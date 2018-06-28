Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Российские Су-30 оснастят новыми станциями подавления
По результатам военной операции в Сирии Минобороны РФ приняло решение оснастить все истребители Су-30СМ станциями постановки помех САП-518, сообщают Известия.
Работы планируется завершить до конца текущего года.
Станция активных помех индивидуальной защиты САП-518 разработана Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом и предназначена для зашиты воздушного судна от поражения современными ракетами класса «воздух–воздух» и «поверхность–воздух». Система создает помехи средствам самонаведения ракеты, а также станциям (РЛС) самолетов, наземным и корабельным комплексам ПВО противника.
В комплексе оборудования применены, в том числе, широкополосные активные антенные решетки. Вся аппаратура размещена в двух подвесных контейнерах.
Станция выбирает наиболее опасные объекты и формирует оптимальные программы для их подавления. В САП-518 используется технология цифровой радиочастотной памяти (ЦРЧП). Многоканальные устройства хранят сотни радиочастотных сигналов и способны генерировать ложные цели для дезориентации противника. В результате тот вынужден тратить существенные ресурсы на отслеживание несуществующих объектов, что значительно снижает эффективность систем наведения.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, основное назначение САП-518 – это индивидуальная защита истребителя. Система функционирует по принципу антирадара, постоянно выдавая локаторам противника искаженные данные, в том числе меняет информацию о дальности, скорости и угловом положении. Всё это мешает радарам противника обнаруживать цели, устанавливать их параметры и комплектовать необходимую информацию для систем вооружения.
Работы планируется завершить до конца текущего года.
Станция активных помех индивидуальной защиты САП-518 разработана Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом и предназначена для зашиты воздушного судна от поражения современными ракетами класса «воздух–воздух» и «поверхность–воздух». Система создает помехи средствам самонаведения ракеты, а также станциям (РЛС) самолетов, наземным и корабельным комплексам ПВО противника.
В комплексе оборудования применены, в том числе, широкополосные активные антенные решетки. Вся аппаратура размещена в двух подвесных контейнерах.
Станция выбирает наиболее опасные объекты и формирует оптимальные программы для их подавления. В САП-518 используется технология цифровой радиочастотной памяти (ЦРЧП). Многоканальные устройства хранят сотни радиочастотных сигналов и способны генерировать ложные цели для дезориентации противника. В результате тот вынужден тратить существенные ресурсы на отслеживание несуществующих объектов, что значительно снижает эффективность систем наведения.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, основное назначение САП-518 – это индивидуальная защита истребителя. Система функционирует по принципу антирадара, постоянно выдавая локаторам противника искаженные данные, в том числе меняет информацию о дальности, скорости и угловом положении. Всё это мешает радарам противника обнаруживать цели, устанавливать их параметры и комплектовать необходимую информацию для систем вооружения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти