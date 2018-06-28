14:42 28 июня
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В Нижнем Новгороде спущен на воду большой гидрографический катер

Большой гидрографический катер (БГК) нового поколения проекта 23040Г, строящийся в интересах ВМФ РФ, спущен на воду на предприятии "Нижегородский теплоход" 27 июня 2018 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Приказом Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва катеру присвоено имя «Александр Евланов» в честь контр-адмирала Александра Евланова - выдающегося гидрографа.

В Нижнем Новгороде спущен на воду большой гидрографический катер


БГК проекта 23040Г «Александр Евланов» является первым серийным и вторым в серии из шести катеров, заказанных гидрографической службой ВМФ РФ. Головной катер "Георгий Зима" был спущен на воду в мае 2018 года, тогда же произошла закладка третьего и четвертого катеров проекта 23040Г этой серии, соответственно получивших имена «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник». Постройка катеров идет с небольшим запаздыванием, причина этого не известна.


Катера проекта 23040Г являются дальнейшим развитием рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 и предназначены для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. Кроме этого они используются для доставки личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования; навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций; лоцманской проводки и лидирования подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

Характеристики судна проекта 23040Г:

длина наибольшая: 33,04 м; ширина: 6,8 м; осадка средняя: 1,6 м; водоизмещение полное: 192,7 т; скорость хода, около: 12,7 узл.; мощность главных двигателей : 2х248 кВт; Осадка средняя 1,6 метра; Скорость хода 12,7+0,3 узлов.



Использованы фотографии: Министерство обороны России
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Комментарии 14

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:55
    А чего никто не радуется?Еще одна "единица"на флот....Кинулись радоваться взрыву у немчуры?Или все же событие спуска на воду катера,Карл-катера,настолько незначительное что ни писать ни комментировать это как то не хочется.
    210окв
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:07
      Привет, Дмитрий hi А почему нет новости о передаче флоту разведывательного корабля "Иван Хруст"?

      Владыка Ситх
      1. гребень (Иван) Сегодня, 14:12
        Когда эсминцы спускать будем, а то все байдарки да байдарки.
        гребень
      2. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 14:16
        Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:07
        А почему нет новости о передаче флоту разведывательного корабля "Иван Хруст"?


        Почему нет? Она была еще 25 июня: Судно связи "Иван Хурс" отправляется на Черноморский флот.
        https://topwar.ru/143536-sudno-svyazi-ivan-hurs-o
        tpravlyaetsya-na-chernomorskiy-flot.html
        major071
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:22
        Сергей hi Эта новость была несколько дней назад.Он пойдет на Черное море..
        210окв
  2. assa67 (андрей) Сегодня, 13:56
    свою лодку назову "медведев"...два весла и тфв связь есть......Слава МФ
    assa67
    1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 14:01
      У меня на даче лодка - Энтерпрайз. laughing Тоже с веслами... feel
      Джек О’Нилл
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 14:15
        авианосная группа будет! у меня квадрокоптер есть laughing
        assa67
  3. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 13:56
    Гидрографические суда тоже нужны. Удачной службы катеру, жаль не указали к какому флоту припишут.
    WATCH_OFFICER
    1. Дирижер Сегодня, 14:01
      Гидрографическое судно для защиты интересов не направишь и в бой не пошлешь
      Дирижер
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:34
        Ага..и будешь на АПЛ каждой тени шугаться,не зная рельеф дна..,а он меняется достаточно интенсивно..
        dvina71
  4. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:00
    Жду , когда Купцов нам расскажет, что нехорошие дяди адмиралы " пилют" бюджет и ВМФ РФ подобные катера не нужны
    Роялист
    1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 14:11
      Подобные катера ныжны, но они строится должны десятками и вовремя вводится в строй, А так выглядит, как бантустан,- феерверки по случаю ввода шестивёсельного шлюпа...
      Vladimir 5
  5. spektr9 Сегодня, 14:25
    Хм, скоро уже будут писать о том что на воду спущена новая шлюпка
    spektr9
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