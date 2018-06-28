14:41 28 июня
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Минобороны РФ продолжает вывод лётной техники из Сирии

Россия продолжает вывод своей техники из Сирийской арабской республики. На этот раз из Сирии после выполнения задач вернулся вертолет Ка-52 «Аллигатор» с экипажем, сообщили в российском Минобороны.

Минобороны РФ продолжает вывод лётной техники из Сирии


Вертолет был загружен в самолет военно-транспортной авиации Ил-76 на аэродроме "Хмеймим", после чего передислоцирован вместе с экипажем на аэродром постоянного базирования в России. Летающей машине предстоит технический осмотр, а экипажу вертолета - заслуженный отдых.


На данный момент из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись 15 самолётов и вертолётов, специалисты летно-технического состава и медотряд специального назначения. 27 июня 2018 года российское военное ведомство сообщало, что самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" из Сирии на аэродром базирования в пунктах постоянной дислокации доставлены еще два вертолета Ка-52.

Ранее Минобороны России опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия якобы приняла решение выйти из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии. Такую информацию опубликовало турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на фейковую страницу российской авиационной базы Хмеймим в социальных сетях. В Минобороны заявили, что российская база "Хмеймим" не имеет сайтов и страниц в соцсетях, а вся информация публикуется на официальном сайте Минобороны РФ.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 29

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  1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 12:24
    Значит скоро ещё больше обратно прилетят...
    Самара_63
    1. Чёрный Сегодня, 12:38
      Интенсивность боевых действий упала, а значит держать там излишние силы и средства смысла нет.
      Значит скоро ещё больше обратно прилетят
      Ну надо будет - прилетят.
      Чёрный
      1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 13:02
        Нормальная ротация экипажей и техники превращена в событие. Отработка своих ресурсов и плановый ремонт, вот и всё. Количество средств определяет потребность...Сирия ещё долго будет нужным полигоном для ВС РФ (чтоб не в холостую толкаться по полигонам)
        Vladimir 5
        1. alexhol (Александр) Сегодня, 13:49
          Дяде Вове просто перед встречей указали на ряд условий по Сирии ( вывод состава), по Донбассу ( летнее перемирие) и т.д.
          alexhol
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:11
            Дяде Вове просто перед встречей указали на ряд условий по Сирии ( вывод состава), по Донбассу ( летнее перемирие) и т.д.


            это данные из Белорусской газеты "Правда"?

            Посмотрел бы на того, кто "Дяде Вове" указывать будет wassat Дядя Вова сам кому хочешь укажет на неверную позицию

            А как ему указали? По телефону? Позвонили и сказали? А кто звонил? Секретарь указывал? Или Через Пескова передали указания?

            Мне Киселёв еще ничего не рассказал, а там у вас в Белоруссии уже все всё знают

            консерватор
            1. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 14:28
              Дядя Вова может указать? Как до дела дойдет так "я не в курсе", "он вообще несёт пургу", "о каком самолёте идёт речь". Если бы он мог и хотел указывать, мы бы в другой стране жили.
              Вы из подпола КГБ, которого выбрали и раскрутили, который сознательно задушил конкурентов и СМИ делайте какого то супергероя. А в реальности он имея козыри в рукаве не дожимает ситуацию до резульата.
              А вот ему, учитывая темные активы олигархов (неизвестно ещё может они его бассейны) вполне себе можно указывать и рекомендовать. Такое уже бывало и мы знаем конкретные примеры.
              GRIGORIY76
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:40
                Дядя Вова может указать?


                wassat не может?

                Если бы он мог и хотел указывать, мы бы в другой стране жили.


                это во влажных мечтах про другую страну. Это вообще из другой оперы разговор

                Вы из подпола КГБ


                чтоб так писать, Вы должны быть как минимум полковником КГБ

                А в реальности он имея козыри в рукаве не дожимает ситуацию до резульата.


                до какого? До пролива имени Путина между мексикой и канадой?

                Ведь можем, но не доводим до нужного результата, да?

