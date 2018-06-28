14:44 28 июня
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Странное дело: как идеи кабмина о пенсионной реформе дают шанс несистемной оппозиции

Либеральные издания одно за другим публикуют графики проведения в разных регионах страны митингов всех тех, кто собирается поднять немного (или много) рейтингового пиара на анонсированной правительством пенсионной реформе в виде повышения возраста выхода на пенсию. Собираются митинговать активисты-навальнисты, активисты-коммунисты и псевдокоммунисты, онижедети, ультралибералы, кремлеботы-антикремлеботы, белоленточные несогласные и прочие, прочие, прочие.

Странное дело: как идеи кабмина о пенсионной реформе дают шанс несистемной оппозиции


Складывается впечатление, что это сознательный ход того же правительства (кого-то в правительстве), чтобы столкнуть людей лбами. Почему? А потому что если человек не относит себя ни к одной из этих категорий, но при этом выступает за повышение эффективности работы правительства без резкого повышения этим самым правительством планки пенсионного возраста, то его в любом случае попытаются записать в одну из вышеперечисленных групп с одновременным обвинением в том, что на улицу его вывел «Госдеп».


Играет на руку адептам пенсионной реформы (в озвученном её виде) ситуация на соседней Украине, где любой протест успели превратить частично в маскарад, частично в очередной повод для демонтажа государственности. А потому в нашей стране этот фактор используют, добавляя: ну вы же не хотите, как на Украине?

Действительно, никакой нормальный человек «как на Украине» не хочет, а потому и переходит либо в состояние кухонного обсуждения странного предложения о повышении возраста выхода на пенсию на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин, либо с горечью взирает на то, как те же «навальнисты» оседлали повод и, меньше всего думая о реальных пенсионерах, устраивают акции откровенного самопиара.

В итоге получается, что если гражданин исповедует реально патриотические взгляды, то ему подсовывают под серебристой крышкой блюдо под названием «Тебе не остаётся ничего, как молча принять инициативу о повышении пенсионного возраста». Иначе набегают упомянутые выше адепты пенсионной реформы «на зарплате», и - посыпались оскорбления, обвинения в духе: «Ах вы, подлые ненавистники светлых идей назначенного правительства; ах вы, разжигатели майдана!»

Программа точно продумана, если она базируется на мнении активно-агрессивного меньшинства? Точно продумана, если она ещё и позволяет сыграть на росте рейтингов тех, для кого разброд и шатание в России всегда были главным вектором деятельности. У тех же "навальнистов" возник громкий повод для протестов, расширения своих рядов за счёт по определению протестно настроенной молодёжи. А "навальнистам", как известно, лишь бы повод - а тут ещё и такой правительственный подарок.

Так кто же реально толкает обычных граждан, которые всерьёз переживают за будущее страны, к росту недовольства? И что за сила стоит за консолидацией ультралиберальных кругов, в которые упорно хотят записать и всех тех, кто высказывается с разумной критикой в адрес инициативы кабмина?
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 82

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  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 13:19
    Дилемма: нужно и власти усмирить и либералам повода не дать...
    Нужно, наверное, как-то так:
    Anarchist
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:20
      Резервный фонд кончился, будут грабить народ. Кстати по оценке Счётной палаты, 1,9 трлн рублей расходов федерального бюджета неэффективны. А пенсионная реформа позволит получить дополнительно 1 трлн рублей. Вот и делайте выводы, куда уйдут эти денежные средства.
      Аристарх Людвигович
      1. Комментарий был удален.
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:30
          Александр hi На вопрос уважаемого Володина"какая сила толкает?"ответ простой...Мы сами и "виноваты"ибо схаваем все что с нами делают.Приучили властьпридержащих к покорности и терпению..
          Цитата: Anarchist
          Это точно
          Цитата: Аристарх Людвигович
          будут грабить народ.

          Рука на нефтегазовые компании не поднимется! Скидки суммой на 10трл₽ забирать не станут... Ударит по откатам. А с такой суммы откаты не малые, я думаю...
          210окв
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:25
        Провокационная статья.
        maxim947
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 13:27
          Цитата: maxim947
          Провокационная статья,

          Провокационный комментарий...
          Володин
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:30
          А действия правительства не провокация?
          Цитата: maxim947
          Провокационная статья.
          210окв
          1. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 13:34
            Думаю нет , реализ нашей российской жизни request
            Siberia 9444
        3. saltickov. (Михаил) Сегодня, 13:36
          В чем именно провакационная в правде,лиж бы брякнуть,можете не отвечать,вы своё отработали.
          saltickov.
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:04
            можете не отвечать,вы своё отработали

