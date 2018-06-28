11:18 28 июня
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Авиапарк ВВС ФРГ в плачевном состоянии. Заявление немецкого генерала

В Военно-воздушных силах Германии ощущается нехватка самолетов, существующий парк машин нуждается в скорейшей модернизации, передает Reuters заявление начальника штаба ВВС генерал-лейтенанта Инго Герхартца.

Авиапарк ВВС ФРГ в плачевном состоянии. Заявление немецкого генерала


Выступая в Бундестаге перед депутатами и представителями промышленности, генерал сообщил, что авиапарк ВВС находится в «плачевном состоянии» и для его реанимации срочно нужны денежные средства.

По словам Герхартца, назначенного на должность лишь около месяца назад, он посетил множество аэродромов, общался с военными и выяснил, что в настоящее время бундесвер столкнулся с серьезной проблемой боеготовности воздушного флота.

Генерал отметил, что часть машин не могут летать из-за банального отсутствия запчастей, срок ремонта самолетов Eurofighter увеличился до 14 месяцев, что является неприемлемым.

Напомним, проблемы бундесвера в середине июня обсудили Ангела Меркель и Дональд Трамп. Канцлер ФРГ указала, что если Соединенные Штаты откажут в оказании помощи союзникам, то в германских вооруженных силах скоро будет ощущаться нехватка не только вертолетов, самолетов и подлодок, но и стрелкового оружия. При этом она отметила, что правительства Германии пока нет реальной возможности увеличить расходы на оборону.

Ранее Трамп не раз заявлял, что Вашингтон тратит слишком много средств на поддержку европейских союзников и призвал их увеличить военные расходы. По мнению политологов, эта тема станет центральной на очередном саммите НАТО с участие президента США. Встреча должна состояться в середине июля в Брюсселе.

Использованы фотографии: airliners.net/K. Bell
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Комментарии 24

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  1. Гуру (Олег) Сегодня, 09:16
    При этом она отметила, что правительства Германии пока нет реальной возможности увеличить расходы на оборону.
    Это у немцев то нету денег ? Пусть у Греков займут laughing
    Гуру
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 09:34
      Цитата: Гуру
      При этом она отметила, что правительства Германии пока нет реальной возможности увеличить расходы на оборону.
      Это у немцев то нету денег ? Пусть у Греков займут laughing

      У них гигантские затраты на социальное обслуживание населения.
      Арон Заави
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 09:45
        Цитата: Арон Заави
        У них гигантские затраты на социальное обслуживание населения.

        пусть на пенсию в 99 выходят...и арабов не содержат. yes
        Дедкастарый
        1. Например Сегодня, 09:49
          Судя по раскраске они на ЧМ по футболу собрались laughing
          Торлько не вынесла земля русская немцев. Отвергла бегающих с мячиком немецких мальчиков wassat
          Например
      2. Комментарий был удален.
      3. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:46
        Цитата: Арон Заави
        У них гигантские затраты на социальное обслуживание населения.

        У них гиганское не желание умирать за НАТО, а с техникой у гансов все в порядке. Просто Анжелка придумала отмазку
        Tusv
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:41
          Цитата: Tusv
          Просто Анжелка придумала отмазку

          Да, не хотят они почему то Американцам за вооружение платить... Свой самолет создают 5го поколения (или 6го сразу) , ну и не думаю, что Трамп им на встречу пойдет... вот эта несговорчивость интересней, а ВВС их и раньше не блистал уж особо. С оной стороны правильно, не развивать свое, значит попасть в кабалу...
          MPN
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:45
            Цитата: MPN
            Да, не хотят они почему то Американцам за вооружение платить... Свой самолет создают 5го поколения (или 6го сразу) , ну и не думаю, что Трамп им на встречу пойдет... вот эта несговорчивость интересней, а ВВС их и раньше не блистал уж особо,

            Вы мне за Торнадо то не говорите. Превосходный планер. Вся "отдыхающая" часть бригады, если не в карауле в бой
            Tusv
      4. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:38
        Цитата: Арон Заави
        У них гигантские затраты на социальное обслуживание населения.

