11:16 28 июня
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Скромность и проникновенность сельских мемориалов. Обращение к читателям

По всей нашей необъятной Родине молчаливо стоят монументы и мемориалы в память о беспримерном подвиге советского народа, советского воина в годы Великой Отечественной войны. И стоят эти обелиски и скульптурные группы не только там, где шли ожесточённые бои, но и на территориях, где таковых не было, но с которых на фронт уходили люди, внесшие свой неоценимый вклад в общую Великую Победу.

И если мемориалы в крупных городах России узнаваемы миллионами людей, причём не только граждан нашей страны, то мемориальные композиции в российской глубинке далеки от большой славы. Да и не в этом их главная задача. На самом деле состоит эта задача не в том, чтобы о них знали многие, а в том, чтобы сохранять память для будущих поколений, которые будут жить на своей малой Родине. А это тоже дорогого стоит.

«Военное обозрение» благодарит всех тех, кто создавал (создаёт) скромные мемориалы в глубинке и своими силами поддерживает их в достойном состоянии. Этот труд вызывает чувство уважения, ведь именно он является основой сохранения той самой национальной памяти и национальной идентичности, которая в нашей стране так тесно переплетена с историей Великой Отечественной войны.


Представляем несколько мемориалов в память о воинах Красной Армии, сложивших свои головы в боях против нацистских захватчиков. Это сельские мемориалы, которых нет в путеводителях, и к которым не понесут цветы тысячи туристов. Но этот факт никак не умаляет ценности труда их создателей.

Село Мазеповка Рыльского района Курской области. Некогда имение гетмана Мазепы, впоследствии (после его измены) перешедшее в распоряжение князей Барятинских. Мазеповка, кстати, ровесница Санкт-Петербурга. Скромный и аккуратный обелиск в память о Курской битве. Барельефная надпись гласит: На этом месте в дни Курской битвы насмерть стояли и победили врага воины 322 стрелковой дивизии

Скромность и проникновенность сельских мемориалов. Обращение к читателям


Аист на фоне дождевого неба, под которым 75 лет назад шли яростные бои:



Тамбовская область. Жердевский район. Село Чикаревка. Не так давно открытый мемориал с фигурой солдата, держащего в вытянутой вверх руке ППШ:



Мемориал был открыт в 85-ю годовщину образования Жердевского района.

Воронежская область. Борисоглебский городской округ. Село Чигорак. Мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны:



Обращает на себя внимание проработка деталей скульптором и художником:



Воронежская область. Новохопёрский район. Скромный и вместе с тем удивительно проникновенный сельский мемориальный комплекс:



И таких - живых мемориалов - тысячи по всей России. Да - это не монументальные произведения, но сам факт того, что они есть, и что они напоминают юному поколению о великом подвиге наших предков - трудно переоценить.

Предлагаем нашим читателям поделиться фотографиями других мемориалов из российской глубинки. Пусть это будет нашей общей скромной благодарностью тем, кто поддерживает обелиски и памятники в надлежащем состоянии.

Использованы фотографии: ВО
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Комментарии 18

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  1. Leeds (Alexander) Сегодня, 09:08
    Сколько их по варшавскому шоссе, залитому кровью с обеих сторон...
    Leeds
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:12
      С обоих сторон?Шоссе или противников?Если касается гитлеровцев как противников,так их сюда никто и не звал..
      Цитата: Leeds
      Сколько их по варшавскому шоссе, залитому кровью с обеих сторон...
      210окв
      1. Logall (Александр) Сегодня, 09:24
        Город Невинномысск, проспект "Мира":
        И другие места города
        Вечная память Героям Победителям!
        Logall
    2. Чёрный Сегодня, 09:17
      х. Пронин Серафимовического района Волгоградской области. Здесь, в Братской могиле, похоронен мой ДЕД. До 2015 года считался пропавшим без вести. О нём мы ничего не знали. Огромная благодарность всем, кто помог нам в его поисках и сохранил для нас память о нём.
      Чёрный
      1. Alena Frolovna (Алёна) Сегодня, 10:15
        ПАМЯТЬ и БЛАГОДАРНОСТЬ
        Alena Frolovna
  2. Лесс Сегодня, 09:09
    Предлагаем нашим читателям поделиться фотографиями других мемориалов из российской глубинки. Пусть это будет нашей общей скромной благодарностью тем, кто поддерживает обелиски и памятники в надлежащем состоянии.
    Вот это правильная идея.
    Лесс
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:27
    Ещё в детстве ездил на каникулы к тёте,село Муромцево,Владимирской области.Там стояла,а надеюсь и до сей поры стоит,стела с именами местных жителей невернувшихся с войны.Прошло почти 50лет,но до сих пор помню!Вечная память!
    Фил77
  4. Malkavianin (Денис) Сегодня, 09:30
    Лучше не показывайте. А то и это немногое снесут. Пусть хоть где то останется часть Советского прошлого.
    Malkavianin
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:35
      Цитата: Malkavianin
      Лучше не показывайте. А то и это немногое снесут. Пусть хоть где то останется часть Советского прошлого.

