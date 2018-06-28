Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
В Ленинградской области найдены останки солдат, погибших в советско-финскую войну
В Выборгском районе Ленинградской области обнаружены останки 97 красноармейцев, погибших во время советско-финской войны 1939-1940 годов, сообщает пресс-служба Западного округа.
Поисковую операцию провели военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады ЗВО.
Обнаруженные солдаты входили в состав 7-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта. Все они погибли в 1940 году в ходе боев недалеко от Линии Маннергейма.
Останки будут перезахоронены с отданием воинских почестей. В их честь будет создан мемориал.
Согласно информации, военнослужащим удалось идентифицировать останки четверых красноармейцев. Среди них, считавшийся пропавшим без вести Ульян Левин из Украинской ССР, Ряхваер Симонян, призванный из Гукасянского района Армянской республики, командир отделения Василий Муравко из города Сталино Украинской ССР, а также Иван Смирнов (опознан по именной столовой ложке, уточнением его личности занимаются сотрудники военкомата).
Кроме того, мотострелки вывезли с места боев и уничтожили более 200 взрывоопасных предметов.
Напомним, «Линией Маннергейма» назывался комплекс защитных сооружений, возведенный на карельском перешейке. Его длина составляла более 130 км. Во время советско-финской войны эта линия стала передовым рубежом обороны финской армии. Взять укрепления штурмом Красной армии удалось лишь в феврале 1940 года.
Поисковую операцию провели военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады ЗВО.
Обнаруженные солдаты входили в состав 7-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта. Все они погибли в 1940 году в ходе боев недалеко от Линии Маннергейма.
Останки будут перезахоронены с отданием воинских почестей. В их честь будет создан мемориал.
Согласно информации, военнослужащим удалось идентифицировать останки четверых красноармейцев. Среди них, считавшийся пропавшим без вести Ульян Левин из Украинской ССР, Ряхваер Симонян, призванный из Гукасянского района Армянской республики, командир отделения Василий Муравко из города Сталино Украинской ССР, а также Иван Смирнов (опознан по именной столовой ложке, уточнением его личности занимаются сотрудники военкомата).
Кроме того, мотострелки вывезли с места боев и уничтожили более 200 взрывоопасных предметов.
Напомним, «Линией Маннергейма» назывался комплекс защитных сооружений, возведенный на карельском перешейке. Его длина составляла более 130 км. Во время советско-финской войны эта линия стала передовым рубежом обороны финской армии. Взять укрепления штурмом Красной армии удалось лишь в феврале 1940 года.
Использованы фотографии: https://gorod48.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти