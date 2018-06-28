17:45 28 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Авианосная группа ВМС США покинула Средиземное море

Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman, CVN 75) покинула Средиземное море, пройдя Гибралтарский пролив, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные систем, отслеживающих передвижение морских судов.

Авианосная группа ВМС США покинула Средиземное море


Вместе с авианосцем покинули Средиземное море ракетные эсминцы "Форрест Шерман" (USS Forrest Sherman, DDG 98) и "Фаррагут" (USS Farragut, DDG 99), а также входивший в состав группы немецкий фрегат "Гессен" (FGS Hessen, F 221).


Напомним, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая "Гарри Трумэном", вошла в Средиземное море 27 апреля 2018. Как заявляли в главном командовании ВМС США, палубная авиация "Гарри Трумэна" наносила авиаудары якобы по остаткам запрещенной в России террористической группировки ИГ в Сирии. Предполагалось, что далее "Гарри Трумэн" отправится в Персидский залив.

В то же время акваторию Средиземного моря покинул фрегат ВМФ РФ "Адмирал Эссен", сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море
— говорится в сообщении.

Напомним, что фрегат выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море с марта 2018 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
17

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. askort154 (Александр) Сегодня, 15:16
    А как "входили" ?! Какой пиар был в СМИ, за неделю до выхода из США ,треск подняли до небес.
    Как говориться, "входит хороший - выходит плохой ". belay
    askort154
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:22
      Стоит надеяться, что ударов КР по Сирии в ближайшее время ожидать не стоит. Возможно это в связи с наметившейся встречей Трампа с Путиным.
      MPN
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 15:32
        Законились турецкие выборы. Теперь ясно, что эта АУГ там роилась по этому поводу. Сбросить Эрдогана на вышло, а гюленисты хоть и устроили локальные предвыборные перестрелки, повлиять на ход событий не сумели.
        хрыч
  2. san4es Сегодня, 15:18
    Авианосная группа ВМС США покинула Средиземное море

    recourse ...И нефиг было приходить
    Авианосец ВМС США USS Harry S. Truman (CVN-75) проводит пополнение в море (RAS), принимая снабжение от Арктики USNS (T-AOE 8) в Средиземном море 20 июня 2018 года.
    san4es
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 15:32
      san4es......И нефиг было приходить

      Да...., "работа" вертолётчиков впечатляет.
      askort154
      1. san4es Сегодня, 15:34
        Цитата: askort154
        ..."работа" вертолётчиков впечатляет. soldier

        22 сент. 2016 г.
        Авария произошла с вертолетом индийского ВМФ, они закупают Ка-31 для своего флота.
        Ка-31 является морским вертолетом радиолокационного дозора. Основным элементом конструкции является РЛС с вращающейся антенной длиной 5.75 м и площадью 6м2. Антенна установлена под фюзеляжем и прилегает к его нижней части в сложенном положении.
        san4es
        1. askort154 (Александр) Сегодня, 15:45
          san4es

          Это точно - "жесть" ! Трудно поверить. Спасибо. hi
          askort154
  3. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 15:18
    Ну и поделом. Пущай идут по своим делам, в небе для наших ВКС будет посвободнее.
    Корсар0304
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:24
    Авианосная группа ВМС США покинула Средиземное море

    "Кина не будет. request Электричество кончилось." sad laughing
    К-50
  5. 123456789 Сегодня, 16:40
    Авианосная группа ВМС США покинула Средиземное море


    Янки! Гоу хоум!
    123456789
  6. Kloun Сегодня, 17:25
    Интересно и куда АУГ США теперь направится..К Китаю ? Что то в мировой политике странное происходит ,какие то маневры скрытные и т.д.
    Kloun
Картина дня