            Даже смешно, в этом меня еще ни разу не обвиняли))) Вы можете сколько угодно все сваливать на власть, на Правительство в частности и т.д., но данная реформа необходима и ее нужно было начинать еще раньше. Плюс не известно на сколько конкретно будет увеличен пенсионный возраст и остальные детали закона, которые будут крайне важны. Но вам и многим другим выгодно постоянно причитать и валить все на сторону. Наверное хотите карьеру по-быстрее на ВО сделать? Это ведь здесь у многих в тренде)))
            maxim947
            1. Дирижер Сегодня, 14:16
              Может и необходима, но так ли необходимы были сочи ЧМ 2018, восточный, универсиада в казани . и менее значмые проекты ? А как в тренде быть с карьерой на ВО ? Что она дает? Вот я майор, что мне от этого , так скажем материалного ? на визитке написать, что я в тренде на ВО))))
              Дирижер
              1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:22
                Может быть все вами перечисленное и не было крайне необходимым, но нужным - однозначно. И ЧМ по футболу тоже нужен. Это ведь не только спортивные объекты, это гостиницы, торговля, туризм, дороги, благоустройство городов и т.д. плюс работа для сотен тысяч человек чтобы все это построить, вовлечено очень много молодежи, волонтеров, это им интересно и полезно для их будущего. Плюс подымет престиж нашей страны в глазах обычных людей. Про Восточный вообще не понял, разве нам не нужен свой космодром, на своей территории (Плесецк не в счет,это отдельная тема)
                maxim947
                1. Anarchist (Александр) Сегодня, 14:27
                  Цитата: maxim947
                  но данная реформа необходима и ее нужно было начинать

                  Да, пенсионная реформа назрела давно! Ещё тогда, когда та же власть сделала пенсионные начисления накопительными, но заморозили (приостановили) всё процессы... Т.е. провалили реформирование.
                  Дальше - хуже... С роботизированием промышленности и других отраслей рабочие места будут только сокращаться:
                  Есть завод приносящий прибыль, но он без людей... И что? В пенсионный фонд отчеслений не будет? - нужно привязывать доходы от подобных предприятий к бюджету и пенсиям. Дальше в будущем профессии станут гуманитарной или социальной направленности. Нужно сейчас уже плавно переходить к тому, что людям будут платить зарплату полностью роботизированные предприятия, ибо другого заработка у "людей будущего" не будет!
                  Anarchist
                  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:41
                    Вы похожи на одержимого, что за бред вы порите?
                    Дальше - хуже... С роботизированием промышленности и других отраслей рабочие места будут только сокращаться:

                    Япония, Германия, Ю.Корея и т.п. наверное этого не знали, и наверное именно поэтому у них все роботизировано и от этого высочайшая производительность труда и высокий уровень жизни и низка незанятость населения.
                    А про роботы-шмоботы не переживайте - на нашем веку мы этого не увидим.
                    maxim947
              2. RaptorF22 Сегодня, 14:25
                +100500 good В точку winked
                RaptorF22
        4. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 13:58
          Статья в тему дня. Пенсионный возраст нужно медленно поднимать, это аксиома, выходящая из всего окружающего мира и Россия не исключение. Весь вопрос и проблемах в состоянии внутренних напряжений в РФ из за дестилетиями проводимой антинародной , проолигархатной политики правительства. с вечными "Медведевым и компания" во главе. Тут претекст для выражения общего недовольства, и скоро это сыграет по настоящему. Правительство и президент , как будто слепы или выполняют чью то задачу, вопреки российским проблемам и нищанию народа.
          Vladimir 5
          1. betta (Александр) Сегодня, 14:06
            А откуда возьмутся дополнительные рабочие места для не ушедших на пенсию?
            betta
            1. Дирижер Сегодня, 14:17
              так высокотехлогичные же 25 000 000 мест. они так технологичны . что не заметите.
              Дирижер
          2. RaptorF22 Сегодня, 14:27
            Какой ужас Президент не знает ситуацию в России wink
            RaptorF22
      3. udincev (Виктор) Сегодня, 13:43
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Кстати по оценке Счётной палаты, 1,9 трлн рублей расходов федерального бюджета неэффективны. А пенсионная реформа позволит получить дополнительно 1 трлн рублей. Вот и делайте выводы, куда уйдут эти денежные средства.

        Скорее тут надо предугадать, где "они" еще 0,9 триллиона на компенсацию бездарной работы брать наметят. И, интересно, сколько из "пенсионного" триллиона сольют в ту же неэффективную дыру.
        udincev
      4. Rusj Сегодня, 14:14
        Это когда он кончился ? Тебе это Анальный поведал ! :)
        Rusj
      5. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 14:32
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Резервный фонд кончился, будут грабить народ. Кстати по оценке Счётной палаты, 1,9 трлн рублей расходов федерального бюджета неэффективны. А пенсионная реформа позволит получить дополнительно 1 трлн рублей. Вот и делайте выводы, куда уйдут эти денежные средства.

