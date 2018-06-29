Адмиральский бунт против морской ПРО США

"Если вы хоть немного разбираетесь в этом деле (ПРО), то знаете, что геометрия — тиран. Вы должны быть в крошечном определенном районе, чтобы иметь шанс перехватить ракету. И у нас есть шесть кораблей, которые должны находиться в этих крошечных районах мира. Или могут туда отправиться на полном ходу в любой момент".

“Это очень хорошая возможность, и где может возникнуть нужда в срочной помощи, мы ее обеспечим. Но после 10 лет на этой дороге пришло время построить хоть что-то на суше. "Иджис Эшор" или что угодно, но я хочу прекратить всю эту долгосрочную и постоянную тему с ПРО и перейти к ПРО по требованию, динамическому реагированию по этим задачам".

ВАШИНГТОН, 17 августа 2017. /ТАСС/. США намерены сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Японии, Республики Корея, а также американского острова Гуам. Об этом заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис после переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в формате "два плюс два" в Вашингтоне

"В двух словах, в случае запуска [КНДР] ракеты в направлении Японии, Гуама, [континентальных] США, Южной Кореи мы намерены предпринимать немедленные, конкретные действия для того, чтобы сбить ее", — сказал он, отвечая на вопрос о мерах, которые Вашингтон примет, если Пхеньян запустит баллистическую ракету.



Четыре составных части, четыре источника морской системы ПРО — четыре модификации ПР SM-3, включая теперь уже закрытую модификацию Четыре составных части, четыре источника морской системы ПРО — четыре модификации ПР SM-3, включая теперь уже закрытую модификацию

