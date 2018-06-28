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Помпео: Будем добиваться от Европы отказа от «Северного потока-2»
Вашингтон продолжит активную работу с европейскими партнерами с целью убедить их отказаться от газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости заявление госсекретаря США Майка Помпео.
Госсекретарь отметил, что согласие европейских стран на строительство новой магистрали противоречит согласованной между партнерами политики «противодействия России».
По его словам, «Северный поток-2» является одним из нескольких примеров движения в совершенно противоположном направлении. Газопровод дает возможность укрепить свое политическое влияние не только в Германии, но и во всех странах Европы.
В связи с этим уместно вспомнить о заявлении премьер-министра Дании Ларса Люкке, которое он сделал накануне. По его словам, датские власти склонятся к мысли, что «Северный поток-2» – политический проект, поэтому намерены задержать его реализацию.
Эти слова были сказаны Люкке после того, как Госдепартамент выразил надежду, что страны ЕС самостоятельно приостановят строительство газопровода либо «переформатируют» предложенный Россией план.
Напомним, проект «Северный проект-2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух газовых ниток, общая мощность которых составит 55 млрд. кубов в год. Топливная магистраль протянется от Берегов России до Германии.
Строительство уже одобрено властями ФРГ, Швеции и Финляндии.
Госсекретарь отметил, что согласие европейских стран на строительство новой магистрали противоречит согласованной между партнерами политики «противодействия России».
По его словам, «Северный поток-2» является одним из нескольких примеров движения в совершенно противоположном направлении. Газопровод дает возможность укрепить свое политическое влияние не только в Германии, но и во всех странах Европы.
В связи с этим уместно вспомнить о заявлении премьер-министра Дании Ларса Люкке, которое он сделал накануне. По его словам, датские власти склонятся к мысли, что «Северный поток-2» – политический проект, поэтому намерены задержать его реализацию.
Эти слова были сказаны Люкке после того, как Госдепартамент выразил надежду, что страны ЕС самостоятельно приостановят строительство газопровода либо «переформатируют» предложенный Россией план.
Напомним, проект «Северный проект-2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух газовых ниток, общая мощность которых составит 55 млрд. кубов в год. Топливная магистраль протянется от Берегов России до Германии.
Строительство уже одобрено властями ФРГ, Швеции и Финляндии.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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