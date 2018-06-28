07:31 28 июня
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Президент Ирана: Мы поставим США на колени

Американское постпредство в ООН обратилось к другим членам организации с предложение восстановить действие ранее снятых с Ирана санкций. При этом аргументация со стороны американского зампостпреда Джонатана Коэна звучала следующим образом: «за пагубное поведение Ирана, выражающееся в постоянном его нарушении резолюций Совета безопасности».

Коэн объявил, что Иран представляет собой «большую угрозу для международной безопасности». О том, какую угрозу для международной безопасности представляют США, вторгающиеся в третьи страны по всему миру, г-н Коэн собравшимся не рассказал.

Президент Ирана: Мы поставим США на колени



Между тем, о давлении со стороны США высказался иранский президент Хасан Роухани. По словам президента Исламской Республики, Иран не собирается капитулировать под напором Соединённых Штатов.

Роухани:
Мы не собираемся менять свою свободу, независимость, религию, культуру и демократический республиканский строй на деньги.

По словам Хасана Роухани, Иран сам «поставит США на колени в ходе волевой борьбы».

Такое заявление президент Ирана сделал в ходе видеообращения к народу Ирана, транслировавшемуся центральным телевидением страны.
Накануне Иран запустил в работу завод по производству уранового концентрата для ядерной промышленности. Это, как заявлено, стало ответом для США, в одностороннем порядке вышедшим из так называемого «ядерного соглашения».

Для справки: урановый концентрат (желтый кек) используется в дальнейшем для получения фторида урана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Чёрный Сегодня, 06:05
    Надо на Рухани , Петю натравить ,пусть его отравит перегаром wassat
    Чёрный
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:40
      Цитата: Чёрный
      Петю натравить

      В Иране загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод. Пожар произошел на юго-западе Ирана в городе Абадане. Сообщается, что возгорание настолько сильное, что его пока не удается локализовать. По данным иранского агентства Тасним, пострадали шесть человек. Двое из них сейчас в реанимации с тяжелыми ожогами.
      Власти города распорядились направить к месту все силы и средства для тушения пожара. Что именно стало причиной возгорания на данный момент неизвестно, специалисты устанавливают картину произошедшего.
      Явно "работа" bully Мосса́да.
      dsk
  2. собаковод Сегодня, 06:07
    Трам своими действиями, в отношении Ирана, ставит под удар не только свою страну, но и своих союзников.
    собаковод
    1. Чёрный Сегодня, 06:11
      Цитата: собаковод
      о и своих союзников.

      да ему глубоко фиолетово на "союзников"...для американцев или ты враг или вассал
      Чёрный
      1. собаковод Сегодня, 06:18
        Чёрный
        да ему глубоко фиолетово на "союзников"...для американцев или ты враг или вассал

        А вот в Израиле считают себя стратегическим партнёром, а не шнырём.
        собаковод
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:38
        hi
        Цитата: Чёрный
        для американцев или ты враг или вассал

        В одной фразе выразить всю суть матрасов ? Браво !!! good drinks
        Цитата: собаковод
        А вот в Израиле считают себя стратегическим партнёром, а не шнырём.

        А у США с Израилем скользящий график : по чётным и нечётным . wink
        bouncyhunter
        1. собаковод Сегодня, 07:07
          bouncyhunter (Паша)
          А у США с Израилем скользящий график : по чётным и нечётным .

          Браво, Павел! Вы сделали мой день! Я, кажется, догадываюсь, кто кого!
          собаковод
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:13
            hi Не имею чести знать вашего имени , но уже давненько заметил за Вами остроту в комментариях . Так что предлагаю на "ты" .
            Цитата: собаковод
            Я, кажется, догадываюсь, кто кого!

            Сегодня - чётный . lol
            bouncyhunter
  3. Дырокол (Евгений) Сегодня, 06:10
    Сколько их было... сколько будет... Он наверно и в плоскую землю верит.
    Дырокол
  4. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:20
    В Иране уже идут демонстрации из-за ослабления валюты и экономических проблем, а США ещё не начали санкции сильные вводить.

    Как понятно из статьи -это обращение к народу, то есть для внутреннего потребления.

    На самом деле скоро будет новый мощнейший удар по Ирану, который может поднять миллионы иранцев на свержение иранского режима, который тратит миллиарды на террор, а не заботится о своём народе.

    Сейчас санкции будут давить все сильнее, к ноябрю компании должны прекратить покупать нефть у Ирана или получат санкции.
    США сейчас все сильнее затягивает удавку на шее Ирана.
    Tiras
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:30
      На самом деле скоро будет новый мощнейший удар по Ирану, который может поднять миллионы иранцев на свержение иранского режима, который тратит миллиарды на террор, а не заботится о своём народе.
      и будет как в Ираке ? потом,после очередной "бури в пустыне",обломки можно соединить,и назвать Иракан...так что ли ? belay
      Дедкастарый
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:37
        Цитата: Дедкастарый
        и будет как в Ираке ?


        Нет, никто не хочет воевать в Иране. Именно поэтому надежда на то, что народ сам скинет режим аятолл. Мягкий переворот.

