11:17 28 июня
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Помпео: Будем добиваться от Европы отказа от «Северного потока-2»

Вашингтон продолжит активную работу с европейскими партнерами с целью убедить их отказаться от газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Помпео: Будем добиваться от Европы отказа от «Северного потока-2»


Госсекретарь отметил, что согласие европейских стран на строительство новой магистрали противоречит согласованной между партнерами политики «противодействия России».


По его словам, «Северный поток-2» является одним из нескольких примеров движения в совершенно противоположном направлении. Газопровод дает возможность укрепить свое политическое влияние не только в Германии, но и во всех странах Европы.

В связи с этим уместно вспомнить о заявлении премьер-министра Дании Ларса Люкке, которое он сделал накануне. По его словам, датские власти склонятся к мысли, что «Северный поток-2» – политический проект, поэтому намерены задержать его реализацию.

Эти слова были сказаны Люкке после того, как Госдепартамент выразил надежду, что страны ЕС самостоятельно приостановят строительство газопровода либо «переформатируют» предложенный Россией план.

Напомним, проект «Северный проект-2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух газовых ниток, общая мощность которых составит 55 млрд. кубов в год. Топливная магистраль протянется от Берегов России до Германии.

Строительство уже одобрено властями ФРГ, Швеции и Финляндии.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 48

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:53
    Еще один против ! Что им надо ? Вражины....
    Uncle Lee
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 09:57
      Цитата: Uncle Lee
      Что им надо ?

      Свой газ пихнуть! Приветствую, Владимир hi . Они хотят отвязать Европу от России и привязать к СПГ из США. А остальные бесятся от потери прибыли в связи с отказом вести СП по своей территории...
      Anarchist
      1. Например Сегодня, 10:05
        Ни пенсии наши, ни стоимость подключения газа, ни цена газа или бензина от "потоков" не зависят. Один хрен с каждым месяцем цены для нас будут расти.
        В "потоках" заинтересованы лишь причастные к газпрому лица. Это их головняк.
        Зачем тут снова мусолят эту тему?
        Если трубы не будет Россия развалится? Экономика рухнет? В таком случае гнать в шею таких руководителей, которые на трубу молятся.
        Нет желания обсудить где Димон покупает трусы и, что думает по этому поводу Помпео?
        Например
        1. Logall (Александр) Сегодня, 10:09
          Цитата: Например
          Зачем тут снова мусолят эту тему?

          Из-за Украины! Это большая политика...
          Народу это ничего не принесёт, кроме рабочих мест и радости из-за неудач "небратьев"... Радуемся не своим победам, а чужим поражениям, к сожалению...
          Logall
          1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 10:35
            Насчёт рабочих мест - бабушка натрое сказала. Чем дольше можно будет отцово наследство транжирить, тем дольше чадо за ум не возьмётся.
            Другое дело, что нашему "чаду", похоже, уже и браться не за что...
            kakvastam
            1. Anarchist (Александр) Сегодня, 10:54
              Цитата: kakvastam
              Другое дело, что нашему "чаду", похоже, уже и браться не за что...

              Anarchist
              1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:05
                Вы обливайтесь слюной от зависти .....Лично мне на то ,кто человек года глубоко ,преглубоко ФИОЛЕТОВО! Для меня главный человек года мои Дети и Супруга!
                30 вис
                1. Anarchist (Александр) Сегодня, 11:11
                  Зависть - смертный грех! Да и завидовать нечему... Лишь смотрим, как власти жиру бесятся и трофеями бряцают. Угомонить бы, но рано - запрягаем ещё.
                  Anarchist
        2. bk316 (Владимир) Сегодня, 10:13
          Ни пенсии наши, ни стоимость подключения газа, ни цена газа или бензина от "потоков" не зависят

          На курс влияет, правда не особо. А на цену подключения может даже и отрицательно влияет.
          bk316
        3. консерватор (Александр) Сегодня, 10:43
          Ни пенсии наши, ни стоимость подключения газа, ни цена газа или бензина от "потоков" не зависят. Один хрен с каждым месяцем цены для нас будут расти.
          В "потоках" заинтересованы лишь причастные к газпрому лица. Это их головняк.
          Зачем тут снова мусолят эту тему?
          Если трубы не будет Россия развалится? Экономика рухнет? В таком случае гнать в шею таких руководителей, которые на трубу молятся.
          Нет желания обсудить где Димон покупает трусы и, что думает по этому поводу Помпео?


