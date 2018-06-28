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Получили по "трезубу": 93-я бригада ВСУ понесла потери под Богдановкой
Накануне украинские волонтёры с гордостью объявляли о том, как 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ и другие подразделения нанесли удар по позициям войск ДНР, подбив бронемашину и «подавив несколько огневых точек». Теперь новости от тех же украинских «волонтёров» для майданных элит куда менее радостные. Дело в том, что войска Донецкой народной республики, позиции которых в течение последних нескольких дней подвергались нескончаемым обстрелам со стороны противника, решили нанести охлаждающий горячие головы ответный удар.
Из сообщения представителей украинской 93-й омбр:
К утру ВСУ действительно предприняли очередную попытку продвижения, поддерживаемого обстрелами территории ДНР из различных видов вооружения, включая миномёты и вооружение БМП.
На этом фоне украинская сторона подключила пропагандистскую машину с заявлением о том, что ВС ДНР якобы обстреливали посёлок Железное и ранили двух мирных жителей. В оперативном командовании ДНР отмечают, что обстрелов Железного войска республики не вели, а все заявления украинской стороны – очередная провокация, которая может быть связана с сознательными действиями украинских диверсионно-разведывательных групп.
Из материала штаба ДНР:
Из сообщения представителей украинской 93-й омбр:
Сегодня в нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налёта противника на наши позиции в районе Богдановки получили ранения, не совместимые с жизнью, трое наших военнослужащих. Командование и личный состав 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» выражают соболезнования родным и близким погибших в бою собратьев. Павшие бойцы будут представлены к государственным наградам. Гибель наших товарищей в очередной раз напоминает, что война продолжается, но мы уверяем - враг дорого заплатит за пролитую кровь украинских воинов!
К утру отомстим...
К утру отомстим...
К утру ВСУ действительно предприняли очередную попытку продвижения, поддерживаемого обстрелами территории ДНР из различных видов вооружения, включая миномёты и вооружение БМП.
На этом фоне украинская сторона подключила пропагандистскую машину с заявлением о том, что ВС ДНР якобы обстреливали посёлок Железное и ранили двух мирных жителей. В оперативном командовании ДНР отмечают, что обстрелов Железного войска республики не вели, а все заявления украинской стороны – очередная провокация, которая может быть связана с сознательными действиями украинских диверсионно-разведывательных групп.
Из материала штаба ДНР:
Не исключено, что данное заявление украинская сторона сделала с целью обмана общественности, для обоснования своей провокации против наших подразделений, или для легализации обстрелов в направлении Горловки и ее окрестностей.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/93OMBR
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