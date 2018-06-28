11:17 28 июня
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В Идлибе «Белые каски» готовят новую «химическую» провокацию

Жители провинции Идлиб сообщили в российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии о прибытии в столицу региона представителей неправительственной организации «Белые каски», передает РИА Новости.



По словам источников, активисты организации прибыли в Идлиб в воскресенье на шести легковых автомобилях. В сопровождавшем их грузовике находились средства индивидуально защиты, видеоаппаратура, емкости с жидкостями и семь ракет.


Сообщается, что после прибытия четверо из команды «Белых касок» в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занялись снаряжением головных частей ракет жидкостью и порошком. По окончании работы ракеты были увезены на грузовике в направлении поселения Маарет-эн-Нууман. Чуть позже в том же направлении отправились остальные члены команды на своих автомобилях.

Между тем, согласно сообщению Reuters, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть виновных в организации и проведении химатак (ранее ОЗХО могла только констатировать применение отравляющих веществ, но не имела права указывать на тех, кто его использовал).

По данным агентства, на специальной сессии члены ОЗХО проголосовали за предложенную Лондоном поправку – ее поддержали 82 участника, 24 проголосовали против.

Среди проголосовавших «за» – США, страны ЕС и другие. Россия, Иран, Сирия и их союзники выступили против.

Как отметил глава британского МИД Борис Джонсон, возможность ОЗХО указывать на виновных важна, если мировое сообщество хочет сдержать использование «этого мерзкого оружия».

Руководитель российской делегации Георгий Каламанов заявил по этому поводу, что ОЗХО сегодня похожа на "Титаник", который дал течь и начал тонуть.

Напомним, последний случай применение химоружия зарегистрирован 7 апреля в сирийской Думе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тогда сообщила, что жертвами стали 43 человека. По данным «Белых касок», погибло 100 человек. Запад обвинил в химатаке правительство Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 08:25
    Как отметил глава британского МИД Борис Джонсон, возможность ОЗХО указывать на виновных важна, если мировое сообщество хочет сдержать использование «этого мерзкого оружия». ---Бориска, а что же с новичком?
    Сидор Лютый
    1. Татьяна Сегодня, 08:44
      Сидор Лютый (Алексей)
      Как отметил глава британского МИД Борис Джонсон, возможность ОЗХО указывать на виновных важна, если мировое сообщество хочет сдержать использование «этого мерзкого оружия».
      ---Бориска, а что же с новичком?

      А с "новичком" всё просто!
      Бориска и Мэй отравили Скрипалей! feel
      Татьяна
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:58
        Белые каски это инструмент западных спец. служб и в первую очередь США.
        cniza
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 10:34
          Цитата: cniza
          Белые каски это инструмент западных спец. служб и в первую очередь США.

          На этом фоне приходят тревожные новости: Продавили таки...Теперь виновного назначить будет легче!
          Anarchist
          1. MPN (Павел) Сегодня, 11:05
            По словам источников, активисты организации прибыли в Идлиб в воскресенье на шести легковых автомобилях. В сопровождавшем их грузовике находились средства индивидуально защиты, видеоаппаратура, емкости с жидкостями и семь ракет.
            Вот мне интересно, кто их с оружием пустил? Почему у белых масок вооружение (тяжелое, ракеты) Это, что воинское подразделение? В таком случае необходимо потратить один искандер и обезвредить вооруженное бандформирование, в месте с вооружением.
            MPN
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:45
      Важна, важна, ой как важна, если это ваша карманная организация тем более!
      Сдернули (выперли) наших из 6 + 1, бывшей 8 и шо, хуже себя чувствовать стали? Сдёрнули и не платим коз-з-з бородатым-рогатым из совета гейропы, хуже нам стало?
      Сдернем из цузой считай организации ОЗХО, союзников-попутчиков за собой мож прихватим и шо, нам хуже будет. чем до этого было???
      Нам бы ещё МАГАТЭ встряхнуть!!! Думаю мир тогда вздрогнет и не слабо, мож мозги у некоторых работать начнут!
      rocket757
      1. роман66 (роман) Сегодня, 08:55
        Вить, привет! hi и чего мешало нанести случайный авиаудар по этим каскам? потом извинились бы..
        роман66
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:50
          Роман soldier
          Наши верховный талдычит, что мир изменился, правила никто не соблюдает и что то про здравый смысл и снующие рядом вторят за ним! А сами, что то решительное делаю, как правило, тогда, когда наших уже ушли или задвинули!
          Разве так должна поступать великая держава???
          Сделали один, два решительных шага, а остальное всё прыжки на месте.
          Шож они мантры повторяют о международном сотрудничестве и всё такое прочее, нам от того польза есть?
          Правила игры поменялись, меняйте методы, подход, если не можете заставить других играть по ранее установленным правилам!
          Короче, всё даётся нашим с трудом и много, много, шишек набивают .... лишь бы толк был! Пока очень много сомнений на сей счёт.
          rocket757
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:56
            собственно, и я о том же , представь , какая конфета получилась бы разбомбили касок а оттуда химдурь поплыла
            роман66
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:35
              Как вариант, но ребятки опытные, только за гражданских прятаться!
              Сложно их достать .... работа для спецназа, на дистанции, что значительно надёжнее.
              rocket757
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 08:25
    Давно пора их взять с поличным и показать всему миру. Для спецназа это не проблема. А мы только занимаемся оглашением их планов.
    askort154
  3. Чёрный Сегодня, 08:26
    Пока этих ушлёпков не поймают и не предъявят всему миру их показания - эта байда будет продолжаться.
    Чёрный
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:28
      Между тем, согласно сообщению Reuters, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть виновных в организации и проведении химатак (ранее ОЗХО могла только констатировать применение отравляющих веществ, но не имела права указывать на тех, кто его использовал).

