11:16 28 июня
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Непризнанное Косово намерено создать полноценную армию

Власти непризнанного Косова намерены реформировать свои силы безопасности в полноценную армию, соответствующую стандартам НАТО, передает ТАСС заявление премьер-министра самопровозглашенной республики Рамуша Харадиная.



После встречи с директором Консультативной группы альянса Ральфом Хоффманом премьер написал в «Фейсбуке», что «профессиональная и всеохватывающая армия» Косово, построенная по стандартам НАТО, станет «верным и ответственным» союзником Североатлантического блока для сохранения мира и стабильности в регионе.


Стремление Косова создать полноценную армию вопреки резолюции Совбеза ООН 1244 поддерживают западные страны и, в первую очередь, США. В Вашингтоне полагают, что Приштина сможет создать собственную армию, если внесет в конституции необходимые поправки.

Москва выступает против. По ее мнению, создание армии неизбежно повлечет за собой опасные последствия в регионе, ситуация в котором и без этого периодически ухудшается.

Ранее глава Косова и бывший полевой командир Харадинай заявлял, что преобразование сил безопасности в армию начнется в марте текущего года.

Напомним, создание полноценной армии было одним из предвыборных обещаний премьера. Этот, по его мнению, ключевой пункт был даже включен в программу косовского правительства на период с 2017-го по 2021 год.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. GRF (Евгений) Сегодня, 10:28
    А у гитлера какая была армия?
    И какая разница?
    GRF
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:34
      Цитата: GRF
      И какая разница?

      Стандартам НАТО соответствует..ИГил тоже им соответствовал-разбили.Теперь халифат будут готовить в Европе.Благо есть наставники перебравшиеся через границы ЕС,и вера позволяет.
      Мар.Тира
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 11:10
        Спящая ячейка ИГ просыпается
        рич
  2. MPN (Павел) Сегодня, 10:32
    Я понимаю , что благосостояние народа улучшили и теперь надо о защите думать? Или таким образом решили утрясти проблемы с безработицей, дав места в армии?
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:45
      да, а заодно. чтоб у недовольных не было шанса выразить свое недовольство. здорово! hi
      роман66
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:50
        Цитата: роман66
        чтоб у недовольных не было шанса выразить свое недовольство.

        Привет Рома! hi Для этого у них "силы безопасности", теперь армию делать и заметь, по стандартам НАТО. Постеснялись бы американцы... уже и всех нищих готовы обобрать на 2%ВВП...
        MPN
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:51
          так, собственно, жиреют не с богатых. как правило, а обирая нищих. их много. с каждого по копеечке. а на выходе сумасшедшие деньги
          роман66
  3. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 10:37
    И чего тогда гундит эта "прогрессивная общественность", по поводу Абхазии и Ю.Осетии?
    vladimirvn
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 10:44
      Они не соответствуют стандартам нато )
      GRF
  4. GRF (Евгений) Сегодня, 10:41
    Вот захватить что либо это агрессия (за это как минимум санкции)
    А вот просто периодически ракетами пулять - это не агрессия расценят ну максимум как хулиганство (напишут вижурналах пасквили), а то и нобелевскую выдадут за поддержание общественного правопорядка!
    Как часто пересматривается доктрина на предмет ее соответствия современным реалиям?
    Щас вот непризнаная армия в ступор ставит -шо с ней делать в случае чаво )
    GRF
  5. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 10:43
    Надо эту мерзь, как ИГИЛ, просто уничтожить так как это и есть подобие ИГИЛ.
    Incvizitor
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 10:46
      Чьими руками?
      GRF
  6. М.Михельсон (Michael Antonov) Сегодня, 10:48
    Кем это Косово не признанная? Россией и Сербией?
    Ну тогда да. Тогда, конечно, непризнанная. В отличие от Абхазии с Ю-Осетией. Вот они "признанные".
    М.Михельсон
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 11:00
      А признательный центр должен быть только один?
      GRF
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 11:01
      Цитата: М.Михельсон
      Ну тогда да. Тогда, конечно, непризнанная. В отличие от Абхазии с Ю-Осетией. Вот они "признанные".
      Ответить

      Забыли озвучить Нагорный Карабах, Преднестровье,и ЛДНР Где интересы Янки там война, но интересы Москвы - мир hi
      Tusv
    3. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 11:12
      Нормальные страны не признают. Члены ес неофициально тоже, т.к. это прецедент опасный для них и часто упоминается как пример нарушения закона и правил. Но официальные лица марионетки сша. Если есть мухлеж, то чье-либо признание гроша ломаного не стоит.
      Beltasir Matyagu
  7. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 10:51
    4 танка и 2 самолета - это не профессиональная и всеохватывающая армия
    AlexanderVP
  8. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:58
    что Приштина сможет создать собственную армию, если внесет в конституции необходимые поправки

    Теперь бомбить захватчиков можно. Это уже не "мирные жители" оккупированного региона
    Tusv
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:08
    Это был лишь вопрос времени - не за горами и преобразование в очередного "члена" "свободного мира"...Да и разные "халифаты" на этой территории появятся по зелёному свистку из-за океана ...
    КВУ-НСвД
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