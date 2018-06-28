Скромность и проникновенность сельских мемориалов. Обращение к читателям

По всей нашей необъятной Родине молчаливо стоят монументы и мемориалы в память о беспримерном подвиге советского народа, советского воина в годы Великой Отечественной войны. И стоят эти обелиски и скульптурные группы не только там, где шли ожесточённые бои, но и на территориях, где таковых не было, но с которых на фронт уходили люди, внесшие свой неоценимый вклад в общую Великую Победу.И если мемориалы в крупных городах России узнаваемы миллионами людей, причём не только граждан нашей страны, то мемориальные композиции в российской глубинке далеки от большой славы. Да и не в этом их главная задача. На самом деле состоит эта задача не в том, чтобы о них знали многие, а в том, чтобы сохранять память для будущих поколений, которые будут жить на своей малой Родине. А это тоже дорогого стоит.«Военное обозрение» благодарит всех тех, кто создавал (создаёт) скромные мемориалы в глубинке и своими силами поддерживает их в достойном состоянии. Этот труд вызывает чувство уважения, ведь именно он является основой сохранения той самой национальной памяти и национальной идентичности, которая в нашей стране так тесно переплетена с историей Великой Отечественной войны.Представляем несколько мемориалов в память о воинах Красной Армии, сложивших свои головы в боях против нацистских захватчиков. Этомемориалы, которых нет в путеводителях, и к которым не понесут цветы тысячи туристов. Но этот факт никак не умаляет ценности труда их создателей.Рыльского района Курской области. Некогда имение гетмана Мазепы, впоследствии (после его измены) перешедшее в распоряжение князей Барятинских. Мазеповка, кстати, ровесница Санкт-Петербурга. Скромный и аккуратный обелиск в память о Курской битве. Барельефная надпись гласит:Аист на фоне дождевого неба, под которым 75 лет назад шли яростные бои:Тамбовская область. Жердевский район.. Не так давно открытый мемориал с фигурой солдата, держащего в вытянутой вверх руке ППШ:Мемориал был открыт в 85-ю годовщину образования Жердевского района.Воронежская область. Борисоглебский городской округ.. Мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны:Обращает на себя внимание проработка деталей скульптором и художником:Воронежская область. Новохопёрский район. Скромный и вместе с тем удивительно проникновенный сельский мемориальный комплекс:И таких - живых мемориалов - тысячи по всей России. Да - это не монументальные произведения, но сам факт того, что они есть, и что они напоминают юному поколению о великом подвиге наших предков - трудно переоценить.Предлагаем нашим читателям поделиться фотографиями других мемориалов из российской глубинки. Пусть это будет нашей общей скромной благодарностью тем, кто поддерживает обелиски и памятники в надлежащем состоянии.