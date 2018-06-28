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Скромность и проникновенность сельских мемориалов. Обращение к читателям
По всей нашей необъятной Родине молчаливо стоят монументы и мемориалы в память о беспримерном подвиге советского народа, советского воина в годы Великой Отечественной войны. И стоят эти обелиски и скульптурные группы не только там, где шли ожесточённые бои, но и на территориях, где таковых не было, но с которых на фронт уходили люди, внесшие свой неоценимый вклад в общую Великую Победу.
И если мемориалы в крупных городах России узнаваемы миллионами людей, причём не только граждан нашей страны, то мемориальные композиции в российской глубинке далеки от большой славы. Да и не в этом их главная задача. На самом деле состоит эта задача не в том, чтобы о них знали многие, а в том, чтобы сохранять память для будущих поколений, которые будут жить на своей малой Родине. А это тоже дорогого стоит.
«Военное обозрение» благодарит всех тех, кто создавал (создаёт) скромные мемориалы в глубинке и своими силами поддерживает их в достойном состоянии. Этот труд вызывает чувство уважения, ведь именно он является основой сохранения той самой национальной памяти и национальной идентичности, которая в нашей стране так тесно переплетена с историей Великой Отечественной войны.
Представляем несколько мемориалов в память о воинах Красной Армии, сложивших свои головы в боях против нацистских захватчиков. Это сельские мемориалы, которых нет в путеводителях, и к которым не понесут цветы тысячи туристов. Но этот факт никак не умаляет ценности труда их создателей.
Село Мазеповка Рыльского района Курской области. Некогда имение гетмана Мазепы, впоследствии (после его измены) перешедшее в распоряжение князей Барятинских. Мазеповка, кстати, ровесница Санкт-Петербурга. Скромный и аккуратный обелиск в память о Курской битве. Барельефная надпись гласит: На этом месте в дни Курской битвы насмерть стояли и победили врага воины 322 стрелковой дивизии
Аист на фоне дождевого неба, под которым 75 лет назад шли яростные бои:
Тамбовская область. Жердевский район. Село Чикаревка. Не так давно открытый мемориал с фигурой солдата, держащего в вытянутой вверх руке ППШ:
Мемориал был открыт в 85-ю годовщину образования Жердевского района.
Воронежская область. Борисоглебский городской округ. Село Чигорак. Мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны:
Обращает на себя внимание проработка деталей скульптором и художником:
Воронежская область. Новохопёрский район. Скромный и вместе с тем удивительно проникновенный сельский мемориальный комплекс:
И таких - живых мемориалов - тысячи по всей России. Да - это не монументальные произведения, но сам факт того, что они есть, и что они напоминают юному поколению о великом подвиге наших предков - трудно переоценить.
Предлагаем нашим читателям поделиться фотографиями других мемориалов из российской глубинки. Пусть это будет нашей общей скромной благодарностью тем, кто поддерживает обелиски и памятники в надлежащем состоянии.
И если мемориалы в крупных городах России узнаваемы миллионами людей, причём не только граждан нашей страны, то мемориальные композиции в российской глубинке далеки от большой славы. Да и не в этом их главная задача. На самом деле состоит эта задача не в том, чтобы о них знали многие, а в том, чтобы сохранять память для будущих поколений, которые будут жить на своей малой Родине. А это тоже дорогого стоит.
«Военное обозрение» благодарит всех тех, кто создавал (создаёт) скромные мемориалы в глубинке и своими силами поддерживает их в достойном состоянии. Этот труд вызывает чувство уважения, ведь именно он является основой сохранения той самой национальной памяти и национальной идентичности, которая в нашей стране так тесно переплетена с историей Великой Отечественной войны.
Представляем несколько мемориалов в память о воинах Красной Армии, сложивших свои головы в боях против нацистских захватчиков. Это сельские мемориалы, которых нет в путеводителях, и к которым не понесут цветы тысячи туристов. Но этот факт никак не умаляет ценности труда их создателей.
Село Мазеповка Рыльского района Курской области. Некогда имение гетмана Мазепы, впоследствии (после его измены) перешедшее в распоряжение князей Барятинских. Мазеповка, кстати, ровесница Санкт-Петербурга. Скромный и аккуратный обелиск в память о Курской битве. Барельефная надпись гласит: На этом месте в дни Курской битвы насмерть стояли и победили врага воины 322 стрелковой дивизии
Аист на фоне дождевого неба, под которым 75 лет назад шли яростные бои:
Тамбовская область. Жердевский район. Село Чикаревка. Не так давно открытый мемориал с фигурой солдата, держащего в вытянутой вверх руке ППШ:
Мемориал был открыт в 85-ю годовщину образования Жердевского района.
Воронежская область. Борисоглебский городской округ. Село Чигорак. Мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны:
Обращает на себя внимание проработка деталей скульптором и художником:
Воронежская область. Новохопёрский район. Скромный и вместе с тем удивительно проникновенный сельский мемориальный комплекс:
И таких - живых мемориалов - тысячи по всей России. Да - это не монументальные произведения, но сам факт того, что они есть, и что они напоминают юному поколению о великом подвиге наших предков - трудно переоценить.
Предлагаем нашим читателям поделиться фотографиями других мемориалов из российской глубинки. Пусть это будет нашей общей скромной благодарностью тем, кто поддерживает обелиски и памятники в надлежащем состоянии.
Использованы фотографии: ВО
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