      Продавили-таки наглосаксы и иже с ними своего прокурора ... sad negative
      bouncyhunter
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:52
        Пора посылать не начнём всех, слишком хитрож-ж-ж мудрых. байда эта продолжаться будет!
        Им наша, да и настоящая правда просто в х-х-х не вдулась, эт если грубо но совсем реально!
        Привет soldier Паш
        Свалить отовсюду, где нас уж совсем слушать не хотят, денег не давать, любую легализацию, аккредитацию и прочую -цию зарубить!!!
        Пущай попробуют сами. а мы со стороны будем БРЁВНА СОВАТЬ В КОЛЁСА по полной!
        rocket757
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:56
          Витя soldier
          Цитата: rocket757
          Свалить отовсюду, где нас уж совсем слушать не хотят

          Так ведь этого и добиваются наглосаксы ... Так им легче свои хотелки реализовывать . am
          bouncyhunter
        2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:59
          Всем доброго времени! hi , заигрались они окончательно.
          cniza
      2. роман66 (роман) Сегодня, 08:57
        наглые морды - до упора, уже кирпича просят . привет hi
        роман66
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:00
          Рома hi Чем меньше по сусалам получают - тем больше борзеют ...
          bouncyhunter
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:07
            Я конечно извиняюсь, но считать что дать им по сусалам, это говорильня в организациях где наших не слушают от слова совсем, это .... наивно как минимум!
            rocket757
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:49
      Цитата: Чёрный
      Пока этих ушлёпков не поймают

      А если их грохнуть с воздуха,то вообще кина не будет.
      Александр романов
      1. роман66 (роман) Сегодня, 08:56
        непременно и вдрызг, чтоб другим не повадно! здоров hi
        роман66
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:05
          Кто то считает, что находясь в организациях, где наших не слушают от слова совсем, ярлыки навешивают и обвиняют бездоказательно, теперь совсем будут иметь как хотят и когда хотят. ЭТО ТО ЧТО НАМ НАДО?
          Извините за резкость, но это дурь несусветная!
          Отозвать легитимизацию или что там есть, денег не давать, не пускать, посылать сразу и надолго со всеми ихними выводами и обвинениями!
          Нам не фиг ли как нас объявят виновными, когда мы ещё и деньги им платим, признаём .... или всё ж приятнее, когда мож их послать. потому что для нас они здесь рядом не стояло!
          И пущай попробуют осуществить свои планы, когда мы их не признаём. на заявы их чихать хотели и реально палки в колёса вставлять будем!
          Кстати, полосатым глубоко наср... нет дела, шо там и как решили где то там!
          Не предлагаю, следовать за полосатыми, но интересы свои блюсти как самые ГЛАВНЫЕ!
          rocket757
          1. роман66 (роман) Сегодня, 10:08
            абсолютно согласен, находиться в
            этих органах( по другому не скажешь) в роли терпил?? оно надо??
            роман66
  4. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:29
    Цитата: Сидор Лютый
    Как отметил глава британского МИД Борис Джонсон, возможность ОЗХО указывать на виновных важна, если мировое сообщество хочет сдержать использование «этого мерзкого оружия». ---Бориска, а что же с новичком?

