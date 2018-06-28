07:31 28 июня
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Ростех: РСЗО "Торнадо-Г" пойдёт на экспорт

Ростех объявил том, что РСЗО «Торнадо-Г» будет продаваться в том числе и зарубежным странам. При этом прогнозируется, что система может оказаться востребованной в первую очередь странами, на вооружении армий которых стоят «Грады» - для их замены. Сегодня системы «Град» имеются в распоряжении более чем 60-ти стран мира.

В пресс-релизе корпорации сообщается о том, что НПО «Сплав» получило разрешительные документы на демонстрацию реактивной системы залпового огня вероятным зарубежным покупателям. Нужно отметить, что ранее на международных выставках «Торнадо-Г» не демонстрировалась.

Ростех: РСЗО "Торнадо-Г" пойдёт на экспорт



Индустриальный директор одного из кластеров «Ростеха» (кластера «Вооружение») Сергей Абрамов:
По сравнению с предшественницей «Торнадо-Г» действует в 5 раз быстрее и имеет более высокую поражающую способность. Система обладает высокой скоростью управления: установка может покинуть позицию ещё до того, как её снаряд достигнет цели – это повышает безопасность экипажа, мобильность и эффективность техники.


Абрамов отмечает, что система будет иметь значительный спрос.

Для справки: «Торнадо-Г» рассчитана на применение боеприпаса калибром 122 мм. С её помощью можно подавлять живую силу противника, уничтожать по площадям бронетехнику, артиллерийские и миномётные батареи, командные пункты противника. РСЗО способна как к залповым, так и к одиночным ударам. «Торнадо-Г» отличается автоматизированной системой наведения и прицеливания, а также топографической привязки, навигации.

Производством транспортно-заряжающих машин для «Торнадо-Г» занимается предприятие «Мотовилихинские заводы».

Использованы фотографии: Минобороны
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Комментарии 5

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:41
    Торнадо-Г вполне может заинтересовать как и эксплуатантов Града , так и новых покупателей , так что - в добрый путь !
    bouncyhunter
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:45
      Вы так классно все описали , Вам надо за это побольше плюсиков поставить .
      ну или лайков .
      а то че то мало стало людей которые в любой новости пишут посты в стиле Вашего .
      как например в новости про Су-57 "классный самолет , доброго неба" , в статьях про Т-90 "классный танк , лучший в мире" и так далее в этом стиле .
      просто экспл
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 06:52
        Если Вам не нравятся мои комментарии - просто игнорируйте их . Сколько людей - столько и мнений . Я выражаю своё и никому не навязываю его . Разве не в этом суть ВО ?
        bouncyhunter
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:31
          Есть даже такая присказка про американские вооружения: "Мы поставим вам любое вооружение, дешевое, надёжное, эффективное (выберите любые два пункта)".
          Российское вооружение известно тем, что совмещает все три пункта. Российское вооружение - это бренд.
          Shurik70
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:43
    "Катюша", она и в Африке "Катюша"! good
    Uncle Lee
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