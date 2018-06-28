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МИД РФ: В случае выхода США из ДРСМД, Россия ответит "мгновенно и зеркально"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Совете Федерации, заявил, что в случае выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия ответит "мгновенно и зеркально".

МИД РФ: В случае выхода США из ДРСМД, Россия ответит "мгновенно и зеркально"


Он сообщил, что в настоящее время в американском Конгрессе активно готовят законные обоснования выхода США из ДРСМД. Часть американских конгрессменов считает, что Россия однозначно нарушает договор, а значит у США имеются все основания, чтобы на законодательном уровне частично или полностью прекратить действие договора. А если США выйдет из договора, то России придется на это реагировать, заявил замглавы МИД. Он напомнил парламентариям слова президента России Владимира Путина о том, что если США выйдет из ДРСМД, то Россия отреагирует "мгновенно и зеркально".


На данный момент, по словам Рябкова, Москва и Вашингтон должны перейти от "взаимных обвинений" к более конструктивному диалогу, так как сохранение договора служит интересам обеих стран.

Ранее США не один раз обвиняли Россию в нарушении положений договора РСМД. В ответ Москва неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. В то же время у России имеются серьезные основания заявить, что договор нарушает США. Одной из таких претензий является разработка американскими военными баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5000 км. В самих же США заявляют, что ведут разработки якобы "ракет-мишеней" для тестирования американской системы ПРО.

Использованы фотографии: Kremlin.ru
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Комментарии 41

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  1. Gagarin77 (Олег) Сегодня, 11:52
    Нееене у нас этих ракет нет, но если США выйдет из договора нам придётся на след день их поставить на вооружение!
    :)
    Gagarin77
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 11:56
      МИД РФ: В случае выхода США из ДРСМД, Россия ответит "мгновенно и зеркально"

      В случае выхода США из ДРСМД, Россия должна остаться в этом договоре. Пусть американцам будет стыдно. wassat
      рич
      1. Например Сегодня, 12:07
        Цитата: рич
        ....Пусть американцам будет стыдно. wassat

        Слова не мальчика, но мужа!!! wassat hi
        Например
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 12:10
          если говорить серьезно,то с выходом американцев из этого договора - он просто перестает существовать.
          Начнется новая гонка вооружений
          рич
          1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:31
            Цитата: рич
            ..Начнется новая гонка вооружений

            Каким образом она начнётся? США свои ракеты средней и малой дальности потенциально могут пихать куда угодно, страны Прибалтики, Украина, Грузия и так далее. А мы где их разместим? request - в Канаде? - в Мексике? - на Кубе правда пробовали.. recourse
            Выход из ДРСМД Штатам крайне выгоден, а нам нет. Вот они и выёживаются, всё ищут повод, как соскочить...
            Проксима
            1. рич (дмитрий) Сегодня, 12:39
              Можно подумать гонка вооружений - это только размещение РСМД. И никакой другой им альтернативы не существует
              рич
              1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:15
                Цитата: рич
                Можно подумать гонка вооружений - это только размещение РСМД. И никакой другой им альтернативы не существует

                Существует...Можно наращивать линейку МБР, правда МБР по стоимости примерно в три раза дороже ракеты средней дальности с такой же мощностью боевого заряда. Можно правда вооружения типа РСМД устанавливать на АПЛы и ракетные крейсера (что мы и делаем), но это опять-таки дорого - разориться на флоте можно. belay
                Гонка вооружений, как и любая другая гонка, подразумевает более-менее равные условия. А вы будете участвовать в гонке, если ваша лошадь будет с загипсованными ногами? Это уже не гонка, а садо-мазо belay
                Проксима
              2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:16
                это только размещение РСМД. И никакой другой им альтернативы не существует

                нам ничего особо делать то и не придётся, поэтому США и бесятся (!)
                На ракетах ОТРК Искандер, просто, заменят твердое смесевое топливо на более плотное и добавят замедлитель горения, что повысит дальность до 1500 км.
                ЗРК С-350 наконец-то более форсировано поступит в войска
                * КРМБ Калибр, имеют идентичные ТПК с КР Р-500 от ОТРК Искандер. нам не составляет особых усилий поставить КР Калибр на "шасси"
                Romario_Argo
          2. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:39
            Цитата: рич
            Начнется новая гонка вооружений

