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Странное дело: как идеи кабмина о пенсионной реформе дают шанс несистемной оппозиции
Либеральные издания одно за другим публикуют графики проведения в разных регионах страны митингов всех тех, кто собирается поднять немного (или много) рейтингового пиара на анонсированной правительством пенсионной реформе в виде повышения возраста выхода на пенсию. Собираются митинговать активисты-навальнисты, активисты-коммунисты и псевдокоммунисты, онижедети, ультралибералы, кремлеботы-антикремлеботы, белоленточные несогласные и прочие, прочие, прочие.
Складывается впечатление, что это сознательный ход того же правительства (кого-то в правительстве), чтобы столкнуть людей лбами. Почему? А потому что если человек не относит себя ни к одной из этих категорий, но при этом выступает за повышение эффективности работы правительства без резкого повышения этим самым правительством планки пенсионного возраста, то его в любом случае попытаются записать в одну из вышеперечисленных групп с одновременным обвинением в том, что на улицу его вывел «Госдеп».
Играет на руку адептам пенсионной реформы (в озвученном её виде) ситуация на соседней Украине, где любой протест успели превратить частично в маскарад, частично в очередной повод для демонтажа государственности. А потому в нашей стране этот фактор используют, добавляя: ну вы же не хотите, как на Украине?
Действительно, никакой нормальный человек «как на Украине» не хочет, а потому и переходит либо в состояние кухонного обсуждения странного предложения о повышении возраста выхода на пенсию на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин, либо с горечью взирает на то, как те же «навальнисты» оседлали повод и, меньше всего думая о реальных пенсионерах, устраивают акции откровенного самопиара.
В итоге получается, что если гражданин исповедует реально патриотические взгляды, то ему подсовывают под серебристой крышкой блюдо под названием «Тебе не остаётся ничего, как молча принять инициативу о повышении пенсионного возраста». Иначе набегают упомянутые выше адепты пенсионной реформы «на зарплате», и - посыпались оскорбления, обвинения в духе: «Ах вы, подлые ненавистники светлых идей назначенного правительства; ах вы, разжигатели майдана!»
Программа точно продумана, если она базируется на мнении активно-агрессивного меньшинства? Точно продумана, если она ещё и позволяет сыграть на росте рейтингов тех, для кого разброд и шатание в России всегда были главным вектором деятельности. У тех же "навальнистов" возник громкий повод для протестов, расширения своих рядов за счёт по определению протестно настроенной молодёжи. А "навальнистам", как известно, лишь бы повод - а тут ещё и такой правительственный подарок.
Так кто же реально толкает обычных граждан, которые всерьёз переживают за будущее страны, к росту недовольства? И что за сила стоит за консолидацией ультралиберальных кругов, в которые упорно хотят записать и всех тех, кто высказывается с разумной критикой в адрес инициативы кабмина?
Складывается впечатление, что это сознательный ход того же правительства (кого-то в правительстве), чтобы столкнуть людей лбами. Почему? А потому что если человек не относит себя ни к одной из этих категорий, но при этом выступает за повышение эффективности работы правительства без резкого повышения этим самым правительством планки пенсионного возраста, то его в любом случае попытаются записать в одну из вышеперечисленных групп с одновременным обвинением в том, что на улицу его вывел «Госдеп».
Играет на руку адептам пенсионной реформы (в озвученном её виде) ситуация на соседней Украине, где любой протест успели превратить частично в маскарад, частично в очередной повод для демонтажа государственности. А потому в нашей стране этот фактор используют, добавляя: ну вы же не хотите, как на Украине?
Действительно, никакой нормальный человек «как на Украине» не хочет, а потому и переходит либо в состояние кухонного обсуждения странного предложения о повышении возраста выхода на пенсию на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин, либо с горечью взирает на то, как те же «навальнисты» оседлали повод и, меньше всего думая о реальных пенсионерах, устраивают акции откровенного самопиара.
В итоге получается, что если гражданин исповедует реально патриотические взгляды, то ему подсовывают под серебристой крышкой блюдо под названием «Тебе не остаётся ничего, как молча принять инициативу о повышении пенсионного возраста». Иначе набегают упомянутые выше адепты пенсионной реформы «на зарплате», и - посыпались оскорбления, обвинения в духе: «Ах вы, подлые ненавистники светлых идей назначенного правительства; ах вы, разжигатели майдана!»
Программа точно продумана, если она базируется на мнении активно-агрессивного меньшинства? Точно продумана, если она ещё и позволяет сыграть на росте рейтингов тех, для кого разброд и шатание в России всегда были главным вектором деятельности. У тех же "навальнистов" возник громкий повод для протестов, расширения своих рядов за счёт по определению протестно настроенной молодёжи. А "навальнистам", как известно, лишь бы повод - а тут ещё и такой правительственный подарок.
Так кто же реально толкает обычных граждан, которые всерьёз переживают за будущее страны, к росту недовольства? И что за сила стоит за консолидацией ультралиберальных кругов, в которые упорно хотят записать и всех тех, кто высказывается с разумной критикой в адрес инициативы кабмина?
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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