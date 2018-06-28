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В Идлибе «Белые каски» готовят новую «химическую» провокацию
Жители провинции Идлиб сообщили в российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии о прибытии в столицу региона представителей неправительственной организации «Белые каски», передает РИА Новости.
По словам источников, активисты организации прибыли в Идлиб в воскресенье на шести легковых автомобилях. В сопровождавшем их грузовике находились средства индивидуально защиты, видеоаппаратура, емкости с жидкостями и семь ракет.
Сообщается, что после прибытия четверо из команды «Белых касок» в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занялись снаряжением головных частей ракет жидкостью и порошком. По окончании работы ракеты были увезены на грузовике в направлении поселения Маарет-эн-Нууман. Чуть позже в том же направлении отправились остальные члены команды на своих автомобилях.
Между тем, согласно сообщению Reuters, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть виновных в организации и проведении химатак (ранее ОЗХО могла только констатировать применение отравляющих веществ, но не имела права указывать на тех, кто его использовал).
По данным агентства, на специальной сессии члены ОЗХО проголосовали за предложенную Лондоном поправку – ее поддержали 82 участника, 24 проголосовали против.
Среди проголосовавших «за» – США, страны ЕС и другие. Россия, Иран, Сирия и их союзники выступили против.
Как отметил глава британского МИД Борис Джонсон, возможность ОЗХО указывать на виновных важна, если мировое сообщество хочет сдержать использование «этого мерзкого оружия».
Руководитель российской делегации Георгий Каламанов заявил по этому поводу, что ОЗХО сегодня похожа на "Титаник", который дал течь и начал тонуть.
Напомним, последний случай применение химоружия зарегистрирован 7 апреля в сирийской Думе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тогда сообщила, что жертвами стали 43 человека. По данным «Белых касок», погибло 100 человек. Запад обвинил в химатаке правительство Сирии.
По словам источников, активисты организации прибыли в Идлиб в воскресенье на шести легковых автомобилях. В сопровождавшем их грузовике находились средства индивидуально защиты, видеоаппаратура, емкости с жидкостями и семь ракет.
Сообщается, что после прибытия четверо из команды «Белых касок» в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занялись снаряжением головных частей ракет жидкостью и порошком. По окончании работы ракеты были увезены на грузовике в направлении поселения Маарет-эн-Нууман. Чуть позже в том же направлении отправились остальные члены команды на своих автомобилях.
Между тем, согласно сообщению Reuters, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть виновных в организации и проведении химатак (ранее ОЗХО могла только констатировать применение отравляющих веществ, но не имела права указывать на тех, кто его использовал).
По данным агентства, на специальной сессии члены ОЗХО проголосовали за предложенную Лондоном поправку – ее поддержали 82 участника, 24 проголосовали против.
Среди проголосовавших «за» – США, страны ЕС и другие. Россия, Иран, Сирия и их союзники выступили против.
Как отметил глава британского МИД Борис Джонсон, возможность ОЗХО указывать на виновных важна, если мировое сообщество хочет сдержать использование «этого мерзкого оружия».
Руководитель российской делегации Георгий Каламанов заявил по этому поводу, что ОЗХО сегодня похожа на "Титаник", который дал течь и начал тонуть.
Напомним, последний случай применение химоружия зарегистрирован 7 апреля в сирийской Думе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тогда сообщила, что жертвами стали 43 человека. По данным «Белых касок», погибло 100 человек. Запад обвинил в химатаке правительство Сирии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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