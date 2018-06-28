07:31 28 июня
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Побеждённое ИГИЛ снова побеждено в пустынной местности Хомса и Дейр-эз-Зора

Сирийское военное командование сегодня сообщает о том, что САА удалось полностью освободить от террористов ИГИЛ (*запрещено в России) обширную пустынную территорию восточной части провинции Хомс и провинции Дейр-эз-Зор. Общая площадь освобождённой территории составляет около 5,7 тыс. км. Этот регион в Сирии известен как Бадиа аль-Шам. Отмечено, что в ходе операции ликвидированы десятки боевиков так называемого «Исламского государства».

Побеждённое ИГИЛ снова побеждено в пустынной местности Хомса и Дейр-эз-Зора


После освобождения этой пустынной местности под полный контроль сирийских правительственных войск перешло шоссе, соединяющее Пальмиру с городом Дейр-эз-Зор. Для того, чтобы окончательно закрепиться в Бадия аль-Шам, САА оборудует блокпосты вдоль упомянутого шоссе.


После взятия под контроль внушительных по площади территорий в Дейр-эз-Зоре и Хомсе, у САА высвобождаются силы в виде нескольких подразделений 3-го и 5-го батальонов, которые, как сообщаются, теперь могут быть переброшены на другой фронт.

Как известно, наиболее горячей точкой Сирии сейчас является южная провинция Дараа, где сирийские правительственные силы ведут наступление на позиции террористов. САА применила ракетные установки против боевиков так называемого «южного фронта», уничтожив командный пункт и коммуникации террористов. Кроме того, была перерезана важнейшая линия снабжения, которую активно использовали боевики на юге Сирии. Сообщается о том, что часть группировки террористов пытается найти спасение на иорданской территории.

Сирийская армия продолжает наступательную операцию, пытаясь продвинуться непосредственно к границе и взять под свой контроль пункт пропуска Нассиб. Дорогу для наступления САА прокладывают в том числе и действия авиации, наносящей удары по передовым позициям боевиков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:48
    Этих "побежденных" крыс по пустыне будут еще долго гонять..Их подкармливают(сами знаете кто),поэтому они все еще живы..
    210окв
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:03
      Цитата: 210окв
      Этих "побежденных" крыс по пустыне будут еще долго гонять..Их подкармливают(сами знаете кто),поэтому они все еще живы..


      А вспомните сколько времени гоняли басмачей в Средней Азии!

      Так что этот процесс на современном этапе практически бесконечен...
      Titsen
      1. Комментарий был удален.
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:11
        Про басмачей...Около десяти лет,организованные банды и того меньше..Небольшие группы гоняли поболее.Но басмачей переплюнула организованная преступность..
        Цитата: Titsen
        Цитата: 210окв
        Этих "побежденных" крыс по пустыне будут еще долго гонять..Их подкармливают(сами знаете кто),поэтому они все еще живы..


        А вспомните сколько времени гоняли басмачей в Средней Азии!

        Так что этот процесс на современном этапе практически бесконечен...
        210окв
      3. dorz (Дмитрий) Сегодня, 07:12
        Цитата: Titsen
        А вспомните сколько времени гоняли басмачей в Средней Азии! Так что этот процесс на современном этапе практически бесконечен...

        Ещё лесных небратьев после ВОВ гоняли в Прибалтике аж до 50х годов. sad
        dorz
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  3. Nix1986 (Никита) Сегодня, 06:57
    Тут как ни крути, а границу держать под контролем нужно, а у Асада сил на это вряд ли хватит.
    Nix1986
  4. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 07:01
    Так иначе и быть не может.
    "высвобождаются силы нескольких подразделений 3го и 5го батальонов"
    Этого мягко говоря недостаточно.
    Потому и воюют в Сирии Хамас и КСИР.
    Не слишком большое желание видимо у самих сирийцев Родину защищать.
    Livonetc
    1. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 07:28
      А ещё в Дамаске классные дискотеки.
      Wolf47525
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 07:26
    Спасибо, смешно.
    Wolf47525
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