        Там народ может подняться против правительства. Особенно после того, как они терпели санкции, потом санкции сняли и они глотнули воздуха, а теперь снова вводят санкции.
        Народ этого не хочет, народ хочет нормальной жизни, а у них снова цены взлелетли, валюта резко обесценилась, что очень ударило по всему бизнесу в Иране итд.
        Tiras
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:40
          Цитата: Tiras
          Там народ может подняться против правительства. Особенно после того, как они терпели санкции, потом санкции сняли и они глотнули воздуха, а теперь снова вводят санкции.
          Народ этого не хочет, народ хочет нормальной жизни, а у них снова цены взлелетли, валюта резко обесценилась, что очень ударило по всему бизнесу

          не упоминая Иран,ваши слова можно отнести очень ко многим странам...
          Дедкастарый
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:48
            Цитата: Дедкастарый
            не упоминая Иран,ваши слова можно отнести очень ко многим странам...


            Да вполне, но дело в том, что иранский народ страдает не из-за того, что это бедная страна, а из-за её политики и поведения, что прямо указывает на режим аятолл.

            Там, где есть демократия, народ может менять власть, а в Иране, пока есть режим Хаменеи - реально это сделать невозможно и все выборы в Иране выбор между теми, кому позволяет Хаменеи.
            Tiras
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 06:35
      Цитата: Tiras
      США сейчас все сильнее затягивает удавку на шее Ирана.
      Рано празднуете, Иран уже прошёл "крым и рым", им не привыкать. Население Ирана 80 млн. человек, Израиля - 8 млн. человек.
      dsk
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:39
        Цитата: dsk
        прошёл "крым и рым

        А еще и Ын подтянется...А там еще недовольные США объявятся !
        Uncle Lee
      2. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:40
        Цитата: dsk
        Рано празднуете, Иран уже прошёл "крым и рым", им не привыкать. Население Ирана 80 млн. человек, Израиля - 8 млн. человек.


        Иранскому народу сейчас говорят - хотите стать новой Северной Кореей или нет?

        Народ там достаточно лёгкий на подъем, то есть не любит сидеть на диване или в интернете и ругаться на власть, на подъем цен, на ухудшение экономики итд - они выходят на улицы.

        Иранский народ не хочет снова привыкать, в этом то и дело.
        Tiras
        1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:46
          Вашими bully "молитвами"...
          dsk
    3. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:01
      Главный вопрос, будет ли их жизнь после этого лучше?!
      Nix1986
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:10
        Цитата: Nix1986
        Главный вопрос, будет ли их жизнь после этого лучше?!


        При мягком перевороте да, при военном конфликте с другими странами маловероятно.
        Tiras
    4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:22
      может поднять миллионы иранцев на свержение иранского режима, который тратит миллиарды на террор, а не заботится о своём народе.
      Хорошая хуцпа, забористая
      Дормидонт
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:38
    Мы поставим США на колени
    По поводу колен не знаю, но раскорячиться Сша заставить могут. Если бы американцы были так уверены в быстрой победе над Ираном, то давно бы в коалиции с Израилем и др. вечно торопящимися угодить Сша начали военную компанию против Ирана. Но, там где можно получить хоть какую-то серьезную ответку американцы начинают "планировать и раздумывать". Одно дело воевать с аборигенами вооруженными только стрелковым оружием, другое - с сильной и боеспособной армией имеющей средства ПВО.
    rotmistr60
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:09
      Цитата: rotmistr60
      - с сильной и боеспособной армией имеющей средства ПВО


      Средства ПВО Ирана будут уничтожены почти моментально.
      Не у них много уровневой системы ПВО с достаточным количеством ПВО способным противодействовать удару США и союзников.
      Элементарно подавят количеством и качеством.
      Tiras
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:15
        Средства ПВО Ирана будут уничтожены почти моментально.
        От вас другого комментария и не ждал. Конечно Израиль одним заходом уничтожит все, что может угрожать его авиации, а потом установит настоящую "демократию" на БВ. Не смешите. Излишняя самоуверенность частенько выходит боком.
        rotmistr60
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:23
          Цитата: rotmistr60
          Излишняя самоуверенность частенько выходит боком.


          По Саддаму видно....
          Он тоже думал, что крут..

          Цитата: rotmistr60
          От вас другого комментария и не ждал. Конечно Израиль одним заходом уничтожит все, что может угрожать его авиации, а потом установит настоящую "демократию" на БВ.


          Вы, видимо, плохо читаете. Я писал про США и союзников.
          Tiras
      2. свой1970 (Сергей) Сегодня, 07:26
        подавили-дальше что?Афганистан неуправляемый-только уже с 80 млн населения?У США хватит сил на оккупацию-хотя бы декоративную?
        свой1970
  6. sagitch (Ильдар) Сегодня, 06:39
    Для справки: Урановый коцентрат (желтый кек) используется в дальнейшем для получеия фторида урана.
    Всем все понятно! Конечно, это же - ФТОРИД УРАНА! Каждый день с ним сталкиваемся, как не знать!?, Стыдно наверное должно быть?
    Наверное....? Зубную пасту из нго делают, со фтором, для удаления желтизны (желтого кека) с зубов?
    sagitch
  7. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 06:42
    Хорошая хохма, спасибо.
    Wolf47525
  8. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 07:01
    Президент Ирана: Мы поставим США на колени


    думаю только если США будет сзади Иранской Республики.

    а про положение самого Ирана:

    Маки Авелльевич
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:19
    Работайте, братья!
    Дормидонт
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