Побеждённое ИГИЛ снова побеждено в пустынной местности Хомса и Дейр-эз-Зора

Сирийское военное командование сегодня сообщает о том, что САА удалось полностью освободить от террористов ИГИЛ (*запрещено в России) обширную пустынную территорию восточной части провинции Хомс и провинции Дейр-эз-Зор. Общая площадь освобождённой территории составляет около 5,7 тыс. км. Этот регион в Сирии известен как Бадиа аль-Шам. Отмечено, что в ходе операции ликвидированы десятки боевиков так называемого «Исламского государства».После освобождения этой пустынной местности под полный контроль сирийских правительственных войск перешло шоссе, соединяющее Пальмиру с городом Дейр-эз-Зор. Для того, чтобы окончательно закрепиться в Бадия аль-Шам, САА оборудует блокпосты вдоль упомянутого шоссе.После взятия под контроль внушительных по площади территорий в Дейр-эз-Зоре и Хомсе, у САА высвобождаются силы в виде нескольких подразделений 3-го и 5-го батальонов, которые, как сообщаются, теперь могут быть переброшены на другой фронт.Как известно, наиболее горячей точкой Сирии сейчас является южная провинция Дараа, где сирийские правительственные силы ведут наступление на позиции террористов. САА применила ракетные установки против боевиков так называемого «южного фронта», уничтожив командный пункт и коммуникации террористов. Кроме того, была перерезана важнейшая линия снабжения, которую активно использовали боевики на юге Сирии. Сообщается о том, что часть группировки террористов пытается найти спасение на иорданской территории.Сирийская армия продолжает наступательную операцию, пытаясь продвинуться непосредственно к границе и взять под свой контроль пункт пропуска Нассиб. Дорогу для наступления САА прокладывают в том числе и действия авиации, наносящей удары по передовым позициям боевиков.