        И таки Вы правы.Наше Сакральное: "Денег нет, но Вы держитесь"- Анжела усвоила на пять с плюсом laughing
        Tusv
        1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 10:47
          Ну дык. она же с восточной Германии, комсомолкой была. Понимает что к чему надо прикидывать
          ТермиНахТер
      5. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:41
        Шалом, Арон hi Вы правы! А вы ж помните и понимаете почему так? В Европу вкладывали огромные средства в пику Советскому Союзу и восточному блоку, гигантские сумы тратились на социалку, чтобы коммунисты Европы не устраивали забастовок.
        Союз развалился и что то нужно решать с европейской социалкой.
        Владыка Ситх
  2. резервист (Валентин) Сегодня, 09:17
    Все деньги ушли на беженцев.
    Здесь уже ассигнования на здравоохранение сокращают.
    резервист
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:05
      резервист (Валентин) :Все деньги ушли на беженцев.
      Здесь уже ассигнования на здравоохранение сокращают

      .А зачем они вам? Ведь Германия, в отличии от Франции и Англии, кризис на БВ не разжигала. Да это и не беженцы, а какя-то пятая колонна ИГ
      рич
      1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 10:42
        Цитата: рич
        А зачем они вам? Ведь Германия, в отличии от Франции и Англии, кризис на БВ не разжигала
        Этот вопрос можно задать любой европейской стране и при ближайшем расмотрении найдутся амеровские уши и амбиции отдельных персонажей.
        Pete Mitchell
      2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 10:48
        Германия кризис на БВ не разжигала.

        А не Меркель ли против Асада постоянно выступает то есть за ИГИЛ?
        Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали Москву повлиять на правительство президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. — Канцлер ФРГ и президент США призывают Россию побудить режим Асада к прекращению наступательных операций против мирных районов
        Incvizitor
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 11:05
          Incvizitor (Андрей): А не Меркель ли против Асада постоянно выступает то есть за ИГИЛ?

          Выступать против Асада, не означает выступать за ИГ. Будьте так любезны, привидите хоть один пример, где Меркель выступает за ИГ.
          P/S. Ваше высказывание, Андрей, похоже на анекдот про Петьку, Чапая, селедку и логическое мышление laughing
          рич
  3. роман66 (роман) Сегодня, 09:26
    а зачем оккупированной стране вооружение?. пусть мерикосы и стерегут свою собственность
    роман66
  4. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 09:26
    Им на хвостах самолетов надо нарисовать еще рекламу Head&Shoulders. "Летайте самолетами люфтваффе и у Вас никогда не будет перхоти, потому что все Ваши волосы выпадут!" И сразу денюжка покапает.
    Дилетант
  5. shura7782 (Александр) Сегодня, 09:32
    Авиапарк ВВС ФРГ в плачевном состоянии. Заявление немецкого генерала
    Опять из серии про то, что "У соседа коза сдохла!".
    Следовательно у нас должна последовать реакция "Мелочь, а приятно!!!".и.т.д.
    shura7782
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 09:48
      Цитата: shura7782
      Следовательно у нас должна последовать реакция "Мелочь, а приятно!!!".и.т.д.

      что то молчок,что вчера МКИ расшибся в Индии..
      27 июня. INTERFAX.RU - Проходивший испытания перед передачей в ВВС Индии истребитель Су-30МКИ разбился в среду в индийском штате Махараштра, сообщает газета The Times of India. .
      Дедкастарый
    2. GRF (Евгений) Сегодня, 09:52
      С какого момента начался развал?
      Кто в это время рулил?
      Ответившие есть?
      Иль нам не все в пример ставить полагается?
      GRF
  6. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 09:47
    Германия имеет военный бюджет сопоставимый с российским бюджетом по обычным вооружениям. Это пример как просрать сотни миллиардов в ничто, деньги уходят на социалку. Урсула в белых штанах ходить на полигонах, это цирк просто.
    Даже Украина у которой бюджет в 10 раз меньше за короткий срок создала дальнобойное РСЗО, создает балистические, крылатые ракеты, противокорабельные, и ПВО среднего и малого радиуса, хотя бы пытается что-то делать.
    Тоже самое в США при Обаме. Армия США имея бюджет в 10 раз выше чем в россии умудрилась деградировать сухопутные войска - оставить их без РЭБ, оставить сухопутные войска без ПВО, без дальнобойных РСЗО
    Андрій Πривалов
    1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 10:49
      Уважаемый, про Украину, как про покойника - или хорошо или ничего. Посокльку хорошего ничего. лучше промолчим
      ТермиНахТер
  7. san4es Сегодня, 10:03
    hi ....срок ремонта самолетов Eurofighter увеличился до 14 месяцев, что является неприемлемым.
    Eurofighter бундесвера в Северной Швеции бомбометание 500-кг. КАБ GBU - 48 . дек. 2017 г.
    san4es
  8. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 10:21
    Нда, Меркель пора в остановку: армию развалили с подружакой, страну заср@ли с беженцами, и даже футбол довели до ручки...
    Инжeнeр
  9. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 10:42
    пусть как все натовцы закупают F-35, денег у них хватит
    _Ugene_
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