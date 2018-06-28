Странное дело: как идеи кабмина о пенсионной реформе дают шанс несистемной оппозиции

Либеральные издания одно за другим публикуют графики проведения в разных регионах страны митингов всех тех, кто собирается поднять немного (или много) рейтингового пиара на анонсированной правительством пенсионной реформе в виде повышения возраста выхода на пенсию. Собираются митинговать активисты-навальнисты, активисты-коммунисты и псевдокоммунисты, онижедети, ультралибералы, кремлеботы-антикремлеботы, белоленточные несогласные и прочие, прочие, прочие.Складывается впечатление, что это сознательный ход того же правительства (кого-то в правительстве), чтобы столкнуть людей лбами. Почему? А потому что если человек не относит себя ни к одной из этих категорий, но при этом выступает за повышение эффективности работы правительства без резкого повышения этим самым правительством планки пенсионного возраста, то его в любом случае попытаются записать в одну из вышеперечисленных групп с одновременным обвинением в том, что на улицу его вывел «Госдеп».Играет на руку адептам пенсионной реформы (в озвученном её виде) ситуация на соседней Украине, где любой протест успели превратить частично в маскарад, частично в очередной повод для демонтажа государственности. А потому в нашей стране этот фактор используют, добавляя: ну вы же не хотите, как на Украине?Действительно, никакой нормальный человек «как на Украине» не хочет, а потому и переходит либо в состояние кухонного обсуждения странного предложения о повышении возраста выхода на пенсию на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин, либо с горечью взирает на то, как те же «навальнисты» оседлали повод и, меньше всего думая о реальных пенсионерах, устраивают акции откровенного самопиара.В итоге получается, что если гражданин исповедует реально патриотические взгляды, то ему подсовывают под серебристой крышкой блюдо под названием «Тебе не остаётся ничего, как молча принять инициативу о повышении пенсионного возраста». Иначе набегают упомянутые выше адепты пенсионной реформы «на зарплате», и - посыпались оскорбления, обвинения в духе: «Ах вы, подлые ненавистники светлых идей назначенного правительства; ах вы, разжигатели майдана!»Программа точно продумана, если она базируется на мнении активно-агрессивного меньшинства? Точно продумана, если она ещё и позволяет сыграть на росте рейтингов тех, для кого разброд и шатание в России всегда были главным вектором деятельности. У тех же "навальнистов" возник громкий повод для протестов, расширения своих рядов за счёт по определению протестно настроенной молодёжи. А "навальнистам", как известно, лишь бы повод - а тут ещё и такой правительственный подарок.Так кто же реально толкает обычных граждан, которые всерьёз переживают за будущее страны, к росту недовольства? И что за сила стоит за консолидацией ультралиберальных кругов, в которые упорно хотят записать и всех тех, кто высказывается с разумной критикой в адрес инициативы кабмина?