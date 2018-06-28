11:16 28 июня
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Призывать на национальную службу во Франции начнут с 16 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон продавил свою инициативу о том, чтобы призыв на национальную службу в стране осуществлялся с 16 лет. При этом призыв может быть осуществлён вне зависимости от пола гражданина.

Призыв на национальную службу во Франции был отменён в 1996 году. Тогда будущему президенту Франции было 18 лет, а потому прохождения такого рода службы он избежал. Теперь он сам решил восстановить призыв и снизить на два года планку призывного возраста при прохождении так называемой национальной службы.

Призывать на национальную службу во Франции начнут с 16 лет



Макрон заявляет о том, что призыв с 16 лет позволит молодым французам активнее участвовать в жизни нации и содействовать сплочению французского общества.

Национальную службу во Франции не следует воспринимать как полноценную военную службу по призыву. Она состоит из двух этапов, на первом из которых молодые люди и девушки в течение месяца проходят обучение «общегражданской культуре и правовым нормативам».

Второй этап – это уже добровольное обучение в военной сфере. Время этого обучения варьируется в зависимости от того, какой вид обучения проходит французский призывник. Минимальный срок обучения – три месяца, максимальный – 12 месяцев.

По предварительным оценкам, стоимость реализации программы призыва на национальную службу французской казне будет обходиться примерно в 1,5 млрд евро ежегодно. При этом на данном этапе все параметры возобновляемой во Франции национальной службы для молодых людей и девушек прорабатываются экспертами, чтобы в итоге представить конечный вариант французской общественности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:31
    Ежели это фольксштурм - тоды до 14
    Дормидонт
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 07:33
      нет ,это гитлерюгенд по французки ,это какое то дежа -вю....
      anjey
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 07:39
        сам микрон не служил,а других пихает...как это похоже на всех политиков, и на наших тоже (пенсии)
        Дедкастарый
        1. Чёрный Сегодня, 08:11
          Макрон заявляет о том, что призыв с 16 лет позволит молодым французам активнее участвовать в жизни нации и содействовать сплочению французского общества.
          А призыв с 5 лет позволит сэкономить на боевой техники. Дали мальчонке пластмассовый пистолет и танчик и благодать wassat
          Чёрный
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:45
            Цитата: Чёрный
            А призыв с 5 лет позволит сэкономить на боевой техники.

            Хватит ржать,дивизия "ГАВРОШ" прославит Францию на века.Слава Макарону ! Гаврошам слава!!
            Александр романов
          2. igorbrsv Сегодня, 09:26
            А еще в этом возрасте едят меньше
            igorbrsv
          3. MPN (Павел) Сегодня, 11:11
            Цитата: Чёрный
            А призыв с 5 лет позволит сэкономить на боевой техники. Дали мальчонке пластмассовый пистолет и танчик и благодать

            Опасно это. У них уровень подготовки в танчиках и солдатиках будет куда выше чем у дядей, свергнут они микрона...
            MPN
    2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 10:01
      это фольксштурм
      Скорее ДОСААФ, хотя «общегражданской культуре и правовым нормативам» уже больше на волонтеров похоже.
      MoJloT
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:04
      Цитата: Дормидонт
      Ежели это фольксштурм - тоды до 14

      А чего мелочиться, вышел из детского сада, зачислять во французскую армию.
      Венд
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:31
        Макрон заявляет о том, что призыв с 16 лет позволит молодым французам активнее участвовать в жизни нации и содействовать сплочению французского общества.