            Не думаю, что нам придется за кем то гоняться. Живой пример - ракетный комплекс "Кинжал" созданный на базе "Искандера". А что помешает доработать наземный "Искандер" до наземного "Кинжала" с тем же радиусом поражения? Более чем уверен, что такие разработки уже существуют.
            Пы.Сы. Только не требуйте выложить ссылки, чертежи, ТТХ... Это чисто моё мнение. hi
            Piramidon
            1. рич (дмитрий) Сегодня, 12:53
              гонятся то будут не мы с вами, а оборонные бюджеты
              Пы.Сы. Только не требуйте выложить протоколы СБ, сметы, финансовые расклады... Это чисто моё мнение. hi
              рич
              1. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:59
                Цитата: рич
                гонятся то будут не мы с вами, а оборонные бюджеты

                Вас понял. Все танки, пушки, самолеты.. по боку. На фига нам оборона и ее "дурацкий бюджет". Давайте сдадимся и армия НАТО нам обеспечит оxpeненные пенсии, бесплатное медобеспечение, образование... и вообще рай по американски.
                Piramidon
                1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:02
                  МИД РФ: В случае выхода США из ДРСМД, Россия ответит "мгновенно и зеркально"

                  к сожалению то все наши "зеркальные ответы" в последнее время были такими
                  рич
                2. Комментарий был удален.
                3. Комментарий был удален.
        2. Чёрный Сегодня, 12:10
          Говорят и договариваются вне конкретных объектов только мошенники. США - ярчайший их представитель! Надо быть предельно строгими с ними в этих областях!!!
          Чёрный
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:09
      Цитата: Gagarin77
      нам придётся на след день их поставить на вооружение!

      "Гудым" на Чукотке заждался своих хозяев,которых выселил Горбачёв по просьбе Пентагона,в первой же уступке.Так она (база) была им опасна.Неуютно когда над головой висит ядерная дубина.Думаю к этому времени РСД "ПИОНЕР"станет ещё мощнее..а координаты целей на Аляске не утеряны со временем.
      Мар.Тира
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:12
      Цитата: Gagarin77
      Нееене у нас этих ракет нет, но если США выйдет из договора нам придётся на след день их поставить на вооружение!
      :)

      Ага. То что модификации "Искандера" летали на 1500 и 3000 км , не знает только ленивый.
      Арон Заави
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 12:31
        Цитата: Арон Заави
        Ага. То что модификации "Искандера" летали на 1500 и 3000 км , не знает только ленивый.

        Тссссс. Искандеры это шепотом. Таки громко Америка нас обвиняет за Рубежи
        Не дай Вам Бог (Саваоф или Яхве унд таки Аллах) получить доказательство, чито это ни так hi
        Tusv
      2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 12:31
        Цитата: Арон Заави
        То что модификации "Искандера" летали на 1500 и 3000 км

        когда летали? где летали? я не ленивый, но не знаю ни разу про искандер с такой дальностью
        Сандор Клиган
        1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:31
          если грубо - то как то так (!)
          масса ракеты 9М723 - 3800 кг. бч 480 кг; скорость 2,1 км/сек до 2,6 км/сек; Тв.топлива ~ 2500 кг.; Тяга ТРД ~ 6 т.; Удельный импульс ~ 600; Время выгорания топлива -10 кг/сек. = 250 сек. Линейная дальность без манёвров = 550 км.
          Меняем Тв.Топливо с иным УИ и расходом и получаем иную дальность
          Romario_Argo
        2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:12
          Трудов не составит, пусковые установки ракет 3М14 с дальностью 2600 километров, поставить на баржи, фуры и на транспортные самолёты - в виде обычных грузовых контейнеров.
          Вадим237
      3. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 12:35
        Цитата: Арон Заави
        Искандера" летали на 1500 и 3000 км , не знает только ленивый.

