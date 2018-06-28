14:43 28 июня
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Взрыв ракеты на немецком фрегате "Саксония"

В Сети появилось видео взрыва на немецком фрегате «Саксония», произошедшем еще 21 июня 2018 года во время учений возле берегов Норвегии в районе полигона Аннейя, куда прибыли два фрегата ВМС Германии, сообщает издание Naval Today.

Взрыв ракеты на немецком фрегате "Саксония"


Напомним, что на немецком фрегате при проведении боевых стрельб зенитная ракета Standard SM-2 не смогла покинуть пусковую установку и сгорела в шахте, из-за чего возник пожар, в котором пострадали два моряка, у которых обнаружили "острую стрессовую реакцию". Боевая часть ракеты не сдетонировала, что помогло избежать больших потерь среди личного состава фрегата. Учения были в экстренном порядке прекращены, пожар был ликвидирован с помощью насосных установок, использующих забортную воду, после чего оба немецких фрегата отправились в норвежский порт Харстад для ремонтных работ.


Согласно заявлению капитана фрегата Томаса Хакена, у загоревшейся ракеты никаких дефектов выявлено не было, она прошла техническую проверку успешно. Запуск первой ракеты прошел стандартно, она успешно поразила воздушную цель.

Напомним, что в последнее время появились многочисленные сообщения о плохом состоянии Бундесвера из-за недостаточного финансирования.


Использованы фотографии: Bundeswehr
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Комментарии 32

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:13
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:15
      Ага. Вот они хваленые местными экспертами "Пирожки".
      Muvka
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:19
        Цитата: Muvka
        Вот они хваленые местными экспертами "Пирожки"

        вы щас копия украинских оголтелых патриотов, которые радовались падению нашей вертушки в балтийское море, они то же кричали что техника наша - металлолом
        Тикси-3
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:31
          Я не радуюсь неудаче немцев. Я просто пытаюсь хоть что-то доказать людям, которые при первой возможности начинают писать, как у нас корабли медленно строят, не то что немцы с французами...
          Muvka
    2. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 13:20
      Красиво. Но вот морячков жалко...
      Alex_Rarog
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:22
        Цитата: Alex_Rarog
        Но вот морячков жалко...

        пострадали два моряка, у которых обнаружили "острую стрессовую реакцию"

        Я думаю, что они уже отстирали свои штаны после "стрессовой реакции".
        Аристарх Людвигович
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:30
          История с Дональдом Куком перестает быть анекдотом) Как же они в реальной боевой ситуации себя вести будут?
          Ушлый_башкорт
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:32
            Кстати,а на нашем флоте подобные ситуации как?Всякое бывает у них и у нас..
            Цитата: Ушлый_башкорт
            История с Дональдом Куком перестает быть анекдотом) Как же они в реальной боевой ситуации себя вести будут?
            210окв
            1. san4es Сегодня, 13:46
              Цитата: 210окв
              Кстати,а на нашем флоте подобные ситуации как?Всякое бывает у них и у нас..

              hi ...Эт точно...Надо быть "Всегда готов! soldier ":
              Фрегат ВМС Германии Vs. Российский Военный Корабль (с 0.50 мин)
              san4es
              1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:50
                Санчес hi Можно конечно и "порадоваться"...Но перед этим надо из своего глаза "вытащить бревно"..Прежде чем на соломину обратить внимание.Флот и его оснащение штука сложная и у них и у нас.
                Цитата: san4es
                Цитата: 210окв
                Кстати,а на нашем флоте подобные ситуации как?Всякое бывает у них и у нас..

                hi ...Эт точно...Надо быть "Всегда готов! soldier ":
                Фрегат ВМС Германии Vs. Российский Военный Корабль (с 0.50 мин)
                210окв
                1. san4es Сегодня, 13:55
                  Цитата: 210окв
                  ...Флот и его оснащение штука сложная и у них и у нас.

