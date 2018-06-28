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Противоминное оборудование «Обухова» доказало свою универсальность

Морские беспилотные аппараты, входящие в состав противоминного оборудования современного тральщика проекта 12700 «Александр Обухов», сыграли важную роль поиске на дне Балтийского моря разбившегося вертолета Ка-29, пишут Известия.



Это первый случай применения робототехнического комплекса «Диамант» для поисково-спасательных работ, а не для обезвреживания мин.


Газета напоминает, что в апреле текущего года районе мыса Таран разбился российский вертолет Ка-29. Для поисков обломков был задействован «Обухов» находившийся в учебно-боевом походе. Экипаж тральщика с помощью гидроакустических средств просканировал дно в указанном районе, зафиксировал предполагаемые обломки машины в 6 км от берега на глубине около 40 м, а затем окончательно идентифицировал их с помощью беспилотного комплекса «Диамант». Дальнейшие работы по подъему тел погибших и оборудования были проведены водолазами Балтийского флота.

Для моряков эта операция стала своеобразным боевым крещением – ранее им приходилось решать только учебные задачи по поиску мин.

По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, «Александр Обухов» – удачный проект, то же можно сказать и о его оборудовании, в частности об аппарате «Диамант». Проведенная операция подтвердила, что корабль можно с пользой применять и в мирное время, например, для обследования сложного рельефа морского дна – это бывает важно для прокладки разного рода коммуникаций. Кроме того, Южная Балтика и сегодня продолжает приносить неприятные сюрпризы в виде мин, оставшихся не только после Великой отечественной, но и после Первой мировой войны.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 4

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  1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:57
    Базовые тральщики типа «Георгия Курбатова» в проекте 12700 обладают композитными корпусами, изготовленными из стеклопластика по методу вакуумного диффузирования. При длине в 62 метра тральщики обладают впечатляющим водоизмещением. Ранее все композитные корабли были с водоизмещением не больше 450 тонн. Современные российские базовые тральщики по проекту 12700 обладают водоизмещением 800 тонн. В наше время это единственные боевые корабли на планете с такими размерами, с не металлическими корпусами.

    Ни чё се размерчик для пластикового корпуса ...
    Shurik70
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:05
      Тральщики проекта 12700 пригодятся флоту не только при разминировании. Благодаря наличию подводных беспилотников, корабли могут участвовать и в поисково-спасательных операциях....

      Да и не только
      рич
      1. san4es Сегодня, 13:18
        Цитата: рич
        ...могут участвовать и в поисково-спасательных операциях....

        Да и не только

        hi ..Проведенная операция подтвердила, что корабль можно с пользой применять и в мирное время, например, для обследования сложного рельефа морского дна – это бывает важно для прокладки разного рода коммуникаций.
        нояб. 2015 г
        san4es
  2. assa67 (андрей) Сегодня, 13:00
    нашли ребят-и это главное,подняли.........и родным не на воду венки бросать soldier ....а кораблей нам надо...ух как
    assa67
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