        ЛГБТ - вот отличная возможность молодым французам активнее участвовать в жизни нации и содействовать сплочению французского общества laughing
        рич
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:34
    Да мне лично эти французики как то побоку.Главное что бы у нас подрастающее поколение имело правильный вектор...А то зачастую получается совсем не так.Особенно в среде "золотой молодежи"
    210окв
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:35
    Макрону захотелось поиграть в солдатики...
    Uncle Lee
  4. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 07:35
    Хорошее дело. И нам бы не помешало. Особенно если мажоров тщательно контролировать невзирая на родительские бабки и обязывать повторно её проходить в случае "залетов"...
    Jovanni
    1. Zubr Сегодня, 07:48
      А я вот Макрона похвалю тоже, это сродня патриотическому воспитанию. Будет лишний раз дисдиплинировать и дурь мажорная из башки вылетать. Заодно сразу выявлять предрасположенность молодёжи для службы в регулярной армии и их проф. Наклонности. А тем более с засилием Европы беженцами с ближнего востока. Мужчину воспитывают с пелёнок.
      Zubr
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:39
    ризыв на национальную службу в стране осуществлялся с 16 лет.
    Можно понять Макрона. У него глубоко засело в голове то, что первый раз встал на учительницу в 16 лет. Поэтому французики готовтесь к призыву.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:53
      Всё по Фрейду ? wink
      bouncyhunter
  6. Vard Сегодня, 07:47
    Ну для афроамериканцев и эмигрантов это шанс... Только не ясно... куда они потом стрелять будут...
    Vard
  7. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:48
    Призывать на национальную службу во Франции начнут с 16 лет
    Флаг им в руки.
    Per se.
  8. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:52
    Вот. А у нас в 25 ещё детьми считают....
    Ванёк
    1. ghby (Андрей) Сегодня, 08:24
      Цитата: Ванёк
      Вот. А у нас в 25 ещё детьми считают....

      А у нас с 14 года ни судьей ни прокурором не станешь если не служил. Не ну если была уважительная причина то может и станешь но сложно. Некоторые в 25 и 26 с прокуратуры побежали призываться, ибо без армии карьеры не будет.
      ghby
  9. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:08
    Готовит новые колониальные войска для Африки, или микронюгенд? Не думаю, что это идея микрона. Этот муж бабушки, но не дедушка не способен мыслить стратегически.
    Балу
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 08:08
    Попытка социализировать мигрантов из бывших французских африканских и ближневосточных колоний-Алжир, Марокко, Сирия и т.д.
    Altona
  11. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:11
    Макрону "+" !!!
    shura7782
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:21
      Цитата: shura7782
      Макрону "+" !!!

      Вы француз? Это не патриотическое воспитание, это подготовка к.... Германия, 20-30, спортклубы, пивные посиделки, национальная идея Германия-превыше всего. главные враги-цыгане и евреи, и прочие низшие расы типа славян.
      Здесь, рискну предположить-планируется резня против пришлых, котрых сами же и заманили.
      Балу
      1. shura7782 (Александр) Сегодня, 09:07
        [[quote=Балу][quote=shura7782]Макрону "+" !!![/quote]
        Вы француз? .[/quote]
        Конечно, нет! Я коррупционер. laughing [/quote]
        .... Это не патриотическое воспитание, это подготовка к.... Германия, 20-30, спортклубы, пивные посиделки, ........[/quote]
        Макрону "++" !!!
        [/quote]
        Здесь, рискну предположить-планируется резня против пришлых, котрых сами же и заманили.[/quote]
        Макрону "+++" !!!
        shura7782
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:11
          [quote=shura7782]Здесь, рискну предположить-планируется резня против пришлых, котрых сами же и заманили.[/quote]
          Макрону "+++" !!![/quote]
          Коррупционеры уверены, что это ограничится лягушатией и не вызовет ответную реакцию исламского экспедиционного корпуса по всей гейропппе на улично-бытовом уровне?
          Балу
          1. shura7782 (Александр) Сегодня, 09:20
            [quote=Балу][quote=shura7782]Здесь, рискну предположить-планируется резня против пришлых, котрых сами же и заманили.[/quote]
            Макрону "+++" !!![/quote]
            ......... это ограничится лягушатией и не вызовет ответную реакцию исламского экспедиционного корпуса по всей гейропппе на улично-бытовом уровне?[/quote]
            Сознайтесь, Вы именно этого и хотите. А я и не скрываю этого.
            shura7782
            1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:30
              Цитата: shura7782
              Сознайтесь, Вы именно этого и хотите. А я и не скрываю этого.

