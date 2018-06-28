Получили по "трезубу": 93-я бригада ВСУ понесла потери под Богдановкой

Сегодня в нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налёта противника на наши позиции в районе Богдановки получили ранения, не совместимые с жизнью, трое наших военнослужащих. Командование и личный состав 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» выражают соболезнования родным и близким погибших в бою собратьев. Павшие бойцы будут представлены к государственным наградам. Гибель наших товарищей в очередной раз напоминает, что война продолжается, но мы уверяем - враг дорого заплатит за пролитую кровь украинских воинов!

К утру отомстим...

Не исключено, что данное заявление украинская сторона сделала с целью обмана общественности, для обоснования своей провокации против наших подразделений, или для легализации обстрелов в направлении Горловки и ее окрестностей.