          какой неполживый пост

          Так и пиши - я вместе с США и Данией - против. Я поддерживаю позицию геополитических врагов России, я против пополнения ии увеличения бюджета. Я хочу говорить о том где покупает трусы медведев, а не сидеть и думать о трубах

          к чему ты тут кривляешься?)
          консерватор
          1. Например Сегодня, 11:03
            Ты за себя говори. Вернее говоришь, но очкуешь видимо и свои слова приписывавший другим.
            Ведь это твой текст:
            Цитата: консерватор
            я вместе с США и Данией - против. Я поддерживаю позицию геополитических врагов России, я против пополнения ии увеличения бюджета. Я хочу говорить о том где покупает трусы медведев, а не сидеть и думать о трубах


            Только пустые все эти слова. Лозунги, не более. Трансляция чужих мыслей. И не важно с какой ты стороны, важно, что твоего в этих словах НОЛЬ.

            Например
        4. майор147 Сегодня, 11:15
          Цитата: Например
          Ни пенсии наши,
          В "потоках" заинтересованы лишь причастные к газпрому лица. Это их головняк.

          А пенсии сейчас с каких барышей платят? Не подскажите?
          майор147
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:10
        Цитата: Anarchist
        Они хотят отвязать Европу от России и привязать к СПГ из США.

        Поздно пить боржоми. Сабетта уже работает и газовозы строятся
        Tusv
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:18
          Цитата: Tusv
          Сабетта уже работает и газовозы строятся

          Сколько процентов от потребностей Европы это составляет?
          Цитата: Tusv
          Поздно пить боржоми

          Да ну бы... wink
          Голован Джек
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:28
            Сколько процентов от потребностей Европы это составляет?

            Я догадался где раки зимуют feel
            На вокзале
            - Насильник, насильник
            - Я не насильник, я носильщик
            - Да какая разница. Все одно потаскун

            Я говорю Янки гоу хоум. Эту газовую войнушку США проиграли полюбому. Северного потока не будет, значит будет Ямал СПГ, но за дорого, но по три. hi
            Tusv
      3. майор147 Сегодня, 11:13
        Цитата: Anarchist
        Цитата: Uncle Lee
        Что им надо ?

        Свой газ пихнуть! Приветствую, Владимир hi . Они хотят отвязать Европу от России и привязать к СПГ из США. А остальные бесятся от потери прибыли в связи с отказом вести СП по своей территории...

        Вон поляки заключили с США сделку на поставку СПГ на 20 лет по 5 с небольшим млрд м.куб. в год. Ню-ню!
        майор147
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:03
      Цитата: Uncle Lee
      Еще один против ! Что им надо ? Вражины....

      Посмотрим у кого больше душа будет болеть за свой кошелек. Тот и победит.
      Венд
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:28
        Цитата: Венд
        Посмотрим у кого больше душа будет болеть за свой кошелек. Тот и победит.

        Индикатор текущего противостояния по СП2 мелкие шавки типа Дании и иже с ними если гавкают, значит есть противодействие с выше, если замолкают значит еще одну ступень к успеху одолели. Посмотрим реакцию после встречи боссов.
        MPN
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 10:45
          Индикатор текущего противостояния по СП2 мелкие шавки типа Дании и иже с ними если гавкают


          тут даже в этой ветке гавкают)

          персонажи.
          консерватор
    3. GRF (Евгений) Сегодня, 10:04
      Цитата: Uncle Lee
      Еще один против ! Что им надо ? Вражины....

