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На должность начальника ГОМУ Генштаба ВС РФ назначен генерал-лейтенант Бурдинский
Генерал-лейтенант Евгений Бурдинский назначен на должность начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ), сообщают Известия.
До этого Бурдинский более пяти лет отвечал за организацию призыва в ряды Вооруженных сил РФ. На новой должности он займется оптимизацией штатной структуры ВС России с учетом опыта сирийской операции, а также внедрением в войска современных и перспективных видов вооружений.
Евгений Бурдинский окончил Благовещенское танковое училище, академию Генерального штаба. Начал службу на Балтийском флоте в бригаде морской пехоты. С 2004 года – начальник направления призыва ГОМУ ГШ. В 2011 году назначен начальником организационно-мобилизационного управления Западного округа.
По словам президента Академии геополитических проблем генерал-полковника Леонида Ивашова, для того чтобы возглавить ГОМУ, надо иметь хорошую теоретическую и общевойсковую подготовку. У Бурдинского всё это есть: он прошел все ступени военного образования от Суворовского училища до академии Генерального штаба, имеет большой опыт штабной работы, знает войска и теорию современной войны.
Ранее должность начальника ГОМУ ГШ занимал Василий Тонкошкуров. В мае генерал-полковник возглавил главный штаб Сухопутных войск.
До этого Бурдинский более пяти лет отвечал за организацию призыва в ряды Вооруженных сил РФ. На новой должности он займется оптимизацией штатной структуры ВС России с учетом опыта сирийской операции, а также внедрением в войска современных и перспективных видов вооружений.
Евгений Бурдинский окончил Благовещенское танковое училище, академию Генерального штаба. Начал службу на Балтийском флоте в бригаде морской пехоты. С 2004 года – начальник направления призыва ГОМУ ГШ. В 2011 году назначен начальником организационно-мобилизационного управления Западного округа.
По словам президента Академии геополитических проблем генерал-полковника Леонида Ивашова, для того чтобы возглавить ГОМУ, надо иметь хорошую теоретическую и общевойсковую подготовку. У Бурдинского всё это есть: он прошел все ступени военного образования от Суворовского училища до академии Генерального штаба, имеет большой опыт штабной работы, знает войска и теорию современной войны.
Ранее должность начальника ГОМУ ГШ занимал Василий Тонкошкуров. В мае генерал-полковник возглавил главный штаб Сухопутных войск.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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