        самый доходный бизнес в России ни нефть или газ, а дерибан бюджета.
        KLV2018
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:33
      С нашими вороватыми, не компетентными чиновниками это хоть какой то выход.
      Твёрдый процент и отдать все расчеты компьютеру!
      Бездушному конечно, но точно не такому вороватому и наверняка более честному.
      Глюк, вирус? На "страже" поставить самый крутой, пусть даж дорогой антивирус и то будет в милЬон раз дешевле чем всякие фонды, комитеты и т.п.!
      rocket757
      1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:44
        Фонды изначально создавались уважаемыми людьми под сравнительно честный способ отъёма средств у населения. Не стояла задача улучшить нашу жизнь. Сейчас такая же лабуда — одной рукой по голове гладят и за ухом чешут, другой в карман лезут. Ну и не конец это, цирк только начался.
        Ушлый_башкорт
        1. RaptorF22 Сегодня, 14:31
          А когда будет перерыв в Цирке? wink Что скажет наш Гарант? Неужели он ничего не видит?
          RaptorF22
      2. RaptorF22 Сегодня, 14:29
        А как же они кормиться будут? Так нельзя их создали а теперь на улицу wink Это бесчеловечно winked
        RaptorF22
    3. assa67 (андрей) Сегодня, 13:35
      согласен!.пошел в депутаты-откажись от семьи -не х-е-р их кормить-пусть живут как все,и подтягивай остальных.......украл-смерть ему.....а то миллиарды схмячил====не мое====жены и пр.....
      я смертную казнь
      assa67
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:36
        за.....смертную казнь
        assa67
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:44
          От семьи то зачем отказываться?
          Полосатые в бизнесе применяют презумпцию виновности, много где ещё .... от многих бед спасает такой подход, хотя обижает человека как бы.
          Трудно сказать правильно это или нет, но некоторые элементы стратегии, применяемый ими можно использовать с пользой для дела!
          rocket757
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:49
            Виктор hi ....это для примера.......не хочу кормить деток мразоты ,поселилась во власти
            assa67
      2. RaptorF22 Сегодня, 14:35
        Как там в одной рекламе Нет сынок это Фантастика! wink Вы всерьёз считаете что они сами себя сечь будут? wink Или так просто мечты озвучиваете? Так нашим законотворцам откровенно говоря пофиг что люди хотят wink Вон даже кс запретили wink А вы чтобы смертную казнь lol wink
        RaptorF22
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 14:40
          озвучиваю...и с ностальгией вспоминаю
          assa67
    4. Svarog (Владимир) Сегодня, 13:40
      Отличная идея.. но у нас хорошие идеи не проходят.. И я думаю, только потому, что все наше либеральное правительство являются агентами запада.. Иначе сложно понять, как так... не создали за 20 лет ровным счетом ничего, при сумашедших ценах на нефть ,пыль в глаза напускали.. а сейчас хотят просто исключить из жизни стариков, платить видетили нечем..

      Svarog
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:51
        платить есть чем,только не хочется-детки подрастают,кушать хотят....это важней
        assa67
      2. RaptorF22 Сегодня, 14:38
        Скажите а законы тоже агенты Запада принимали? Гаранта Конституции тоже агенты Госдепа выбирали? wink
        RaptorF22
    5. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:13
      Давно надо было поднять пенсионный возраст. Все подняли! Это неизбежно. Хватить плакать ребята.
      Грибок
      1. RaptorF22 Сегодня, 14:40
        Верно drinks good Лучше порадуемься те кто может они успеют ещё пожить wink Кто не успел сочувствую yes
        RaptorF22
    6. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 14:18
      Лидеры либерастного пенсионного протеста - это ржака полная laughing. 99% ни года официально не работали, а за пенсии народа радеют)). При этом имеют и тачки и хаты и по 5 раз в год на курорты гоняют. Не успел Навальнер откинуться, как уже улетел в Латвию отдыхать на хомячиные деньги. А ведь многие путешественники за всю жизнь не посещают столько стран, сколько Сисян всего лишь за год laughing
      Сармат Саныч
  2. antidot (Николай) Сегодня, 13:27
    Автор один из членов ЕР. Кто не согласен с тем, что миллионы не доживут до пенсии- враг государства!
    antidot
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 13:30
      Цитата: antidot
      Автор один из членов ЕР. Кто не согласен с тем, что миллионы не доживут до пенсии- враг государства!