                А вот ему, учитывая темные активы олигархов (неизвестно ещё может они его бассейны) вполне себе можно указывать и рекомендовать. Такое уже бывало и мы знаем конкретные примеры.


                хочу конкретных примеров, когда Путину указывали. И кто.
                консерватор
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:48
      Цитата: Самара_63
      Значит скоро ещё больше обратно прилетят...

      Если уже не прилетели. hi
      Piramidon
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:54
        Техника тоже должна отдыхать … , а сколько прилетело нам не дано знать.
        Идущий
  2. Apollo (Алех) Сегодня, 12:34
    На моей памяти это уже 3-я попытка обмануть самих себя в частности и весь мир в целом. Вероятно господин президент никак не может "договориться" с товарищем верховным главнокомандующим.
    Apollo
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:51
      Цитата: Apollo
      На моей памяти это уже 3-я попытка обмануть самих себя в частности и весь мир в целом.

      А такую "штуку", как дезинформация еще никто не отменял. Не всё то Вам нужно знать, что знает Генштаб, уважаемый блогер.
      Piramidon
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:59
        Цитата: Piramidon
        А такую "штуку", как дезинформация еще никто не отменял. Не всё Вам нужно знать.

        И дело даже не совсем в этом... Техника имеет межремонтный ресурс, который при БД очень быстро вырабатывается. Мы не знаем (и не должны знать) пришла на замену другая техника или нет, а если и пришла, то сколько. А то у нас тут некоторые скоро оперативные планы ГШ начнут требовать для всеобщего обозрения, да еще со ссылками и доказательствами... laughing
        helmi8
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:03
          Цитата: helmi8
          Цитата: Piramidon
          А такую "штуку", как дезинформация еще никто не отменял. Не всё Вам нужно знать.

          И дело даже не совсем в этом... Техника имеет межремонтный ресурс, который при БД очень быстро вырабатывается. Мы не знаем (и не должны знать) пришла на замену другая техника или нет, а если и пришла, то сколько. А то у нас тут некоторые скоро оперативные планы ГШ начнут требовать для всеобщего обозрения, да еще со ссылками и доказательствами... laughing

          Вполне согласен. Сам 29 лет был связан с авиацией. (25 лет службы и 4 года служащим РА) Не знаю, как это организовано в Хмеймим, но даже межрегламентный ресурс никуда не делся (надеюсь, все же, что ТЭЧ у них там присутствует.)
          Piramidon
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:34
            Цитата: Piramidon
            (надеюсь, все же, что ТЭЧ у них там присутствует.)

            Учитывая, что в полевых условиях и такая разная по типам техника эксплуатируется,то там скорее всего ПАРМ в наличии должен быть. Регламенты само-собой никто не отменял, на месте делают. А вот КВР - это уже домой, в Россию.
            helmi8
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 12:51
      Ароllо - не прав ! Несёшь околесицу. negative
      askort154
    3. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:54
      Цитата: Apollo
      роятно господин президент никак не может "договориться" с товарищем верховным главнокомандующим.

      Может это вы не можете договориться с отражением в зеркале wassat Коллега, успехи САА под нашим руководством бесспорны. Не вызывают сомнений и у врагов России. Стратеги же местные, только уж очень сумлеваются. wassat
      хрыч
    4. udincev (Виктор) Сегодня, 13:03
      Цитата: Apollo
      На моей памяти это уже 3-я попытка обмануть самих себя в частности и весь мир в целом.

      Тогда этот третий раз информационно наиболее удачный. Ну вывели - и вывели. А вы уж там сами фантазируйте кого победили или испугались и обманули. Кому как больше нравится и раздолье для выдумки.
      В Минобороны заявили, что российская база "Хмеймим" не имеет сайтов и страниц в соцсетях, а вся информация публикуется на официальном сайте Минобороны РФ.
      Остаётся только заявлять, что основа воплей фейки.
      Всё правильно сделано.
      udincev
  3. Apollo (Алех) Сегодня, 13:18
    Цитата: Piramidon

    А такую "штуку", как дезинформация еще никто не отменял. Не всё то Вам нужно знать, что знает Генштаб, уважаемый блогер.


