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Километровые очереди с Украины в Крым: позагорать и заправиться

Информационные издание Херсонской области Украины публикуют материалы, которые явно не хотелось бы видеть украинским майданным элитам и камуфляжным радикалам. С украинской стороны на въезде в Россию (на территорию Крыма) скапливаются сотни автомобилей, которые растягиваются вереницей на несколько километров. Наибольшее число автомобилей отмечено в районе пункта пропуска Каланчак.
Поводов для скопления – как минимум два.

Километровые очереди с Украины в Крым: позагорать и заправиться


Первая: в последние несколько недель резко вырос турпоток с территории Украины в российский Крым. Турпоток с Украины в своё время резко упал в связи с майданными преградами для рядовых украинцев.


Вторая: украинские автомобилисты направляются в российский Армянск и другие города Республики Крым с целью пополнить запасы бензина и автогаза. Существенная разница в цене заставляет украинских автовладельцев делать частые рейсы на территорию Российской Федерации, чтобы в итоге сэкономить на разнице в цене топлива в России и на Украине.

Для сравнения: средняя цена бензина марки Аи-92 в украинском Херсоне составляет около 26 грн за литр. В пересчёте на рубли это около 62 руб.30 копеек по нынешнему курсу. Средняя цена литра бензина той же марки в российском Крыму – 43-44 рубля. Разница ощутима.

Эксперты опасаются, что резко возросшее число украинских автомобилистов, сознательно въезжающих в Крым, чтобы заправиться «под завязку», на фоне курортного сезона может вызвать определённый дефицит топлива на полуострове (особенно в северной его части).

Сегодня стало известно, что Казахстан намерен экспортировать свой бензин в Российскую Федерацию.

Использованы фотографии: https://kherson.net.ua
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Комментарии 14

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  1. Irokez (Сергей) Сегодня, 14:11
    Видать в Крыму загар безоплатный ну или может налогов на него меньше.
    Хотя солнце одно на всех, но экономичней наверно в Крым заезжать чем у себя дома.
    Irokez
    1. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 14:17
      Для сравнения: средняя цена бензина марки Аи-92 в украинском Херсоне составляет около 26 грн за литр. В пересчёте на рубли это около 62 руб.30 копеек по нынешнему курсу. Средняя цена литра бензина той же марки в российскому Крыму – 43-44 рубля. Разница ощутима.

      Русофобия, это очень дорогое удовольствие. А ведь они стоят в чистом поле перед КПП в самое пекло!
      Невский_ЗУ
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:22
        Сегодня стало известно, что Казахстан намерен экспортировать свой бензин в Российскую Федерацию.


        вот цэ дило. с нашими НПЗ которые на вечной модернизации - это самый вариант. А то как на очередной предприятии нефтепереработки начинают модернизацию - начинается дефицит с бензином и цена по законам жанра лезет вверх

        Конкуренция вообще хорошо.
        консерватор
  2. MPN (Павел) Сегодня, 14:14
    Эксперты опасаются, что резко возросшее число украинских автомобилистов, сознательно въезжающих в Крым, чтобы заправиться «под завязку», на фоне курортного сезона может вызвать определённый дефицит топлива на полуострове (особенно в северной его части)
    Срочно цены поднять и желательно по всей России, что бы не повадно было хохлам.
    Сегодня стало известно, что Казахстан намерен экспортировать свой бензин в Российскую Федерацию.
    При таких ценах скоро все повезут... Ни где таких нет на территориях бывшей СССР кроме Украины...
    MPN
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:19
      И этот казахский бензин, отправится вместе с российским в Европу, где за литр в пересчёте с евро, дадут 120 рублей.
      Вадим237
      1. dgonni (Dgon) Сегодня, 14:43
        Средняя цена на бензин в европе 73 рубля! Ну так внезапно. +/- 15%!
        dgonni
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:16
    Так там и в том году очереди километровые были. Украинцы едут отдыхать в Крым регулярно. В том году 600 тысяч отдохнуло.
    Грибок
  4. Felix99 (Феликс) Сегодня, 14:23
    Статью писал человек глубоко не умный. Емкость бензобака 50-60 л. разница в цене на бензин 20 р. Стоять в очереди и проходить проверку ради 120 р.? Народ привык отдыхать в Крыму, у многих там родственники, многие построили там мини- гостиницы.
    Очереди связаны с таможенными процедурами, которые длятся иногда по два часа.
    Felix99
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:24
      Емкость бензобака 50-60 л. разница в цене на бензин 20 р. Стоять в очереди и проходить проверку ради 120 р.?


      но 50 литров * 20 рублей экономии с литра - будет больше чем 120 рублей

      Мои лыжи видимо остановились.

      Считаю что постоять в очереди ради экономии 1 000 рублей - оно того стоит. Тем более когда пенсия в стране - 2500 рублей. В общем для не богатых людей 17$ лишними с заправки не будут и ради них смысл есть посидеть в очереди
      консерватор
    2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:29
      И математикой после майдана у вас тоже беда.. разница 1200 руб..или ок 18 Долл. За меньшее у вас гоняют в Словакию и Румынию,продавать сигареты и алкоголь.
      dvina71
    3. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 14:37
      У кастрюлек не хватает ума даже на элементарную арифметику? Разница в цене за литр 20 рублей, если залить 50 литров в бак, то выгода 1000 рублей, если заполнить еще канистру, то выгода плюс еще 400 рублей.
      Кот_Кузя
    4. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 14:38
      На нолик ошиблись, уважаемый, 120 это если бы бензобак был 6 литров
      YarSer88
  5. Nimitz (Андрей) Сегодня, 14:30
    Да нет в этом необычного. Полным - полно жителей Украины в теперешних её границах, отдыхало и отдыхает в Крыму. Во многих кафе на побережье, телевизоры настроены на каналы где вещание на украинском языке. Да и заняты они в Крыму тем же самым, что и например я. А именно приехали на хорошее побережье, чтобы дети купались и набирались здоровья. Слышал я от них, что правосеки , чинят препятствия, но способы их обойти есть.
    Nimitz
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 14:40
      Был прошлым летом в Крыму, нигде в кафе и прочих общественных местах не видел, чтобы крутили украинские каналы. Да и крымчане не особо желают видеть украинских туристов, так как те бедны как церковные мыши, и трясутся над каждой гривной как Плюшкин. Среднестатистический украинец едет в Крым с полным багажником продуктами, палаткой и спальными мешками, чтобы не тратить деньги на дорогие крымские продукты и жилье. Среди русских туристов встретить такого жлоба - это нонсенс!
      Кот_Кузя
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