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Взрыв ракеты на немецком фрегате "Саксония"
В Сети появилось видео взрыва на немецком фрегате «Саксония», произошедшем еще 21 июня 2018 года во время учений возле берегов Норвегии в районе полигона Аннейя, куда прибыли два фрегата ВМС Германии, сообщает издание Naval Today.
Напомним, что на немецком фрегате при проведении боевых стрельб зенитная ракета Standard SM-2 не смогла покинуть пусковую установку и сгорела в шахте, из-за чего возник пожар, в котором пострадали два моряка, у которых обнаружили "острую стрессовую реакцию". Боевая часть ракеты не сдетонировала, что помогло избежать больших потерь среди личного состава фрегата. Учения были в экстренном порядке прекращены, пожар был ликвидирован с помощью насосных установок, использующих забортную воду, после чего оба немецких фрегата отправились в норвежский порт Харстад для ремонтных работ.
Согласно заявлению капитана фрегата Томаса Хакена, у загоревшейся ракеты никаких дефектов выявлено не было, она прошла техническую проверку успешно. Запуск первой ракеты прошел стандартно, она успешно поразила воздушную цель.
Напомним, что в последнее время появились многочисленные сообщения о плохом состоянии Бундесвера из-за недостаточного финансирования.
Напомним, что на немецком фрегате при проведении боевых стрельб зенитная ракета Standard SM-2 не смогла покинуть пусковую установку и сгорела в шахте, из-за чего возник пожар, в котором пострадали два моряка, у которых обнаружили "острую стрессовую реакцию". Боевая часть ракеты не сдетонировала, что помогло избежать больших потерь среди личного состава фрегата. Учения были в экстренном порядке прекращены, пожар был ликвидирован с помощью насосных установок, использующих забортную воду, после чего оба немецких фрегата отправились в норвежский порт Харстад для ремонтных работ.
Согласно заявлению капитана фрегата Томаса Хакена, у загоревшейся ракеты никаких дефектов выявлено не было, она прошла техническую проверку успешно. Запуск первой ракеты прошел стандартно, она успешно поразила воздушную цель.
Напомним, что в последнее время появились многочисленные сообщения о плохом состоянии Бундесвера из-за недостаточного финансирования.
Использованы фотографии: Bundeswehr
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