Полмесяца назад, 12 июня, Chief of Naval Operations (CNO), командующий военно-морскими операциями ВМС США (у нас часто переводят как начштаба флота, но это, скорее, главком вкупе с начштаба — высшая офицерская должность флота США), полный адмирал Джон М. Ричардсон сделал любопытное заявление. Оно было опубликовано на портале Defensenews.com в статье "ВМС США сыты по горло боевыми дежурствами по ПРО".Он накинулся с критикой на «священную корову» американского МО и ВПК — на вбухивание денег в бесполезную дыру под названием «американская ПРО». Как-то даже тревожно за него стало — военная машина такой страны, как США, быстренько съедает правдорубов. Да и не только США, в общем-то, в любой системе надо соблюдать правила игры. Вот был такой в Армии США генерал Р. Одиерно, начальник штаба армии, много всего говорил (конечно, с целью выбить ассигнования, не без того) про реальный уровень боеспособности «самой исключительной армии самой исключительной нации» — и где он? Заменен на не менее говорливого, да более аккуратного генерала и отправлен на пенсию.Конечно, адмирал не заявил, употребляя специфическую военно-морскую лексику, что ПРО бесполезна и не нужна. Он поступил хитрее. Он сказал, что флот несет очень тяжелую, прямо-таки неподъемную нагрузку по боевому дежурству по ПРО. В каждый момент времени это не менее 6 эсминцев типа «Арли Берк» и крейсеров типа «Тикондерога». Казалось бы, что такое флоту с суммарным водоизмещением порядка 3 млн.т (почти в 1,5 раза больше, чем у ВМФ РФ и ВМС НОАК в сумме, правда, треть этого водоизмещения составляет десяток авианосцев) полдюжины эсминцев и крейсеров, когда суммарно их в строю почти в 15 раз больше? А нужно учесть, что еще 6 кораблей придется готовить к выходу по ротации на замену несущим дежурство в зонах, еще 6 будут ремонтироваться после походов, а еще и резерв кораблей, приспособленных для несения задач ПРО (а пока далеко не все корабли классов эсминец-крейсер имеют эту возможность) на случай необходимого усиления. В целом получается очень солидное число кораблей, занятое тем, что любой боцман на любом флоте охарактеризует максимально кратко и ярко. Конечно, если не будет рядом детей и женщин.Адмирал, будучи лицом публичным, такой возможностью не обладает. Потому Ричардсон заявил, что корабли надо "разгрузить от задач боевого дежурства по ПРО, переложив задачи на наземные системы в ближайшие же 10 лет". Все это он заявил, выступая в Национальном военно-морском колледже на форуме по современной стратегии.Ричардсон добавил, что флот готов участвовать в решении задач ПРО в случае срочной необходимости, но задачи постоянного патрулирования с него нужно снять. Переложив их на AEGIS Ashore или на что-то еще. "Иджис Эшор" — наземный вариант ЗРК "Иджис", по сути, поставленная на суше РЛС от эсминца, причем с конструкциями надстройки и поставленная на суше ячейка от ВПУ Mk41, подобное "чудо" американцы воздвигли, в частности, в Румынии.Флоту, по его словам, следует сосредоточиться на боевой подготовке и решении тактических задач (а не страданию... ПРО). Необходимость "нарезать круги в квадратах" патрулирования по ПРО постоянно даже связывают с резко возросшей аварийностью на 7-м оперативном флоте Тихоокеанского флота, мол, нагрузили его задачами по ПРО-патрулированию у КНДР, вот поэтому и столкновения и аварии, нам некогда морячков учить. Ну да, есть на кого свалить бардак на 7-м флоте, не на командиров кораблей, командиров отрядов, командующих эскадрами и командование флота же сваливать. Почему-то у 6-го флота такого набора аварий нет, хотя боевым дежурством по ПРО они занимаются еще с 2013 г., с опорой на пункт базирования ВМС в Роте, Испания.Флот, в общем, недоволен, что нужно значительную часть сил отвлекать на решение сомнительной задачи, тратя ресурс кораблей, время, деньги. К тому же увеличение числа кораблей, переоборудованных под задачи ПРО (с модернизированной РЛС и противоракетами SM-3) требует их извлечения из состава ударных и эскортных групп и отправки на верфи для модернизации. Тогда как, по высказыванию одного из бывших подводников, а ныне аналитика в Heritage Foundation, Томаса Каллендера, "это бы потребовало 33 моряка на наземном сооружении с "Иджис Эшор", чем 300 на эсминце". То, что "сооружение" на деле — лишь отличная неподвижная, незащищенная и неукрепленная цель, разумеется, никого не волнует.Как никого не волнует и то, что "ПРО-болтание" в морях для решения задач ПРО якобы против КНДР, Ирана (а чаще всего это нацелено на Россию) никакой реальной ценности не имеет. По поводу КНДР, может, еще есть какие-то шансы сбить стартующую с небольшой корейской территории примитивную пока что БРСД или МБР морской противоракетой — но ни разу не пробовали, очевидно, потому, что это "чуть-чуть" отличается от полигонных стрельб, да и реальные возможности противоракет SM-3 сильно отличаются от рекламных сказок. Хотя грозно надували щеки, делая вот такие заявления:Но ничего так и не пытались перехватить — не хотелось, очевидно, позориться перед какой-то там КНДР, когда перехват ожидаемо не удастся.В настоящий момент есть 3 модификации SM-3: Block 1A, Block 1B и Block 2А. Первая из них к 2020 г. исчезнет из арсенала — сроки службы этого сомнительного изделия истекут, и никто не будет пытаться их продлить ввиду сомнительной ценности. Она пригодна максимум против тактических ракет. Blk 1B (отличающийся другой ГСН и прочими незначительными изменениями) также способен сбивать в лучшем случае ОТР, и то "с огромными оговорками". Так в свое время говорил в интервью небезызвестный г-н Соломонов, а ему не просто можно, а должно верить в таких вопросах. Хотя он говорил вообще про все SM-3, и, в общем, был прав.