11:19 28 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Получили по "трезубу": 93-я бригада ВСУ понесла потери под Богдановкой

Накануне украинские волонтёры с гордостью объявляли о том, как 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ и другие подразделения нанесли удар по позициям войск ДНР, подбив бронемашину и «подавив несколько огневых точек». Теперь новости от тех же украинских «волонтёров» для майданных элит куда менее радостные. Дело в том, что войска Донецкой народной республики, позиции которых в течение последних нескольких дней подвергались нескончаемым обстрелам со стороны противника, решили нанести охлаждающий горячие головы ответный удар.

Из сообщения представителей украинской 93-й омбр:
Сегодня в нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налёта противника на наши позиции в районе Богдановки получили ранения, не совместимые с жизнью, трое наших военнослужащих. Командование и личный состав 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» выражают соболезнования родным и близким погибших в бою собратьев. Павшие бойцы будут представлены к государственным наградам. Гибель наших товарищей в очередной раз напоминает, что война продолжается, но мы уверяем - враг дорого заплатит за пролитую кровь украинских воинов!
К утру отомстим...



Получили по "трезубу": 93-я бригада ВСУ понесла потери под Богдановкой


К утру ВСУ действительно предприняли очередную попытку продвижения, поддерживаемого обстрелами территории ДНР из различных видов вооружения, включая миномёты и вооружение БМП.

На этом фоне украинская сторона подключила пропагандистскую машину с заявлением о том, что ВС ДНР якобы обстреливали посёлок Железное и ранили двух мирных жителей. В оперативном командовании ДНР отмечают, что обстрелов Железного войска республики не вели, а все заявления украинской стороны – очередная провокация, которая может быть связана с сознательными действиями украинских диверсионно-разведывательных групп.

Из материала штаба ДНР:
Не исключено, что данное заявление украинская сторона сделала с целью обмана общественности, для обоснования своей провокации против наших подразделений, или для легализации обстрелов в направлении Горловки и ее окрестностей.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/93OMBR
16

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:01
    К утру отомстим...
    ...Обстреляют мирных жителей..Как правило.
    parusnik
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:18
      Обстреляют мирных жителей..Как правило.

      А вот это они только и умеют, а на другое неспособны. Неуловимые мстители fool
      рич
    2. MPN (Павел) Сегодня, 10:18
      А то с поминок пойдут удаль на рядом живущем гражданском населении показывать...
      MPN
  2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:02
    Лучшая в мире армия laughing
    Венд
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:06
      смеяться будете, но может так и есть - это воюющая армия, немногие в мире могут похвастаться тем же.
      роман66
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:12
        Роман, hi
        Цитата: роман66
        это воюющая армия

        Это таки армия, сидящая в окопах и рядом. В основном.
        При каждой попытке реально "повоевать" эта армия каждый раз получала по сусалам. И пока еще, ИМХО, этого не забыла.
        Как-то так request
        Голован Джек
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:13
          учатся, дружище, учатся...добрейшего hi
          роман66
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:16
            Цитата: роман66
            учатся

            ИМХО долго они так "учиться" будут. Сидя, повторяю, на попе, и время от времени (с оглядкой) постреливая туда, за что сильно "не заругают". Не особо хамя, то есть yes
            Голован Джек
          2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 10:31
            Цитата: роман66
            учатся, дружище, учатся...добрейшего hi

            Рискну предположить, что момент истины ближе к осени после саммита НАТО , встречи трампампама с ВВП, какой-то подготовительный период. А пока так и будет-прощупывание позиций, поиск слабых мест в обороне ЛДНР, попытки покушений на лидеров ЛДНР. Самый плохой вариант: техногенная катастрофа и дальше вопли бандерлогов к мировому сообществу о введении войск НАТО.
            Хотя, что я штатский могу понимать в тактике и стратегии? winked
            Балу
      2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:14
        Цитата: роман66
        смеяться будете, но может так и есть - это воюющая армия, немногие в мире могут похвастаться тем же.

        Армия ДНР и ЛНР, армия России, армия Сирии
        Венд
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:18
          где это армия России воюет? Иран еще, ну и евреев не забыть
          роман66
          1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 10:21
            Как где? А Донбасс?
            DIVAN SOLDIER
            1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:24
              Цитата: DIVAN SOLDIER
              Как где? А Донбасс?

              laughing laughing там армия ДНР и ЛНР
              Венд
            2. роман66 (роман) Сегодня, 10:26
              украинскую пропаганду сразу отбрасываем
              роман66
          2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:23
            Цитата: роман66
            где это армия России воюет? Иран еще, ну и евреев не забыть

            Где да там где ей положено быть. В горячих точках.
            Венд
      3. рич (дмитрий) Сегодня, 10:20
        это- карательная армия, а не воюющая.
        Немногие в мире могут похвастаться тем же.
        рич
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:25
          ну уж америкосы точно могут!
          роман66
      4. BecmepH (Алексей) Сегодня, 10:24
        Получают награды за то, что погибли прячась в окопах
        Цитата: роман66
        немногие в мире могут похвастаться тем же.
        BecmepH
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:26
          значит , плохо прятались..
          роман66
      5. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 10:45
        Это не армия, банда алкашей, наркоманов и мародеров
        ТермиНахТер
        1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 11:11
          Цитата: ТермиНахТер
          Это не армия, банда алкашей, наркоманов и мародеров

          Конечно-это не армия и не война. Война-это когда Родину защищают. А эти что делают? От кого защищаются? А водку жрут-дабы страх залить
          BecmepH
  3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 10:55
    И тут без пафоса обойтись не смогли : " получили ранения, не совместимые с жизнью"
    А просто сказать " погибли", ни как нельзя?
    Или учатся у своего предводителя?
    Парашенка тоже не может обойтись, чтобы на ровном месте дешёвый спектакль не разыграть!
    Ретвизан 8
  4. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 11:11
    Цитата: роман66
    учатся, дружище, учатся

    Вот, очередной троице сыграли выпускной.
    Лена Петрова
Картина дня