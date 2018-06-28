Взрыв ракеты на немецком фрегате "Саксония"

В Сети появилось видео взрыва на немецком фрегате «Саксония», произошедшем еще 21 июня 2018 года во время учений возле берегов Норвегии в районе полигона Аннейя, куда прибыли два фрегата ВМС Германии, сообщает издание Naval Today.Напомним, что на немецком фрегате при проведении боевых стрельб зенитная ракета Standard SM-2 не смогла покинуть пусковую установку и сгорела в шахте, из-за чего возник пожар, в котором пострадали два моряка, у которых обнаружили "острую стрессовую реакцию". Боевая часть ракеты не сдетонировала, что помогло избежать больших потерь среди личного состава фрегата. Учения были в экстренном порядке прекращены, пожар был ликвидирован с помощью насосных установок, использующих забортную воду, после чего оба немецких фрегата отправились в норвежский порт Харстад для ремонтных работ.Согласно заявлению капитана фрегата Томаса Хакена, у загоревшейся ракеты никаких дефектов выявлено не было, она прошла техническую проверку успешно. Запуск первой ракеты прошел стандартно, она успешно поразила воздушную цель.Напомним, что в последнее время появились многочисленные сообщения о плохом состоянии Бундесвера из-за недостаточного финансирования.