      Комментарий из серии: не читал, но осуждаю.
      Володин
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:35
        а к этой статье большинство комментариев - такие:
        рич
    2. RaptorF22 Сегодня, 14:41
      Верно как там Чтобы нам было хорошо пусть всем будет плохо wink lol
      RaptorF22
  3. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 13:29
    Да, у меня чувство, что и развивается, как на украине. Там выступали против олигархов. Получили олигарха президента. Янукович был не подарок. Януковича чуть не убили. Получили порошенко. Народу было плохо, стало намного хуже. Что будет у нас? Учитывая, что Путин далеко не Янукович.
    домохозяйка
    1. Леший1975 Сегодня, 14:08
      Цитата: домохозяйка
      Да, у меня чувство, что и развивается, как на украине. Там выступали против олигархов. Получили олигарха президента. Янукович был не подарок. Януковича чуть не убили. Получили порошенко. Народу было плохо, стало намного хуже. Что будет у нас? Учитывая, что Путин далеко не Янукович.

      Путин не Янукович конечно. Но дорогу выбрал ту же самую. Жадность, своячничество, коррупция и так же пытается на двух стульях усидеть, т.е. и западным партнерам нравиться и внутри страны. Хотя внутри страны я уже не уверен. А события на Украине нашим властям просто ПОДАРОК. Теперь любые действия с критикой и осуждением власти парируются фразой: хотите как на Украине?! Нет, не хотим. Но и стоять по стойке смирно, когда хулиган шарит в карманах, приговаривая: стой, не рыпайся, а то будет как в соседнем дворе, и деньги отниму и лицо может быть разбито, тоже не хотим. А почему собственно выбор из двух вариантов: либо терпеть, либо как на Украине? Ошибки соседей всем очень хорошо видны. А вот сама наша власть эту мысль очень настойчиво и вбивает нам в голову, потому как этой ей это очень выгодно.
      Леший1975
    2. RaptorF22 Сегодня, 14:44
      Как что недопустим как на Украине soldier Где Холманских? wink Где мужики Уралвагонзавода? Выйдем и поддержим нашего Гаранта soldier
      RaptorF22
  4. MPN (Павел) Сегодня, 13:29
    Складывается впечатление, что это сознательный ход того же правительства.
    Странное умозаключение. Нет это так , с похмелья покуражились...
    MPN
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 13:42
      Цитата: MPN
      Странное умозаключение. Нет это так , с похмелья покуражились...

      Покуражились, покуражились. Может и не с похмелья но вместо того чтобы думать что можно исправить начали тупо грабить под благовидным предлогом увеличения продолжительности жизни. Могли бы конечно поднять возраст, но сразу на столько... Да еще и женщинам больше чем мужчинам- некрасиво все это выглядит и провокационно ( тут я согласен с автором статьи - кость бросили несистемной оппозиции).
      DenZ
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:11
        Вас УЖЕ начали грабить?
        Кто-то УЖЕ принял закон именно с такими параметрами?
        Какие все таки люди странные...
        bk316
  5. 16112014nk (Николай) Сегодня, 13:30
    Цитата: Anarchist
    Anarchist (Александр) Сегодня, 13:19 Новый
    Дилемма: нужно и власти усмирить и либералам повода не дать...
    Нужно, наверное, как-то так:

    ...Значит, их нет и на содержание чиновников и депутатов."
    А небезызвестный гражданин м.с. горбачёв получает пенсию 740 000 рублей. За какие такие заслуги ? И ведь ещё живёт. Уже лишних 27 лет !
    16112014nk
    1. Дирижер Сегодня, 14:20
      А ему еще и орден нависли - Андрея первозванного , Просто Мазепа 2
      Дирижер
  6. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 13:35
    У таких как я сейчас и вправду дела самые паршивые. Потому что вставать в ряды навальных это себя не уважать. А терпеть беспредел власти уже нет ни желания, ни возможности. Как просочиться между струйками в ливень? Совершенно нет понимания...
    Нужна реальная конструктивная оппозиция без перегибов в виде "вернем Крым", или "вернем СССР". Но проблема в том что нет лидера и объединяющей силы у такой оппозиции, а все кто мог в силу интеллектуальных или личных способностей такую оппозицию организовать предпочитает прагматично включиться в существующую систему и не выражая протестов тихо в ней работать на себя. А на перегибы властей закрывать глаза, как на явление стихийное, вроде грозы летом - ее никак не отменишь, проще зонтик иметь под рукой.
    Alex_59
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 13:44
      Вся соль ситуации в одном комментарии. Рад, что "ВО" читают думающие люди
      Володин
    2. Svarog (Владимир) Сегодня, 13:55
      Цитата: Alex_59
      Нужна реальная конструктивная оппозиция без перегибов в виде "вернем Крым", или "вернем СССР". Но проблема в том что нет лидера и объединяющей силы у такой оппозиции, а все кто мог в силу интеллектуальных или личных способностей такую оппозицию организовать предпочитает прагматично включиться в существующую систему и не выражая протестов тихо в ней работать на себя, а на перегибы властей закрывать глаза, как на явление стихийное, вроде грозы летом - ее никак не отменишь, проще зонтик иметь под рукой.

