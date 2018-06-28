14:41 28 июня
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На должность начальника ГОМУ Генштаба ВС РФ назначен генерал-лейтенант Бурдинский

Генерал-лейтенант Евгений Бурдинский назначен на должность начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ), сообщают Известия.



До этого Бурдинский более пяти лет отвечал за организацию призыва в ряды Вооруженных сил РФ. На новой должности он займется оптимизацией штатной структуры ВС России с учетом опыта сирийской операции, а также внедрением в войска современных и перспективных видов вооружений.


Евгений Бурдинский окончил Благовещенское танковое училище, академию Генерального штаба. Начал службу на Балтийском флоте в бригаде морской пехоты. С 2004 года – начальник направления призыва ГОМУ ГШ. В 2011 году назначен начальником организационно-мобилизационного управления Западного округа.

По словам президента Академии геополитических проблем генерал-полковника Леонида Ивашова, для того чтобы возглавить ГОМУ, надо иметь хорошую теоретическую и общевойсковую подготовку. У Бурдинского всё это есть: он прошел все ступени военного образования от Суворовского училища до академии Генерального штаба, имеет большой опыт штабной работы, знает войска и теорию современной войны.

Ранее должность начальника ГОМУ ГШ занимал Василий Тонкошкуров. В мае генерал-полковник возглавил главный штаб Сухопутных войск.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:24
    от Суворовского училища до академии Генерального штаба,
    Обычно это люди преданные своему делу.
    MPN
  2. Apollo (Алех) Сегодня, 14:07
    Бурдинский - Тухачевский...
    Последний тоже был военным до мозга костей.
    Что-то мне это напоминает
    Apollo
    1. Cartalon (Михаил) Сегодня, 14:26
      Дзержинский, Менжинский, Вышинский
      Cartalon
  3. kenig1 (Павел) Сегодня, 14:34
    Жёсткий и очень грамотный офицер.
    kenig1
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