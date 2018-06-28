07:34 28 июня
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Немецкая пресса: Встреча Путина и Трампа подорвёт единство НАТО

Немецкое издание Die Welt выходит с материалом, в котором обсуждаются договорённости между Россией и США по поводу скорой встречи президентов двух стран. Напомним, что для подготовки будущей встречи в Москву приезжал Джон Болтон, визит которого Владимир Путин назвал «шагом для восстановления полноценных двусторонних отношений».

Немецкая пресса: Встреча Путина и Трампа подорвёт единство НАТО


Немецкие обозреватели пишут о том, что вероятным итогом переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом мог бы стать своеобразный размен в военном плане. Заявлено, что Трамп может отказаться от проведения натовских маневров у границ России, а Путин в свою очередь – от крупных военных учений на западе страны.


Die Welt далее переходит к «страшилкам», заявляя, что такие шаги могут оказаться направлены на дезинтеграцию Североатлантического военного блока. Имеется в виду того, что Прибалтийские республики могут «остаться без проведения учений на их территории» - "один на один с Россией".

Из материала:
Но наступательные возможности России на западе при этом не поменяются, а среди европейцев Польша и страны Балтии окажутся явно недовольными предполагаемым решением Трампа.


Всё это немецкое издание называет «кошмаром для Европы» и добавляет, что Трамп и Путин, «вероятно», смогут договориться и об определённом ослаблении режима санкций.

Другими словами, Die Welt явно пытается перехватить флагманские признаки у американской прессы, называющей Трампа «человеком Путина». И если в самих США эта шумиха в последние месяцы явно сбавила обороты, то в германской либеральной прессе, похоже, только набирает.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Vard Сегодня, 05:46
    Трамп Путину .. на закрытой встрече... Володя селедку... Водку... Черный хлеб привез?
    Vard
    1. Чёрный Сегодня, 05:50
      Трамп Путину .. на закрытой встрече... Володя селедку... Водку... Черный хлеб привез?
      ..и борща налей... wassat
      Чёрный
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 05:52
        для "Die Welt",персонально : а вас корейцы нахлобучили ! tongue laughing
        Дедкастарый
        1. Чёрный Сегодня, 06:02
          Цитата: Дедкастарый
          для "Die Welt",персонально : а вас корейцы нахлобучили ! tongue laughing

          У немцев просто Рамадан ток закончился. laughing
          Чёрный
          1. собаковод Сегодня, 06:12
            Чёрный
            У немцев просто Рамадан ток закончился

            У немцев вообще трагедия! Хотя сборная Германии потерпела поражение на ЧМ от сборной Кореи, винят, как всегда, русские дороги. Пишут, карма...
            собаковод
            1. Чёрный Сегодня, 06:22
              Цитата: собаковод
              Пишут, карма...

              Зеппельт, как знал, не приехал laughing............
              Хотя сборная Германии потерпела поражение на ЧМ от сборной Кореи, винят, как всегда, русские дороги.
              ну а что? Я. например,не удивлюсь если в день игры сборной России с испанцами будут лютовать 40-градусные морозы. Мы так и Наполеона вынесли, и Гитлера......Волька все же вырос laughing
              Чёрный
          2. dsk (Сергей) Сегодня, 06:23
            Германский бизнес стонет от потерь из-за антироссийских санкций, а
            если в самих США эта шумиха в последние месяцы явно сбавила обороты, то в германской либеральной прессе, похоже, только набирает.
            Вопрос цены, хорошо заплатят - "либеральная пресса" и "маму родную" продаст.
            dsk
            1. Чёрный Сегодня, 06:28
              Цитата: dsk
              Германский бизнес стонет от потерь из-за антироссийских санкций

              пусть дальше стонет. Может от удовольствия? wassat ...А то давно бы уже бабушку меркель из бундестага, рейхстага (или как он там называется laughing ) вынесли
              Чёрный
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:56
        Про пачку "Беломора" забыли..
        Цитата: Чёрный
        Трамп Путину .. на закрытой встрече... Володя селедку... Водку... Черный хлеб привез?
        ..и борща налей... wassat
        210окв
    2. Комментарий был удален.
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:51
    "один на один с Россией".
    Дружить надо с Россией, а не русофобствовать. Тогда и спать будете спокойно... love
    Uncle Lee
    1. собаковод Сегодня, 06:15
      Uncle Lee (Владимир)
      Дружить надо с Россией, а не русофобствовать. Тогда и спать будете спокойно...

