14:43 28 июня
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Минобороны Польши решило закупить подводные лодки

Польское Министерство обороны вернулось к идее закупки подводных лодок. Министр обороны Польши Мариуш Блашчак заявил, что приобретение субмарин является приоритетной задачей и включено в перечень программ модернизации вооруженных сил государства, передает "ЦАМТО" со ссылкой на польский телеканал TVP1.

Минобороны Польши решило закупить подводные лодки


В настоящее время в составе ВМС Польши насчитывается четыре ранее принадлежавшие Норвегии дизель-электрических подлодок типа "Коббен" проекта 207 и одна типа "Варшавянка" проекта 877Э. Из них первая субмарина 297 «Кондор», была выведена из боевого состава флота в декабре 2017 года, вторая, 294 «Сокол», – 8 июня 2018 года. ДЭПЛ «Орел» проекта 877Э длительное время находится в состоянии "ожидания ремонта" (с 2014 года) и срок ее возвращения в состав ВМС Польши не известен. Таким образом на вооружении польских ВМС находятся две устаревшие подлодки типа "Коббен".


Министерство обороны Польши рассматривает приобретение бывших в эксплуатации кораблей, либо технической документации у германской или французской компаний для налаживания лицензионного строительства. Всего же заявлено о возможности покупки до четырех подводных лодок в период 2024-2026. Основными претендентами на поставку считаются три компании: французская Naval Group, шведская Saab и немецкая TKMS, при этом в Польше уже реализуются две программы сотрудничества с французами и немцами. Французская компания всерьез рассматривает вопрос передачи технологий, а также постройки НАПЛ типа "Скорпен" на мощностях местных предприятий. С немецкими партнерами Польша еще в 2013 году подписала соглашение о военно-морском сотрудничестве, предполагающем обучение, тренировки и комплектование экипажей.

Как заявил Блашчак, он уже провел переговоры о возможности совместной реализации программы приобретения субмарин с представителями Бельгии и Нидерландов в ходе недавнего визита в Брюссель и Гаагу.

Использованы фотографии: Минобороны Польши
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Комментарии 7

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  1. assa67 (андрей) Сегодня, 14:25
    пусть на яблоки меняют:три воза,и пшеки под водой......может правда пора?
    assa67
  2. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:26
    Поляки корабли строить умеют,вот только лодки им зачем?Правительству,при случае,в Англию линять?Или шведов кошмарить?
    HAM
  3. dgonni (Dgon) Сегодня, 14:30
    Можно конечно и поржать. Но лодки TKMS с ВНЕУ являются на данный момент самыми современными и тихими неатомными подлодками в мире. А учитывая что Польша в НАТО? То с вероятностью 99 и 9 в периоде они на данном типе и останвятся. варшавянки тихо курят в сторонке и вздыхают.
    dgonni
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:41
      Цитата: dgonni
      варшавянки тихо курят в сторонке и вздыхают.

      Ага..после залпа Калибрами..-ну где же ты мой натовский адмирал..почему потерял?сравнивать торпедные с ракетными,по очень мутному критерию..шумности..очень умнО.. Внэу кста на шумность не влияют..только на автономность.. Хотя..мне интересно..тепловыделение от Стерлинга они куда утилизируют..в кильватерной след?
      dvina71
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:30
    Давно хотят купить чего нибудь подводное , но видать злотых нехват ... даже учитывая , что согласны на б/у . Да видать и предложений на "свежий" сэконд-хэнд по сходной цене тоже не особо то много ...
    КВУ-НСвД
  5. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:32
    Это ошибка. Выброшенные деньги.
    Подлодкам в мелком и легко минируемом Балтийском море
    нечего делать.
    voyaka uh
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:42
      Ну может они ими минировать и собираются...не?
      dvina71
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