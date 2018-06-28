14:44 28 июня
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Минобороны получит на вооружение вертолёты «скорой помощи»

В текущем году российское военное ведомство получит первые вертолеты Ми-8АМТШ, оснащенные модулями-контейнерами с набором сложного медицинского оборудования, сообщают Известия.



От средств противовоздушной обороны противника машины прикроет комплекс бортовой самозащиты «Витебск».


До конца года в войска должны поступить 4 таких вертолета. Машины предназначены для оказания экстренной медицинской, в том числе анестезиолого-реанимационной помощи на месте боя. Находящееся на борту оборудование позволяет проводить необходимые манипуляции для спасения военнослужащих как на земле, так и в полете. Модуль рассчитан на транспортировку до госпиталя двух пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии. В экстренных случаях даже в полете может быть проведена хирургическая операция.

По словам полковника медицинской помощи Игоря Авилова, медицинские модули на базе вертолета возьмут на себя роль «скорой помощи». Их преимущество в том, что они могут в кратчайшие сроки добраться до раненого. Это, в свою очередь, позволит как можно быстрее доставить пострадавшего в стационарный госпиталь.

Оперативность спасет жизнь бойцу и уменьшит степень нарушения функций поврежденных органов. То есть, урон здоровью будет минимизирован, что позволит военнослужащему вернуться в строй в более короткие сроки, добавил Авилов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 11:09
    Хорошее дело. Чем больше - тем лучше
    рич
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:15
      Вероятность выживания в геометрической прогрессии от скорости оказания мед помощи. Тут правильным путем пошли, (не дай Бог конечно) но спасенных будет в разы больше.
      MPN
      1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 12:24
        Правильно заметили фактор времени, и данные вертолёты задействовать в системе гражданской скорой помощи, это необходимая практика для поддержания полной работоспособности служб спасения.
        Vladimir 5
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:18
    Для "тяжёлых" такие машины часто единственный шанс . Надеюсь серия не ограничится четырьмя машинами ...
    КВУ-НСвД
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:40
      Виктор,приветствую hi
      Цитата: КВУ-НСвД
      Надеюсь серия не ограничится четырьмя машинами ...

      все на это надеются....
      Цитата: КВУ-НСвД
      при несмертельных ранениях наступают от двух причин: большая потеря крови и гнойные поражения ран. Чтобы предотвратить эти причины, была развёрнута на переднем крае система медпунктов со штатом санитаров.

      на нашу армию...4!!!!!!......без ПГОСПниккогда не справиться.....а вот для их обеспечения и такие "вертушки" пригодятся..лишь бы не возили"уставших"генералов......
      assa67
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:53
        День добрый (правда ужасно жаркий) hi
        Цитата: assa67
        лишь бы не возили"уставших"генералов......

        Ну это периодически происходит laughing Мало того - под видом нужд обороны заказывают "членовозы" . Свежайший пример - серия "катеров связи" ..Но с санитарной спецвертушкой такое вряд ли проканает - там много аппаратуры и мало места для "отдохновения чресел" . Слава Богу на подобных военных бортах не бывал , а гражданский вариант изнутри наблюдал - скажем так .. генерал и Ко на охоту с комфортом не слетают ..
        КВУ-НСвД
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 12:19
          Цитата: КВУ-НСвД
          там много аппаратуры и мало места для "отдохновения чресел"

          теперь есть! laughing и "чреслам"откачаться и их восстановить
          assa67
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:21
            Цитата: assa67
            Цитата: КВУ-НСвД
            там много аппаратуры и мало места для "отдохновения чресел"

            теперь есть! laughing и "чреслам"откачаться и их восстановить

            Ну если только прокапаться после "удачной охоты" laughing Чтоб утром одеть сапоги на СВЕЖУЮ голову .. laughing
            КВУ-НСвД
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:24
        Цитата: assa67
        лишь бы не возили"уставших"генералов......

        Сорвали с языка.А вообще очень нужная программа.На гражданке не хватает сан.авиации,армия может прийти на помощь народу.В МЧС есть такая авиация,но судя по всему она не относиться к МО?
        Мар.Тира
  3. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:23
    Во время Великой Отечественной был сделан вывод, что смерти при несмертельных ранениях наступают от двух причин: большая потеря крови и гнойные поражения ран. Чтобы предотвратить эти причины, была развёрнута на переднем крае система медпунктов со штатом санитаров. Санитары должны были доставлять раненых в медпункт не позднее, чем через 20 минут после ранения. После этих мер, резко сократилось количество смертей от ранений.
    Примерно той же цели, видимо, служат вертолёты в статье. Это одновременно и санитар и медпункт. Только операции в условиях полёта на вертолете? Ну, может, какие-то самые простые.
    Игорь В
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:33
      Цитата: Игорь В
      Только операции в условиях полёта на вертолете? Ну, может, какие-то самые простые.

      Как я понял, о каких то хирургических операциях речь не идет. А вот реанимационные и противошоковые мероприятия, остановка кровопотери, переливания крови, поддержание жизнедеятельности (искусственная вентиляция легких)... вполне возможно производить и в полете. Главное то, что всё необходимое для этого находится на борту.
      Piramidon
    2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 11:44
      А болевой шок?
      Цитата: Игорь В
      Во время Великой Отечественной был сделан вывод, что смерти при несмертельных ранениях наступают от двух причин: большая потеря крови и гнойные поражения ран. Чтобы предотвратить эти причины, была развёрнута на переднем крае система медпунктов со штатом санитаров. Санитары должны были доставлять раненых в медпункт не позднее, чем через 20 минут после ранения. После этих мер, резко сократилось количество смертей от ранений.
      Примерно той же цели, видимо, служат вертолёты в статье. Это одновременно и санитар и медпункт. Только операции в условиях полёта на вертолете? Ну, может, какие-то самые простые.

      Ещё болевой шок почему-то не упомянут.
      Плотник 2329
      1. Aybolit (Алексей) Сегодня, 12:41
        Ну, на самом деле, такого вида шока как «болевой» не существует. Шок, в самом простом обьямнении, это резкое падение АД, что не может быть вызвано болевым синдромом, какой бы интенсивностью он не обладал. От боли можно потерять сознание, что осложнит мероприятия самопомощи при, например, кровотечении, которое действительно может вызвать гиповолемический шок
        Aybolit
    3. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:44
      Цитата: Игорь В
      большая потеря крови и гнойные поражения ран


      Дед лежит в Новороссийске. Похоронка дома есть: - Скончался от заражения крови в результате осколочного ранения левой части груди.

      Вертолёт подобный необходим. Время идёт на секунды.
      Ванёк
  4. Гуру (Олег) Сегодня, 11:42
    Ничего хорошего в данной новости НЕТ. Такие вертолеты нужны гражданским медицинским центрам, а так готовятся к войне на чужой территории. Сколько людей попавших в автокатастрофы так и не дождались медицинской помощи, а так угонят эти вертолеты в Сирию, а свои граждане перетопчатся.
    Опять как и при Союзе пашем на чьито интересы забывая о свох
    Гуру
  5. Грица (Александр) Сегодня, 12:31
    А не проще ли в этих целях использовать Ансат или тем паче - Ка-226?
    Грица
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