        Ленивый это такой новый источник официальной информации? Ракеты Искандера летят по дальности строго по закону. На указанную вами дальность летят Калибры с воды и из под.. Связь между этими системами существует только в восполнении мозгу милитариста.
        dvina71
    4. perepilka (Владимир) Сегодня, 12:29
      Цитата: Gagarin77
      на след день их поставить на вооружение!
      :)

      Достать Калибры из морских контейнеров, в смысле Клуб-К what , чтоб они перестали быть морского базирования.
      perepilka
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:37
        Вы сравниваете баллистические ракеты с крылатыми. Это не совсем то, что надо.
        Wedmak
      2. donavi49 Сегодня, 12:52
        Ну с другой стороны наверняка сделают аналогично.

        Более того у них есть рабочий вариант подвижной установки на 4 топора.
        И есть реальный опыт установки морских вертикалок МК-41 на наземных базах.

        ДРМСД агрессивно топят еще с Обамы. Не имея на руках ничего (топоры) - так активно топить договор будет только полный . Американцы не дураки - особенно в таких вопросах. Я более чем уверен их программа БРСД выходит на тот уровень - когда ее скрывать все сложнее и сложнее.
        donavi49
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 11:53
    Я так думаю, договору РСМД конец. Штаты выйдут из договора, все к этому идёт, а мы будем вынуждены в ответ то же выйти из договора. В итоге возможна новая гонка вооружений...
    solzh
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:00
      Цитата: solzh
      В итоге возможна новая гонка вооружений...

      А ее типа сейчас нет? То то США военный бюджет не по детски увеличивает... У нас это без внимания не оставляют. у "Искандер"ов на пример превратиться в ракету средней дальности много затрат не надо...
      MPN
      1. spektr9 Сегодня, 12:33
        Её сейчас нет, и после выхода не будет ибо не готов наш олигорхат деньги на оборону и промышленность тратить не по остаточному принципу ...
        spektr9
  3. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:55
    В самих же США заявляют, что ведут разработки якобы "ракет-мишеней" для тестирования американской системы ПРО.


    Надеюсь , что мы тоже мишени производим.
    Идущий
  4. Лесс Сегодня, 11:57
    В самих же США заявляют, что ведут разработки якобы "ракет-мишеней" для тестирования американской системы ПРО.
    Врут. Как обычно.
    Лесс
  5. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:59
    США походу хотят "законно" поставить на территории Европы РСД. Которые у них УЖЕ есть в виде мишеней. И похоже совсем не думают, сколько месяцев понадобиться нам, чтобы выйдя из договора превратить ракеты Искандера в ракеты средней дальности. Сейчас не 70-е и даже не 90-е... с российскими технологиями запилить такую ракету можно в считанные месяцы.
    Wedmak
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:09
      Они слишком медленные, нужны именно БРСД с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения - все базы НАТО в Европе будет накрыты за 7 минут. Но этот выход из договора - России как не крути принесёт одни минусы.
      Вадим237
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:34
        все базы НАТО в Европе будет накрыты за 7 минут.

        Как и наши, вплоть до Урала. Тут палка о двух концах - если размен ударами Европа - Россия еще будет возможен, то провокатор, а это будет США, к бабке не ходи, останется как бы ни при делах. А может, еще и запустит МБР, как контрольный удар после получасового ракетного обмена в Европе - стороны уже понесли потери, часть шахт МБР разрушено, войска дезорганизованы, связь бездействует или нарушена, самое время поставить точку, находясь в относительной безопасности.
        Wedmak
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:17
    У них "мишени" , у нас дальности ракет 500 км тютелька в тютельку ... А серьёзно , то лучше первыми не выходить ..
    КВУ-НСвД
    1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:51
      у нас дальности ракет 500 км тютелька в тютельку

      Конечно, топливо отмеряют на специально изготовленных весах. Грамм больше и уже улетит на 510 км... )))
      Wedmak
  7. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:25
    в настоящее время в американском Конгрессе активно готовят законные обоснования выхода США из ДРСМД.

