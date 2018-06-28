Президент Ирана: Мы поставим США на колени

Мы не собираемся менять свою свободу, независимость, религию, культуру и демократический республиканский строй на деньги.

Американское постпредство в ООН обратилось к другим членам организации с предложение восстановить действие ранее снятых с Ирана санкций. При этом аргументация со стороны американского зампостпреда Джонатана Коэна звучала следующим образом: «за пагубное поведение Ирана, выражающееся в постоянном его нарушении резолюций Совета безопасности».Коэн объявил, что Иран представляет собой «большую угрозу для международной безопасности». О том, какую угрозу для международной безопасности представляют США, вторгающиеся в третьи страны по всему миру, г-н Коэн собравшимся не рассказал.Между тем, о давлении со стороны США высказался иранский президент Хасан Роухани. По словам президента Исламской Республики, Иран не собирается капитулировать под напором Соединённых Штатов.Роухани:По словам Хасана Роухани, Иран сам «поставит США на колени в ходе волевой борьбы».Такое заявление президент Ирана сделал в ходе видеообращения к народу Ирана, транслировавшемуся центральным телевидением страны.Накануне Иран запустил в работу завод по производству уранового концентрата для ядерной промышленности. Это, как заявлено, стало ответом для США, в одностороннем порядке вышедшим из так называемого «ядерного соглашения».Для справки: урановый концентрат (желтый кек) используется в дальнейшем для получения фторида урана.