    В век космического прогресса, когда над всеми горячими точками планеты 24х7х365 "висят" американские и израильские спутники с аппаратурой высокого разрешения, практически невозможно дезинформировать потенциального противника.
    Кого вы собрались дезинформировать? Бабу Дуню из Малаховки?
    Apollo
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 13:31
      Цитата: Apollo
      Кого вы собрались дезинформировать? Бабу Дуню из Малаховки?

      А зачем бабе Дуне секретная информация не обнаруживаемая со спутников? На кого она работает?
      udincev
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:50
      Цитата: Apollo
      когда над всеми горячими точками планеты 24х7х365 "висят" американские и израильские спутники с аппаратурой высокого разрешения

      Ну чего уж притворяться. Так и скажите - "наши спутники". Израильско-американская сущность в каждом вашем комменте высвечивается. Привет вашему хозяину - Дональду, и возьмите с полочки печенюшку. Приятного аппетита.
      Piramidon
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:18
    Нет!!!! am am
    Это потому, что у Израиля уже 12 "летающих пингвинов!"
    Они летают над базой день и ночь туда-сюда. Пугают не падеццки. wassat
    Памсеры закончились на базе и все. Эвакуация.
    (это я пошутил в стиле форума ВО, если кто не понял laughing )
    voyaka uh
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:58
      Цитата: voyaka uh
      (это я пошутил в стиле форума ВО, если кто не понял )

      Юмор Ваш понятен. А как там на самом деле? ЦАХАЛ теперь, с приходом F-35, непобедима? "Всем пасть порвём" на БВ?
      Piramidon
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:01
        1) ЦАХАЛ ВСЕГДА непобедима! am
        2) если кто-то победил ЦАХАЛ, см. пункт 1) recourse
        voyaka uh
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:08
          Цитата: voyaka uh
          1) ЦАХАЛ ВСЕГДА непобедима! am
          2) если кто-то победил ЦАХАЛ, см. пункт 1) recourse

          За патриотизм - +++++++++++++++ (без подъе.. подковырок.) good
          Piramidon
    2. грау Сегодня, 14:14
      А у вас не закончились
      грау
  5. Apollo (Алех) Сегодня, 13:26
    Цитата: хрыч
    Коллега, успехи САА под нашим руководством бесспорны.


    Ну и что вы будете делать с этими успехами в разоренной стране? Опять "одаривать" за счет бюджета РФ, читай всего населения? Опять браццкий народ? Или опять феерические надежды на "заграница нам поможет".
    Сдается, что привычку наступать на грабли и вы и нынешние власти унаследовали от СССР.
    Apollo
  6. Apollo (Алех) Сегодня, 13:37
    Цитата: udincev
    Цитата: Apollo
    Кого вы собрались дезинформировать? Бабу Дуню из Малаховки?

    А зачем бабе Дуне секретная информация не обнаруживаемая со спутников? На кого она работает?

    Тогда кого?
    Apollo
  7. Dark_Filin Сегодня, 14:25
    Думается, что причины возврата вертолетов в РФ чисто технические - нужно делать заводской ремонт для продления ресурса. Учитывая, как активно техника эксплуатируется в Сирии - это неудивительно.
    Dark_Filin
  8. Комментарий был удален.
  9. Apollo (Алех) Сегодня, 14:32
    Цитата: Piramidon
    Ну чего уж притворяться. Так и скажите - "наши спутники". Израильско-американская сущность в каждом вашем комменте высвечивается. Привет вашему хозяину - Дональду, и возьмите с полочки печенюшку. Приятного аппетита.

    Оставьте при себе свои болезные измышления.
    Самый страшный враг, преследующий Россию последние 500 лет, это тупость. Вижу не избежали этой заразы и вы.
    С такой дезинформацией, которая проверяется одним щелчком по "клаве", над вами будут(или уже) смеяться все куры Сирии. В годы карибского кризиса у нас уже был один дезинформатор Никита. Чем эта дезинформация закончилось всем известно. Не уподобляйтесь дурным примерам.
    Apollo
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