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Российские Су-30 оснастят новыми станциями подавления

По результатам военной операции в Сирии Минобороны РФ приняло решение оснастить все истребители Су-30СМ станциями постановки помех САП-518, сообщают Известия.



Работы планируется завершить до конца текущего года.


Станция активных помех индивидуальной защиты САП-518 разработана Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом и предназначена для зашиты воздушного судна от поражения современными ракетами класса «воздух–воздух» и «поверхность–воздух». Система создает помехи средствам самонаведения ракеты, а также станциям (РЛС) самолетов, наземным и корабельным комплексам ПВО противника.

В комплексе оборудования применены, в том числе, широкополосные активные антенные решетки. Вся аппаратура размещена в двух подвесных контейнерах.

Станция выбирает наиболее опасные объекты и формирует оптимальные программы для их подавления. В САП-518 используется технология цифровой радиочастотной памяти (ЦРЧП). Многоканальные устройства хранят сотни радиочастотных сигналов и способны генерировать ложные цели для дезориентации противника. В результате тот вынужден тратить существенные ресурсы на отслеживание несуществующих объектов, что значительно снижает эффективность систем наведения.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, основное назначение САП-518 – это индивидуальная защита истребителя. Система функционирует по принципу антирадара, постоянно выдавая локаторам противника искаженные данные, в том числе меняет информацию о дальности, скорости и угловом положении. Всё это мешает радарам противника обнаруживать цели, устанавливать их параметры и комплектовать необходимую информацию для систем вооружения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 12:00
    наверное можно почти все что летает этим оснастить?
    Сандор Клиган
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:08
      Все это как война брони со снарядом...
      Многоканальные устройства хранят сотни радиочастотных сигналов и способны генерировать ложные цели для дезориентации противника. В результате тот вынужден тратить существенные ресурсы на отслеживание несуществующих объектов, что значительно снижает эффективность систем наведения
      В данном вопросе война компьютеров. на данный вызов появится СУО и наведения с селекцией этих конкретных помех и вернется все на новый круг. Не плохую перспективу имеют системы способные сбивать атакующие средства т.е. развитие ракет БД адаптированные под эту задачу, ну и как ни странно лазеры.
      MPN
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:37
        Цитата: MPN
        наведения с селекцией этих конкретных помех и вернется все на новый круг

        В научное среде, еще с начала операции НАТО в Югославии стали признавать наличие "кризиса активной локации". Все потому, что с энергетической точки зрения ставить помехи всегда выгоднее (в уравнение радиолокации дальность обнаружения корень 4-ой степени, а в уравнении противорадилокации дальность подавления корень второй степени от мощности сигнала).
        Поэтому если сейчас направление РЭБ в России и США начнет активно развиваться, то возврата к обычным принципам активной радиолокации и связи уже не будет. В принципе уже сейчас уровень защиты радаров достиг своего теоретического предела. К примеру, в боевых комплексах сейчас 2/3 всей приемной аппаратуры и систем обработки данных составляют средства защиты от различных помех.
        Vita VKO
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 12:45
      На замену хибинам
      vkl.47
  2. Самара_63 (Вася) Сегодня, 12:11
    Давно воздушных боёв не было...
    Самара_63
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:15
    И ещё Президентом можно оснастить.
    Грибок
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:03
      ага....назарбаевым
      assa67
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:08
        Я про комплекс Президент!
        Грибок
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:40
          и я про него..........назар-хан уже его матрасам обещал продать,...ну ,по поступлению на испытаниях в сарышагане
          assa67
  4. Runoway (Runoway) Сегодня, 13:13
    А что это? На Ка-52 по кругу
    Runoway
  5. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:37
    Вот они на концах крыльев. Немаленькие.
    Может, помехи для ракет он и создаст, но
    о фигурах высшего пилотажа можно с ними забыть.
    И о форсаже до 2 МАХ тоже.
    voyaka uh
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:09
      Нормально там с высшем пилотажем будет и форсажем
      Грибок
  6. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:39
    Контейнер на земле:
    voyaka uh
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