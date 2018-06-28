Километровые очереди с Украины в Крым: позагорать и заправиться

Информационные издание Херсонской области Украины публикуют материалы, которые явно не хотелось бы видеть украинским майданным элитам и камуфляжным радикалам. С украинской стороны на въезде в Россию (на территорию Крыма) скапливаются сотни автомобилей, которые растягиваются вереницей на несколько километров. Наибольшее число автомобилей отмечено в районе пункта пропуска Каланчак.Поводов для скопления – как минимум два.Первая: в последние несколько недель резко вырос турпоток с территории Украины в российский Крым. Турпоток с Украины в своё время резко упал в связи с майданными преградами для рядовых украинцев.Вторая: украинские автомобилисты направляются в российский Армянск и другие города Республики Крым с целью пополнить запасы бензина и автогаза. Существенная разница в цене заставляет украинских автовладельцев делать частые рейсы на территорию Российской Федерации, чтобы в итоге сэкономить на разнице в цене топлива в России и на Украине.Для сравнения: средняя цена бензина марки Аи-92 в украинском Херсоне составляет около 26 грн за литр. В пересчёте на рубли это около 62 руб.30 копеек по нынешнему курсу. Средняя цена литра бензина той же марки в российском Крыму – 43-44 рубля. Разница ощутима.Эксперты опасаются, что резко возросшее число украинских автомобилистов, сознательно въезжающих в Крым, чтобы заправиться «под завязку», на фоне курортного сезона может вызвать определённый дефицит топлива на полуострове (особенно в северной его части).Сегодня стало известно, что Казахстан намерен экспортировать свой бензин в Российскую Федерацию.