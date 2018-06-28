Ростех: РСЗО "Торнадо-Г" пойдёт на экспорт

По сравнению с предшественницей «Торнадо-Г» действует в 5 раз быстрее и имеет более высокую поражающую способность. Система обладает высокой скоростью управления: установка может покинуть позицию ещё до того, как её снаряд достигнет цели – это повышает безопасность экипажа, мобильность и эффективность техники.

Ростех объявил том, что РСЗО «Торнадо-Г» будет продаваться в том числе и зарубежным странам. При этом прогнозируется, что система может оказаться востребованной в первую очередь странами, на вооружении армий которых стоят «Грады» - для их замены. Сегодня системы «Град» имеются в распоряжении более чем 60-ти стран мира.В пресс-релизе корпорации сообщается о том, что НПО «Сплав» получило разрешительные документы на демонстрацию реактивной системы залпового огня вероятным зарубежным покупателям. Нужно отметить, что ранее на международных выставках «Торнадо-Г» не демонстрировалась.Индустриальный директор одного из кластеров «Ростеха» (кластера «Вооружение») Сергей Абрамов:Абрамов отмечает, что система будет иметь значительный спрос.Для справки: «Торнадо-Г» рассчитана на применение боеприпаса калибром 122 мм. С её помощью можно подавлять живую силу противника, уничтожать по площадям бронетехнику, артиллерийские и миномётные батареи, командные пункты противника. РСЗО способна как к залповым, так и к одиночным ударам. «Торнадо-Г» отличается автоматизированной системой наведения и прицеливания, а также топографической привязки, навигации.Производством транспортно-заряжающих машин для «Торнадо-Г» занимается предприятие «Мотовилихинские заводы».