      Алексей, согласен с Вами, но ведь в том и порочность нашей власти, что создали такие условия, при которых не возможно создать нормальную партию.. Ее просто сразу задушат, прикроют финансирование, посадят главных спонсоров, обольют грязью по всем фед каналам и так далее...
      Svarog
      1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 14:39
        Цитата: Svarog
        Цитата: Alex_59
        Нужна реальная конструктивная оппозиция без перегибов в виде "вернем Крым", или "вернем СССР". Но проблема в том что нет лидера и объединяющей силы у такой оппозиции, а все кто мог в силу интеллектуальных или личных способностей такую оппозицию организовать предпочитает прагматично включиться в существующую систему и не выражая протестов тихо в ней работать на себя, а на перегибы властей закрывать глаза, как на явление стихийное, вроде грозы летом - ее никак не отменишь, проще зонтик иметь под рукой.

        Алексей, согласен с Вами, но ведь в том и порочность нашей власти, что создали такие условия, при которых не возможно создать нормальную партию.. Ее просто сразу задушат, прикроют финансирование, посадят главных спонсоров, обольют грязью по всем фед каналам и так далее...

        вы правы. а что делать ?
        KLV2018
    3. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:13
      Как бы Вам два плюса поставить?
      К сожалению таких трезвомыслящих как Вы меньшинство.
      Или я ошибаюсь, другие просто крикуны...
      bk316
    4. Antidote (Павел) Сегодня, 14:19
      Система построена так, что оппозиция представляется пропагандой клоунами-дурачками, либо подгребается под крыло власти. Яростная нетерпимость малейшего проявления конкуренции. Всё ради насиженных мест.
      Antidote
  7. Alex66 (Александр) Сегодня, 13:44
    ну вы же не хотите, как на Украине?
    А у нас и на Украине цели одинаковые, только средства их достижения разные, вот если бы на Украине это понимали и смогли бы сделать Исландскую революцию (с теми с кем я общался многие этим бредили) но они отдали власть кому угодно только не славянам, а им что бы удержаться надо столкнуть лбами русских и украинцев. У нас то же очень похоже, что все сделано для не коренных руководителей с несколькими гражданствами, последний пример Минц. Россию легко грабить и выводить награбленное, а команда Собчака это не видит, зато сразу нашло излишки здоровья у рабочих и колхозников, которые и оплатят банкет. А сейчас как правильно замечено сеет раздор между разными слоями населения, что бы потом росгвардией наводить порядок.
    Alex66
    1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 14:38
      Цитата: Alex66
      ну вы же не хотите, как на Украине?
      А у нас и на Украине цели одинаковые, только средства их достижения разные, вот если бы на Украине это понимали и смогли бы сделать Исландскую революцию (с теми с кем я общался многие этим бредили) но они отдали власть кому угодно только не славянам, а им что бы удержаться надо столкнуть лбами русских и украинцев. У нас то же очень похоже, что все сделано для не коренных руководителей с несколькими гражданствами, последний пример Минц. Россию легко грабить и выводить награбленное, а команда Собчака это не видит, зато сразу нашло излишки здоровья у рабочих и колхозников, которые и оплатят банкет. А сейчас как правильно замечено сеет раздор между разными слоями населения, что бы потом росгвардией наводить порядок.