                  ..Тоже верно hi
                  "...Головной корабль серии FGS «Sachsen» F219 был заложен на верфи Blohm + Voss, Гамбург, 1 февраля 1999 года. Спущен на воду 20 января 2001 года, достройка была завершена 29 ноября 2002 года. Введен в строй 31 декабря 2003 года. Порт приписки - военно-морская база Вильгельмсхафен.
                  Основные характеристики фрегатов Sachsen-Klasse:
                  Водоизмещение полное 5690 тонн. Длина 143 метра, ширина 17,44 метра, осадка 5 метров. Скорость хода 29 узлов. Дальность плавания 4000 миль на 18 узлах. Автономность плавания 21 день. Экипаж 242 человека.
                  Двигатели: CODAG, 2 дизеля MTU 20V1163 TB93, 1 газовая турбина General Electric LM-2500 PF/MLG.
                  Мощность: дизелей 20120 лошадиных сил, турбины 31950 лошадиных сил.
                  Движитель: 2 регулируемого шага.
                  Вооружение:
                  Радиолокационное вооружение: РЛС обнаружения надводных и воздушных целей и управления огнём (с АФАР) Thales Nederland APAR; 2 многофункциональные РЛС STN Atlas 9600M, РЛС обнаружения воздушных целей Thales Triton-G; РЛС раннего обнаружения Thales SMART-L; электронно-оптическая система управления огнём STN Atlas MSP 500.
                  Радиоэлектронное вооружение: Сонар: STN Atlas DSQS-24B (подкильный) комплекс РЭБ EADS FL 1800S Stage II; 6x6 ПУ пассивных помех Mk 137 (130-мм ракеты DM39 Bullfighter).
                  Артиллерия: 1 х OTO Melara 76-мм/62 Mk 75.
                  Зенитная артиллерия: 2 х 1 Rheinmetall AG-Mauser MLG 27 27-мм.
                  Ракетное вооружение: 2 х 4 «Гарпун»; 1 х 32 ВПУ Mk 41 Mod 10 (24 ракеты Standard SM-2 Block IIIA и 32 ракеты Evolved Sea Sparrow); 2x21 пусковых установки Mk 49 ЗРК RAM (ракеты RIM-116A).
                  Минно-торпедное вооружение: 2 x 3 324-мм противолодочных торпедных аппарата
                  (торпеды MU-90).
                  Авиационная группа: 2 х NH90 или 2 х Sea Lynx Mk.88A.
                  Корабли несут по два вертолета ПЛО NH90. Для посадки вертолетов в штормовую погоду, корабли оснащены специальными системами посадки.."
                  san4es
              2. assa67 (андрей) Сегодня, 14:02
                Саня,здорово!....ну не везет фашистам последнее время...... laughing laughing laughing
                assa67
                1. san4es Сегодня, 14:23
                  Цитата: assa67
                  Саня,здорово!....ну не везет ....

                  Привет Андрюх hi ...Когда нибудь, всему приходит свой Schluß (конец - нем.)
                  san4es
                  1. assa67 (андрей) Сегодня, 14:31
                    а когда-нибудь им "конец"не приходил?....им же,дебилам.ЕЩЕ БИССМАРК сказал:никогда не воюйте с Россией
                    assa67
                    1. san4es Сегодня, 14:42
                      Цитата: assa67
                      а когда-нибудь им "конец"не приходил?
                      san4es
            2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:53
              Не слышал, чтобы в таких ситуациях у нас служивых, которые после внештатных ситуаций к психологу попали (ясно-понятно, что не роботы у нас служат), в пострадавшие записывали. Да и больше слышал, что бойцы лезут тушить пожары, обгорая при этом, прыгают на гранаты, вытаскивают людей из огня, не жалея себя. Про такое с их стороны не читал.
              Ушлый_башкорт
              1. assa67 (андрей) Сегодня, 14:06
                Артур hi ....и не прочитаешь об них такого....."фисташкого мороженого нет"не пойду на работу..
                assa67
        2. MPN (Павел) Сегодня, 13:33
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Я думаю, что они уже отстирали свои штаны после "стрессовой реакции".

          Сами нет им экстренные службы помогли отстирать... wink
          MPN
        3. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:59
          Того и гляди наградят "пурпурным сердцем" или это у полосатиков, шо там у немцев за ранение дают.
          Romka47
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 13:44
      после чего оба немецких фрегата отправились в норвежский порт Харстад для ремонтных работ.

      а вот это очень странно. А по чему не в Олавсверн?
      рич
  2. Sirocco (Владимир.) Сегодня, 13:20
    Гори гори ясно, что бы не погасло!!!))))
    Если серьезно, то не все то золото что блестит, оказывается не только Томагавки но и SM 2 с истекшим сроком эксплуатации впаривают своим же холопам. И те успешно падают на взлете. Интересно было ли подобное ранее?
    Sirocco
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:22
    Июнь сего года- не немцев месяц... yes
    Masya Masya
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:35
      Мариша love love love Бундесам летом вапще не прёть ... crying
      bouncyhunter
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:43
        Паша love зимой им вообще труба... wink
        Masya Masya
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 14:35
          Марина, love им не труба,их вынюхали!!!!!!! laughing
          assa67
    2. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 14:21
      Это точно, не задался у них этот июнь am
      YarSer88
  4. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 13:28
    Бываееееет....... request
    Viktor Afanasev
  5. собаковод Сегодня, 13:28
    21 июня... ВМС Германии... предостереждение...
    собаковод
  6. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:29
    "Острая стрессовая реакция", видимо, означает, что эта парочка "морских волков" обгадилась со страха. Бывает...
    Стройбат запаса
  7. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 13:50
    Да, жизнь карабляцкая, она такая, всякое бывает. Помнится, вначале карьеры, жизнь занесла меня на наш камышовый флот, так на одном Омском, вчетвером, за 2.5 дня установили 16 цементных ящиков, из междудонки почти не вылазили, кто в теме, тот поймет, каково это, и не было никакой "стрессовой реакции", были одни "эмоции"...
    WATCH_OFFICER
  8. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:01
    21 июня загорелся , ну вы поняли к какой дате это все приурочено, кстати есть информация что это лично Володька ракету цепью к шахте приковал, шо бы не вышла. инфа 100%
    Romka47
  9. universe1 Сегодня, 14:41
    Да не взрыв это, скорее самопроизвольный запуск ускорителя. Взрыв БЧ развалил бы этот фрегат пополам. А если бы и соседи по шахтам сдетонировали, то остались бы отдельные фрагменты.
    universe1
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