      Если бы не было у России выхода в Балтийское море, тогда да. А так, кому нужны эти бомжи, провонявшие протухшей килькой...
      собаковод
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:23
      "Прибалтийские республики могут «остаться без проведения учений на их территории» - "один на один с Россией".За мной крича и воя бежала паранойя...Немцы,идите встречать свою сборную по футболу..Лабусов оставьте в покое..Все равно они бесполезны..Доброе утро Владимир hi
      Цитата: Uncle Lee
      "один на один с Россией".
      Дружить надо с Россией, а не русофобствовать. Тогда и спать будете спокойно... love
      210окв
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:30
        Цитата: 210окв
        без проведения учений

        Дима hi И это их страшно угнетает ! Параноидальный бред !
        Uncle Lee
      2. Чёрный Сегодня, 06:48
        Цитата: 210окв
        Немцы,идите встречать свою сборную по футболу.

        ...их сборная сразу после ЧМ по домам разъедется, Озил и Гюндоган - в Турцию, Боатенг в Гану, Хедира в Тунис,Рюдигер в Сьера-Леоне, Гомес в Испанию... laughing
        Чёрный
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:58
          Что поделаешь...Ариец измельчал.. what
          Цитата: Чёрный
          Цитата: 210окв
          Немцы,идите встречать свою сборную по футболу.

          ...их сборная сразу после ЧМ по домам разъедется, Озил и Гюндоган - в Турцию, Боатенг в Гану, Хедира в Тунис,Рюдигер в Сьера-Леоне, Гомес в Испанию... laughing
          210окв
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:11
    Немецкая пресса: Встреча Путина и Трампа подорвёт единство НАТО
    Наша песня хороша.Начинай сначала laughing
    Наблюдатель2014
  4. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 06:21
    Цитата: Vard
    Трамп Путину .. на закрытой встрече... Володя селедку... Водку... Черный хлеб привез?

    К сожалению не смог. Через столько границ. Только фотку русской жены.
    Дилетант
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:23
    Не моя мысль: Трамп ведёт себя, как глава Корпорации. Своё мнение считает последним, окончательным и единственно верным. Встречи с Трампом и Болтоном вряд ли рассматриваются штатами как равноправные. Трампу нужна знаковая уступка Путина. ...А немцы тут вообще "с краю", им доведут решение.
    samarin1969
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:30
      Цитата: samarin1969
      Не моя мысль

      Мысль, ИМХО, конкретно неверная.
      Цитата: samarin1969
      Трампу нужна знаковая уступка Путина

      Ну, мало ли, что Вам... мне... Трампу нужно laughing
      Цитата: samarin1969
      А немцы тут вообще "с краю", им доведут решение

      А то, что немцы (и примкнувшие к ним французы) - это "большая половина" (ГЫЫЫ) ЕС - это, Вы считаете несущественным?
      ИМХО зря request
      Голован Джек
  6. anjey (Андрей) Сегодня, 06:26
    А слабо Трампу сделать подарок Путину,распустить блок НАТО ко всем чертям,какая экономия бабла будет ,просто жуть....
    anjey
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 06:59
      В Трампе должен проснутся бизнесмен,на это бабло можно будет построить мост из америки в европу ....
      anjey
  7. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:31
    Ещё не встретились,ещё ничего не обсуждали,ещё даже не поздоровались.Но волна уже пошла!
    Фил77
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:48
    Прибалтийские республики могут «остаться без проведения учений на их территории» - "один на один с Россией"
    Какой ужас! И с каких это пор Германию так волнует безопасность Прибалтики? Опять хотят свой кусок урвать? Немцам нужно волноваться о финансовых потерях своего бизнеса от санкций навязанных Сша против России. думать что делать с мигрантами приглашенными Меркель (уже страны Европы стонут от такого "гостеприимства"). Но ведущие СМИ Германии продолжают свою антироссийскую политику. Интересно, как шустро перестроятся когда Меркель заменит адекватный политик настроенный на интересы ФРГ?
    rotmistr60
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 07:01
    Единство НАТО подорвет требование безусловно кидать в общак 2% своего ВВП, но западные СМИ выдают точку зрения как у инфантильных взрослых. Встреча Трампа и Путина же даcт очередную Peregruzka как у Клинтон с Лавровым, то есть ничего. "Отдай Крым и разоружайся, Володья!" "Итс импоссибл, Доналд!"
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:17
      Цитата: Altona
      Встреча Трампа и Путина же даcт очередную Peregruzka как у Клинтон с Лавровым, то есть ничего

      Если это действительно так, то есть пара вопросов к Вам, как к аналитику, людоведу и душелюбу:
      1. А зачем тогда вообще вся эта чехарда с согласованием вопросов и места встречи?
      2. Вы действительно считаете двух дейсивующих политиков (причем - не местечкового уровня) настолько... альтернативно одаренными, что они будут встречаться "ради ничего"?
      Спасибо wink
      Голован Джек
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