МИД РФ: В случае выхода США из ДРСМД, Россия ответит "мгновенно и зеркально"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Совете Федерации, заявил, что в случае выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия ответит "мгновенно и зеркально".Он сообщил, что в настоящее время в американском Конгрессе активно готовят законные обоснования выхода США из ДРСМД. Часть американских конгрессменов считает, что Россия однозначно нарушает договор, а значит у США имеются все основания, чтобы на законодательном уровне частично или полностью прекратить действие договора. А если США выйдет из договора, то России придется на это реагировать, заявил замглавы МИД. Он напомнил парламентариям слова президента России Владимира Путина о том, что если США выйдет из ДРСМД, то Россия отреагирует "мгновенно и зеркально".На данный момент, по словам Рябкова, Москва и Вашингтон должны перейти от "взаимных обвинений" к более конструктивному диалогу, так как сохранение договора служит интересам обеих стран.Ранее США не один раз обвиняли Россию в нарушении положений договора РСМД. В ответ Москва неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. В то же время у России имеются серьезные основания заявить, что договор нарушает США. Одной из таких претензий является разработка американскими военными баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5000 км. В самих же США заявляют, что ведут разработки якобы "ракет-мишеней" для тестирования американской системы ПРО.