    Всем известно, что Новичка Вова на кухне сварганил.
    Роялист
  5. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:34
    А я наивный расчитывал,что " Белые каски" угомонились. И у нас мелькала инфа,что вроде США отказались от" касок". Как же угоминятся такие. Про таких в народе говорят:" горбатого МОГИЛА ИСПРАВИТ"
    Роялист
    1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 08:46
      Военное обозрение ● Новости
      Госдеп США возобновил финансирование "Белых касок"
      15 июня 2018

      так что... отрабатывать надо... yes
      Masya Masya
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:50
      Цитата: Роялист
      А я наивный расчитывал,что " Белые каски" угомонились.

      Так денег на новую серию не было.Ща американцы дали им 6 лямоа ,работа пошла.
      Александр романов
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:34
    «Белые каски»
    Мне кажется, что пришло время официально заявить МО РФ, что в случае очередной провокации "белых касок" они будут подлежать уничтожению как террористы без оглядки на их английских спонсоров. Британия сейчас празднует победу продавив свою резолюцию по ОЗХО. а нам просто необходимо ответить адекватно и жестко. Хватит измываться над Россией!.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:43
      Гена , ты не забывай что кое-кто прикормлен кое-кем ... yes
      Цитата: rotmistr60
      Хватит измываться над Россией!

      Даже в самой России далеко не все так думают . sad
      bouncyhunter
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 08:49
      Цитата: rotmistr60
      нам просто необходимо ответить адекватно и жестко

      Для адекватного ответа нужны диверсионный-разведывательные группы, которые нужно десантировать в районе провокации и ликвидировать угрозу путем наведением авиации или самостоятельно, для снижения потерь среди мирного населения. В последнем случае это фактически смертники. Поэтому российское командование на это ни когда не пойдет, а у сирийских военных таких специалистов просто нет.
      Vita VKO
  7. anjey (Андрей) Сегодня, 08:49
    самое мерзкое,то что запад обвиняет в использовании ХО,те страны которые реально уничтожили это оружие,под контролем того же запада ,у себя ,а это Россия и Сирия....
    anjey
  8. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 09:38
    В таком виде нельзя признавать ОЗХО.
    bratchanin3
  9. Челдон (Алексей) Сегодня, 09:42
    Реакция Запада похожа на реакцию бабуинов на появление леопарда:крик,визг,демонстрация красной пятой точки опоры laughing
    Челдон
  10. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:42
    Да уж, с такими партнерами, мир долго не заживется. Англосаксонская верхушка в мерзостях уже переплюнула своих средневековых предков, даже их - пример кровожадности и подлости.
    NordUral
  11. мерцание (Николай) Сегодня, 09:43
    Скоро, для большей убедительности, они траванут пол Израиля и обвинят в этом Асада.
    мерцание
  12. лысова (владимир) Сегодня, 10:16
    Их просто надо там похоронить.
    лысова
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:39
      Привет Владимир soldier
      Подставляться робята не будут.
      Хоронить их с кучей гражданских, я думаю не стоит.
      Спецназ, что то убойное с оптическим прицелом, мож стрихнин в кальян\кофе ... вполне допустимо. то шо заслужили и на что напрашиваются.
      rocket757
      1. лысова (владимир) Сегодня, 10:44
        Привет Виктор. Я честно не понимаю зачем их вообще туда пустили. Ведь открыто было заявлено и представлены доки, о фальсификации их действий, что в последствии повело к ракетным обстрелам.
        лысова
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:04
          Они признаны некоторыми членами ОЗХО, да и сама организация их анафеме не придаёт, даж правильными считает. Ничего не скажешь, наших там не слушают.
          Теперь совсем кирдык будет, организация експерт и прокурор в одном стакане, добавить функции суда и шарахаться. прятаться от них придётся!
          Поэтому и предлагаю. послать всю эту камарилью заранее по далёкому адресу.
          Делать как считаем нужным и всех делов. Нам хужее уже не будет, а дело глядишь пойдёт!
          Да и тем, которые в одном стакане, легче не будет, а можно сделать и хужее!
          rocket757
Картина дня