    придумают лабуду какую- нибудь, которая с законностью не будет иметь ничего общего... в первой что-ли?
    Masya Masya
  8. Керенский (Кирилл) Сегодня, 12:26
    Подобные ракеты можно подогнать под коммерческий проект не выходя за рамки договора. А сам факт выхода, это "пугалка" для Европы, - "Вот русские тоже выйдут, а цели все у вас. Они вам покажут!"
    Керенский
    1. donavi49 Сегодня, 12:33
      Почему?

      Для США в принципе выход из договора крайне выгоден, особенно сейчас:
      - дополнительная нагрузка на экономику РФ, которая будет парировать это.
      - резкое увеличение ударных мощностей по РФ с подлетным временем 3-5-7 минут до стратегических центров в европейской части (я более чем уверен, они свой Першинг2НГ/3 - уже вывели в ту фазу, когда скрывать его все сложнее и сложнее).
      - большая вовлеченность Европы в закупки вооружений. Одно дело - когда российская угроза Шпротии или еще чего. Другое дело - понимание того, что вот за окном вырастут грибы, причем обязательно и в первые минуты. Значит надо закупать больше ПРО, больше вкладывать в ГО. Ну и т.п. Следовательно за деньги Европы значительно поднимется боеготовность и оборонительный потенциал НАТО.

      Вообще кому выгоден ДРМСД просто:
      они будут иметь возможность сжечь более дешевыми, а главное быстрыми (по подлетному времени) ракетами территорию до Урала, причем без каких-либо ограничений на количество.
      мы сможем сжечь Европу аналогичными ракетами, но вот по США только ограниченными по СНВ - МБР кидать, которых у США аналогичные количество.
      donavi49
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 12:40
        мы сможем сжечь Европу аналогичными ракетами, но вот по США только ограниченными по СНВ - МБР кидать

        И Европе понятен этот посыл. То есть для России и США паритет сохраняется, напрягаться придётся Европе. Ну или чем-то заплатить США за их "невыход" из договора.
        Керенский
  9. demiurg (валера) Сегодня, 12:40
    При денонсации договора по РСМД соблюдение договоров по СНВ теряет смысл. Это новый виток гонки вооружений.
    Америку можно понять, есть Китай который выпускает БРСД в любых количествах. Индия на подходе. У Японии сотни тонн плутония. Но России из за этого придется срочно распихивать боеголовки по Ярсам и Булавам, и не менее срочно делать новую БРСД для размещения на Камчатке.
    demiurg
    1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:54
      Америку можно понять, есть Китай который выпускает БРСД в любых количествах. Индия на подходе.

      Каким боком БРСД Китая и Индии касаются США? Они даже не долетят до них...
      У Японии сотни тонн плутония.

      А сама Япония под пяткой у США, фактически оккупирована.
      Wedmak
  10. резервист (Валентин) Сегодня, 12:51
    А с ОЗХО нельзя тоже мгновенно и зеркально? am
    резервист
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:11
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Совете Федерации, заявил, что в случае выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия ответит "мгновенно и зеркально".

    Вся "соль" ДРСМД в том, что он наиболее выгоден именно ЕС.
    Они имеют на настоящий момент это вооружение, мы нет. Стрелять по Европе МБР, в случае необходимости, придётся наверное из-за Урала, там же наверное какая-то минимальная дистанция пуска присутствует, просто не знаток и не спец, но "я так думаю" feel .
    Поэтому выход пин дос ников из Договора просто развязывает руки России по восстановлению так нужного ей вооружения, чтобы было что противопоставить Европе. На отношение же с Пин доссией это влияет меньше.
    С другой же стороны, это может "открыть" гейропейцам глаза на то, что они по сути есть запланированные для жертвы агнецы. В случае конфликта, вся гейропа будет в виде пепелища и надеюсь трезвомыслящие там ещё не вымерли, как вид , и наконец-то поймут, чем могут закончится для них "игры" ФША с геропейской безопасностью.
    К-50
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