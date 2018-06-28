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Противоминное оборудование «Обухова» доказало свою универсальность
Морские беспилотные аппараты, входящие в состав противоминного оборудования современного тральщика проекта 12700 «Александр Обухов», сыграли важную роль поиске на дне Балтийского моря разбившегося вертолета Ка-29, пишут Известия.
Это первый случай применения робототехнического комплекса «Диамант» для поисково-спасательных работ, а не для обезвреживания мин.
Газета напоминает, что в апреле текущего года районе мыса Таран разбился российский вертолет Ка-29. Для поисков обломков был задействован «Обухов» находившийся в учебно-боевом походе. Экипаж тральщика с помощью гидроакустических средств просканировал дно в указанном районе, зафиксировал предполагаемые обломки машины в 6 км от берега на глубине около 40 м, а затем окончательно идентифицировал их с помощью беспилотного комплекса «Диамант». Дальнейшие работы по подъему тел погибших и оборудования были проведены водолазами Балтийского флота.
Для моряков эта операция стала своеобразным боевым крещением – ранее им приходилось решать только учебные задачи по поиску мин.
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, «Александр Обухов» – удачный проект, то же можно сказать и о его оборудовании, в частности об аппарате «Диамант». Проведенная операция подтвердила, что корабль можно с пользой применять и в мирное время, например, для обследования сложного рельефа морского дна – это бывает важно для прокладки разного рода коммуникаций. Кроме того, Южная Балтика и сегодня продолжает приносить неприятные сюрпризы в виде мин, оставшихся не только после Великой отечественной, но и после Первой мировой войны.
Это первый случай применения робототехнического комплекса «Диамант» для поисково-спасательных работ, а не для обезвреживания мин.
Газета напоминает, что в апреле текущего года районе мыса Таран разбился российский вертолет Ка-29. Для поисков обломков был задействован «Обухов» находившийся в учебно-боевом походе. Экипаж тральщика с помощью гидроакустических средств просканировал дно в указанном районе, зафиксировал предполагаемые обломки машины в 6 км от берега на глубине около 40 м, а затем окончательно идентифицировал их с помощью беспилотного комплекса «Диамант». Дальнейшие работы по подъему тел погибших и оборудования были проведены водолазами Балтийского флота.
Для моряков эта операция стала своеобразным боевым крещением – ранее им приходилось решать только учебные задачи по поиску мин.
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, «Александр Обухов» – удачный проект, то же можно сказать и о его оборудовании, в частности об аппарате «Диамант». Проведенная операция подтвердила, что корабль можно с пользой применять и в мирное время, например, для обследования сложного рельефа морского дна – это бывает важно для прокладки разного рода коммуникаций. Кроме того, Южная Балтика и сегодня продолжает приносить неприятные сюрпризы в виде мин, оставшихся не только после Великой отечественной, но и после Первой мировой войны.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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