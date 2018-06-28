Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Непризнанное Косово намерено создать полноценную армию
Власти непризнанного Косова намерены реформировать свои силы безопасности в полноценную армию, соответствующую стандартам НАТО, передает ТАСС заявление премьер-министра самопровозглашенной республики Рамуша Харадиная.
После встречи с директором Консультативной группы альянса Ральфом Хоффманом премьер написал в «Фейсбуке», что «профессиональная и всеохватывающая армия» Косово, построенная по стандартам НАТО, станет «верным и ответственным» союзником Североатлантического блока для сохранения мира и стабильности в регионе.
Стремление Косова создать полноценную армию вопреки резолюции Совбеза ООН 1244 поддерживают западные страны и, в первую очередь, США. В Вашингтоне полагают, что Приштина сможет создать собственную армию, если внесет в конституции необходимые поправки.
Москва выступает против. По ее мнению, создание армии неизбежно повлечет за собой опасные последствия в регионе, ситуация в котором и без этого периодически ухудшается.
Ранее глава Косова и бывший полевой командир Харадинай заявлял, что преобразование сил безопасности в армию начнется в марте текущего года.
Напомним, создание полноценной армии было одним из предвыборных обещаний премьера. Этот, по его мнению, ключевой пункт был даже включен в программу косовского правительства на период с 2017-го по 2021 год.
После встречи с директором Консультативной группы альянса Ральфом Хоффманом премьер написал в «Фейсбуке», что «профессиональная и всеохватывающая армия» Косово, построенная по стандартам НАТО, станет «верным и ответственным» союзником Североатлантического блока для сохранения мира и стабильности в регионе.
Стремление Косова создать полноценную армию вопреки резолюции Совбеза ООН 1244 поддерживают западные страны и, в первую очередь, США. В Вашингтоне полагают, что Приштина сможет создать собственную армию, если внесет в конституции необходимые поправки.
Москва выступает против. По ее мнению, создание армии неизбежно повлечет за собой опасные последствия в регионе, ситуация в котором и без этого периодически ухудшается.
Ранее глава Косова и бывший полевой командир Харадинай заявлял, что преобразование сил безопасности в армию начнется в марте текущего года.
Напомним, создание полноценной армии было одним из предвыборных обещаний премьера. Этот, по его мнению, ключевой пункт был даже включен в программу косовского правительства на период с 2017-го по 2021 год.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти