В Нижнем Новгороде спущен на воду большой гидрографический катер

Большой гидрографический катер (БГК) нового поколения проекта 23040Г, строящийся в интересах ВМФ РФ, спущен на воду на предприятии "Нижегородский теплоход" 27 июня 2018 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Приказом Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва катеру присвоено имя «Александр Евланов» в честь контр-адмирала Александра Евланова - выдающегося гидрографа.БГК проекта 23040Г «Александр Евланов» является первым серийным и вторым в серии из шести катеров, заказанных гидрографической службой ВМФ РФ. Головной катер "Георгий Зима" был спущен на воду в мае 2018 года, тогда же произошла закладка третьего и четвертого катеров проекта 23040Г этой серии, соответственно получивших имена «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник». Постройка катеров идет с небольшим запаздыванием, причина этого не известна.Катера проекта 23040Г являются дальнейшим развитием рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 и предназначены для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. Кроме этого они используются для доставки личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования; навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций; лоцманской проводки и лидирования подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.Характеристики судна проекта 23040Г:длина наибольшая: 33,04 м; ширина: 6,8 м; осадка средняя: 1,6 м; водоизмещение полное: 192,7 т; скорость хода, около: 12,7 узл.; мощность главных двигателей : 2х248 кВт; Осадка средняя 1,6 метра; Скорость хода 12,7+0,3 узлов.