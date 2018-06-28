Немецкая пресса: Встреча Путина и Трампа подорвёт единство НАТО

Но наступательные возможности России на западе при этом не поменяются, а среди европейцев Польша и страны Балтии окажутся явно недовольными предполагаемым решением Трампа.

Немецкое издание Die Welt выходит с материалом, в котором обсуждаются договорённости между Россией и США по поводу скорой встречи президентов двух стран. Напомним, что для подготовки будущей встречи в Москву приезжал Джон Болтон, визит которого Владимир Путин назвал «шагом для восстановления полноценных двусторонних отношений».Немецкие обозреватели пишут о том, что вероятным итогом переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом мог бы стать своеобразный размен в военном плане. Заявлено, что Трамп может отказаться от проведения натовских маневров у границ России, а Путин в свою очередь – от крупных военных учений на западе страны. Die Welt далее переходит к «страшилкам», заявляя, что такие шаги могут оказаться направлены на дезинтеграцию Североатлантического военного блока. Имеется в виду того, что Прибалтийские республики могут «остаться без проведения учений на их территории» - "один на один с Россией".Из материала:Всё это немецкое издание называет «кошмаром для Европы» и добавляет, что Трамп и Путин, «вероятно», смогут договориться и об определённом ослаблении режима санкций.Другими словами, Die Welt явно пытается перехватить флагманские признаки у американской прессы, называющей Трампа «человеком Путина». И если в самих США эта шумиха в последние месяцы явно сбавила обороты, то в германской либеральной прессе, похоже, только набирает.