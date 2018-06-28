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Минобороны получит на вооружение вертолёты «скорой помощи»
В текущем году российское военное ведомство получит первые вертолеты Ми-8АМТШ, оснащенные модулями-контейнерами с набором сложного медицинского оборудования, сообщают Известия.
От средств противовоздушной обороны противника машины прикроет комплекс бортовой самозащиты «Витебск».
До конца года в войска должны поступить 4 таких вертолета. Машины предназначены для оказания экстренной медицинской, в том числе анестезиолого-реанимационной помощи на месте боя. Находящееся на борту оборудование позволяет проводить необходимые манипуляции для спасения военнослужащих как на земле, так и в полете. Модуль рассчитан на транспортировку до госпиталя двух пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии. В экстренных случаях даже в полете может быть проведена хирургическая операция.
По словам полковника медицинской помощи Игоря Авилова, медицинские модули на базе вертолета возьмут на себя роль «скорой помощи». Их преимущество в том, что они могут в кратчайшие сроки добраться до раненого. Это, в свою очередь, позволит как можно быстрее доставить пострадавшего в стационарный госпиталь.
Оперативность спасет жизнь бойцу и уменьшит степень нарушения функций поврежденных органов. То есть, урон здоровью будет минимизирован, что позволит военнослужащему вернуться в строй в более короткие сроки, добавил Авилов.
От средств противовоздушной обороны противника машины прикроет комплекс бортовой самозащиты «Витебск».
До конца года в войска должны поступить 4 таких вертолета. Машины предназначены для оказания экстренной медицинской, в том числе анестезиолого-реанимационной помощи на месте боя. Находящееся на борту оборудование позволяет проводить необходимые манипуляции для спасения военнослужащих как на земле, так и в полете. Модуль рассчитан на транспортировку до госпиталя двух пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии. В экстренных случаях даже в полете может быть проведена хирургическая операция.
По словам полковника медицинской помощи Игоря Авилова, медицинские модули на базе вертолета возьмут на себя роль «скорой помощи». Их преимущество в том, что они могут в кратчайшие сроки добраться до раненого. Это, в свою очередь, позволит как можно быстрее доставить пострадавшего в стационарный госпиталь.
Оперативность спасет жизнь бойцу и уменьшит степень нарушения функций поврежденных органов. То есть, урон здоровью будет минимизирован, что позволит военнослужащему вернуться в строй в более короткие сроки, добавил Авилов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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