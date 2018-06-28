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Авиапарк ВВС ФРГ в плачевном состоянии. Заявление немецкого генерала
В Военно-воздушных силах Германии ощущается нехватка самолетов, существующий парк машин нуждается в скорейшей модернизации, передает Reuters заявление начальника штаба ВВС генерал-лейтенанта Инго Герхартца.
Выступая в Бундестаге перед депутатами и представителями промышленности, генерал сообщил, что авиапарк ВВС находится в «плачевном состоянии» и для его реанимации срочно нужны денежные средства.
По словам Герхартца, назначенного на должность лишь около месяца назад, он посетил множество аэродромов, общался с военными и выяснил, что в настоящее время бундесвер столкнулся с серьезной проблемой боеготовности воздушного флота.
Генерал отметил, что часть машин не могут летать из-за банального отсутствия запчастей, срок ремонта самолетов Eurofighter увеличился до 14 месяцев, что является неприемлемым.
Напомним, проблемы бундесвера в середине июня обсудили Ангела Меркель и Дональд Трамп. Канцлер ФРГ указала, что если Соединенные Штаты откажут в оказании помощи союзникам, то в германских вооруженных силах скоро будет ощущаться нехватка не только вертолетов, самолетов и подлодок, но и стрелкового оружия. При этом она отметила, что правительства Германии пока нет реальной возможности увеличить расходы на оборону.
Ранее Трамп не раз заявлял, что Вашингтон тратит слишком много средств на поддержку европейских союзников и призвал их увеличить военные расходы. По мнению политологов, эта тема станет центральной на очередном саммите НАТО с участие президента США. Встреча должна состояться в середине июля в Брюсселе.
Выступая в Бундестаге перед депутатами и представителями промышленности, генерал сообщил, что авиапарк ВВС находится в «плачевном состоянии» и для его реанимации срочно нужны денежные средства.
По словам Герхартца, назначенного на должность лишь около месяца назад, он посетил множество аэродромов, общался с военными и выяснил, что в настоящее время бундесвер столкнулся с серьезной проблемой боеготовности воздушного флота.
Генерал отметил, что часть машин не могут летать из-за банального отсутствия запчастей, срок ремонта самолетов Eurofighter увеличился до 14 месяцев, что является неприемлемым.
Напомним, проблемы бундесвера в середине июня обсудили Ангела Меркель и Дональд Трамп. Канцлер ФРГ указала, что если Соединенные Штаты откажут в оказании помощи союзникам, то в германских вооруженных силах скоро будет ощущаться нехватка не только вертолетов, самолетов и подлодок, но и стрелкового оружия. При этом она отметила, что правительства Германии пока нет реальной возможности увеличить расходы на оборону.
Ранее Трамп не раз заявлял, что Вашингтон тратит слишком много средств на поддержку европейских союзников и призвал их увеличить военные расходы. По мнению политологов, эта тема станет центральной на очередном саммите НАТО с участие президента США. Встреча должна состояться в середине июля в Брюсселе.
Использованы фотографии: airliners.net/K. Bell
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