      Показать кто в доме хозяин...
      GRF
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:14
        Всё по чесноку и конкретно понятно. МОЛОДЕС_С_С!
        Скажи гёйропа кто твой друг, тогда и разговор с тобой другой придётся вести .... эт я так, пошутил!
        Потому как не вериться, что наши способны вести себя как должно нормальной такой державе, наследнице Великой России, СССР!
        Посмотрим, сомнения перейдут в факт или я ошибся!
        rocket757
    4. рич (дмитрий) Сегодня, 11:14
      Помпео: Будем добиваться от Европы отказа от «Северного потока-2»

      Помпео: Будем добиваться от Европы , чтобы они за свой счет протянули нитку газопровода в США laughing
      Странные эти европейцы - не понимают своей выгоды. Но супермен Помпео уже спешит к ним на помощь laughing
      рич
  2. Гуру (Олег) Сегодня, 09:53
    Вашингтон продолжит активную работу с европейскими партнерами с целью убедить их отказаться от газопровода «Северный поток-2»
    Посмотрим о чем Вован с Трампом договорятся.
    Гуру
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:58
      Цитата: Гуру
      Посмотрим о чем Вован с Трампом договорятся.

      Ни о чем они не договорятся
      Александр романов
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:01
        самое плохое если договорятся. Вован выполнять будет а Трампушка опять скажет , что передоговориться надо
        роман66
      2. майор147 Сегодня, 11:17
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Гуру
        Посмотрим о чем Вован с Трампом договорятся.

        Ни о чем они не договорятся

        Вы пророк?
        майор147
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 09:55
    Ничего у штатов не получится. "Северному потоку-2" быть!
    solzh
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 09:59
      А если не быть, то пенсионный возраст можно увеличить лет до ста.
      DIVAN SOLDIER
    2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:00
      Цитата: solzh
      Ничего у штатов не получится.

      на чем основано? легко заблокируют если захотят, а они захотят
      Цитата: solzh
      "Северному потоку-2" быть!

      а нам? крепостным, какое до него дело? нам что к пенсии +10000руб|месяц положат или бензин будет стоить 25 рублей? может электричество станет 1р50коп? или как у меня 6.88 - это справедливая цена?
      Сандор Клиган
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 10:17
        а нам? крепостным, какое до него дело? нам что к пенсии +10000руб|месяц положат или бензин будет стоить 25 рублей? может электричество станет 1р50коп? или как у меня 6.88 - это справедливая цена?

        Ну вам крепостным конечно по-барабану.
        Однако крепостным в интернете шариться не полагается.
        Так что арбайтен.
        bk316
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:49
          Цитата: bk316
          Ну вам крепостным конечно по-барабану.

          как и вам
          Цитата: bk316
          Однако крепостным в интернете шариться не полагается.

          а по теме есть что сказать, или только флуд?
          Цитата: bk316
          Так что арбайтен.

          разрешите бегом? love
          Сандор Клиган
      2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 10:24
        6.88 - это справедливая цена?

        Это где такие цены, на Чукотке что-ли? У нас 2,81 рупь
        Ros 56
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:41
          Цитата: Ros 56
          Это где такие цены, на Чукотке что-ли?

          Н Новгород
          Сандор Клиган
      3. RaptorF22 Сегодня, 10:28
        Тсс нельзя так wink Когда бензин будет стоить 80 руб за литр мы всё равно будем радоваться и восторгаться Потоком wink Просто кто надо тот и заработает lol Только сомневаюсь что это будет народ winked
        RaptorF22
      4. solzh (Сергей) Сегодня, 10:50
        Цитата: Сандор Клиган
        легко заблокируют если захотят, а они захотят

        Они уже хотят и делают, но ничего у них не получается.
        Цитата: Сандор Клиган
        а нам? крепостным, какое до него дело? нам что к пенсии +10000руб|месяц положат или бензин будет стоить 25 рублей? может электричество станет 1р50коп? или как у меня 6.88 - это справедливая цена?

