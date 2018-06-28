Призывать на национальную службу во Франции начнут с 16 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон продавил свою инициативу о том, чтобы призыв на национальную службу в стране осуществлялся с 16 лет. При этом призыв может быть осуществлён вне зависимости от пола гражданина.Призыв на национальную службу во Франции был отменён в 1996 году. Тогда будущему президенту Франции было 18 лет, а потому прохождения такого рода службы он избежал. Теперь он сам решил восстановить призыв и снизить на два года планку призывного возраста при прохождении так называемой национальной службы.Макрон заявляет о том, что призыв с 16 лет позволит молодым французам активнее участвовать в жизни нации и содействовать сплочению французского общества.Национальную службу во Франции не следует воспринимать как полноценную военную службу по призыву. Она состоит из двух этапов, наиз которых молодые люди и девушки в течение месяца проходят обучение «общегражданской культуре и правовым нормативам».этап – это уже добровольное обучение в военной сфере. Время этого обучения варьируется в зависимости от того, какой вид обучения проходит французский призывник. Минимальный срок обучения – три месяца, максимальный – 12 месяцев.По предварительным оценкам, стоимость реализации программы призыва на национальную службу французской казне будет обходиться примерно в 1,5 млрд евро ежегодно. При этом на данном этапе все параметры возобновляемой во Франции национальной службы для молодых людей и девушек прорабатываются экспертами, чтобы в итоге представить конечный вариант французской общественности.