              Ошибаетесь. А вам, не дай бог, оказаться слчайно на месте тех бедолаг, которых обезумевший фанатик давил грузовиком или расстреливал. fool
              Балу
              1. shura7782 (Александр) Сегодня, 09:51
                Цитата: Балу
                Цитата: shura7782
                Сознайтесь, Вы именно этого и хотите. А я и не скрываю этого.

                Ошибаетесь. А вам, не дай бог, оказаться слчайно на месте тех бедолаг, которых обезумевший фанатик давил грузовиком или расстреливал. fool

                Очень эмоциональный ответ про грузовики, особенно смайлик где себя по голове колотите. Не гоже так делать. Почитайте про нас во французской прессе. Успокаивает!
                Вы допускаете реакцию исламского экспедиционного корпуса . А я допускаю, использование этого ресурса войсками нато потив нас. Пообещай гражанство и вот тебе мативированный боец против России. Что хуже?
                shura7782
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:31
        "рискну предположить-планируется резня против пришлых"////
        ----
        А я рискну предположить, что именно этих пришлых
        и будут призывать с 16. Чтоб не хулиганили на улицах
        и не курили дурь.
        voyaka uh
        1. shura7782 (Александр) Сегодня, 10:03
          Цитата: voyaka uh
          "рискну предположить-планируется резня против пришлых"////
          ----
          А я рискну предположить, что именно этих пришлых
          и будут призывать с 16. Чтоб не хулиганили на улицах
          и не курили дурь.

          Совершенно верно.
          Возглавь бардак и уведи его в нужном направлении. Глядишь, всё и успокоилось.
          shura7782
  12. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:19
    Призывать на национальную службу во Франции начнут с 16 лет
    Да сразу форму выдавать с выходом на свет.... laughing
    пс. Мону пообщавшись с наглым школьником, объявил войну школоте.... laughing
    XXXIII
  13. Хорон (Харон Эребович) Сегодня, 08:38
    Да чего уж мелочиться? Прямо из роддома пусть призывают...!
    Хорон
  14. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 08:53
    Самому Микрону некогда было служить:у него в то время начинался крутой роман с училкой,детства не было-так пусть его не будет и у других....
    HAM
  15. Галеон (Андрей) Сегодня, 09:04
    В Испании пойти служить на флот можно было (при СССР) с 16-ти лет. Так что французы всего лишь перенимают опыт.
    Галеон
  16. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:28
    Типа... - борьба с молодежной безработицей.
    Чтоб негры не болтались по улицам и не жгли
    автомобили от скуки.
    voyaka uh
    1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 10:51
      Чтобы за границей жгли.
      Incvizitor
  17. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 09:41
    Как там будет "гитлерюгенд" по-французски? what Я чё-то зыбыл... recourse
    злой партизан
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:00
      Цитата: злой партизан
      Как там будет "гитлерюгенд" по-французски? what Я чё-то зыбыл... recourse

      НЕ ХОХМИТЕ. в РОССИИ ТАКОГО ОВНА ТОЖЕ ХВАТАЕТ.
      Нормаль ок
  18. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 09:58
    "Кто не был,-тот будет. Кто был, - не забудет". "Призыв" - это правильно.
    Нормаль ок
  19. лысова (владимир) Сегодня, 10:12
    Так у нас это давно так. При этом первый военный сбор и постановка на воинский учет в военкомате начинается в 16-17 лет (10-й класс в школе). Обучение в школе НВП , сейчас правда назвали по другому. Плюс ДОСААФ, хотели восстановить (по интересам). Да и дури меньше в головах будет. Только с умом направить и не использовать где не попадя.
    лысова
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