        Вам крепостным вообще ничего не надо. Вам и Россия не нужна. Радоваться надо за свою страну. Хотя вам прозападникам этого не понять. Если вам, что-то не наравиться, сделайте как я, на сайте левых сил подпишите петицию о проведении референдума. А в этой статье мы обсуждаем строительство, запуск и проблемы газопровода. И где это 6.88 электричество? У нас в Ульяновске в дому с газом электроэнергия 3.55, а без газа в дому электроэнергия 2.49
        solzh
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:55
          Цитата: solzh
          Вам крепостным вообще ничего не надо.

          нам как раз именно и НАДО!
          Цитата: solzh
          А в этой статье мы обсуждаем строительство, запуск и проблемы газопровода.

          lol так я про проблемы и пишу, или вам это не понятно? зачем нам этот поток? кому от этого хорошо? народу однозначно по барабану!
          Цитата: solzh
          И где это 6.88 электричество?

          я уже писал об этом выше! читайте все внимательно и не будет вопросов
          Цитата: solzh
          Они уже хотят и делают, но ничего у них не получается.

          получится и думаю уже скоро
          Сандор Клиган
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:13
            Цитата: Сандор Клиган
            кому от этого хорошо? народу однозначно по барабану!

            России от этого хорошо! Дополнительный доход в бюджет, что может повлиять на социальную сферу страны. Народу по барабану? Вы считаете, что народ России является потребителем? Вы считаете, что нашим гражданам всё равно от происходящего? Главное для народа по вашему набить "своё пузо" и "оторваться по полной"? Хлеба и зрелищ? В таком случае, дискуссию с вами считаю закрытой.
            solzh
    3. собаковод Сегодня, 10:03
      solzh (Сергей)
      "Северному потоку-2" быть!

      Если это получится (дай Бог), то данцу в перспективе светит отставка.
      собаковод
  4. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:59
    Вашингтон продолжит активную работу с европейскими партнерами с целью убедить их отказаться от газопровода «Северный поток-2»

    ,Да перо в зад и барабан на шею. Не ндравится Газпром будет Новатек, кстати Норги первыми закупили СПГ с Ямала дабы доставить обещанный товар. "Купи кирпич" по любому не канает.
    Если Вовочка Владимир Владимирович за что то берется, отойдите в сторону и не мешайте
    Tusv
  5. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:03
    Северный поток-2 это и есть чисто политический проект, так как для России он будет убыточен в ближайшие 20 лет. А потом если повезёт будет давать деньги, но и там уже все может измениться в выходом других игроков на рынок итд.

    Поэтому неудивительно, что тут все политические игры.
    Tiras
    1. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 10:18
      Цитата: Tiras
      Северный поток-2 это и есть чисто политический проект, так как для России он будет убыточен в ближайшие 20 лет.

      Эт откуда такие данные?? Лет 20? Прогноз? Или есть источник? Или так просто?
      Lesorub
  6. мерцание (Николай) Сегодня, 10:04
    Помпео: Будем добиваться от Европы отказа от «Северного потока-2»
    Ждем от Трампа картины : последний день Помпео.
    мерцание
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 10:10
    Это в общем в копилку встречи Трампа и Путина. "Улучшение" переговорной позиции за счет добавленного накануне негатива.
    Altona
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 10:18
      Да классика жанра.
      bk316
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 10:11
    Цитата: роман66
    самое плохое если договорятся. Вован выполнять будет а Трампушка опять скажет , что передоговориться надо

    --------------------------
    Конечно. Иран же тормозят из-за нефти, а не мифического ЯО.
    Altona
  9. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 10:20
    Да ради Бога, тогда ойропейцам достанется газ из СП-1 и Турецкого потока, ну и через бандерлогов 10-15 млрд. кубов. И это все, остальное закупайте СПГ. Я посмотрю как они закрутятся. А нам можно и с Индией и с корейцами договориться, тем более они уже сами предлагали. Да и Пакистан тоже что-то по этому поводу предлагал.
    Ros 56
  10. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:27
    Европа откажется от Северного потока только в случае если амерзкий газ купленный в России будет стоить в двое дешевле чем тот, что пойдёт через северный поток.

    Каламбур однако.
    Ванёк
  11. лысова (владимир) Сегодня, 10:33
    Дания поддакнула, но не за просто же так. winked
    лысова
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