Противоракета Blk 2A — уже другое, более солидное изделие, другого диаметра, и твердотопливные двигатели там тоже другие совсем, диаметром 21 дюйм против 13,5, поэтому и дальность и динамические характеристики куда лучше. Но пока что все испытания этого изделия можно считать неуспешными, хотя ракета уже в серии. Но и она неспособна нести угрозу МБР или БРПЛ. В части БРПЛ еще есть теоретические шансы на перехват, если эсминец будет находиться очень близко от точки пуска, но находиться, скажем, где-то в Баренцевом море при пуске БРПЛ из Белого — недостаточно. Реальную, хотя и весьма теоретическую, угрозу некоторым старым типам наших МБР, размещенных на западе РФ, при размещении кораблей ПРО или наземных комплексов в районе Балтики или, скажем, Польше, могла нести Blk 2B, с 27-дюймового диаметра двигателем, но ее разработка была, очевидно, на фоне остальных успехов SM-3, закрыта, и ни в 2020 г., ни позже она не появится.К тому же угроза там была весьма эфемерной, и только на очень ограниченном наборе траекторий пусков ракет вроде пуска МБР не "маршрутом Чкалова", а через Европу, но кто это будет делать и зачем?К тому же этих противоракет на самом деле немного. Вот тут показано, сколько и каких ракет планируется (ну, конечно, возможны изменения, но не несущие кардинального характера — возможности промышленности не позволят).И что мы видим, кроме окончательного прощания с Blk 1A в 2020 г.? Что даже в 2024 г. число ПР модификации 1В не превысит 350 штук, а 2А — 50. О чем тут вообще говорить можно, не знаю, но о реальной насыщенной ПРО, угрожающей СЯС РФ даже в количественном плане, говорить нельзя. Не говоря уж о том, что эти противоракеты даже против ракет средней дальности пока что не годятся. И вот ради подобного американским морякам очень не хочется гонять свои корабли, занимаясь унылой и нудной и бесполезной работой, даже если за нее платят деньги.Вот и попытался адмирал Ричардсон продвинуть в массы идею о том, что пусть на берегу страдают всякими ПРО-глупостями, пусть это даже и будут моряки (наземные "Иджисы" обслуживают флотские) — так даже лучше, денежки не будут уходить на сторону, а соперничество в ВС США между видами ВС очень жесткое, и так было всегда. Вспомните генерала ВВС США К. Лемэя: "СССР всего лишь наш противник, а наш настоящий враг — это флот". Фраза хлесткая, емкая, и со стороны флотских не последовало столь же запоминающегося афоризма лишь потому, что все уже и так сказано.Но, скажет читатель, а почему тогда наше МО так активно "помогает" американскому в пиаре SM-3? Вон, даже презентации выпускают о якобы высокой опасности противоракет SM-3 для СЯС РФ? Пусть и противоречащие фактам — ведь эти противоракеты никогда по межконтинентальным целям и не испытывались (да и с наземной противоракетой GBI тоже "все неоднозначно", но не о ней речь). Целые генерал-полковники с ними выступают на конференциях и брифингах. Ну, тут на самом деле все просто. Шанса вымазать геополитического "потенциального партнера номер один" в политической грязи ни МИД, ни МО не упустят, поэтому в ход пойдет все — и ПРО, и ужасные снаряды из обедненного урана (которые были у СССР и есть, и производство их имеется и в РФ), и что угодно. Раз с нами так, то и мы отвечаем тем же калибром.Наши генералы тоже не ангелы и ради дополнительных ассигнований вполне готовы как приукрасить ситуацию, так и "перечернить" картину для публики, создавая нужный общественный фон. Но дело не только в банальном "дайте больше денег на…" (на новое боевое оснащение МБР/БРПЛ, на КСП ПРО для них же, на гиперзвуковые ПКР и все такое прочее и реально нужное). Дело в том, что это нашим СЯС и вообще ядерным средствам особой угрозы нет. А вот у КНДР проблемы, пусть не сейчас, но могут быть, когда американцы все же доведут SM-3 до какого-то реально боеспособного состояния.Но если проблемы КНДР нас не очень волнуют, то проблемы нашего китайского друга и союзника очень даже могут. И в области ПРО, равно как локальной ПРО на Корейском полуострове (речь о системе THAADS), Россия и Китай выступают согласованно. И район боевого патрулирования китайских ПЛАРБ (когда они, наконец, начнут совершать таковые на нормальной основе) — это не Белое и не Охотское моря, хорошо запертые и охраняемые, и не полярные льды. И американские корабли там вполне могут оказаться на вполне законном основании. Что беспокоит китайцев, тем более что китайские ракеты ни разу не технологический шедевр, особенно в плане противодействия ПРО. Поэтому стоит предположить, что наши усилия на тему морского компонента системы больше направлены на политическую поддержку китайских друзей.Отдельно уточню про друзей. До сих пор в России популярно, пусть самый пик и прошел, раздувание мифа о "китайской угрозе". Понятно, кто проплачивает это раздувание, но у нас хватает и просто мало знакомых с вопросом и не очень умных людей, раздувающих тему и просто по недостатку знаний и ума. Так вот, не буду напоминать про непрерывно по сути сокращаемые сухопутные силы НОАК, хотя надо бы. Но в области стратегической стабильности можно напомнить, что китайцы готовят размещение своих самых ценных ракет в районе близ нашей границы, по сути, под "зонт" нашей СПРН и подальше от моря. По сути, под удар тактических ракет с нашей стороны. Это лучше всего характеризует характер отношений в формирующемся ударными темпами русско-китайском военно-политическом марьяже. Поэтому широкие пиар-жесты на немного волнующую все же и нас тему ПРО (вдруг американцы лет через 10 все же смогут создать приличные противоракеты) вполне в рамках этих отношений.