      а на Украине ниже пенсионный возраст ?
      KLV2018
  8. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 13:45
    А может быть для начала пенсионной реформы, в качестве эксперимента, отправить на пенсию В.Матвиенко, но на обычную пенсию, без госдач, санаториев и магазинов УД, персональной машины, а "как простой инженер" и через полгода еще раз поинтересоваться ее мнением?
    Дилетант
  9. victorrat (Виктор) Сегодня, 13:45
    Очень хороший вопрос поставлен в статье. А с кем вы, господа? Кость анальной оппозиции брошена. Подхвачена и разжёвывается. Весь народ обсуждает: повысят или нет. Уже партия пенсионеров выступила с единодушной поддержкой вопроса, который обсуждается уже 8 лет. Причём, как анекдот, люди прекрасно знают статистику, представляют что содержать пенсионеров при нынешней экономической политике через 5 лет будет невозможно. Демографическая яма здесь и никуда от неё не денешься. Ни узбеками, ни китайцами. Не только мы теряем своё население. А Пенсионный фонд и так бюджетный с выделяемым на него процентом. Поэтому дилеммы нет. Есть трудное решение. И выход только в развитии производства. Только в развитии производственных сил и отношений. Оборонка работает в три смены. Государству нужен прорыв. Вот и дилемма!! Сделать или пропасть!
    victorrat
    1. alovrov (Александр Аловров) Сегодня, 14:00
      Чушь собачья. Через пять лет на рынок выйдут бебибумеры 2000-х и одновременно новые старики из пенсионной реформы. И биться им предлагается за трудовые места мигрантов - разнорабочих, грузчиков и уборщиц. Текущий пенсионный возраст это конкурентное преимущество России, т.к. позволяет сдерживать молодежную безработицу и реально дает шанс двигаться вперед. А абстрактная кудринская борьба с бюджетными трансферами в ПФ - это от лукавого и ограниченности ума. Патамушто так МВФ щитает - единственная причина.
      alovrov
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:51
    Красиво разыграно, или принимать условия правительства либо бежать протестовать, от протестовал,к власти пришли те, которые призывали к протесту и первое что они сделали приняли те меры , которые предлагало предыдущее правительство...Куда не кинь, везде клин...А с чего начиналось: отменили кандидата против всех, что бы выборы не срывались, затем вели 5% барьер для политических партий,что бы не дай бог кто-то лишний в Думу попал...Причем данные законы Думой были приняты единогласно...А народ безмолвствовал...Ему объяснили, денег много уходит на эти мероприятия, и это нужно ради экономии...
    parusnik
  11. oleg123219307 (Олег) Сегодня, 13:53
    Вот не пойму я никак эту истерику вокруг идеи поднять пенсионный возраст. Это пока идея. Никто ее не принимал, никто не вводит пока, одна говорильня. А народ уже побежал митинговать и множить слухи. Я уже читал в соцсетях страшилки о полной отмене пенсий, о налогах в 40% со всех переводах по картам, об отмене права собственности на жилье, причем все страшилки в ранге принятого указа Путина))) И грустно что народ ведется и паникует. Ну решило правительство затунуть дыру в кармане ндсом и пенсионным возрастом. Решать не вредно. Посмотрю я что скажут в думе, что скажет президент, что посчитают серьезные экономисты. Мне очень интересно было бы услышать альтернативные варианты затыкания дыр кроме '' всех расстрелять а нажитое раздать пролетариату''.
    Проходили, не помогло. Еще очень любят говорить '' вкладывайте все в развитие промышленности'', не утруждая себя размышлениями о рентабельности и конкуренции на рынке. Мало у нас заводов развалилось за ненадобностью когда хлынули дешевые китайские товары... Нет, я не утверждаю что вариантов нет, я просто конструктивных предложений не видел. А в их отсутствие естественно что проталкиваются экстримальные модели. Но пока что повода для паники не вижу. Повод задуматься да, есть. Но задуматься и может предложить что то, а не орать на каждом шагу '' о все конец мы все умрем''.
    oleg123219307
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:05
      Цитата: oleg123219307
      Вот не пойму я никак эту истерику вокруг идеи поднять пенсионный возраст. Это пока идея. Никто ее не принимал, никто не вводит пока, одна говорильня. А народ уже побежал митинговать и множить слухи.

      - Ну что, сейчас?
      - Рано.
      - Сейчас?
      - Рано!
      - Ну теперь пора?!
      - Уже поздно...
      В этом и смысл, что пока эта идея - одна говорильня, то нужно приложить все усилия, чтобы говорильней она и осталась. А если сидеть и молчать, то когда это станет законом, отменить его будет значительно сложнее.
      сорок восьмой
      1. spektr9 Сегодня, 14:17
        Не реально его будет отменить, и да если подобный закон пройдет то на 65 и 63 годах не остановиться
        spektr9
    2. Татьяна Сегодня, 14:15
      Цитата: oleg123219307
      Вот не пойму я никак эту истерику вокруг идеи поднять пенсионный возраст. Это пока идея. Никто ее не принимал, никто не вводит пока, одна говорильня.

