, сельскохозяйственного потенциала. Необходим общий проект развития, русская идеология, отказ от западного общества потребления и истребления, переход к обществу знания, служения и созидания с господством этики совести.