      Этим*сносильщикам* самим бы что нибудь снести!чисто для воспитания!
      Фил77
  5. Лесс Сегодня, 10:03
    Отсюда из деревни Нивки 5 марта 1942 года отправился к линии фронта партизанский обоз с продовольствием для защитников осаждённого города Ленина. Навсегда останется в памяти волнующая картина этих 200 подвод которые по глухим дорогам с величайшей опасностью для жизни возчиков, безвестных колхозников везут продовольствие для братьев в Ленинграде.

    Когда-то давно, в другой жизни, тут меня принимали в пионеры...
    А это современность...


    [b][/b]

    Лесс
  6. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 10:05
    9 мая 1975 года был в Почетном карауле при открытии памятника в одной из деревень Подмосковья, не маленькой такой деревни. Название деревни стерлось из памяти, а событие навсегда в сердце моем. Небольшой памятник, а фамилий выбито было в разы больше , чем всех собравших, хоть, наверное, вся деревня собралась.
    Приходится часто ездить. По дороге в Чучково, там , где раньше стояла бригада ГРУ перед въездом в каждую деревню стоят стенды. Хорошо задумано! Деревни почти уж нет , а надписи гласят- Герой Советского Союза, два Героя, полный кавалер Славы, два, ... оттуда родом. А, ведь так по всей стране.
    Велик Подвиг нашего народа!
    P.S. Отработали мы тогда хорошо! Тренировались конкретно под это событие , наверное, неделю. Даже пробные залпы делали ( кто не знает- залп должен звучать как один выстрел). После митинга капитан за голову схватился. Окружили нас кто с бутылкой, кто с закуской... . wink
    Был Мамонт
  7. mitchhunter Сегодня, 10:11
    Молодцы! Так держать! В каждом селе надо ставить!
    mitchhunter
  8. Комментарий был удален.
  9. TAMBU (tambu) Сегодня, 10:39
    ухоженные....
    TAMBU
  10. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 10:43
    Во времена службы на Кавказе, с приближением праздника 9 мая, получили задачу привести в порядок могилу наших летчиков, разбившихся в горах. Населенные пункты там редьки и заброшены.Ехали на уазике несколько часов, затем долго шли пешком. Каково же было наше изумление когда мы нашли могилу и памятник ухоженными. Оказывается школьники одной из школ в этой местности, никогда не оставляли без присмотра ее. Спасибо таким ребята и их учителям.
    vladimirvn
  11. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 10:54
    В Новороссийске довольно много памятников. И не только о Великой Отечественной, потому что город богат на события. Одни известны широко, другие более скромные по виду и расположению. Но не по значению. Вот несколько из них. Это памятник в Цемдолине, пригороде Новороссийска. Здесь было место расстрела мирных жителей и советских военнопленных.
    домохозяйка
  12. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 10:57
    Почему-то не загружаются фото. Жаль.
    домохозяйка
  13. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:57
    Это "фашистская Украина". моя фирма проплатила реконструкцию форсирования советскими войсками лимана "Куяльник". На фото мой племяш.
    Нормаль ок
  14. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 10:58




    Памятник павшим в Великой Отечественной войне. Представляет собой фигуру солдата, склонившего голову, опустившегося на колено. Фоном служит стена, сложенная из гранита. На стене таблички с датами "1941" и "1945". Перед постаментом стилизованный "Вечный огонь" в виде пятиконечной звезды, на постаменте табличка "Слава героям павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне". Проект выполнен "СпецПаркДизайн", скульпторы П. Игнатьев, Д. Прасолов. Памятник открыт 7 мая 2010 года.

    В деревне Новое Девяткино на территории воинской части к 30-летию Победы над фашизмом по инициативе офицеров Синельник Г.С. и Пушкина В.П. был установлен памятник "Славы и Бессмертия". Эскиз памятника был выполнен М.К. Аникушиным. Позже памятник был демонтирован командованием части и вывезен к новому месту дислокации в г. Керчь. При разработке проекта, вид старого памятника был взят за основу. Проект выполнен по заказу Администрации и Совета ветеранов.
    LUCKY777
Картина дня