      Чтобы такое говорить, нужно с головою не дружить!
      Татьяна
    3. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:23
      Цитата: oleg123219307
      Вот не пойму я никак эту истерику вокруг идеи поднять пенсионный возраст. Это пока идея. Никто ее не принимал, никто не вводит пока, одна говорильня. А народ уже побежал митинговать и множить слухи. Я уже читал в соцсетях страшилки о полной отмене пенсий, о налогах в 40% со всех переводах по картам, об отмене права собственности на жилье, причем все страшилки в ранге принятого указа Путина))) И грустно что народ ведется и паникует. Ну решило правительство затунуть дыру в кармане ндсом и пенсионным возрастом. Решать не вредно. Посмотрю я что скажут в думе, что скажет президент, что посчитают серьезные экономисты. Мне очень интересно было бы услышать альтернативные варианты затыкания дыр кроме '' всех расстрелять а нажитое раздать пролетариату''.
      Проходили, не помогло. Еще очень любят говорить '' вкладывайте все в развитие промышленности'', не утруждая себя размышлениями о рентабельности и конкуренции на рынке. Мало у нас заводов развалилось за ненадобностью когда хлынули дешевые китайские товары... Нет, я не утверждаю что вариантов нет, я просто конструктивных предложений не видел. А в их отсутствие естественно что проталкиваются экстримальные модели. Но пока что повода для паники не вижу. Повод задуматься да, есть. Но задуматься и может предложить что то, а не орать на каждом шагу '' о все конец мы все умрем''.

      О повышения пенсионного возраста можно было бы говорить,если бы не постоянные реформы в пенсионной системе. Если бы осталась пенсия с накопительной частью,то в принципе на пенсию можно было бы уходить по стажу, а не возрасту.. Сейчас ввели туманные баллы..,совершенно непонятным людям...,а так же непонятно где найти работу после 60ти?
      А стране реально назрели реформы..,но то что делается это имитация.. У меня так жена порядок в доме наводит..просто с глаз долой,потом долго ищем какую нибудь важную бумажку,доставая всех заныканное снова на вид..
      Для начала надо отменить партийное голосование в Думу..,а то там засидевшись..думцы,которые даже не были в местах откуда они выбраны. А в пенсионной сфере ввести наконец цифровую экономику..просто заменив кучу менеджеров на алгоритм,с понятным условием рассчёта пенсии. Например..база(для всех не зависимо от стажа) плюс всякие надбавки,оформленные в виде повышающего коэффициент,учитывающего стаж,условия,заслуги.. Оставшуюся часть бумажных дел отдать МФЦ...Имущество пенсионного фонда молотка,чиновников на переатестаццию.
      dvina71
    4. Antidote (Павел) Сегодня, 14:24
      Семь раз отмерь, один отрежь. Лучше обдумать и правильно решить, чем переименовать ментов в полицаев, вбухав кучу денег.
      Antidote
  12. alovrov (Александр Аловров) Сегодня, 13:55
    Разумеется в правительстве и в АП президента весьма сильны круги желающие дестабилизации страны и раз за разом проталкивающие негативные сценарии и бессмысленные "реформы", типа пенсионного надувательства. Что касается несистемки, то стремительное преображение навального из сторонника в противника пенсионной реформы совсем расчехлило его как кремлевский проект. АП президента, конкретно Кириенко, отчаянно пытается помочь обосравшемуся правительству и Кудрину, пытаясь маргинализировать и дискредитировать народный протест, используя свой мощный квазиоппозиционый ресурс. Но думаю в этом случае не прокатит, слишком уж всё шито белыми нитками.
    alovrov
  13. Фил77 (Сергей) Сегодня, 13:58
    *Думайте сами,решайте сами*Уважаемый автор,а Вы сами знаете где он выход из этого положения?
    Фил77
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 14:19
      Цитата: Фил77
      Уважаемый автор,а Вы сами знаете где он выход из этого положения?

      Нужна политическая платформа, которая предложит и экономически обоснует альтернативу тому, что продвигают в качестве пенсионной реформы - обоснует без популизма и криков "всё отнять и поделить". Вот только весь вопрос в том, через какое время такую политическую платформу "упакуют" и объявят "врагом народа" и "попирателями основ". А ведь реальная, здоровая политическая конкуренция не помешала и бы и самой действующей власти.
      Володин
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 14:25
        И снова вопрос,Вы видите эту реальную,здоровую политическую конкуренцию?Лично я почему то и близко никого не вижу.
        Фил77
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 14:31
          Всё сделано в последнее время так, чтобы мы с Вами её и не увидели.
          Володин
          1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 14:36
            Суммируя вышесказанное,выхода нет.Лады,будем жить!
            Фил77
  14. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 14:05
    Есть решение.
    vladimirvn
  15. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 14:10
    Цитата: 16112014nk
    Цитата: Anarchist
    Anarchist (Александр) Сегодня, 13:19 Новый
    Дилемма: нужно и власти усмирить и либералам повода не дать...
    Нужно, наверное, как-то так:

    ...Значит, их нет и на содержание чиновников и депутатов."
    А небезызвестный гражданин м.с. горбачёв получает пенсию 740 000 рублей. За какие такие заслуги ? И ведь ещё живёт. Уже лишних 27 лет !

    Как это какие? Благодаря ему ельцинские и вечно молодой с его ОПГ получили возможность неплохо подзаработать. А жалкие 740 тысяч - жалкая благодарность.
    Вы ещё спросите зачем Ельцин центр построили? По той же причине.
    GRIGORIY76
  16. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 14:12
    Всё решает один человек...
    Qwertyarion
  17. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 14:13
    Цитата: GRIGORIY76
    Цитата: 16112014nk
    Цитата: Anarchist
    Anarchist (Александр) Сегодня, 13:19 Новый
    Дилемма: нужно и власти усмирить и либералам повода не дать...
    Нужно, наверное, как-то так:

    ...Значит, их нет и на содержание чиновников и депутатов."
    А небезызвестный гражданин м.с. горбачёв получает пенсию 740 000 рублей. За какие такие заслуги ? И ведь ещё живёт. Уже лишних 27 лет !

    Как это какие? Благодаря ему ельцинские и вечно молодой с его ОПГ получили возможность неплохо подзаработать. А жалкие 740 тысяч - мелкая благодарность.
    Вы ещё спросите зачем Ельцин центр построили? По той же причине.
    GRIGORIY76
  18. spektr9 Сегодня, 14:14
    Та ладно вам что власть, что либеральная оппозиция представляют интересы олигархов ... Так что в любом случаи не кто не куда не пойдет, а если реальное население и выступит, две эти силы в тандеме начнут данное выступление подавлять.
    p.s. что делают с неугодной оппозицией в РФ ясно стало ещё во время расстрела белого дома в 93 ...
    spektr9
  19. Rusj Сегодня, 14:23
    Реально читаешь коменты !!! И это лютая чушь и оскорбления властей .Вы умные типа да на диване !? А почему вы не в правительстве ?! А ЕЩЁ ТАК ВАМ вопрос на засыпку к 2030 году 60 летних людей будет каждый второй и кто будет их кормить !??? Ну ка ответе ! Мне интересно просто я глупый вы умные как ну вы же либералы типа я в 90х млин пожил под властью типа вас популистов ! Сейчас с каждого рубля вами заработанного только 28 копеек идет на пенсии и плюс налоги там с ГОСКОРПОРАЦИЙ и тд а когда будет один к одному просто элементарно около 70 копеек . !!! Но сейчас на одного пенсионера 2.3 работающих . И ну давайте мне интересно . И почему в любимой вашей Амерзии и Гейропе пенсионный с 65 - лет 67 а в других продвинутых экономиках и с 70 лет !!! НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ! Я ЖДУ ОТВЕТОВ . И чушь про стаб фонд не канает в мире эти деньги у всех стран как у нас в кубышке лежат или под % вложены .
    Rusj
  20. CYM (Юрий) Сегодня, 14:29
    Так кто же реально толкает обычных граждан, которые всерьёз переживают за будущее страны, к росту недовольства ?
    Правительство во главе с Медведевым и толкает. А Путин вроде как не при делах, пока. ИМХО Будет как с реновацией. После предсказуемых массовых протестов, гарант потребует не допустить нарушения конституционных прав граждан и пенсионный возраст повысят с косметическими правками и картонными гарантиями. Главный вопрос, что они будут делать с миллионами профессиональных безработных в возрасте 45+ которым уже нечего терять. am
    CYM
    1. Rusj Сегодня, 14:34
      Так а что ж вы не работаете то сами ! На северах на тяжёлых производствах и тд. там одни вахтовики с Казахстана Украины Белоруссии и тд. местные пьют и не хотят работать . Или вы все хотите в офисе сидеть. Не мели чушь !
      Rusj
  21. Андрей Конев (Андрей Конев) Сегодня, 14:31
    На протесты народ толкает незнание откуда берутся деньги на пенсии. Многие думают, что пенсии выплачиваются из какого-то госфонда, который формируется сам по себе. Деньги на пенсионеров поступают только с отчислений работодателей за своих работников. Если сейчас на одного пенсионера один работающий, с которого могут платить минимальные страховые взносы, или совсем не платить, то никакими протестами ситуация не улучшится. Налоговую систему надо менять и не только брать, но и давать. А пока работодатели-предприниматели рассматриваются только как источник налогов. Человек мог всю жизнь работать, с него шли отчисления в пенсионный фонд, выходит на пенсию, а пенсия никакая. Потому что все его отчисления уходили на выплаты тем пенсионерам. А в его время страховых отчислений на пенсии может быть так мало, что и размеры пенсий мизерные. Нужно симулировать работодателей на белые зарплаты и легальные оформления работников. И не только кнутом но и пряником.
    Андрей Конев
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